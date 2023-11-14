Czyszczenie felg aluminiowych - Poradnik krok po kroku
Z czasem na felgach gromadzą się uporczywe zanieczyszczenia takie jak: zanieczyszczenia drogowe, pył hamulcowy lub sól drogowa. Aby aluminiowe felgi zachowały swój połysk, a felgi stalowe pozostały wolne od rdzy przez długi czas, zaleca się ich regularne czyszczenie oraz konserwację powierzchni felg. Dzięki tym wskazówkom dowiesz się czym wyczyścić alufelgi z brudu, jak dbać o felgi w swoim samochodzie.
Czym czyścić felgi aluminiowe?
Piękne felgi poprawiają wygląd każdego samochodu. Jednak wilgoć, zanieczyszczenia drogowe, pył hamulcowy i sól drogowa niekorzystnie wpływają na stan felg. Z czasem zanieczyszczenia mogą naprawdę wżerać się w felgi. Całkowite usunięcie pyłu i zanieczyszczeń staje się wtedy coraz trudniejsze. Zaleca się zatem regularne, dokładne czyszczenie felg. Jest to szczególnie łatwe przy zmianie kół z letnich na zimowe i odwrotnie, zwłaszcza przy myciu felg aluminiowych. Koła można następnie wyczyścić i przechowywać. Wymagają one jednak również regularnej pielęgnacji w ciągu roku.
Oto czego potrzebujesz, aby dokładnie wyczyścić felgi:
- myjka ciśnieniowa lub wiadro z wodą
- środek do czyszczenia felg
- szczotka (do felg)
- gąbka
- Miękka ściereczka np.: z mikrofibry lub ircha
Oto, co należy zrobić:
Jak czyścić felgi aluminiowe?
1. Nanieść środek do czyszczenia felg
W przypadku uporczywych zanieczyszczeń takich jak: pył lub sól drogowa,środkiem do czyszczenia felg należy spryskać aluminiową lub stalową felgę i pozostawić na kilka minut. Środek czyszczący nanosić na suchą felgę. Aby uzyskać optymalne wyniki czyszczenia, preparat do czyszczenia najlepiej nakładać na suchą powierzchnię felg.
Wybrać środek zawierający możliwie jak najmniejszą ilość kwasu, ponieważ będzie delikatniejszy dla powierzchni. Kwaśne środki do czyszczenia felg (pH między 1 a 5) mogą z czasem uszkodzić ich powierzchnię, co sprawia, że są nieodpowiednie szczególnie w przypadku błyszczących materiałów, takich jak chromowane lub aluminiowe felgi.
2. Opłukać felgę i usunąć duże zanieczyszczenia
Następnie opłukać felgi myjką ciśnieniową (płaski strumień), myjką ręczną lub wiadrem z letnią wodą i gąbką. Podczas czyszczenia ręcznego należy nosić rękawice ochronne, aby skóra nie miała kontaktu z zanieczyszczeniami.
Jeżeli nie używasz preparatu do mycia felg, nadal możesz wyczyścić felgę w ten sposób, tj. usunąć wszelkie powierzchowne zanieczyszczenia i przygotować felgę do dokładnego czyszczenia.
3. Czyste nadkola
W tym samym czasie można wyczyścić nadkola samochodu, najlepiej za pomocą myjki ciśnieniowej i dyszy płaskostrumieniowej. Wskazówka: trudno dostępne miejsca można jeszcze łatwiej wyczyścić za pomocą myjki ciśnieniowej oraz różnych złączy do dysz, co ułatwi mycie alufelg.
4. Dokładnie wyczyścić felgę
Teraz nadszedł czas na dokładne czyszczenie felg: Często, pomimo użycia środka czyszczącego i wstępnego czyszczenia, uporczywe zanieczyszczenia pozostają na feldze, szczególnie w wąskich szczelinach. Można je skutecznie wyczyścić za pomocą szczotki do mycia kół. W przypadku wyjątkowo ciasnych miejsc możną użyć również starej szczoteczki do zębów z miękkim włosiem lub miękkiej szczotki.
