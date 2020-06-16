Czyszczenie fug: jak i czym wyczyścić fugi w kuchni i łazience?
Czym wyczyścić fugi w glazurze na ścianach i podłogach? Te szczeliny między płytkami to newralgiczne miejsce, w którym mogą gromadzić się zanieczyszczenia i mikroorganizmy. Brak odpowiedniej higieny może doprowadzić do powstania w nich pleśni. Jak czyścić fugi w kuchni i łazience? Nie sposób przecenić domowych sposobów i mocy gorącej pary!
Jak wyczyścić fugi domowymi sposobami?
Do czyszczenia fug można użyć gotowych rozwiązań w formie specjalnych preparatów chemicznych – trzeba jednak zwrócić uwagę na ich skład. Wiele z nich może zawierać silne środki żrące, które mogą zaszkodzić zdrowiu.
Jak więc wyczyścić fugi bez użycia chemii? Bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem będzie użycie sody oczyszczonej, soku z cytryny, octu, a nawet proszku do pieczenia. Oto domowe sposoby na czyszczenie fug!
Najpierw warto wyposażyć się w akcesoria, które ułatwią nam zadanie:
- szczoteczkę do zębów,
- wąską szczoteczkę do fug,
- spryskiwacz,
- zmywak, gąbkę i ściereczkę.
Zanim zabierzesz się za czyszczenie fug w kuchni i łazience, przygotuj kilka typowo kuchennych składników:
- sok z cytryny,
- proszek do pieczenia,
- ocet,
- sodę oczyszczoną.
Jak wyczyścić fugi w łazience czy kuchni z użyciem soku z cytryny?
Jednym z najbardziej naturalnych domowych sposobów czyszczenia fug jest wykorzystanie soku z cytryny. Jak to zrobić?
- Spryskaj nim fugi i pozostaw na kilkanaście minut (ok. 15-20).
- Spłucz sok z cytryny wodą lub zetrzyj go wilgotną ściereczką.
- Sok z cytryny świetnie usunie brud i rozjaśni białe fugi. Ale! Nie usunie większych zabrudzeń czy pleśni.
Czyszczenie fug w łazience lub kuchni proszkiem do pieczenia
Z usunięciem uporczywych zabrudzeń i pleśni lepiej poradzi sobie proszek do pieczenia.
- Do miseczki wsyp 2–3 opakowania proszku do pieczenia i 2–3 łyżki ciepłej wody.
- Powstałą pastę nałóż na fugi w kuchni lub łazience i pozostaw ją na pół godziny.
- Wyszoruj fugi szczoteczką do zębów.
- Spłucz pastę z glazury ciepłą wodą.
Jak wyczyścić fugi sodą oczyszczoną?
Podobnie jak proszek do pieszczenia, zadziała na fugi soda oczyszczona (to przecież jeden ze składników proszku). Soda oczyszczona to substancja o delikatnie żrącym działaniu, która neutralizuje kwasy i pochłania zapachy.
Jak czyścić fugi z wykorzystaniem sody oczyszczonej? Przepis na pastę:
- Połączyć kilka łyżek sody oczyszczonej z ciepłą wodą – powstałą papkę nałóż na fugi.
- Do sody można dodać też trochę wody utlenionej i zrobić w ten sposób nieco mocniejszą pastę do czyszczenia fug.
- Mieszankę pozostaw na zabrudzeniu przez około 10 minut.
- Dokładnie wyszoruj fugi szczoteczką do zębów i usuń wilgotną ściereczką.
Jak wyczyścić fugi w inny sposób, ale wciąż z wykorzystaniem sody oczyszczonej? Najskuteczniejszym domowym preparatem będzie roztwór wody i sody.
- Do przygotowania roztworu potrzebujesz 1 opakowania sody oczyszczonej na 1 litr ciepłej wody.
- (Opcjonalnie) Dodaj kilka kropelek ulubionego olejku eterycznego, aby zapach stał się przyjemniejszy – świetnie sprawdzi się ten z drzewa herbacianego, który ma właściwości antybakteryjne.
- Gotowy płyn przelej do spryskiwacza i nanieś na brudne fugi.
- Pozostaw płyn na około 10 minut, a następnie wyczyść fugi.
- Na koniec przetrzyj je ciepłą, czystą wodą.
