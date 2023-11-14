Gdy nie masz pod ręką środka do czyszczenia deski rozdzielczej, schowka i innych elementów wykończenia, możesz również użyć ciepłej wody z odrobiną płynu do mycia naczyń. Wystarczy przetrzeć powierzchnie wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć je ściereczką z bawełny lub mikrofibry, aby wilgoć nie przedostała się do elementów układu elektronicznego. Ta metoda w porównaniu z konkretnym produktem do czyszczenia wnętrza samochodu, nie jest jednak w stanie zapewnić efektu antystatycznego ani zapobiegać ponownemu zanieczyszczeniu powierzchni.

Z czasem na desce rozdzielczej lub panelach drzwi mogą pojawić się lekkie zarysowania. Gładkie, wodoodporne i odporne na zanieczyszczenia materiały powinny być zatem idealnie zabezpieczone po czyszczeniu za pomocą środka do pielęgnacji kokpitu. Wystarczy spryskać, pozostawić na chwilę, a następnie wypolerować powierzchnię jeszcze raz, jeżeli jest to konieczne. To usuwa powierzchowne uszkodzenia, jednocześnie przewracając kolor i połysk — dzięki czemu kokpit znów wygląda jak nowy.