Jeżeli w ten sposób nie można całkowicie usunąć pozostałości, trzeba ponownie użyć środków czyszczących: wystarczy je nałożyć, pozostawić na kilka chwil i dokładnie spłukać felgę czystą wodą, aby uniknąć nalotu.
Następnie pozostawić felgę do wyschnięcia lub wytrzeć ją irchą do sucha. Ircha jest szczególnie zalecana w przypadku chromowanych i czarnych felg, ponieważ plamy z wody są na nich bardziej widoczne.
Uwaga: należy przestrzegać przepisów
Felgi można zazwyczaj czyścić tylko tam, gdzie można również umyć auto. Najlepiej zrobić to w myjni samoobsługowej. Należy jednak używać środków do czyszczenia felg oferowanych przez myjnię, ponieważ stosowanie środków czyszczących innych firm jest zazwyczaj niedozwolone. Lokalne przepisy regulują możliwość czyszczenia na prywatnym terenie.
Wskazówka: Felgi i opony samochodowe należy zawsze czyścić osobno. Zanieczyszczenia drogowe i małe kamienie, a także uporczywe osady na felgach mogą uszkodzić lakier pojazdu. Na przykład, gdy ta sama szczotka jest używana do czyszczenia nadwozia i kół.
Często zadawane pytania
Jak usunąć pył hamulcowy z felg?
Zapieczony pył hamulcowy i ślady opon można szybko usunąć ze stalowych i aluminiowych felg za pomocą specjalnego środka czyszczącego. Środek do czyszczenia felg Kärcher jest bezkwasowy, a dzięki temu delikatny dla materiałów. Jego czerwonawe zabarwienie wskazuje, w jaki sposób działa preparat do mycia felg wraz z upływem czasu oraz jak skutecznie usuwa nalot z obręczy. Wystarczy spryskać suchą felgę, pozostawić na 1-3 minuty, a następnie spłukać czystą wodą. Uporczywe zanieczyszczenia można usunąć szczotką do mycia po odczekaniu, aż środek czyszczący zacznie działać.
Jak usunąć z felg pozostałości soli?
Każdy, kto porusza się po drogach autem z aluminiowymi felgami, nawet zimą, powinien regularnie oczyszczać je z osadów soli drogowej, które mogą je uszkadzać. Najpóźniej jednak przy zmianie opon z zimowych na letnie należy dokładnie usunąć wszelkie osady zarówno z felg aluminiowych, jak i stalowych. Najlepiej sprawdza się środek do czyszczenia felg. Alternatywnie, niektóre myjnie samochodowe oferują specjalne programy do czyszczenia felg.
Jak usunąć z felg rdzę?
Rdzę z felg stalowych można łatwo usunąć samodzielnie za pomocą drucianej szczotki. Następnie użyć płótna szmerglowego, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt czyszczenia felg.
Felgi aluminiowe i chromowane nie rdzewieją, ale wilgoć i sól drogowa mogą pozostawić na nich ślady. Materiał może się utleniać lub ulegać korozji spowodowanej działaniem soli. Oba zanieczyszczenia należy bardzo ostrożnie usuwać np.: miękką szczotką, ponieważ aluminium i chrom można łatwo zarysować. Następnie powierzchnia powinna zostać wypolerowana. Jeżeli posiadasz odpowiednie umiejętności, auto możesz wypolerować samodzielnie. W przeciwnym razie polecamy skorzystanie z usług profesjonalnej firmy.
Jaka szczotka do czyszczenia alufelg?
Akcesorium do myjki ciśnieniowej jest szczotka do mycia kół. To znakomite rozwiązanie.Dzięki specjalnemu kształtowi i uniwersalnemu włosiu umożliwia niezwykle skuteczne czyszczenie w zakresie 360°. Szczotką można dokładnie wyczyścić nawet trudno dostępne miejsca i najmniejsze szczeliny na felgach. Dzięki równomiernemu rozprowadzaniu płynu do mycia felg zanieczyszczenia są rozpuszczane i spłukiwane.
Jakich domowych sposobów można użyć do czyszczenia felg?
Gdy nie masz pod ręką środka do czyszczenia felg, możesz również użyć prostych, domowych środków, aby mieć w swoim samochodzie czyste felgi.
