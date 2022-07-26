Czyszczenie PVC i linoleum

Czystsze podłogi z tworzywa sztucznego w zaledwie dwóch krokach

Jak dokładnie wyczyścić podłogę z tworzywa sztucznego? Niezależnie od materiału wykonania powierzchni, najpopularniejsza metoda czyszczenia polega na połączeniu odkurzania i mycia na mokro.

W pierwszym etapie standardowy odkurzacz usuwa luźne zabrudzenia, takie jak kurz i włosy. Następnie podłogę myje się mopem lub ściągaczką do podłóg. Podczas mycia regularnie odciskaj mop w wyciskarce. Dzięki temu usuwasz z niego brud i nadmiar wody, a sam wkład pozostaje czystszy. Najpierw umyj krawędzie całego pomieszczenia, a potem prowadź mop równymi ruchami od najdalszego narożnika w stronę drzwi.

Przy odrobinie wprawy ta mechaniczna metoda pozwala sprzątać bardzo szybko, ale ma też kilka wad. Trudniejsze zabrudzenia wymagają dodatkowego szorowania, aby je usunąć. Większość mopów i ściągaczek nanosi też dość dużo wody, przez co podłoga schnie dłużej.