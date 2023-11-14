MYCIE MOTOCYKLA WSKAZÓWKI DLA MIŁOŚNIKÓW DWÓCH KÓŁEK
Wiatr we włosach i wolność. Tak właśnie czuje się wielu właścicieli motocykli, gdy na wiosnę rosną temperatury i rozpoczyna się sezon motocyklowy. Ale przed wyruszeniem w drogę, Twój ulubiony dwukołowy pojazd musi wyglądać olśniewająco. W szczególności felgi, nadwozie i silnik wymagają wyjątkowej pielęgnacji - nie tylko z wizualnych względów, ale także w celu zapewnienia ich prawidłowego działania. Dzięki tym wskazówkom motocykl w mgnieniu oka odzyska swój dawny blask.
Nie chodzi tylko o wygląd
Kiedy na początku roku pojawiają się pierwsze promienie słońca, wielu właścicieli motocykli nie może się doczekać, aby w końcu ponownie wyruszyć w drogę. Dlatego warto zadbać o to, aby motocykl był odpowiednio odświeżony i wyczyszczony. Właściciele muszą jednak zachować ostrożność podczas mycia motocykla, ponieważ elektronika, a także silnik i łańcuch to bardzo delikatne części.
Mycie motocykla to nie tylko okazja zadbania o jego wygląd, ale także szansa, aby upewnić się, że jednoślad może bezpiecznie poruszać się po drogach. Można sprawdzić ciśnienie w oponach, głębokość bieżnika i grubość klocków hamulcowych. Jeżeli motocykl jest parkowany w garażu lub pod wiatą, szczególnie ważne jest sprawdzenie elektroniki i hamulców.
Odpowiednie miejsce do mycia motocykla
Przed rozpoczęciem mycia motocykla należy zapoznać się z lokalnymi przepisami prawnymi. W niektórych krajach mycie motocykli na zewnątrz jest zabronione. Wynika to z faktu, że olej i chemikalia mogą przedostać się do gleby i zanieczyścić wody gruntowe. Właściciele motocykli powinni znać aktualne informacje.
Bezpiecznym rozwiązaniem jest mycie motocykla na myjni, bądź też przy pomocy zestawu do mycia. Myjnie są zwykle wyposażone w separatory oleju i urządzenia zbierające, które oddzielają brudną wodę od systemu kanalizacji - zapewniając, że woda jest utylizowana w sposób bezpieczny dla środowiska.
Jeśli zamierzasz myć motocykl na powietrzu, nie rób tego na pełnym słońcu. Aktywne składniki preparatów mogą bowiem zmienić swoje właściwości pod wpływem intensywnego promieniowania UV. Mycie motocykla w cieniu będzie też z pewnością zdecydowanie bardziej komfortowe, zwłaszcza w upalny dzień.
Wskazówka
Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek czyszczony motocykl musi być zimny. Jeżeli woda i środki czyszczące przedostaną się do wnętrza maszyny, może to spowodować na przykład poważne uszkodzenie silnika.
Umycie motocykla: ważna kolejność prac
Skuteczne usunięcie brudu, kurzu, plam i zacieków z każdego zakamarka motocykla wymaga zachowania odpowiedniej kolejności prac:
- usunięcie dużych zanieczyszczeń (pyłu, kurzu, owadów — te będą zapewne obecne, jeśli motocykl długo stał w garażu)
- czyszczenie delikatnych elementów takich jak łańcuch czy silnik
- mycie nadwozia
- czyszczenie felg
- suszenie i polerowanie jednośladu.
Usuwanie dużych zanieczyszczeń z motocykla
Jeżeli motocykl przez dłuższy czas stał w garażu lub na parkingu, bez wątpienia będzie zanieczyszczony. Nie tylko pył, ale także pająki i owady mogły opanować kierownicę lub szprychy. Po intensywnym podróżowaniu dwukołowiec będzie również pokryty martwymi owadami i pyłem hamulcowym. Pora na mycie! Oto właściwy sposób mycia motocykla.
Aby usunąć pył lub owady, najlepszym sposobem jest wstępne wyczyszczenie motocykla przy pomocy odkurzacza na mokro i sucho. Umożliwia to szybkie i łatwe zasysanie pyłu ze szczelin, a także pajęczyn lub zanieczyszczeń, które zgromadziły się na różnych powierzchniach. Oznacza to, że podczas czyszczenia zanieczyszczenia nierozprzestrzeniają się po różnych częściach motocykla.