Sztuczka 1: Felgi aluminiowe można wyczyścić pastą do zębów
Odpowiednim domowym środkiem do czyszczenia aluminium jest pasta do zębów. Czystą ściereczkę lekko zwilżyć i nałożyć na nią pastę do zębów. Następnie energicznie pocierać nią aluminiowe felgi, do momentu usunięcia zanieczyszczeń. Kilka razy wypłukać ściereczkę czystą wodą i wycisnąć ją. Na koniec należy ponownie umyć aluminiowe felgi czystą wodą i pozostawić je do wyschnięcia. Ze względu na cząsteczki ścierne zawarte w paście do zębów, można jej również używać do polerowania lekkich zarysowań. Należy jednak uważać chromowane felgi i felgi na wysoki połysk, ponieważ mogą one zostać zarysowane przez cząsteczki ścierne lub stracić swój wysoki połysk.
Sztuczka 2: Czyszczenie felg aluminiowych sodą oczyszczoną
Soda oczyszczona, znana również jako wodorowęglan sodu (NaHCO₃), jest jednym z najbardziej wszechstronnych i skutecznych środków do usuwania trudnych zabrudzeń, idealnym do konserwacji felg chromowanych. Dzięki zasadowemu odczynowi soda oczyszczona neutralizuje kwasy, co czyni ją skuteczną w usuwaniu tłuszczu, uciążliwych zabrudzeń oraz trudnych do zmycia osadów.
Aby rozpocząć, należy dokładnie spłukać felgi wodą pod ciśnieniem, a resztki kurzu usunąć przy pomocy pędzelka. Następnie na przygotowaną powierzchnię aplikuje się pastę stworzoną z sody oczyszczonej i wody. Pastę należy wetrzeć w felgi miękką ściereczką z mikrofibry lub gąbką, delikatnie polerując powierzchnię.
W przypadku trudniejszych zabrudzeń, warto pozostawić pastę na kilka minut, aby mogła skutecznie zadziałać na nalot. Po tym czasie należy ponownie spłukać felgi wodą pod ciśnieniem. W razie potrzeby proces można powtórzyć, aby uzyskać idealnie czystą powierzchnię.
Sztuczka 3: Wyczyść malowane i powlekane felgi płynem do mycia naczyń
W przypadku lakierowanych i powlekanych felg zanieczyszczenia i zapieczony pył hamulcowy mogą spowodować uszkodzenie lakieru, dlatego warto zastoswać odpwoiednie środki do konserwacji. Zanieczyszczenia można delikatnie usunąć za pomocą płynu do mycia naczyń: dodać kilka kropli do letniej wody i wyczyść powierzchnię gąbką, najlepiej wykonaną z mikrofibry. Następnie powierzchnię spłukać czystą wodą i osuszyć miękką ściereczką. Jeżeli ta metoda nie jest wystarczająca do usunięcia zanieczyszczeń, należy użyć bezkwasowego środka do czyszczenia felg.
Wskazówka
Przed użyciem domowego środka czyszczącego lub nowego produktu do czyszczenia felg, zawsze przetestować go wcześniej w niewidocznym miejscu.
Jaki jest najlepszy sposób czyszczenia chromowanych felg?
Z czasem chromowane felgi mogą stracić swój blask i stać się matowe. Do usuwania pyłu hamulcowego i rdzy nie można używać środków do czyszczenia felg, ponieważ zawarty w nich kwas może uszkodzić delikatną chromowaną powierzchnię. Zamiast tego należy stosować delikatne płyny do czyszczenia felg, takie jak woda z mydłem. Wodorowęglan sodu jest również odpowiednim domowym środkiem: dodać trzy łyżki wodorowęglanu sodu do miski, dolać trochę wody, ciągle mieszać do momentu, aż powstanie pasta. Okrężnymi ruchami, miękką ściereczką wcierać pastę w felgę, aż wszystkie osady zostaną usunięte. Istnieją jednak środki do czyszczenia felg, które zostały opracowane specjalnie do chromu i skutecznie usuwają zanieczyszczenia.
Oprócz czyszczenia, chrom powinien być regularnie polerowany, aby zachował swój połysk i wyjątkowy wygląd.