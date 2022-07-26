Czyszczenie parkietów i laminatów
Niezależnie od tego czy chodzi o pokój dzienny, sypialnię, jadalnię czy też korytarz: Parkiet lub laminat tworzą przytulną atmosferę i w porównaniu z wykładzinami umożliwiają bardzo łatwe utrzymanie czystości. Na co zwracać uwagę podczas czyszczenia i pielęgnacji oraz jak usunąć ślady bez uszkodzenia drogiej posadzki ‒ zestawienie najważniejszych wskazówek umożliwiających posiadanie i konserwację pięknej, podłogi drewnianej.
Parkiet, laminat i podobne: Na co zwrócić uwagę podczas ich czyszczenia?
Drewniana podłoga dzieli się na: parkiet, deski podłogowe i laminat. Parkiet i deski podłogowe są wykonane wyłącznie z drewna, natomiast laminat składa się z materiałów połączonych z płytą pilśniową. Tego rodzaju posadzki wyglądają podobnie, ale mają określone właściwości:
Parkiet i deski podłogowe
Parkiet jest dostępny w różnych rodzajach, na przykład klepka, parkiet mozaikowy lub parkiet w jodełkę. Deska podłogowa nie różni się niczym od parkietu, ale jej elementy są produkowane z drewna o regularnej długości, i dlatego są znacznie dłuższe niż klepki parkietu. W przypadku obu pokryć podłogowych kluczowe znaczenie ma sposób wykończenia: Są podłogi olejowane, woskowane lub lakierowane. Parkiet woskowany jest pokryty woskiem, dzięki czemu drewno zyskuje wykończenie matowe lub na wysoki połysk. Parkiet olejowany jest impregnowany olejem, dzięki czemu szerokie łączenia są lepiej chronione przed wilgocią. Zanieczyszczenia oraz wilgoć w mniejszym stopniu wnikają w podłogach lakierowany, co jednak nie zapobiega przedostawaniu się wody i brudu w łącznia i powstawaniu głębokich rys. Parkiet jest podatny na działanie wilgoci. To oznacza, że podczas mycia podłogi ważne jest, aby posadzka była możliwie jak najmniej wilgotna. To jest tak zwane czyszczenie na mokro. Poza tym drewniane posadzki w zależności od ilości wilgoci, mogą pęcznieć lub wysychać, przez co będą wymagać renowacji.
Laminat
Laminat ma zazwyczaj wykończenie przypominające drewno, ale jest także dostępny z efektem gresu lub kamienia. Składa się z płyty pilśniowej, która stanowi podstawę, warstwy dekoracyjnej, a na wierzchu jest pokryty przezroczystą warstwą żywicy melaminowej, zwanej nakładką ochronną. Powierzchnia jest odporna na zarysowania i łatwa do czyszczenia z zabrudzeń. Jego krawędzie są zwykle podatne na działanie wilgoci – zwłaszcza jeśli laminat został nieprawidłowo położony. Podobnie jak w przypadku parkietu, ten rodzaj pokrycia podłogowego należy czyścić tylko na mokro, z wykorzystaniem minimalnej ilości wilgoci.
Czyszczenie na sucho odkurzaczem i miotłą
Przed wycieraniem na mokro, z parkietu albo laminatu, odkurzaczem, szczotką lub miotełką do kurzu należy usunąć pył, luźne zanieczyszczenia oraz sierść. W przeciwnym razie woda zmiesza się z zanieczyszczeniami, co spowoduje, że na posadce podczas wycierania powstaną smugi, a nawet drobne rysy.
Podczas odkurzania drewnianych posadzek ważne jest używanie odpowiedniej ssawki. Wiele odkurzaczy zostało wyposażonych w specjalne ssawki podłogowe lub dodatkowe ssawki do parkietu. Ssawki posiadają specjalną małą szczotkę z naturalnym włosiem, które chroni drewnienie posadzki przed zarysowaniem.
Teraz możesz zacząć wycieranie na mokro - przy pomocy tradycyjnego mopa, ściereczki z mikrofibry lub mopa elektrycznego. Podczas czyszczenia mopem lub ściereczką z mikrofibry ważne jest, aby przed wycieraniem posadzki dokładnie je wycisnąć, tak aby na drewnianej posadzce pozostała tylko niewielka ilość wilgoci, która wyschnie w ciągu kilku minut. Do czyszczenia najlepiej wybrać mikrofibrę: Jej włókna zapewniają skuteczne czyszczenie i wiążą zanieczyszczenia, nawet bez użycia środka czyszczącego. Aby podczas wycierania ochronić powierzchnię parkietu olejowanego lub woskowanego można zastosować irchę lub tkaniny z wiskozy albo bawełny.
Mopowanie na mokro z użyciem środków czyszczących
Jeśli chcesz dbać o parkiet i laminat, pamiętaj że są podatne na wilgoć, dlatego ważne jest, aby do ich czyszczenia używać jak najmniejszej ilości wody. W przeciwnym razie pokrycie podłogowe może napęcznieć i zostać trwale uszkodzone. Specjalne środki do czyszczenia posadzek umożliwiają delikatne wycieranie na mokro. Po wycieraniu pozostaje minimalna ilość wilgoci, która całkowicie wysycha w ciągu zaledwie kilku minut. Denerwujące, ręczne płukanie i wyżymanie mopa przeszło do historii.
Przed myciem z użyciem środka czyszczącego z drewnianych posadzek należy usunąć pył i duże zanieczyszczenia. W przypadku modeli posiadających funkcję zasysania, nie ma potrzeby wstępnego czyszczenia posadzek odkurzaczem.