Jak wyczyścić fugi bez użycia chemii? Parą wodną!
Fugi w kuchni i łazience można czyścić także gorącą parą wodną. Ta metoda pozwoli usunąć nawet te bardziej uporczywe zabrudzenia, których nie pozbędziesz się domowymi sposobami. To ekologiczny i bardzo bezpieczny sposób, bez użycia żadnych detergentów. Wystarczy wlać wodę do urządzenia (parownicy) i poczekać, aż zakończy się nagrzewanie, a następnie uruchomić sprzęt.
Czyszczenie fug parownicą jest łatwe, wygodne i bardzo skuteczne. Para w postaci niewielkich cząsteczek pod ciśnieniem do 4,2 bara uderza w powierzchnię z prędkością 170 km/h. Dzięki temu para dociera także do delikatnych struktur powierzchni, do których często nie docierają ściereczki, gąbki oraz szczotki. Gorąca para pozwala usnąć uporczywe zabrudzenia, osady z kamienia, mydła i innych substancji. Mikroskopijne cząsteczki pary doskonale czyszczą nawet głębokie szczeliny i zagłębienia, skutecznie usuwając brud i pleśń.
Jest to najlepsze i najprostsze rozwiązanie, aby zapewnić domownikom przyjazne środowisko, zwłaszcza wtedy, gdy w domu są małe dzieci lub alergicy.
Czyszczenie fug parownicą krok po kroku
Aby zachować wzorową czystość glazury, warto regularnie używać parownicy. Jak wyczyścić podłogę i fugi z jej pomocą?
- W celu wyczyszczenia usunięcia z zabrudzeń z płytek należy zastosować dyszę podłogową z zamocowaną ściereczką. Możesz wykorzystać bawełnianą ściereczkę znajdującą się w standardowym wyposażeniu parownicy lub ściereczkę z mikrofibry stanowiącą ofertę wyposażenia dodatkowego.
- Podłogę należy czyścić szybkimi ruchami zarówno do przodu, jak i do tyłu, nie przerywając ciągłego podawania pary. Aby wyczyścić szczeliny pomiędzy płytkami, należy przemieszczać dyszę nie tylko horyzontalnie, ale także po przekątnej w stosunku do spoin.
- Najlepszym sposobem dokładnego oczyszczenia samych fug jest użycie ssawki do detali i właściwej, okrągłej szczotki. Każda fuga jest osobno szorowana. Dzięki połączeniu wysokiej temperaturze i szorowania usuwane są nawet uporczywe zanieczyszczenia. Rozpuszczone zanieczyszczenia można zetrzeć ściereczką.
Systematyczne czyszczenie fug pomoże zachować glazurę w nienagannej czystości, zapobiec rozwojowi pleśni i grzybów oraz usunąć szkodliwe dla zdrowia bakterie i drobnoustroje.
Jak pracuje parownica? Materiał wideo
Woda w parownicy podgrzewana jest do zagotowania, czyli do 100ºC. Właśnie wtedy powstaje gorąca para, która świetnie wyczyści zabrudzenia i usunie bakterie. W zależności od parownicy proces ten trwa od 1 do 6 minut, a jej działanie porównać można do szybkowaru. Następnie gorąca para wodna wyrzucana jest na zewnątrz urządzenia dzięki ciśnieniu.
Jaką parownicę wybrać do czyszczenia fug w kuchni i w łazience?
Wybierając parownicę do fug, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na moc, ciśnienie robocze oraz możliwość regulacji strumienia pary. Im wyższe ciśnienie, tym skuteczniej urządzenie wnika w szczeliny i usuwa brud. Liczy się też pojemność zbiornika — większy sprawdzi się przy większych powierzchniach, mniejszy będzie poręczniejszy w łazience lub kuchni. Praktycznym udogodnieniem jest także możliwość uzupełniania wody w trakcie pracy, dzięki czemu nie trzeba robić przerw na schładzanie urządzenia.
Parownice Kärcher idealne do czyszczenia fug
- Kärcher SC 3 EasyFix Plus – to kompaktowa parownica, która jest gotowa do pracy już po 30 sekundach. Generuje ciśnienie do 3,5 bar i ma moc 1900 W, co wystarcza, by skutecznie usunąć osady i brud z fug w łazience czy kuchni. Zbiornik o pojemności 1 l można uzupełniać w trakcie pracy. SC 3 EasyFix Plus świetnie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, zwłaszcza w mieszkaniach i mniejszych domach. Posiada system odkamieniania, który zapewnia długą żywotność urządzenia.
- Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line – to propozycja dla wymagających użytkowników. Parownica o mocy 2250 W i ciśnieniu do 4,2 bar oferuje wyższy standard czyszczenia. Wyposażono ją w funkcję VapoHydro, która łączy parę z gorącą wodą, rozpuszczając nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Model ma także wyświetlacz LED, pokazujący status pracy i temperaturę pary. SC 5 Deluxe Signature Line idealnie sprawdzi się do większych powierzchni — podłóg, płytek i fug w całym domu. Z tym modelem masz możliwość napełniania zbiornika bez robienia przerw.
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Akcesoria, które ułatwią czyszczenie fug
Sama parownica to dopiero połowa sukcesu. Równie ważny jest dobór odpowiednich końcówek, które pozwalają dotrzeć do szczelin i narożników, nie uszkadzając przy tym płytek. W ofercie Kärcher znajdziesz akcesoria stworzone właśnie do tego typu zadań:
- Zestaw szczotek – małe, twarde szczotki, które idealnie sprawdzają się przy czyszczeniu wąskich fug i zakamarków.
- Szczotka do fug XXL – większa końcówka z elastycznym przegubem, która dopasowuje się do powierzchni i pozwala szybciej czyścić dłuższe linie fug, np. na podłodze.
- Zestaw okrągłych szczotek – szczotki o różnej średnicy i twardości, idealne do narożników, przestrzeni wokół baterii i trudno dostępnych miejsc.
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Czyszczenie fug w łazience parą wodną – na co zwrócić uwagę?
Do czyszczenia fug w łazience potrzebna będzie specjalna dysza, którą znajdziemy w zestawie z parownicą. Warto wybrać urządzenie wyposażone w niewielką okrągłą szczotkę, co zdecydowanie ułatwi zadanie. Do silikonu w łazience lepiej jednak użyć malutkiej dyszy, która go nie uszkodzi.
Systematyczne czyszczenie gorącą parą zapobiegnie namnażaniu się drobnoustrojów, które mogą przekształcić się w trudną do usunięcia pleśń.
Czyszczenie brudnych fug na podłodze za pomocą parownicy
Czym wyczyścić fugi na podłodze? Tutaj również z pomocą przyjdzie parownica, która dokładnie wyczyści nie tylko przestrzenie między terakotą, ale też na jej powierzchni. Podłogę z płytek należy czyścić z pomocą dyszy podłogowej, na której zamontowana jest specjalna ściereczka.
Jak wyczyścić fugi na podłodze? Szybkimi ruchami do przodu i do tyłu. Między płytkami zbiera się bardzo dużo brudu, dlatego należy poruszać dyszą w taki sposób, aby najpierw wyczyścić fugi horyzontalnie, a następnie po przekątnej. Jeśli zabrudzenia są uciążliwe, można dodatkowo użyć wąskiej dyszy skierowanej dokładnie w szczelinę, gdzie znajduje się fuga.
Czyszczenie tłustych fug w kuchni z pomocą pary wodnej
Częstym problemem jest czyszczenie tłustych fug w kuchni. Podczas smażenia i gotowania pryskający tłuszcz i para wnikają w szczeliny i wgłębienia. Zabrudzenia te są trudno dostępne i nieproste do usunięcia.
Czym wyczyścić fugi w kuchni? Tu także z pomocą przychodzi myjka parowa, którą dzięki precyzyjnej dyszy usuniemy tłuszcz z fug kuchennych. Wystarczy kilka minut i szybkich ruchów, żeby pozbyć się bakterii i brudu.
Czyszczenie silikonowych fug – co musisz wiedzieć?
Silikonowe spoiny (np. przy wannie, brodziku, umywalce) są delikatniejsze niż fugi cementowe – łatwo je uszkodzić zbyt twardą szczotką, dyszą punktową lub agresywną chemią. Dlatego postępuj ostrożnie i dobierz metodę do rodzaju zabrudzeń.
