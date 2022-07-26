Czy domowe sposoby na mycie luster są skuteczne?

Lustro wymaga specjalnej uwagi. To wynika z jego budowy: Składa się ze szklanej tafli, srebrzonej lub aluminiowej powłoki oraz wielu warstw lakieru. Srebrzona powłoka odpowiadająca za odbijanie ma nieosłonięte krawędzie, a wielowarstwowa powłoka sprawia, że lustro jest kruche.

Lustro bez ramy z upływem czasu może ulegać zniszczeniu, na przykład na skutek stosowania nieodpowiedniego środka czyszczącego, wody gromadzącej się na jego brzegach lub oparów rozpuszczalników takich jak zmywacz do paznokci. Dlatego krawędzie lustra są najbardziej delikatną częścią. Aby mieć pewność, że lustro nie zardzewieje po bokach, do czyszczenia najlepiej nie używać żadnych środków czyszczących. Woda i zwykłe domowe sposoby są zazwyczaj wystarczające do czyszczenia luster.