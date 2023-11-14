PIELĘGNACJA SAMOCHODU: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA AUTA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
Jeśli chcesz przez wiele lat cieszyć się swoim autem, musisz o nie dbać. Właściwa pielęgnacja samochodu oznacza nie tylko jego bieżące sprzątanie, ale także dbanie o lakier i karoserię, jak również utrzymywanie czystości we wnętrzu. Wystarczy trochę czasu, odpowiednie urządzenia czyszczące i dobre produkty pielęgnacyjne. Tutaj znajdziesz najlepsze wskazówki dotyczące pielęgnacji samochodu.
Pielęgnacja samochodu umożliwia zachowanie wartości
Dbanie o samochód nie tylko zapewnia jego dobry wygląd przez długi czas, ale także pomaga zachować jego wartość. Regularna pielęgnacja lakieru, na przykład, chroni przed uszkodzeniami związanymi z warunkami atmosferycznymi, solą i zimowymi zanieczyszczeniami lub pyłkami oraz owadami latem. Zapobiega również powstawaniu rdzy, która sprawia, że powierzchnia karoserii staję się porowata, a z upływem czasu niszczy auto. Regularne sprzątanie wnętrza auta oraz pielęgnacja elementów zewnętrznych pozwalają więc nie tylko zachować nienaganny wygląd 4 kółek, ale także przedłużyć ich żywotność. Od czego zacząć sprzątanie wnętrza samochodu?
Pielęgnowanie auta
Przed rozpoczęciem pielęgnacji lakieru, tapicerowanych lub skórzanych foteli samochodowych, elementów plastikowych, jak również szklanych i metalowych, należy dokładnie wyczyścić samochód. Prawidłowa pielęgnacja wnętrza i z zewnątrz umożliwia zachowanie wartości pojazdu. Samochód należy myć regularnie, a nie tylko, gdy jest brudny. Częste mycie korzystnie wpływa na stan pojazdu. Niezależnie od tego, czy to w myjni samochodowej, czy w myjni samoobsługowej lub w domu przy pomocy myjki ciśnieniowej i odpowiednich akcesoriów. Należy również regularnie czyścić wnętrze, najlepiej używając odkurzacza na mokro i sucho, miękkiej ściereczki i odpowiedniego środka do czyszczenia powierzchni. Należy również regularnie czyścić koła, na przykład za pomocą myjki ciśnieniowej i środka do czyszczenia felg.Częstotliwość czyszczenia samochodu zależy nie tylko od ilości zanieczyszczeń, ale także od indywidualnego wyboru. Kiedy za oknem pada śnieg i deszcz szybkie odświeżenie samochodu to zdecydowanie zbyt mało. W okresie jesienno-zimowym gruntowa pielęgnacja auta jest niezbędna ze względu na zanieczyszczenia, opady, lód i sól, które mogą zanieczyszczać szyby, a także uszkadzać karoserię i lakier, jeżeli nie są regularnie usuwane. Przy trudnych warunkach atmosferycznych dokładne wyczyszczenie pojazdu jest także kwestią bezpieczeństwa. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi, środkom czyszczącym i najlepszym wskazówkom dotyczącym pielęgnacji samochodu, dbanie o auto jest łatwe przez cały rok. Ponadto polerowanie i pielęgnacja lakieru jest znacznie łatwiejsze w przypadku zadbanego oraz czystego auta:
Jak dbać o wewnętrzne samochodu?
Od czego zacząć kompleksowe czyszczenie wnętrza? Po odkurzaniu wnętrza i usunięciu kurzu i zabrudzeń z deski rozdzielczej nadszedł czas, aby zająć się różnymi powierzchniami we wnętrzu samochodu. Specjalny środek do czyszczenia wnętrz, wnętrz pozwala oczyścić tworzywa sztuczne, plastik, gumę lub tekstylia z plam po kawie, zaschniętych, tłustych resztek jedzenia lub kremu do opalania. Jednocześnie usuwa nieprzyjemne zapachy, a także odświeża kolor i włókna tapicerki. Kolejną zaletą środków do czyszczenia wnętrz jest to, że na dłużej pomagają utrzymać czyste powierzchnie, co ułatwia czyszczenie w przyszłości.
