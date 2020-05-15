Najlepsza myjka do okien, jaką wybrać? Ranking myjek do okien Kärcher
Zapomnij o kłopotliwym myciu okien, które wymaga czasu i sporo wysiłku. Czas na technologię! Akumulatorowa myjka do okien to najlepszy sposób na błyszczące szyby bez smug i zacieków. Tylko jaką wybrać? Przedstawiamy ranking myjek Kärcher.
Smugi, zacieki i długie godziny przeznaczone na czyszczenie i pucowanie – z tym wiąże się umycie okien oraz innych szklanych powierzchni. Jest na to sposób! Jeżeli poszukujesz sposobu na brudne okna, oto on: myjka bateryjna. Jej fenomen polega na tym, że działa jak odkurzacz i zasysa wszelki brud wraz z wilgocią. Dzięki specjalnej gumowej listwie sciągającej myjka nie pozostawia żadnych smug, a szyba nabiera blasku zaledwie po jednym pociągnięciu.
Myjka do okien: co to jest i jak działa?
Myjka do okien to niewielkie, bezprzewodowo urządzenie zasilane akumulatorem. Najprostsze myjki to właściwie ściągaczki, które służą do zebrania wody ze środkiem do czyszczenia okien wcześniej nałożonej na powierzchnię szyby. Urządzenie zasysa roztwór do zbiornika na brudną wodę, przez co nie pozostają żadne zacieki, nie ma też konieczności wycierania szyb na sucho.
Alternatywą jest parowa myjka do okien, która jest bardziej rozbudowana, między innymi składa się najczęściej z dwóch pojemników – jeden na czystą wodę do mycia szyb i drugi na wilgotne zabrudzenia. Co więcej, niektóre modele mają również filtr, który izoluje brud, dzięki temu możesz tę samą wodę wykorzystać ponownie.
Zasada działania parownicy jako myjki parowej do okien jest bardzo prosta: Korzystając z parownicy, najpierw należy napełnić zbiornik wodą, którą później urządzenie podgrzewa, doprowadzając do wytworzenia pary wodnej. Następnie zamontować specjalną końcówkę z listwą do okien. To właśnie wysoka temperatura pary wodnej zapewnia doskonałe efekty myjące – rozpuszcza brud bez konieczności użycia środków chemicznych.
Co ważne, używanie parowej myjki do mycia okien jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym niż tradycyjne mycie. Powód jest oczywisty: myjka zużywa bardzo mało wody i wytwarza tyle pary, ile jest akurat potrzebne. Dzięki temu brud jest szybko rozpuszczany, a myjka nie generuje dużej ilości spływającej wody, zatem pod oknami nie tworzą się niepotrzebne kałuże wody.
Jaka myjka do okien: rodzaje
Wśród dostępnych na rynku produktów znajdziesz myjki do okien w wielu wariantach.
Jak już wspomnieliśmy, jednym z rodzajów elektrycznych myjek do okien są myjki manualne, które służą do ręcznego ściągania wody, ułatwiając czyszczenie okien i innych szklanych powierzchni. Następnie są parownice pracujące jak myjki parowe. Jest jeszcze trzeci rodzaj, a mianowicie automatyczne myjki do okien (robot jeżdżący).
Roboty do mycia okien to urządzenia wyposażone w specjalne, chłonne ściereczki. Robot podczas pracy przyczepiany jest do szyby za pomocą silnika próżniowego i porusza się po oknie w sposób zaprogramowany, m.in. wykrywa krawędzie okna, nie powraca też do wcześniej umytych miejsc. Poleruje szybę za pomocą obracających się dysków, a zabrudzenia są zasysane. Wykonuje więc całą pracę za człowieka, a Twoim zadaniem jest tylko odczepić go i przenieść na inną szybę, gdy na danej powierzchni pracę zakończy.
Dlaczego warto kupić myjkę do okien?
Głównym zadaniem myjki do szyb jest oczywiście wygodne mycie okien. Nie oznacza to jednak, że jest to jedyna pomoc, na jaką możesz liczyć! Ściągaczka do okien świetnie poradzi sobie też z myciem luster i płytek w łazience lub w kuchni, kabin prysznicowych czy szklanego stołu. W skrócie: możesz ją wykorzystać do niemal każdej powierzchni szklanej w pionie i poziomie.
Zalety myjek do okien
Oto najważniejsze zalety myjek do okien Kärcher:
- oszczędność czasu, Mycie okien myjką jest nawet trzy raz szybsze niż przy pomocy tradycyjnych metod mycia okien;
- działają jak odkurzacz do szyb, zasysając brud, bez smug, plam i zacieków,
- skuteczne czyszczenie nie tylko okien, ale także wszystkich przeszklonych powierzchni, małych i dużych,
- wygodne czyszczenie powierzchni w pionie i w poziomie,
- wygodne i dokładne mycie większych okien i innych gładkich trudno dostępnych powierzchni,
- bezprzewodowe, przez co nie ograniczają ruchów,
- niewielkie rozmiary,
- lekkie, wygodne, przez to praca z nimi jest mniej męcząca niż tradycyjne mycie okien,
- dodatkowe akcesoria ułatwiają czyszczenie trudniej dostępnych miejsc.