Najpierw umyj delikatne części motocykla: silnik i łańcuch
Ponieważ wiele części motocykla jest odsłoniętych, oznacza to, że niektóre z nich są wyjątkowo delikatne, takie jak silnik i łańcuch. Ważne jest, aby upewnić się, że łańcuch motocykla jest odpowiednio pielęgnowany i konserwowany - powinien być czyszczony co 300 do 500 kilometrów. W przeciwnym razie może się szybko zużyć. Oprócz słabych osiągów, stanowi to również zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ łańcuch może spaść lub nawet pęknąć.
Regularne smarowanie zapewnia prawidłowe działanie łańcucha. Jeżeli zanieczyszczenia zmieszają się ze smarem, smarowanie nie będzie skuteczne, a łańcuch może zostać uszkodzony. Wyjątkowo szybko dzieje się to w deszczowe dni, gdy wilgoć i drogowe zanieczyszczenia osiadają na łańcuchu. Dlatego ważne jest nie tylko regularne smarowanie łańcucha, ale także usuwanie zanieczyszczeń. Częstotliwość zależy od liczby przejażdżek oraz rodzaju terenu.
Jeżeli chcesz umyć cały motocykl w ciągu jednego dnia, warto najpierw wyczyścić łańcuch, a następnie karoserię. Gdy czyszczenie łańcucha zostawisz na koniec, oleiste pozostałości mogą ponownie zanieczyścić świeżo umyty dwukołowiec. Pierwszym krokiem, jeszcze przed użyciem specjalnego środka do czyszczenia łańcucha, jest oczyszczenie go z dużych zanieczyszczeń za pomocą drucianej szczotki. Środek pozostawić do czasu, aż zadziała, a następnie wystarczy go zetrzeć. Po myciu nasmarować łańcuch specjalnym sprayem do łańcuchów. To zapewni elastyczność i ochronę przed korozją. Aby zapewnić prawidłowe przyleganie sprayu do łańcucha, należy go stosować wyłącznie na czysty i suchy łańcuch.
Należy również odpowiednio zadbać o serce motocykla. Wynika to z faktu, że wiele modeli ma odsłonięte części silnika - takie jak żebra chłodzące - które mogą zostać uszkodzone podczas mycia. Jeżeli chcesz dokładnie wyczyścić silnik motocykla, najlepiej sięgnąć po gąbkę, miękką szczotkę i wiadro wypełnione ciepłą wodą oraz niewielką ilość skoncentrowanego szamponu samochodowego. Zacząć od mycia powierzchni silnika gąbką, a następnie szczotką, aby ostrożnie usunąć zanieczyszczenia z żeberek chłodzących i mniejszych szczelin. Następnie wypłukać czystą wodą. W dotarciu do trudno dostępnych miejsc może pomóc pędzel ze średnio twardym włosiem.
Mycie nadwozia motocykla
Po delikatnych części motocykla nadszedł czas na dokładne wyczyszczenie nadwozia i owiewek. Właściwe czyszczenie jest konieczne nie tylko w przypadku motocykli terenowych, takich jak motocross i enduro, które często służą do jażdy po bardzo zakurzonym lub błotnistym terenie. Regularne czyszczenie i dbanie o części motocykla pomaga zachować wartość pojazdu. Czym myć motocykl jeśli zabrudzenia są mocno widoczne? Mocno zabrudzone miejsca należy czyścić środkiem czyszczącym w żelu, ponieważ dobrze przylega do pionowych części i nie ścieka. Dzięki temu można skutecznie wyczyścić nawet trudno dostępne miejsca. Środek do czyszczenia motocykli jest bardzo łatwy w użyciu dzięki butelce z rozpylaczem, a także bardzo skutecznie w usuwa błoto, drogowe zanieczyszczenia, ślady opon i tłuste zanieczyszczenia.
Podczas mycia motocykla, nie zapomnij o reflektorach, lusterkach zewnętrznych, kierunkowskazach i przedniej szybie. Szczególnie latem owady często do nich przywierają. Te powierzchnie należy czyścić oddzielnie, aby w żaden sposób nie ograniczać widoczności. Środek do usuwania owadów skutecznie rozpuszcza pozostałości owadów, nie uszkadzając tworzywa sztucznego, powierzchni lakieru, tapicerki ani aluminiowych części. Produkt należy pozostawić na krótki czas, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą. Wilgotny ręcznik kuchenny ułatwi usunięcie pozostałości zaschniętych owadów.
