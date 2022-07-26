Czyszczenie PVC i linoleum
Linoleum i wykładziny PVC to bardzo praktyczne materiały, którymi można wyłożyć powierzchnie użytkowe w domu lub w przestrzeniach publicznych. Są elastyczne, wytrzymałe i dość łatwo się je czyści. Choć wyglądają prawie identycznie, sposoby mycia PVC i linoleum różnią się od siebie. Zobacz, jak rozróżnić rodzaje podłóg od siebie i jak dobrać właściwe metody czyszczenia.
Rodzaje wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych: PVC, linoleum, wykładziny elastomerowe
Istnieje wiele rodzajów elastycznych wykładzin podłogowych i na pierwszy rzut oka trudno je od siebie odróżnić. Trzy najczęściej stosowane to:
- wykładziny PVC,
- linoleum,
- wykładziny elastomerowe.
Zazwyczaj czyści się je w podobny sposób, jednak powierzchnie te różnią się przede wszystkim wrażliwością na poszczególne środki czyszczące.
Podłoga z PVC
PVC, czyli polichlorek winylu, występuje w formie arkuszy, płytek oraz paneli zatrzaskowych. To materiał wyjątkowo trwały, odporny obciążenia mechaniczne. Dobrze reaguje na środki o odczynie silnie zasadowym, jednak kwaśne detergenty mogą powodować zmiany koloru. Uważaj także na stosowanie rozpuszczalników organicznych. Substancje pokrewne, takie jak pasta do butów, sadza czy ślady po markerach, mogą przenikać do wykładziny. PVC jest wrażliwe na popiół papierosowy i iskry.
Linoleum
Linoleum stanowi przyjazną środowisku alternatywę dla podłóg z PVC, ponieważ powstaje z naturalnych surowców, takich jak olej lniany, mielony korek lub mączka drzewna oraz naturalna żywica. Materiał bardzo wolno przewodzi ciepło, dlatego często uznaje się go za przyjemny i ciepły w dotyku pod stopami. W odróżnieniu od PVC linoleum jest wrażliwe na silnie zasadowe środki czyszczące (pH >10) oraz na obciążenia mechaniczne. Jest natomiast dość odporne na rozpuszczalniki organiczne i popiół papierosowy. Linoleum ma właściwości regulujące wilgoć, ale źle znosi jej nadmiar.
Wykładziny elastomerowe / gumowe
Wykładziny elastomerowe rzadko spotyka się w domach prywatnych, natomiast są stosowane w częściach wspólnych budynków, na przykład na klatkach schodowych i w pralniach. To bardzo wytrzymały rodzaj podłogi, ale wrażliwy na silnie zasadowe środki czyszczące (pH >10), a kwaśne preparaty mogą powodować odbarwienia. Wykładziny gumowe są dość odporne na popiół papierosowy i iskry.
Jak rozpoznać rodzaj wykładziny za pomocą testu ze spinaczem?
Jeśli nie masz pewności, z jakiego materiału wykonana jest Twoja podłoga, może pomóc tzw. test ze spinaczem. Jak go wykonać?
- Znajdź mało widoczne miejsce w pomieszczeniu.
- Rozgrzej przez około 5 sekund końcówkę wyprostowanego metalowego spinacza przy użyciu zapalniczki.
- Przyłóż rozgrzaną końcówkę do wykładziny na około 3 sekundy, a potem ją wyjmij.
- Na podstawie miejsca nakłucia, sposobu, w jaki materiał reaguje na nacisk, oraz zapachu możesz określić rodzaj podłogi.
Jak zinterpretować wynik?
Podłoga z PVC
- Rozgrzany spinacz stosunkowo łatwo wchodzi w materiał.
- PVC topi się na powierzchni.
- Powstaje otwór z wybrzuszeniem wokół miejsca nakłucia.
- Po podgrzaniu można wyciągać cienkie nitki materiału.
- Pozostałości na spinaczu palą się z wydzieleniem sadzy.
- Wyczuwalny jest ostry, drażniący zapach.
Linoleum
- Podobnie jak w przypadku PVC – spinacz dość gładko można włożyć w podłogę z linoleum.
- Materiał nie topi się na powierzchni.
- Ulega zwęgleniu i nie pojawia się wybrzuszenie.
- Czuć zapach przypalonego drewna lub oleju lnianego.
Wykładzina elastomerowa / gumowa
- Rozgrzany spinacz prawie nie wnika w wykładzinę.
- Powierzchnia wykładziny elastomerowej nie topi się.
- Powstaje niewielki otwór bez wybrzuszenia.
- Zwykle wyczuwalny jest zapach palonej gumy.
Czystsze podłogi z tworzywa sztucznego w zaledwie dwóch krokach
Jak dokładnie wyczyścić podłogę z tworzywa sztucznego? Niezależnie od materiału wykonania powierzchni, najpopularniejsza metoda czyszczenia polega na połączeniu odkurzania i mycia na mokro.
W pierwszym etapie standardowy odkurzacz usuwa luźne zabrudzenia, takie jak kurz i włosy. Następnie podłogę myje się mopem lub ściągaczką do podłóg. Podczas mycia regularnie odciskaj mop w wyciskarce. Dzięki temu usuwasz z niego brud i nadmiar wody, a sam wkład pozostaje czystszy. Najpierw umyj krawędzie całego pomieszczenia, a potem prowadź mop równymi ruchami od najdalszego narożnika w stronę drzwi.
Przy odrobinie wprawy ta mechaniczna metoda pozwala sprzątać bardzo szybko, ale ma też kilka wad. Trudniejsze zabrudzenia wymagają dodatkowego szorowania, aby je usunąć. Większość mopów i ściągaczek nanosi też dość dużo wody, przez co podłoga schnie dłużej.