Mycie okien bez smug: jak używać myjki do okien?
Zobacz, jak wypada myjka do okien w praktyce i jak należy jej używać dla doskonałych efektów i czystych szyb bez smug:
Na co zwrócić uwagę wybierając myjkę do mycia okien?
Opinie i rankingi na temat myjek podkreślają, że najlepsza myjka do okien powinna cechować się długim czasem działania baterii. Nie jest to jednak jedyny aspekt, na jaki warto zwrócić uwagę.
Najlepsza myjka do okien to taka, która będzie miała dostępne wiele akcesoriów, dzięki czemu umyjesz duże i wysokie okna oraz dotrzesz w trudno dostępne miejsca czy wyczyścisz małe lusterko w łazience. Ponadto musi być lekka i wygodna, aby bez wysiłku poruszać nią po szybie. To jednak nie wszystko. Poniżej wymieniamy parametry, na które warto zwrócić uwagę.
Jaką myjkę do okien wybrać – najważniejsze parametry
Wybierając myjkę do okna, zwróć uwagę na baterię, a zwłaszcza takie kwestie jak czas pracy, czas ładowania oraz możliwość wymiany akumulatora (z reguły umożliwiają to droższe urządzenia). Standardowe baterie ładują się około 4 godziny. Dużym udogodnieniem może być dioda LED, która pozwala łatwo określić stan naładowania urządzenia do mycia okien.
Kolejnym zagadnieniem jest uchwyt, a mianowicie musi być na tyle ergonomiczny, dobrze wyprofilowany, najlepiej z gumy, aby umożliwiał zapanowanie nad urządzeniem i swobodę ruchów. Zwróć również uwagę na wagę urządzenia, ponieważ z myjką pracuje się jedną ręką, stąd nie może być ona ciężka. Optymalna waga myjki do szyb wynosi ok. 600-700 g.
Tak samo ważna jak bateria jest sama budowa myjki, czyli szerokość ssawki, a także łatwość jej montażu. Najlepiej wybrać urządzenie z dwoma ssawkami w komplecie: dzięki wymiennym listwom ssącym o szerokości 280 mm i 170 mm umyjesz każdy rozmiar okna i precyzyjnie dotrzesz do zakamarków.
Odpowiednia myjka do okien jest urządzeniem, które ma się sprawdzać w praktyce, a o to najlepiej zapytać innych posiadaczy, stąd niezwykle pomocne będą opinie o myjkach do okien – znajdziesz je od produktami na naszej stronie, a także w serwisach oceniających, w sklepach oraz w rankingach oceniających najlepsze myjki do okien.
Spryskiwacz czy pad wibrujący do myjki do okien?
Jeżeli cenisz technologie i nowoczesne rozwiązania, docenisz również pad wibrujący do myjki do okien. Jest to kolejne urządzenie zasilane akumulatorowo, które służy do czyszczenia powierzchni gładkich. Zastępuje zwykły spryskiwacz, który zwilża brud, ułatwiając jego usunięcie, gdy tymczasem pad wytwarza wibracje, które ułatwiają czyszczenie i eliminują konieczność szorowania brudu.
Pad wibrujący do mycia okien
Wśród zalet pada wibrującego do mycia okien znajdują się funkcja wibracji oraz automatyczne nawilżanie. Podczas mycia środek czyszczący jest dozowany na ściereczkę czyszczącą, a pad drga. Zmiękczony brud na oknie następnie usuniesz za pomocą myjki. Nie bez znaczenia jest również fakt, że samo urządzenie to właściwie dwa elementy, przez co jest łatwe w obsłudze. Co więcej, ściereczkę można łatwo ściągnąć, wyprać i ponownie wykorzystać.
Małe gabaryty i niska waga sprawiają, że to poręczne urządzenie do mycia okien znajdzie zastosowanie nie tylko przy myciu szyb, ale też w łazience i w kuchni przy czyszczeniu gładkich powierzchni. Podsumowując to świetne akcesorium dla myjki do okien.
Spryskiwacz z padem do mycia okien
Innym sposobem na nawilżenie i czyszczenie brudu jest spryskiwacz z padem. Jest to po prostu butelka na roztwór środka czyszczącego wraz z wymiennym padem z mikrofibry. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość przyczepienia padu do spryskiwacza, przez co nie osuwa się podczas pracy, ponadto w niektórych modelach możesz regulować szerokość padu, dostosowując go do czyszczonej powierzchni. Znika więc konieczność uporczywych ściereczek i szmat, a brudną wodę ściągniesz myjką za jednym pociągnięciem.
