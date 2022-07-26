Czym czyścić kominek z sadzy? Sposoby na czyszczenie kominka
Kominek z otwartym, migocącym ogniem tworzy w domu przytulną atmosferę. Ogrzewanie drewnem ma jednak wadę: Przed ponownym rozpaleniem ognia, należy wyczyścić kominek i usunąć z niego stary popiół.
Czyszczenie kominka: Usuwanie sadzy i popiołu
Wygarnianie popiołu z kominka szczotką i szufelką to brudna oraz niewdzięczna praca, ponieważ popiół jest bardzo lekki i łatwo się unosi. Dlatego warto sięgnąć po odkurzacz kominkowy. Zwykłe odkurzacze nie poradzą sobie z takim zdaniem, dlatego nie powinny być do tego celu używane.
Czym czyścić kominek? Dlaczego nie mogę użyć zwykłego odkurzacza?
Tradycyjne odkurzacze nie są przeznaczone do czyszczenia wnętrza kominków. Drobne cząsteczki popiołu szybko blokują filtr i turbinę ssącą, co prowadzi do spadku wydajności urządzenia, a w najgorszym przypadku nawet do awarii silnika. Lepiej wybrać odkurzacz kominkowy, który zapewnia wygodną pracę bez pyłu.
Filtry odkurzacza kominkowego zostały zaprojektowane tak, aby nawet drobne cząsteczki popiołu mogły być skutecznie usuwane. Poza tym odkurzacze kominkowe muszą spełniać określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa: Metalowy wąż ssący i żaroodporny zbiornik zanieczyszczeń zapobiegają uszkodzeniom odkurzacza przez pozostałości żaru, a w najgorszym przypadku nawet roznieceniu tlącego się ognia.
Odkurzacze kominowe posiadają również funkcję czyszczenia umożliwiającą skuteczne czyszczenie urządzenia i zapobieganie powstawaniu zatorów. Istnieją modele posiadające przycisk, który umożliwia zmianę kierunku przepływu powietrza, co pozwala skutecznie wyczyścić filtr. Takie rozwiązanie nie wzbija pyłu, ponieważ trafia on z powrotem do zbiornika zanieczyszczeń.
Regularne czyszczenie kominka: Bezpieczna praca z odkurzaczem kominkowym
Przed rozpoczęciem odkurzania należy upewnić się, że popiół ma temperaturę poniżej 40°C. Pogrzebaczem sprawdź, czy w dużych kawałkach drewna nie pozostał żar. Odkurzanie zacznij dopiero wtedy, gdy upewnisz się, że w kominku nie został żar. Do odkurzania używaj wyłącznie metalowej rury ręcznej – bez dołączonej ssawki.
Po zakończeniu odkurzania, zbiornik zanieczyszczeń należy opróżnić. Podczas zakupu upewnij się, że wybrany model posiała łatwo otwierany zbiornik, który można szybko opróżnić. Na przykład proste w użyciu szybkozłączki ułatwiają wyjmowanie głowicy ssącej. Wkładkę zbiornika następnie umieszcza się nad pełnym zbiornikiem zanieczyszczeń i odwraca do góry. To zapobiega przedostawaniu się kurzu do otoczenia.
Czyszczenie kominka i nie tylko: Dodatkowe możliwości zastosowania odkurzacza kominkowego
Odkurzacz kominkowy może być używany nie tylko do usuwania popiołu z kominka. Czyszczenie pieca na pellet lub kominka jest proste i wygodne. Odkurzacz kominkowy z łatwością usuwa zimny popiół, sadzę i smołę z palenisk i węgiel drzewny.
Wiele odkurzaczy kominkowych posiada dodatkową ssawkę podłogową, która umożliwia odkurzanie również wiórów, małych kawałków drewna i zabrudzeń zgromadzonych wokół kominka. Takie urządzenie to praktyczna pomoc podczas remontu – odkurzacz kominkowy o dużej mocy usunie duże i drobne zanieczyszczenia.
Czym wyczyścić odymione szyby kominkowe?
Jeżeli Twój kominek ma szybę, to również należy ją regularnie czyścić. Dokładne czyszczenie często stanowi wyzwanie, ponieważ otwarte płomienie pozostawiają wyjątkowo uporczywe ślady na szkle. Tradycyjne metody czyszczenia, takie jak szorowanie wodą oraz szczotką, gazetami lub chemicznymi środkami czyszczącymi, przeważnie nie są w pełni skuteczne, a przy tym żmudne i czasochłonne.
Lepsze efekty uzyskasz używając parownicy. Gorąca para w połączeniu ze ściereczką lub szczotką jest bardzo skuteczna. Następnie wytrzyj szybę kominka suchą ściereczką. Do czyszczenia gorącą parą nie są wykorzystywane żadne specjalistyczne preparaty ani środki czyszczące.
Wskazówki umożliwiające ograniczenie powstawania sadzy
Zakupione drewno, które nie jest jeszcze gotowe do użycia, przed użyciem go w kominku, musi być przechowywane i zostać wysuszone. Wilgotne drewno obniża wartość energetyczną, co powoduje powstawanie większej ilości dymu oraz sadzy: Kominek i miejsce wokół niego szybciej się brudzi, przez co wymaga częstszego czyszczenia. Maksymalna wilgotność drewna spalanego w kominku jest uregulowana prawnie – i nie powinna przekraczać 25%.
Można to sprawdzić za pomocą specjalnego urządzenia pomiarowego lub praktycznej „sztuczki”, takiej jak na przykład test wykonany paznokciem. To jednak wymaga pewnego doświadczenia. Jeśli możesz zrobić niewielkie wgłębienie paznokciem obok widocznych słojów, drewno na kilka miesięcy należy pozostawić do wyschnięcia. Idealne miejsce do przechowywania drewna powinno być zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych i posiadać dobrą cyrkulację powietrza. Można ułożyć je na przykład obok szopy albo garażu w ogrodzie.