Czyszczenie tapicerki tekstylnej
Jeśli chcesz usunąć powierzchniowy brud (okruchy, sierść psa etc.) z tapicerki tekstylnej, z łatwością zrobisz to przy pomocy odkurzacza. Turbo ssawka do tapicerki pomoże Ci dotrzeć w każdy trudno dostępny zakamarek. Jeśli tapicerka czy wykładzina dawno nie były czyszczone, z pewnością przyda im się gruntowne odświeżenie. Do takich zadań znakomicie sprawdzi się odkurzacz piorący, który pozwala usunąć nawet najbardziej uporczywe plamy. Zasada działania jest prosta: Urządzenie spryskująco-odsysające na powierzchnię nanosi wodę ze środkiem czyszczącym, a następnie ponownie zasysa ją wraz z zanieczyszczeniami. Ta metoda zapewnia wyjątkowo dokładne czyszczenie, a czas schnięcia jest zdecydowanie krótszy w porównaniu z praniem ręcznym.
Wskazówka
Kupując środek do czyszczenia wnętrz, należy zwrócić uwagę na jego przeznaczenie. Czasami do wyczyszczenia całego wnętrza, również tapicerki, wystarczy jeden produkt. Należy jednak pamiętać, że powierzchnie takie jak wysokiej jakości fotele samochodowe wykonane z prawdziwej skóry, będą wymagały użycia specjalistycznego produktu. Skóra powinna być czyszczona tylko raz lub dwa razy w roku przy użyciu specjalnego, odtłuszczającego środka do pielęgnacji skóry. To pozwoli zachować jej wygląd.
Gdy nie masz pod ręką środka do czyszczenia deski rozdzielczej, schowka i innych elementów wykończenia, możesz również użyć ciepłej wody z odrobiną płynu do mycia naczyń. Wystarczy przetrzeć powierzchnie wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć je ściereczką z bawełny lub mikrofibry, aby wilgoć nie przedostała się do elementów układu elektronicznego. Ta metoda w porównaniu z konkretnym produktem do czyszczenia wnętrza samochodu, nie jest jednak w stanie zapewnić efektu antystatycznego ani zapobiegać ponownemu zanieczyszczeniu powierzchni.
Z czasem na desce rozdzielczej lub panelach drzwi mogą pojawić się lekkie zarysowania. Gładkie, wodoodporne i odporne na zanieczyszczenia materiały powinny być zatem idealnie zabezpieczone po czyszczeniu za pomocą środka do pielęgnacji kokpitu. Wystarczy spryskać, pozostawić na chwilę, a następnie wypolerować powierzchnię jeszcze raz, jeżeli jest to konieczne. To usuwa powierzchowne uszkodzenia, jednocześnie przewracając kolor i połysk — dzięki czemu kokpit znów wygląda jak nowy.
Wskazówka: przyjemny zapach
Aby zneutralizować nieprzyjemne zapachy wewnątrz samochodu: wystarczy umieścić pojemnik z ziarnami kawy w przestrzeni na nogi. Kawa wiąże wilgoć i pochłania nieprzyjemne zapachy. Ten sam efekt można uzyskać przy użyciu ryżu lub mąki.
Dobra widoczność podczas jazdy
W słoneczne dni odciski palców i smugi na szybach oraz lusterkach są wyjątkowo widoczne. Są nie tylko nieestetycznie, ale także utrudniają widoczność podczas jazdy. Podczas pielęgnacji samochodu, należy pamiętać o szybach. Podczas czyszczenia wnętrza auta nie zapominać również o umyciu szyb. Obficie spryskać szyby środkiem do mycia szyb samochodowych i niestrzępiącą się, miękką ściereczką usunąć wszystkie plamy oraz smugi. Następnie na zewnętrzne części szyb i lusterek nałożyć środek czyszczący i miękką ściereczką z mikrofibry usunąć zanieczyszczenia.
Wskazówka: mycie szyb
Z zestawem do mycia szyb do elektrycznej skrobaczki do szyb EDI 4, w mgnieniu oka i bez większego wysiłku, z przedniej, tylnej i bocznych szyb usuniesz uporczywe zanieczyszczenia.
