Najlepsza myjka do okien, jaką wybrać? Ranking myjek do okien Kärcher

Na co zwrócić uwagę wybierając myjkę do mycia okien?

Opinie i rankingi na temat myjek podkreślają, że najlepsza myjka do okien powinna cechować się długim czasem działania baterii. Nie jest to jednak jedyny aspekt, na jaki warto zwrócić uwagę.

Najlepsza myjka do okien to taka, która będzie miała dostępne wiele akcesoriów, dzięki czemu umyjesz duże i wysokie okna oraz dotrzesz w trudno dostępne miejsca czy wyczyścisz małe lusterko w łazience. Ponadto musi być lekka i wygodna, aby bez wysiłku poruszać nią po szybie. To jednak nie wszystko. Poniżej wymieniamy parametry, na które warto zwrócić uwagę.

Jaką myjkę do okien wybrać – najważniejsze parametry

Wybierając myjkę do okna, zwróć uwagę na baterię, a zwłaszcza takie kwestie jak czas pracy, czas ładowania oraz możliwość wymiany akumulatora (z reguły umożliwiają to droższe urządzenia). Standardowe baterie ładują się około 4 godziny. Dużym udogodnieniem może być dioda LED, która pozwala łatwo określić stan naładowania urządzenia do mycia okien.

Kolejnym zagadnieniem jest uchwyt, a mianowicie musi być na tyle ergonomiczny, dobrze wyprofilowany, najlepiej z gumy, aby umożliwiał zapanowanie nad urządzeniem i swobodę ruchów. Zwróć również uwagę na wagę urządzenia, ponieważ z myjką pracuje się jedną ręką, stąd nie może być ona ciężka. Optymalna waga myjki do szyb wynosi ok. 600-700 g.

Tak samo ważna jak bateria jest sama budowa myjki, czyli szerokość ssawki, a także łatwość jej montażu. Najlepiej wybrać urządzenie z dwoma ssawkami w komplecie: dzięki wymiennym listwom ssącym o szerokości 280 mm i 170 mm umyjesz każdy rozmiar okna i precyzyjnie dotrzesz do zakamarków.

Odpowiednia myjka do okien jest urządzeniem, które ma się sprawdzać w praktyce, a o to najlepiej zapytać innych posiadaczy, stąd niezwykle pomocne będą opinie o myjkach do okien – znajdziesz je od produktami na naszej stronie, a także w serwisach oceniających, w sklepach oraz w rankingach oceniających najlepsze myjki do okien.

Spryskiwacz czy pad wibrujący do myjki do okien?

Jeżeli cenisz technologie i nowoczesne rozwiązania, docenisz również pad wibrujący do myjki do okien. Jest to kolejne urządzenie zasilane akumulatorowo, które służy do czyszczenia powierzchni gładkich. Zastępuje zwykły spryskiwacz, który zwilża brud, ułatwiając jego usunięcie, gdy tymczasem pad wytwarza wibracje, które ułatwiają czyszczenie i eliminują konieczność szorowania brudu.

Pad wibrujący do mycia okien

Wśród zalet pada wibrującego do mycia okien znajdują się funkcja wibracji oraz automatyczne nawilżanie. Podczas mycia środek czyszczący jest dozowany na ściereczkę czyszczącą, a pad drga. Zmiękczony brud na oknie następnie usuniesz za pomocą myjki. Nie bez znaczenia jest również fakt, że samo urządzenie to właściwie dwa elementy, przez co jest łatwe w obsłudze. Co więcej, ściereczkę można łatwo ściągnąć, wyprać i ponownie wykorzystać.

Małe gabaryty i niska waga sprawiają, że to poręczne urządzenie do mycia okien znajdzie zastosowanie nie tylko przy myciu szyb, ale też w łazience i w kuchni przy czyszczeniu gładkich powierzchni. Podsumowując to świetne akcesorium dla myjki do okien.

Spryskiwacz z padem do mycia okien

Innym sposobem na nawilżenie i czyszczenie brudu jest spryskiwacz z padem. Jest to po prostu butelka na roztwór środka czyszczącego wraz z wymiennym padem z mikrofibry. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość przyczepienia padu do spryskiwacza, przez co nie osuwa się podczas pracy, ponadto w niektórych modelach możesz regulować szerokość padu, dostosowując go do czyszczonej powierzchni. Znika więc konieczność uporczywych ściereczek i szmat, a brudną wodę ściągniesz myjką za jednym pociągnięciem.