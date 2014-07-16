Czyszczenie parą
Przegląd zastosowań
Parownice są wykorzystywane do czyszczenia gorącą parą wodna, ale można z nich korzystać także w pielęgnacji tekstyliów i przy prasowaniu. Tutaj odkryjesz jak wiele mają zastosowań:
Czyszczenie płytek podłogowych
W celu wyczyszczenia podłogi, należy zastosować dyszę podłogową z zamocowaną ściereczką. Mozesz wykorzystać bawełnianą ściereczkę znajdującą się w standardowym wyposażeniu parownicy lub ściereczkę z mikrofibry stanowiącą ofertę wyposażenia dodatkowego.
Podłogę należy czyścić szybkimi ruchami zarówno do przodu jak i do tyłu, nie przerywając ciągłego podawania pary. Aby wyczyścić szczeliny pomiędzy płytkami należy przemieszczać dyszę nie tylko horyzontalnie, ale także
po przekątnej w stosunku do spoin.
Wstępne odkurzanie:
Przed wyczyszczeniem podłogi za pomocą parownicy warto przedtem starannie ją odkurzyć. Pamiętaj, aby przed parowym czyszczeniem podłóg laminowanych upewnić się, że zostały one właściwie położone i dopasowane.
Czyszczenie podłóg laminowanych i parkietów
Podłogi laminowane i parkiety (ale nie podłogi olejowane czy woskowane) można czyścić ograniczając ilość pary do połowy (regulacja na pistolecie parowym). Nie należy trzymać dyszy w jednym miejscu przez dłuższy czas, lecz czyścić szybkimi ruchami. Wilgoć resztkowa wysycha wówczas szybko nie pozostawiając zacieków. Na dyszę parową należy założyć 2 ściereczki (w sumie 4 warstwy), tak by jak najmniejsza ilość pary miała bezpośredni kontakt z podłogą.
Wskazówka:
Zalecamy odkurzenie podłogi przed przystapieniem do czyszczenia parą.
Czyszczenie łazienki i toalety
Osady z mydła i kamienia
Chłonna powłoczka z mikrofibry z łatwością usuwa z kabin prysznicowych osady z mydła i naloty kamienne.
Czyszczenie armatury
- Użyj dyszy do detali by uniknąć porysowania armatury wykonanej ze stali nierdzewnej lub chromowanej. Trzymaj ją blisko czyszczonej powierchni, aż zacznie odspajać nagromadzony kamień. Jeśli nadal masz problem z usunięciem kamienia nałóż na dyszę do detali okrągłą szczotkę i wyczyść problematyczną powierchnię duża ilością pary.
- By uniknąć zacieków, przetrzyj wyczyszczoną powierchnię żółta szmatką z mikrofibry.
- Oporny brud usuniesz aplikująć parę bezpośrednio i energiczne szorując.
- Powierzchnie pokryte grubą warstwą kamienia należy spryskać octem bądź kwasem cytrynowym i odczekać chwilę, aż wsiąkną w osad przed usunięciem ich za pomocą dyszy parowej.
- Regularne czyszczenie armatury za pomocą parownic zapobiega odkładaniu się kamienia.
Czyszczenie okien i luster
- Przed pierwszym użyciem parownicy do czyszczenia okien, należy przeprowadzić czyszczenie wstępne. Przetrzyj dokładnie każde okno za pomocą dyszy ręcznej zaopatrzonej w powłoczkę.
- Następnie nałóż parę na całą powierzchnię. Jeśli myjemy okna zimą, szyby należy najpierw ogrzać parą z odległości 5 cm.
- Usuń parę za pomocą ściągaczki do okien. Od czasu do czasu przetrzyj gumową listwę ściągaczki za pomocą suchej ściereczki (na szybie nie pozostaną zacieki).
- Jeśli na ramie okiennej pojawią się krople wody, można je łatwo usunąć za pomocą ściereczki.
Czyszczenie fug
- Do czyszczenia fug najlepiej zastosować dyszę do detali zaopatrzoną w okrągłą szczotkę.
- Dzięki strumieniowi pary i energicznemu szorowaniu można usunąć nawet wyjątkowo uporczywe zabrudzenia.
- Po czyszczeniu parowym należy osuszyć wilgotną powierzchnię za pomocą miękkiej, chłonnej ściereczki. UWAGA: fugi silikonowe należy delikatnie czyścić jedynie za pomocą strumienia pary, tak by ich nie uszkodzić.
Usuwanie tłustych zabrudzeń
- Tłuste plamy, które szpecą stalowe okapy, blaty i piekarniki najskuteczniej można usunąć techniką parową z użyciem dyszy ręcznej w miękkiej powłoczce frotte. Następnie należy przetrzeć do sucha wilgotną powierzchnię za pomocą żółtej ściereczki z mikrofibry (wyposażenie dodatkowe).
- Jedynym sposobem usunięcia tłustego filmu jest dłuższe działanie na powierzchnię strumieniem gorącej pary i jednoczesne przecieranie powierzchni ściereczką frotte.
- Tłuszcz i pozostałe zabrudzenia zbierają się na powłoczce, dlatego podczas sprzątania należy często wymieniać powłoczki.
- Powierzchnię należy czyścić stopniowo i naprzemiennie: za pomocą dyszy parowej i miękkiej ściereczki.