Szybsze czyszczenie powierzchni z tworzyw sztucznych z elektrycznym urządzeniem do mycia podłóg
Nowoczesną alternatywą są elektryczne urządzenia do mycia podłóg, takie jak mopy elektryczne z serii Kärcher FC. W akcesoriach tych rolki czyszczące z mikrofibry obracają się z prędkością 500 obrotów na minutę i bez większego wysiłku usuwają uporczywy brud. To szczególnie przydatne przy strukturalnych powierzchniach nowoczesnych podłóg z PVC oraz podłóg designerskich. Brudna woda od razu trafia do osobnego zbiornika, dzięki czemu podczas mycia cały czas używasz czystej.
Do podłóg z PVC, linoleum i wykładzin elastomerowych możesz wykorzystać uniwersalny środek czyszczący. Ponieważ urządzenia te pracują z niewielką ilością czystej wody, wystarcza także mała ilość detergentu.
Przy wykładzinach o wyraźnej fakturze prowadź urządzenie najpierw w jednym kierunku, a następnie poprzecznie, aby dokładnie oczyścić także głębsze zagłębienia. W przypadku podłóg z dekorem drewna przesuwaj urządzenie zgodnie z przebiegiem słojów.
Higieniczne mycie podłogi parownicą
Zamiast klasycznego mopa do czyszczenia podłóg z tworzyw sztucznych możesz użyć także parownicy. Wytwarza on gorącą parę, dlatego pozwala czyścić podłogę w bardzo higieniczny sposób. Dzięki wysokiej temperaturze usuwa 99,99% bakterii i wirusów, bez użycia chemicznych środków czyszczących. Z tego powodu parownice dobrze sprawdzają się również u alergików oraz w domach, w których są małe dzieci i trzeba ograniczyć kontakt z agresywnymi preparatami stosowanymi do mycia podłóg. Ponieważ podczas wytwarzania pary woda zostaje zdemineralizowana, po czyszczeniu nie pozostaje osad z kamienia ani smugi. Wysoka temperatura sprawia też, że powierzchnia szybko schnie – nie musisz więc długo czekać, aby postawić na niej stopę.
W przypadku mycia podłóg za pomocą parownicy możesz użyć odpowiednich nakładek z tkaniny mocowanych do dyszy podłogowej. Podczas uwalniania pary przesuwaj dyszę szybko na boki, prowadząc ją po zachodzących na siebie pasach. Uwalniaj tylko tyle pary, ile potrzeba do usunięcia zabrudzeń. Przy wykładzinach o wyraźnej strukturze najlepiej myć podłogę po skosie, aby dotrzeć również do zagłębień. Zabrudzone nakładki regularnie wymieniaj, aby zachować higienę pracy.
Usuwanie często spotykanych zabrudzeń z podłóg PVC i linoleum
Nagromadzone warstwy środka do pielęgnacji po myciu – jak to usunąć?
Jeżeli przez dłuższy czas podczas mycia na mokro używasz zbyt dużej ilości środka pielęgnacyjnego, na podłodze może zacząć odkładać się warstwa osadu. Z czasem przyklejają się do niej cząstki brudu, przez co powierzchnia wygląda nieestetycznie.
Nadbudowaną warstwę środka do pielęgnacji najlepiej usunąć przy użyciu elektrycznego urządzenia do mycia podłóg i gorącej wody (maksymalnie 60°C). W tym celu prowadź urządzenie kilkukrotnie wzdłuż i w poprzek powierzchni, ale uwaga – bez dodatku detergentu! Gorąca woda sama rozpuści środek. Powtarzaj tę czynność do momentu, aż w zbiorniku na brudną wodę przestanie pojawiać się piana.
Czyszczenie podłóg z tworzywa sztucznego po pracach budowlanych i remontowych
Po malowaniu albo remoncie zabrudzenia trzeba usuwać zależnie od tego, co zostało na podłodze. W trakcie robót często nanosi się linie ołówkiem i takie ślady łatwo zetrzeć zwykłą gumką do mazania (może być to gumka chlebowa, która nie pozostawia po sobie okruszków). Plamy z farby po malowaniu można usunąć drewnianym klinem albo ciepłą wodą i białą, nierysującą gąbką. Zabrudzenia po lakierze oraz resztki kleju da się usunąć z linoleum i wykładzin elastomerowych za pomocą rozpuszczalników organicznych, na przykład uniwersalnego odplamiacza. W przypadku PVC taki preparat może jednak działać zbyt agresywnie, dlatego najpierw sprawdź go w mało widocznym miejscu.
Usuwanie plam, które wniknęły w podłogę
Wykładziny z tworzysz sztucznych, zwłaszcza podłogi z PVC, mogą dość łatwo nasiąkać innymi substancjami takimi jak pasta do butów, ślady po markerach czy barwniki spożywcze. Jeżeli proces nie zaszedł jeszcze zbyt daleko, plamę można ostrożnie usunąć rozpuszczalnikiem, na przykład uniwersalnym odplamiaczem. Domowym sposobem o działaniu wybielającym jest 3-procentowy roztwór nadtlenku wodoru (wody utlenionej). W wielu przypadkach zabrudzeń, które zdążyły już wniknąć w materiał na dobre, nie da się jednak całkowicie usunąć.
Usuwanie plam z wosku
Jeżeli na wykładzinie z tworzywa sztucznego pojawi się zastygnięty wosk, to najlepiej go roztopić i następnie zebrać ciecz za pomocą ręcznika papierowego. Można to zrobić, polewając zabrudzone miejsce gorącą wodą, używając suszarki do włosów albo parownicy. Uwaga: PVC jest wrażliwe na wysoką temperaturę, dlatego najpierw wykonaj próbę w mało widocznym miejscu.