Ranking myjek do okien Kärcher
W sieci znajdziesz wiele serwisów, które za cel wzięły sobie porównanie myjek do okien. Pełno jest też rankingów najlepszych myjek do okien, przykładem jest ranking na Sprawdzono.pl. W tym miejscu wskażemy, ile może kosztować dobra myjka do okien, która nada się zarówno do dużych, jak i mniejszych powierzchni.
Dobra myjka do okien do 250 zł, jaką wybrać?
Na pierwszym miejscu najlepszych myjek do okien w cenie do około 250 – 300 zł znajduje się myjka WV 2 Plus N Kärcher z pojemną baterią, która umożliwia 25-minutową pracę. Myjka jest lekka, poręczna i kompaktowa. Jest to idealne rozwiązanie do szybkiego czyszczenia, zwłaszcza przy codziennym sprzątaniu. Na uwagę zasługuje dioda LED pokazująca stan naładowania baterii, co jest ewenementem w tej półce cenowej.
fot.: tania myjka do okien WV 1
Alternatywą jest model WV 2 w zestawie z butelką ze spryskiwaczem, padem z mikrofibry, ssawką 250 mm, koncentratem do mycia szyb oraz ładowarką.
Ta myjka zdecydowanie wyróżnia się wśród tanich myjek do okien, zwłaszcza że producentem jest renomowana firma, zatem nie musisz się obawiać ani o gwarancję, ani o jakość zastosowanych materiałów.
Najpopularniejsze myjki do okien do 500 zł, jaką wybrać?
Przeskoczmy półkę wyżej i sprawdźmy, jakie są najlepsze myjki do okien w cenie nieprzekraczającej 500 zł. Pamiętaj, że im wyższa cena, tym więcej akcesoriów jest dołączanych do zestawu, a tym samym większe możliwości czyszczenia.
Fot.: myjka do okien, spryskiwacz z padem z mikrofibry, koncentrat do czyszczenia okien oraz dodatkowy płyn.
W cenie 319 zł zakupisz myjkę WV 5 Plus N Black Edition, która w standardowym wyposażeniu ma dodatkową wąską ssawkę 170 mm. Ponadto wyposażona jest w ssawkę z regulacją – możliwość regulacji dystansu ssawki od krawędzi okna zapobiega powstawaniu zacieków tuż przy framudze czy uszczelce. W zestawie znajduje się wymienna bateria litowo-jonowa, ładowarka oraz dodatkowa wąska ssawka Na uwagę zasługuje praca urządzenia – myjka wyróżnia się nie tylko mniejszą wagą, ale i niższym poziomem emitowanego hałasu od innych dostępnych w tej cenie, stąd zapewnia bardziej komfortowe czyszczenie okien.
Fot.: myjka do okien WV 6 w kolorze białym
Jeżeli interesuje Cię droższa myjka, to za trochę ponad 500 zł kupisz myjkę do okien WV 6 Plus Multi Edition,
którą jednak zdecydowanie lepiej jest zakupić wraz z padem wibrującym (o tym piszemy poniżej). Do myjki dołączane są dwie ssawki 280 oraz 170 mm, a waga urządzenia nie przekracza 800 gramów.
Najlepsza myjka do okien, czym się wyróżnia?
Najlepsza myjka do okien to zestaw składający się z innowacyjnej myjki oraz padu wibrującego. Dzięki temu zyskasz gwarancję, że pozbędziesz się nawet trudno dostępnego brudu, bez konieczności szorowania czy ryzyka zarysowania powierzchni.
Fot.: najlepsza myjka do okien z wibrującym padem do czyszczenia
Za tym rozwiązaniem przemawiają opinie na temat zestawu Myjka do okien WV 6 Premium Home Line + KV 4 Home Line. Po pierwsze, ceniony jest za długi czas pracy 100 minut. Po drugie, wydajność powierzchniowa urządzenia wynosi około 300 mkw., czyli 100 okien. Po trzecie innowacyjna technologia listew zbierających radzi sobie z każdym brudem i zaciekami. Cena takiego wydajnego zestawu to 630 zł.
Czyszczenie bez smug, wygodne użytkowanie, dokładniejsze, a przede wszystkim szybsze mycie szklanych powierzchni – to główne zalety myjek do okien. Na rynku znajdziesz wiele modeli, które różnią się specyfikacją i możliwościami. Możesz wybrać prostą myjkę, która tylko zasysa wodę z brudem, lub bardziej zaawansowane rozwiązanie z bardziej pojemną baterią. To, co wybierzesz, zależy od Twoich potrzeb, ale zapewniamy: decydując się na myjkę Kärcher, rezultat mycia jest zawsze taki sam, czyli lśniące powierzchnie bez smug, plam i osadów!