Odświeżanie ubrań
Dzięki specjalnej dyszy do odświeżania ubrań (wyposażenie opcjonalne) czynność ta jest dziecinnie prosta. Para skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy z wszystkich tkanin. Za pomocą dyszy można łatwo usunąć nitki, włosy oraz zmechacenia z tkanin (służy do tego rzep na spodniej stronie dyszy). Gorąca para rozprostowuje zagniecenia na rozwieszonych zasłonach i na ubraniach, które nie mogą być prasowane (np. garniturach), nie powodując wybłyszczeń.
Czysto bez stosowania środków chemicznych
Czyszczenie parą jest doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych metod czyszczenia. Nasze parownice mają bardzo szeroki zakres zastosowań, nie tylko "czyszczących". Nadają się także doskonale do pielęgnacji urbrań.
Nowoczesne zastosowanie pary.
XVIII wiek uważa się za początek wykorzystania pary na skalę przemysłową. Parownice stanowią nowoczesną interperetację wykorzystania pary do praktycznych celów.
Dlaczego czyszczenie parą jest przyjazne środowisku?
Czyszczenie parą to czyszczenie bez użycia środków chemicznych. Kombinacja pary i wysokiej temperatury penetruje brud, aż do dna powierzchni, na której on zalega. To oszczędza wodę, która jest podstawą życia.
Czyszczenie parą nie zanieczyszcza wody, która podczas tradycyjnego sprzątania wraca do kanalizacji zanieczysczona środkami chemicznymi.
Ponadto z jednego litra wody można wytworzyć ponad 1700 litrów pary. To jest ilość wystarczająca do wyczyszczenia małego mieszkania. Również zużycie energii jest ograniczone, ponieważ energia jest wykorzystywana tylko do podgrzania wody w parownicy.
Dlaczego czyszczenie parą jest zdrowsze?
W przeciwieństwie do środków czyszczących para nie uczula oraz nie pozostawia resztek detergentów na czyszczonej powierzchni. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych dzieci, które często wkładają różne przedmioty do ust. W tym te, które podniosły z podłogi.
Parownice są również polecane alergikom. Para łączy ze sobą cząsteczki kurzu i nie wznieca go w powietrze. Jakość powietrza w pomieszczeniu podnosi się po sprzątaniu parownicą. Ograniczony jest również bezpośredni kontakt z brudem.
Woda jako środek czyszczący
Dlaczego para tak dobrze czyści?
Za skuteczność czyszczenia parowego odpowiadają parametry techniczne pracy parownicy: ciśnienie i prędkość strumienia pary oraz jej temperatura. Natomiast zakres zastosowań parownicy rośnie wraz z możliwymi do zastosowania akcesoriami. Parownice Kärcher są produktami przyjaznymi środowisku. Technologia czyszczenia parowego nie dość, że nie wymaga stosowania czyszczących środków chemicznych, to równocześnie ogranicza zużycie wody wykorzystywanej w pracach porządkowych, a sam czas sprzątania może skrócić nawet o połowę! Parownice nie zostawiają przy tym kamienia, ani zacieków.
Dlaczego czyszczenie parą jest szybsze i łatwiejsze?
Gorąca para wodna, bez środków chemicznych, penetruje brud aż do dna powierzchni, na której on zalega, doprowadzając do jego oderwania. Dzięki temu jest w stanie szybko usunąć brud z najmniejszych zagłębień bez użycia środków chemicznych.
Największa zaleta: jedno urządzenie do różnych zadań czyszczących.
Jak działa parownica?
Parownica działa na podobnej zasadzie jak szybkowar. Woda jest podgrzewana w bojlerze aż do zagotowania – wtedy także powstaje para. Trwa to od 1 do 6 minut na litr wody w zależności od parownicy.
Wskazówka: najlepsza para powstaje wówczas kiedy zbiornik nie jest całkowice wypełniony wodą. W przeciwnym wypadku jest zbyt wilgotna i może moczyć czyszczone powierzchnie. Im wyższe ciśnienie pary, tym lepsze odspajanie brudu z czyszczonej powierzchni. Wskazówka: ciepła woda przyspiesza proces podgrzewania wody. Para w bojlerze osiąga cisnienie do 4 barów w zależności od modelu parownicy.
Dobrze wiedzieć:
Każda parownica spełnia wszystkie wymagane standardy bezpieczeństwa, poświadczone odpowiednimi międzynarodowymi certyfikatami. Wszystkie elektrycznie przewodzące części są zabezpieczone przed zalaniem. Parownice Kärcher są wyposażone w zabezpieczenie przed nieostrożnym uruchomieniem (np. przez dzieci) oraz zawór bezpieczeństwa uniemożliwiający otwarcie zbiornika wody, gdy znajduje się w nim para pod wysokim ciśnieniem.
7 powodów, dla których warto czyścić parą:
- Para jest przyjazna dla środowiska – nie używasz środków czyszczących i ograniczasz zużycie wody.
- Czyszczone powierzchnie higienicznie czyste – nawet w trudno dostępnych miejscach.
- Łatwe odspajanie brudu – zapomnij o szorowaniu i polerowaniu.
- Wielofunkcyjna – moze być wykorzystana do nie tylko do czyszczenia kuchni, łazienki, okien, ale także do prasowania.
- Oszczędza czas – parą czyścisz szybciej.
- Oszczędza pieniądze – nie potrzebujesz środków czyszczących.