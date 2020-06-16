Czyszczenie fug: jak i czym wyczyścić fugi w kuchni i łazience?

Jak wyczyścić fugi domowymi sposobami?

Do czyszczenia fug można użyć gotowych rozwiązań w formie specjalnych preparatów chemicznych – trzeba jednak zwrócić uwagę na ich skład. Wiele z nich może zawierać silne środki żrące, które mogą zaszkodzić zdrowiu.

Jak więc wyczyścić fugi bez użycia chemii? Bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem będzie użycie sody oczyszczonej, soku z cytryny, octu, a nawet proszku do pieczenia. Oto domowe sposoby na czyszczenie fug!

Najpierw warto wyposażyć się w akcesoria, które ułatwią nam zadanie:

szczoteczkę do zębów,

wąską szczoteczkę do fug,

spryskiwacz,

zmywak, gąbkę i ściereczkę.

Zanim zabierzesz się za czyszczenie fug w kuchni i łazience, przygotuj kilka typowo kuchennych składników: