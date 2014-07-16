Czysto bez stosowania środków chemicznych

Czyszczenie parą jest doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych metod czyszczenia. Nasze parownice mają bardzo szeroki zakres zastosowań, nie tylko "czyszczących". Nadają się także doskonale do pielęgnacji urbrań.

Nowoczesne zastosowanie pary.

XVIII wiek uważa się za początek wykorzystania pary na skalę przemysłową. Parownice stanowią nowoczesną interperetację wykorzystania pary do praktycznych celów.

Dlaczego czyszczenie parą jest przyjazne środowisku?

Czyszczenie parą to czyszczenie bez użycia środków chemicznych. Kombinacja pary i wysokiej temperatury penetruje brud, aż do dna powierzchni, na której on zalega. To oszczędza wodę, która jest podstawą życia.

Czyszczenie parą nie zanieczyszcza wody, która podczas tradycyjnego sprzątania wraca do kanalizacji zanieczysczona środkami chemicznymi.

Ponadto z jednego litra wody można wytworzyć ponad 1700 litrów pary. To jest ilość wystarczająca do wyczyszczenia małego mieszkania. Również zużycie energii jest ograniczone, ponieważ energia jest wykorzystywana tylko do podgrzania wody w parownicy.

Dlaczego czyszczenie parą jest zdrowsze?

W przeciwieństwie do środków czyszczących para nie uczula oraz nie pozostawia resztek detergentów na czyszczonej powierzchni. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych dzieci, które często wkładają różne przedmioty do ust. W tym te, które podniosły z podłogi.

Parownice są również polecane alergikom. Para łączy ze sobą cząsteczki kurzu i nie wznieca go w powietrze. Jakość powietrza w pomieszczeniu podnosi się po sprzątaniu parownicą. Ograniczony jest również bezpośredni kontakt z brudem.