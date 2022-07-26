Minimalizm

Powstało wiele pozycji dotyczących minimalizmu, jednak kilka prostych refleksji może pozwolić uzyskać doskonały efekt. Im mniej rzeczy posiadasz, tym mniej musisz odłożyć na swoje miejsce i łatwiej uporządkujesz przestrzeń przed rozpoczęciem czyszczenia. To brzmi zbyt pięknie, jednak wcielenie teorii w życie często staje się problemem. Podobnie jak w przypadku porządkowania, do sortowania warto podejść małymi etapami i nie próbować zrobić wszystkiego w jeden weekend.

Pomocna może być odpowiedź na pytanie czy na prawdę potrzebne Ci są poszczególne przedmioty: Czy wszystkie pamiątki z urlopu muszę przechowywać na półce? Czy muszę pozbyć się tych wszystkich starych powieści kryminalnych? Kiedy ostatni raz miałam/-em to na sobie? Nie zawsze musi to być radykalne pozbywanie się przedmiotów w stylu eksperta ds. organizacji Marie Kondo – wyrzucenie nawet kilku rzeczy zdecydowanie przyspieszy cotygodniowe ścieranie kurzu. Po pozbyciu się kilku rzeczy, porządkowanie stanie się zdecydowanie łatwiejsze.