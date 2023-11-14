1. Nanieść środek do czyszczenia felg

W przypadku uporczywych zanieczyszczeń takich jak: pył lub sól drogowa,środkiem do czyszczenia felg należy spryskać aluminiową lub stalową felgę i pozostawić na kilka minut. Środek czyszczący nanosić na suchą felgę. Aby uzyskać optymalne wyniki czyszczenia, preparat do czyszczenia najlepiej nakładać na suchą powierzchnię felg.

Wybrać środek zawierający możliwie jak najmniejszą ilość kwasu, ponieważ będzie delikatniejszy dla powierzchni. Kwaśne środki do czyszczenia felg (pH między 1 a 5) mogą z czasem uszkodzić ich powierzchnię, co sprawia, że są nieodpowiednie szczególnie w przypadku błyszczących materiałów, takich jak chromowane lub aluminiowe felgi.