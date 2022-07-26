Czym czyścić kominek? Dlaczego nie mogę użyć zwykłego odkurzacza?

Tradycyjne odkurzacze nie są przeznaczone do czyszczenia wnętrza kominków. Drobne cząsteczki popiołu szybko blokują filtr i turbinę ssącą, co prowadzi do spadku wydajności urządzenia, a w najgorszym przypadku nawet do awarii silnika. Lepiej wybrać odkurzacz kominkowy, który zapewnia wygodną pracę bez pyłu.

Filtry odkurzacza kominkowego zostały zaprojektowane tak, aby nawet drobne cząsteczki popiołu mogły być skutecznie usuwane. Poza tym odkurzacze kominkowe muszą spełniać określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa: Metalowy wąż ssący i żaroodporny zbiornik zanieczyszczeń zapobiegają uszkodzeniom odkurzacza przez pozostałości żaru, a w najgorszym przypadku nawet roznieceniu tlącego się ognia.

Odkurzacze kominowe posiadają również funkcję czyszczenia umożliwiającą skuteczne czyszczenie urządzenia i zapobieganie powstawaniu zatorów. Istnieją modele posiadające przycisk, który umożliwia zmianę kierunku przepływu powietrza, co pozwala skutecznie wyczyścić filtr. Takie rozwiązanie nie wzbija pyłu, ponieważ trafia on z powrotem do zbiornika zanieczyszczeń.