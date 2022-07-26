Czyszczenie parkietów i laminatów

Czyszczenie na sucho odkurzaczem i miotłą

Przed wycieraniem na mokro, z parkietu albo laminatu, odkurzaczem, szczotką lub miotełką do kurzu należy usunąć pył, luźne zanieczyszczenia oraz sierść. W przeciwnym razie woda zmiesza się z zanieczyszczeniami, co spowoduje, że na posadce podczas wycierania powstaną smugi, a nawet drobne rysy.

Podczas odkurzania drewnianych posadzek ważne jest używanie odpowiedniej ssawki. Wiele odkurzaczy zostało wyposażonych w specjalne ssawki podłogowe lub dodatkowe ssawki do parkietu. Ssawki posiadają specjalną małą szczotkę z naturalnym włosiem, które chroni drewnienie posadzki przed zarysowaniem.

Teraz możesz zacząć wycieranie na mokro - przy pomocy tradycyjnego mopa, ściereczki z mikrofibry lub mopa elektrycznego. Podczas czyszczenia mopem lub ściereczką z mikrofibry ważne jest, aby przed wycieraniem posadzki dokładnie je wycisnąć, tak aby na drewnianej posadzce pozostała tylko niewielka ilość wilgoci, która wyschnie w ciągu kilku minut. Do czyszczenia najlepiej wybrać mikrofibrę: Jej włókna zapewniają skuteczne czyszczenie i wiążą zanieczyszczenia, nawet bez użycia środka czyszczącego. Aby podczas wycierania ochronić powierzchnię parkietu olejowanego lub woskowanego można zastosować irchę lub tkaniny z wiskozy albo bawełny.