CZYSZCZENIE POKOI: WSKAZÓWKI, KTÓRE UMOŻLIWIĄ POZBYCIE SIĘ KURZU ORAZ ZANIECZYSZCZEŃ
Czyste sypialnie i pokoje zdecydowanie poprawiają komfort mieszania. Dzięki porządkowi i właściwym wskazówkom, przy minimalnym wysiłku, przez cały czas utrzymasz swój dom w czystości.
Czysty dom, czysty umysł
Czystość i porządek idą w parze; są to jednak kwestie, które z pewnością należy rozpatrywać osobno. Czyszczenie zaniedbanego domu stanowi wyzwanie i zajmuje mnóstwo czasu, dlatego polecamy dokładne porządkowanie przed rozpoczęciem czyszczenia.
Właściwe sprzątanie
Najłatwiejszym sposobem utrzymania porządku w pokoju jest regularne odkładanie rzeczy na miejsce. Porządkowanie łatwiej wykonywać w krótkich odstępach czasu, ponieważ zapobiega chaosowi. Rzeczy, które można uporządkować od razu nie warto odkładać na później. Wszystkie przedmioty powinny mieć w domu swoje miejsce. Właściwe pojemniki takie jak pudełka lub kosze, pomogą uporządkować przestrzeń, jednak też muszą trafić na swoje miejsce. Nie przechowuj zbyt wielu przedmiotów na poziomych powierzchniach takich jak: stoły, półki czy parapety, ponieważ odłożenie ich na właściwe miejsce będzie wymagało dużo cierpliwości.
Minimalizm
Powstało wiele pozycji dotyczących minimalizmu, jednak kilka prostych refleksji może pozwolić uzyskać doskonały efekt. Im mniej rzeczy posiadasz, tym mniej musisz odłożyć na swoje miejsce i łatwiej uporządkujesz przestrzeń przed rozpoczęciem czyszczenia. To brzmi zbyt pięknie, jednak wcielenie teorii w życie często staje się problemem. Podobnie jak w przypadku porządkowania, do sortowania warto podejść małymi etapami i nie próbować zrobić wszystkiego w jeden weekend.
Pomocna może być odpowiedź na pytanie czy na prawdę potrzebne Ci są poszczególne przedmioty: Czy wszystkie pamiątki z urlopu muszę przechowywać na półce? Czy muszę pozbyć się tych wszystkich starych powieści kryminalnych? Kiedy ostatni raz miałam/-em to na sobie? Nie zawsze musi to być radykalne pozbywanie się przedmiotów w stylu eksperta ds. organizacji Marie Kondo – wyrzucenie nawet kilku rzeczy zdecydowanie przyspieszy cotygodniowe ścieranie kurzu. Po pozbyciu się kilku rzeczy, porządkowanie stanie się zdecydowanie łatwiejsze.
Łatwa pielęgnacja mebli
Podczas wybierania mebli i wykładzin, warto zwrócić uwagę na sposób ich czyszczenia. Otwarte półki wyglądają bardzo efektownie, ale są miejscem, na którym może osiadać kurz. Łatwiej utrzymać w czystości zamknięte szafki i szuflady, pod warunkiem, że nie są przepełnione. Niektóre przedmioty wymagają dużo miejsca do przechowywania. Dobrym przykładem półka na korespondencję zamiast wykorzystywania do tego celu stołu w jadalni. Wszystkie, a zwłaszcza często używane przedmioty powinny mieć w domu swoje łatwo dostępne miejsce. Materiał oraz konstrukcja powierzchni też odgrywają ważną rolę. Na niektórych meblach widać każdą drobinkę kurzu: Wyjątkowo szybko brudzą się ciemne, jak również gładkie powierzchnie w jednym kolorze. Wskazówka: Na drewnianych lub drewnopodobnych powierzchniach kurz jest mniej widoczny.