Podczas jazdy na przedniej i tylnej szybie szybko gromadzą się nowe zanieczyszczenia. Latem owady zanieczyszczają szyby, w deszczowe dni ochlapuje je jadący z przodu samochód, a z kolei zimą sól i pośniegowe błoto są źródłem problemu. Aby zawsze mieć dobrą widoczność, należy regularnie sprawdzać stan wycieraczek przedniej szyby, a także w razie potrzeby uzupełniać wodę i płyn do spryskiwaczy. Do tego celu najlepiej nadają się zimowe lub letnie środki do mycia szyb. Letni płyn do mycia szyb pozwala skutecznie usunąć pozostałości owadów, a zimowy płyn do mycia szyb jest również środkiem przeciw zamarzaniu, który zapobiega zamarzaniu systemu czyszczenia przedniej szyby i reflektorów. Zgodnie z proporcjami podanymi na opakowaniu, należy wymieszać środek z wodą.
Pielęgnacja gumowych uszczelek
Gumowe uszczelki w samochodach takie jak: w drzwiach lub bagażniku, są szczególnie zimą narażone na działanie niesprzyjających warunków pogodowych m.in.: lodu, śniegu i soli. Aby zapobiec ich zniszczeniu oraz przeciekaniu, przy pomocy produktu do pielęgnacji gumy należy zadbać o odpowiednią elastyczność tych elementów. Latem, gdy jest bardzo gorąco, to zapobiega również przywieraniu drzwi. Należy jednak zachować ostrożność podczas korzystania z produktu i upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z lakierem, ponieważ to może spowodować powstanie uporczywych plam. Jeżeli nie masz pod ręką specjalistycznego produktu, możesz również użyć dostępnej na rynku wazeliny.
Czyszczenie dywaników samochodowych
Dywaniki samochodowe to jeden z elementów, który brudzi się bardzo szybko i wymaga regularnego gruntownego czyszczenia. Na szczęście nie ma większych problemów z ich odświeżeniem.
- Dywaniki gumowe są najłatwiejsze w utrzymaniu. Wystarczy je dokładnie odkurzyć oraz umyć na mokro.
- W przypadku dywaników wykonanych z tkanin (także z elementami z tworzyw sztucznych) oraz obitych elementów podłogi samochodu należy pracować ostrożnie, aby nie zniszczyć materiału. Sprzątanie zacznij od dokładnego odkurzenia dywaników. Następnie usuń zabrudzenia za pomocą odkurzacza piorącego lub odśwież tkaninę parownicą. To ostatnie pozwoli uniknąć użycia chemii.
Poprawki i polerowanie lakieru
Pielęgnowanie auta powinno również dotyczyć lakierowania. Zwłaszcza w przypadku ciemnych lakierów powierzchowne rysy i tak zwane hologramy są bardzo denerwujące i dobrze widoczne w słońcu. Drobne rysy często powstają podczas usuwania szczotkami lub gąbkami małych cząsteczek zanieczyszczeń. Z łatwością usuniesz je woskiem. Wosk jednocześnie czyści i poleruje lakier. Najlepszy rezultat można uzyskać, nakładając produkt okrężnymi ruchami oraz miękką ściereczką lub przy pomocy kawałka chłonnej bawełny, a po krótkim schnięciu delikatnie wypolerować czystą ściereczką. Polerowanie i wosk nie tylko przywrócą lakierowi blask, ale także pomogą chronić go przed czynnikami atmosferycznymi, promieniami UV, zanieczyszczeniami drogowymi, jak również solą.
Głębokie rysy, których nie można już usunąć za pomocą wosku, można naprawić przy pomocy zaprawy, a następnie zabezpieczyć bezbarwnym lakierem. U producenta pojazdu można zamówić dowolny kolor i wykończenie lakieru, tj.: lakier metaliczny, jednolity lub matowy. Poważniejsze uszkodzenia karoserii powinny być jednak zawsze naprawiane przez profesjonalistów, na przykład w warsztatach oferujących technologię SMART (small to medium area repair technology). Punktowa naprawa jest zwykle tańsza i szybsza niż konwencjonalne sposoby, w których wymieniane są całe elementy auta. To podnosi wartość pojazdu, co warto wykonać na przykład przed sprzedażą pojazdu lub zwrotem leasingowanego samochodu.
Czyszczenie klimatyzacji
Po wykonaniu gruntownego czyszczenia auta, warto wykonać także czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji samochodowej. W zależności od swoich umiejętności możesz zrobić to samodzielnie lub oddać auto w ręce eksperta