Para wodna (parownica) – tak, ale bez szorowania
Silikon najlepiej „odparować”: kieruj parę z niewielkiej odległości, ruchem ciągłym, a rozpuszczony osad zbieraj miękką ściereczką z mikrofibry. Unikaj dyszy power/nozzle i intensywnego tarcia szczotką – to może naruszyć spoinę. Po czyszczeniu dokładnie osusz.
Tłuszcz, mydliny, osad z twardej wody – łagodne środki
Na świeże przebarwienia i naloty zacznij od roztworu ciepłej wody z delikatnym detergentem (płyn do naczyń). W razie potrzeby wspomóż się parą zgodnie z zasadą „steam only, bez szorowania”.
Kiedy wymienić silikon?
Jeśli po czyszczeniu pozostają głębokie, „wżarte” plamy, silikon kruszy się, odspaja od podłoża lub pachnie stęchlizną – usuń całą spoinę i wykonaj nową (najlepiej silikon sanitarny/antypleśniowy). Próby „malowania” lub doszczelniania na brudnej spoinie nie zatrzymają rozwoju pleśni.
Wskazówka dla użytkowników parownic Kärcher:
Do silikonowych spoin stosuj dyszę do delikatnego parowania i ściereczkę – bez szczotek i bez dyszy punktowej/power. Pracuj krótkimi seriami, po każdej serii wytrzyj i osusz spoinę. To bezpieczne dla silikonu, a przy regularnym stosowaniu utrzymuje estetyczny wygląd obrzeży wanny i brodzika.
Jak i czym wyczyścić fugi z pleśni oraz silikon w kabinie prysznicowej?
Idealne środowisko dla rozwoju pleśni powstaje tam, gdzie jest duża wilgotność powietrza i brakuje odpowiedniej wentylacji. Bardzo często wykwity grzyba pojawiają się więc w łazience, a zwłaszcza w kabinie prysznicowej.
Jak powinno wyglądać mycie kabiny prysznicowej i fugi w łazience? Tu także można użyć wskazanych domowych sposobów, które usuną brud i bakterie. Wypróbować możesz:
- Roztwór podchlorynu sodu – do 1 szklanki wybielacza, 3,5–4 l wody (1:10). Nałóż miejscowo, odczekaj 5–10 minut, spłucz i osusz. Zapewnij wentylację i używaj rękawic – nigdy nie mieszaj wybielacza z octem, amoniakiem ani innymi środkami.
- Nadtlenek wodoru 3% (woda utleniona) – spryskaj, odczekaj 10–15 minut, przetrzyj i spłucz. Nie łącz z octem – razem tworzą drażniącą kwas nadtlenooctowy.
- Ocet biały – stosuj samodzielnie (niedilutowany), pozostaw na kilkanaście minut, spłucz i dobrze wysusz. Nie łącz z wybielaczem.
- Alkohol – do usunięcia pleśni można użyć środków czyszczących zawierających alkohol lub alkoholu izopropylowego, przeznaczonego do odłuszczania i oczyszczania powierzchni. Roztwór alkoholu nakłada się na fugi za pomocą pędzla lub ściereczki, a następnie poczekaj, aż odparuje. Taki sposób czyszczenia z reguły nie usuwa pozostałych plam, ponieważ alkohol nie zawiera środków wybielających.
Najwygodniejszym sposobem będzie jednak użycie parownicy. Dzięki niej szybko wyczyścimy nie tylko fugi i silikon, ale również kabinę, kafelki i armaturę.
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Jak nie dopuścić do rozwoju pleśni na silikonie w łazience?
Najważniejsze jest to, aby zapobiegać powstawaniu pleśni. Po kąpieli zbieraj wodę ściągaczką, zostawiaj kabinę/zasłonę otwartą, wietrz łazienkę lub włącz wentylator, utrzymuj wilgotność ≤55%, przecieraj spoiny do sucha. Regularna para „bez szorowania” plus szybkie osuszanie znacząco ograniczają osadzanie się brudu.
Jeśli mocno zaniedbamy fugi lub silikon, możliwe, że będziemy musieli je usunąć i położyć na nowo. Niestety, gdy na ich powierzchni pojawi się czarny lub ciemnozielony nalot, którego nie można się pozbyć – lepiej wymienić materiały na łączeniach.