Sprzątanie pokoi i sypialni
Wskazówki dotyczące ścierania kurzu
Wyobraź sobie następującą sytuację: Cały, świeżo posprzątany od góry do dołu dom olśniewa czystością, okna i drzwi są zamknięte po wietrzeniu – a już chwilę później bardzo cienka warstwa kurzu osiada na meblach, roślinach i posadzce. Niestety ścieranie, zamiatanie lub odkurzanie to często tylko środek zapobiegawczy, ponieważ nieuniknione jest gromadzenie się kurzu w każdym zakamarku zamieszkania.
Skąd bierze się kurz?
Kurz to mieszanka różnej wielkości cząstek, które mieszają i łączą się ze sobą. Są to martwe komórki naskórka, włókna wykładziny, pyłki, sierść zwierząt oraz drobny pył - czyli doskonałe warunki dla nieproszonych gości takich jak: psotniki, roztocza, bakterie i zarodniki pleśni. W zależności o wielkości i wagi cząsteczek, kurz będzie wraz z powietrzem docierał do każdego zakamarka lub unosił się bez osiadania.
Skład kurzu różni się w zależności od pomieszczenia, lokalizacji budynku mieszkalnego, liczby mieszkających w nim osób i trybu życia. Większość zanieczyszczeń przedostaje się do naszych domów na podeszwach naszych butów. Dlatego warto zakupić gumowe, kokosowe lub tekstylne wycieraczki, które niczym pułapki wychwycą większość zanieczyszczeń. Wycieraczki umieszczone przed wejściami wyłapują większość zanieczyszczeń, które w przeciwnym razie trafiłby do korytarza lub innych pomieszczeń. Wraz z powietrzem do domu trafia sadza, zarodniki grzybów i pyłki.
Zacząć od odkurzania czy ścierania kurzu?
Opinie dotyczące kolejności są podzielone. Jeżeli zaczniesz od odkurzania, kurz z mebli i innych przedmiotów może spaść na czystą posadzkę. Z drugiej zaś strony, odkurzanie zawsze wzbija kurz, który może wylądować na świeżo wyczyszczonej posadzce. W większości przypadków wydaje się, że najrozsądniej jest najpierw zetrzeć kurz, a następnie odkurzyć posadzkę. Ścieranie powoduje na podłogę trafią inne zanieczyszczenia takie jak: okruchy, włosy i sierść. Zanieczyszczenia można później odkurzyć. Podczas odkurzania warto otworzyć okno, ponieważ przeciąg pomoże usunąć kurz na zewnątrz.
Jak prawidłowo ścierać kurz?
- Kurz najlepiej usuwać suchą, miękką, bawełnianą ściereczką. Alternatywą są specjalne ściereczki do kurzu, które posiadają naładowane elektrostatycznie włókna, dzięki czemu skuteczniej usuwają zanieczyszczenia.
- Po dwukrotnym złożeniu ściereczki, otrzymasz osiem równych części, którymi możesz wycierać kurz z jednej i drugiej strony. To oznacza, że zanim wypierzesz ściereczką możesz jej używać przez dłuższy czas.
- Nie zapomnij o odkurzeniu małych powierzchni takich jak obrazy, futryny, grzejniki, a także liście roślin. Podczas odkurzania pracuj w kierunku z góry na dół.
- Na początku ścieranie kurzu wilgotną ściereczką wydaje się logiczne, jednak w ten sposób można rozmazać kurz. Jeżeli wolisz jednak ścierać kurz wilgotną ściereczką, to nie mocz jej zbyt mocno, ponieważ woda pozostanie na czyszczonej powierzchni.
Jak często należy ścierać kurz?
To zależy od Twoich preferencji dotyczących czystości. Znaczenie mają również warunki życia. Jeżeli mieszkasz sam/-a i dużo czasu spędzasz poza domem, z pewnością rzadziej będziesz sięgać po miotełkę do kurzu, niż w przypadku czteroosobowej rodziny. W większości mieszkań kurz ściera się raz w tygodniu. Kurz nadal będzie widoczny, ale ilość zanieczyszczeń jest akceptowalna dla większości osób.