Aby usunąć uporczywe zanieczyszczenia po namoczeniu, delikatnie przetrzeć motocykl mokrą gąbką. Należy jednak pamiętać o regularnym myciu go wodą, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się cząstek zanieczyszczeń i oleju lub smaru na karoserii. Jak sprawić, że mycie jednośladu będzie szybsze i wygodniejsze? Jeśli chcesz szybko i skutecznie umyć motocykl, najlepiej sięgnąć po myjkę ciśnieniową. Warto również użyć szamponu samochodowego. W zależności od posiadanego modelu myjki ciśnieniowej, wlać szampon do otworu Plug & Clean lub podłączyć go do myjki ciśnieniowej za pomocą węża ssącego. Szampon nanosić od góry do dołu, stosując niskie ciśnienie. Alternatywnie można wybraćśrodek pianowy Ultra i dyszę pianową. Podłącz do pistoletu myjki ciśnieniowej i precyzyjne dozuj środek czyszczący.
Aby dokładnie wyczyścić delikatny lakier motocykla, do myjki ciśnieniowej można również podłączyć obrotową szczotkę do mycia. Specjalna wymienna nakładka do samochodu i roweru z mikrofibry, bez uszkadzania powierzchni, łatwo usunie nawet uporczywe zanieczyszczenia. Następnie wystarczy opłukać motocykl niewielką ilością czystej wody, co pozwoli całkowicie usunąć zanieczyszczenia.
Wskazówka: użycie myjki ciśnieniowej
W przypadku korzystania z urządzenia wysokociśnieniowego, należy wybrać „średnie" ustawienie i upewnić się, że odległość pomiędzy urządzeniem a motocyklem wynosi minimum 15 centymetrów. W przeciwnym razie wysokie ciśnienie może uszkodzić części wykonane z tworzywa sztucznego lub uszczelki motocykla. Nie należy także kierować strumienia wody bezpośrednio na elementy instalacji elektrycznej, gaźniki, wtryski i łożyska.
Wyczyść felgi motocykla
Felgi motocykla to bardzo efektowny element. Zwłaszcza chromowane felgi zachwycają swoim blaskiem. W zależności od nawierzchni drogi, błoto oraz pył hamulcowy mogą je uszkodzić. Aby przywrócić felgom dawny blask, należy o nie odpowiednio dbać. Idealnie do tego sprawdzi się środek do czyszczenia felg, który usuwa wszelkie zanieczyszczenia drogowe, a także pył hamulcowy i ślady opon ze wszystkich popularnych typów felg. Suchą felgę spryskać środkiem do czyszczenia felg i poczekać, aż zacznie działać. Gdy środek działa, felgi zmieniają kolor na czerwonawy. Dzięki temu właściciele motocykli wiedzą, kiedy dogłębne czyszczenie dobiegło końca i felgi można spłukać czystą wodą.
Szczotka do mycia kół umożliwia czyszczenie w zakresie 360-stopni - nawet w trudno dostępnych miejscach i najmniejszych szczelinach. Szczotkę można po prostu podłączyć do pistoletu myjki ciśnieniowej. Równomiernie rozprowadza wodę, co skutecznie pozwala usunąć zanieczyszczenia, które są następnie spłukiwane.
Osuszyć i wypolerować motocykl
Szczególnie ważne jest prawidłowe wysuszenie motocykla po umyciu. Najlepiej wybrać słoneczny dzień z umiarkowanymi temperaturami. Niemniej jednak wilgotne obszary należy również dokładnie przetrzeć irchą, w przeciwnym razie szybko powstaną ślady wody, zwłaszcza na siedzeniu i lakierze. W przypadku mycia motocykla należy również upewnić się, że wilgoć nie przedostanie się do małych szczelin, ponieważ wraz z upływem czasu to może spowodować korozję. Tutaj przydaje się odkurzacz do pracy na mokro i sucho. Funkcja nadmuchu może być używana do szybkiego i skutecznego usuwania pozostałości wody z mniejszych szczelin. Może też bezpośrednio usunąć wilgoć.
Na suchy lakier warto zastosować także produkt do pielęgnacji lakieru. Produkty o wysokiej zawartości wosku zapewniają wyjątkowo dokładne czyszczenie, a także długotrwałe rezultaty. Zapewnia to doskonały połysk i chroni motocykl przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Teraz motocykl jest gotowy na kolejny sezon motocyklowy.