Czym wyczyścić fugi na podłodze i ścianach? Sprawdzone środki chemiczne
Jeżeli naturalne środki czy czyszczenie parą wodną nie wystarczają, warto sięgnąć po środki chemiczne do czyszczenia fug. Podstawowa klasyfikacja środków czyszczących bazuje na ich wartości pH.
Zasadowe preparaty do czyszczenia fug – świetne do kuchni
Większość uniwersalnych środków czyszczących ma delikatnie zasadowy odczyn (wartość pH >7), co oznacza, że przy ich pomocy można usunąć organiczne zanieczyszczenia, takie jak tłuszcze lub białka. Ten rodzaj zanieczyszczeń często pojawia się w kuchni. Aby zachować higienę stanowiska, gdzie przygotowuje się jedzenie, warto od czasu do czasu dokładnie wyczyścić glazurę np. nad zlewem czy nad kuchenką za pomocą środków zasadowych.
Środki chemiczne o kwaśnym odczynie do czyszczenia fug
Wyzwanie – zwłaszcza w łazienkach – stanowią mineralne zanieczyszczenia, takie jak nalot z kamienia lub kamień moczowy. Można je usunąć za pomocą środków chemicznych o kwaśnym odczynie takich jak: środki czyszczące do sanitariatów (wartość pH < 7) lub domowych sposobów, czyli octu lub kwasku cytrynowego.
Zachowaj jednak ostrożność, bo kwaśne preparaty mogą z czasem niszczyć mineralne zaprawy fug. Aby temu zapobiegać, przed rozpoczęciem czyszczenia fugi powinny zawsze zostać zmoczone. W przypadku mokrych fug środek czyszczący o kwaśnym odczynie działa na powierzchni bez wnikania w głębsze warstwy.
W przypadku silnych, trudnych do usunięcia mineralnych zanieczyszczeń fugi można wstępnie wyczyścić środkiem czyszczącym o kwaśnym odczynie, a następnie użyć myjki parowej. Najlepszym sposobem czyszczenia jest użycie ssawki do detali i właściwej, okrągłej szczotki.
Profesjonalna wskazówka: czyszczenie fug w łazience
Szczególnie w łazienkach, polecamy naprzemienne stosowanie środków do czyszczenia fug o kwaśnym i zasadowym odczynie, aby stale mieć pod kontrolą zanieczyszczenia. To również zapobiega tworzeniu się pleśni, grzybów i rozwojowi drobnoustrojów.
Dlaczego należy dbać o fugi?
Kuchnia i łazienka to miejsca w domu, w których powinniśmy szczególnie dbać o czystość i porządek. Nie pomijajmy żadnej powierzchni i nie ograniczajmy się do dużych płaszczyzn czy miejsc dobrze wyeksponowanych. To właśnie w szczelinach i zakamarkach, takich jak fugi, rozwijają się mikroorganizmy. Brudne powierzchnie są idealną pożywką dla pleśni i grzybów, które zagrażają naszemu zdrowiu. Powinniśmy szczególną wagę przykładać do czyszczenia fug w kuchni i łazience.
Jedzenie, które przygotowujemy w kuchni, styka się z wieloma płaszczyznami. Mimo tego, że używamy desek do krojenia, podkładek i naczyń, mikroorganizmy mają do nich dostęp. Zalegający brud w fugach między kafelkami może dostawać się do posiłków, które przygotowujemy dla rodziny. Konsekwencje braku odpowiedniej higieny mogą być poważne.
Sytuacja podobnie ma się w przypadku łazienki, która jest idealnym środowiskiem rozwoju pleśni. Sprzyjają temu: temperatura wody podczas kąpieli, duża wilgotność i brak przewiewu. Nie zapominajmy więc o dokładnym czyszczeniu fug między kafelkami na ścianach i podłodze, a także tych pod prysznicem.
Postawmy na systematyczne porządki, niewymagające wiele czasu i wysiłku, oraz wietrzenie łazienki. W przeciwnym wypadku możemy mieć poważny problem, którego jedynym rozwiązaniem będzie usunięcie fug i położenie ich na nowo. Żeby temu zapobiec, czyśćmy fugi domowymi sposobami lub z użyciem gorącej pary, która zabije wszystkie nieprzyjazne mikroorganizmy.