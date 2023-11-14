Nie chodzi tylko o wygląd

Kiedy na początku roku pojawiają się pierwsze promienie słońca, wielu właścicieli motocykli nie może się doczekać, aby w końcu ponownie wyruszyć w drogę. Dlatego warto zadbać o to, aby motocykl był odpowiednio odświeżony i wyczyszczony. Właściciele muszą jednak zachować ostrożność podczas mycia motocykla, ponieważ elektronika, a także silnik i łańcuch to bardzo delikatne części.

Mycie motocykla to nie tylko okazja zadbania o jego wygląd, ale także szansa, aby upewnić się, że jednoślad może bezpiecznie poruszać się po drogach. Można sprawdzić ciśnienie w oponach, głębokość bieżnika i grubość klocków hamulcowych. Jeżeli motocykl jest parkowany w garażu lub pod wiatą, szczególnie ważne jest sprawdzenie elektroniki i hamulców.