Teraz możesz zacząć wycieranie na mokro. Najlepszym sposobem czyszczenia jest dodanie środka do czyszczenia drewnianych posadzek do czystej wody. Podczas wycierania mop elektryczny należy powoli przesuwać do przodu i do tyłu zachodzącymi na siebie ruchami. To zapewnia równomierne czyszczenie posadzki i brak smug. Drewniana powierzchnia zwykle wysycha w ciągu dwóch minut. Jeżeli po tym czasie nadal widoczne są mokre obszary, zalecamy wysuszenie ich ręcznie miękką ściereczką.
Wskazówki dotyczące czyszczenia mopami elektrycznym
- Najlepiej pracować stojąc tyłem do drzwi. To zapobiegnie stawaniu na obszarach, które zostały już wyczyszczone i nie są jeszcze suche.
- Pozostałości starego środka czyszczącego mogą wpłynąć na rezultat czyszczenia. Podczas pierwszego użycia środka do czyszczenia posadzek niezbędna może być bardziej intensywna pielęgnacja. Zacznij od przetarcia posadzki wodą, co pozwoli usunąć pozostałości starego środka czyszczącego.
- Gdy podczas czyszczenia zmienia się rodzaj posadzki, na przykład z laminatu lub parkietu na gres, należy dokładnie zwilżyć pady albo nawet wymienić je na nowe.
- Nie należy za długo czyścić jednego miejsca, ponieważ posadzka może stać się zbyt mokra.
- W przypadku olejowanych lub woskowanych, drewnianych posadzek należy unikać zbyt długiego czyszczenia w jednym miejscu, gdyż to może usunąć z drewna warstwę oleju lub wosku.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia, delikatne posadzki z surowego korka, należy sprawdzić w mało widocznym miejscu pod kątem odporności na działanie wody.
Mycie parkietu i laminatu parownicą
Parkiet i laminat można także wycierać parownicą. Ssawką do podłogi z nakładką z mikrofibry wykonuj szybkie ruchy do przodu oraz do tyłu i uwalniaj niewielkie ilości pary. Istotne jest, aby do usunięcia zanieczyszczeń użyć niezbędnej ilości pary. Ponadto, ssawki nie należy trzymać zbyt długo w jednym miejscu, tak aby na posadzce nie powstały kałuże. Jeżeli urządzenie posiada możliwość regulacji ilości wyrzucanej pary, należy wybrać najmniejsze możliwe ustawienie. Drewniane posadzki należy czyścić parą jedynie, gdy zostały prawidłowo ułożone i mamy pewność, że wilgoć nie przedostanie się do miejsc łączenia i niezabezpieczonych krawędzi. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że posadzka będzie pęczniała.
Środek czyszczący ma ogromne znaczenie
Aby mieć pewność, że posadzka jest nie tylko czysta, ale również właściwie pielęgnowana, warto stosować środek czyszczący, który oprócz składników czyszczących zawiera także pielęgnacyjne. Wybór odpowiedniego urządzenia do czyszczenia drewnianej posadzki zależy od sposobu jej wykończenia:
Lakierowane, drewniane posadzki: Środek czyszczący zabezpieczający przed wilgocią jest idealny do dokładnego oraz delikatnego czyszczenia, odświeżania i pielęgnacji lakierowanych, drewnianych posadzek (parkietu, korka i laminatu). To umożliwia impregnację, tak aby pokrycie podłogowe wchłaniało mniej wilgoci. Dzięki temu drewno jest chronione nie tylko przed pęcznieniem, ale także przed nowymi zanieczyszczeniami.
Olejowane/woskowane, drewniane posadzki: Do czyszczenia i pielęgnacji olejowanych lub woskowanych, drewnianych posadzek doskonale sprawdzi się środek czyszczący ze składnikami pielęgnacyjnymi, który nie pozostawia zacieków, pozwala uzyskać półmatowy efekt, a także zabezpiecza posadzkę przed wilgocią. Jednak w tym przypadku należy również przestrzegać instrukcji dotyczących dozowania, ponieważ w przypadku częstego stosowania środków pielęgnacyjnych na drewnie powstaje lepka powłoka, która wiąże pył. Do olejowanych lub woskowanych, drewnianych posadzek nie należy stosować alkalicznych środków czyszczących, takich jak uniwersalne środki czyszczące, ponieważ usuwają z powierzchni drewna zbyt dużą ilość środków pielęgnacyjnych.
Wskazówka: Gdy nie masz pewności, jaki środek wybrać do czyszczenia swojej posadzki, możesz w mało widocznym miejscu wykonać test. Dodatkowe informacje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji poszczególnych pokryć podłogowych są często dostarczane przez producenta.
SOS: Usuwanie plam z parkietu i laminatu
Plamy występujące na drewnianych posadzkach można podzielić na dwa rodzaje: Plamy powierzchniowe i te, które wniknęły już w drewno.
Gdy płyny takie jak czerwone wino lub sok zostaną rozlane na posadzce, należy je usunąć chłonną ściereczką. Plamy powierzchniowe, takie jak resztki jedzenia lub ślady butów, można zwykle bardzo łatwo usunąć za pomocą lekko wilgotnej ściereczki z mikrofibry.
Uporczywe plamy można usunąć uniwersalnym środkiem czyszczącym. Alternatywnie, oprócz uniwersalnych środków czyszczących można sięgnąć po, domowe sposoby, takie jak: woda z płynem do mycia naczyń, mydło o neutralnym pH lub odrobina płynu do płukania tkanin, odplamiacz lub denaturat. Zanieczyszczone obszary zawsze wycierać zgodnie z kierunkiem słojów drewna, a następnie przetrzeć czystą wodą.
Plamy, które wniknęły w drewno, są trudne do usunięcia, ponieważ często trzeba najpierw usunąć wosk, olej lub lakier, aby do nich dotrzeć. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest czyszczenie posadzki przez specjalistyczną firmę.