MYCIE LUSTER: JAK PRAWIDŁOWO UMYĆ LUSTRO BEZ POZOSTAWIENIA SMUG - SPRAWDZONE SPOSOBY
Ślady pasty do zębów, odciski palców, lakier do włosów, kurz – właśnie umyłeś/-aś lustro w łazience, a ono znowu wymaga czyszczenia. Lustra w przedpokoju lub w sypialni również trzeba czyścić. Dzięki naszym wskazówkom i domowym sposobom możesz je wyczyścić szybko, delikatnie i bez pozostawiania smug - a wszystko bez drogich środków czyszczących. Sprawdź, jak prawidłowo umyć lustro bez pozostawiania smug, korzystając z domowych sposobów i pomocnych sprzętów do usuwania plam i zacieków.
Czy domowe sposoby na mycie luster są skuteczne?
Lustro wymaga specjalnej uwagi. To wynika z jego budowy: Składa się ze szklanej tafli, srebrzonej lub aluminiowej powłoki oraz wielu warstw lakieru. Srebrzona powłoka odpowiadająca za odbijanie ma nieosłonięte krawędzie, a wielowarstwowa powłoka sprawia, że lustro jest kruche.
Lustro bez ramy z upływem czasu może ulegać zniszczeniu, na przykład na skutek stosowania nieodpowiedniego środka czyszczącego, wody gromadzącej się na jego brzegach lub oparów rozpuszczalników takich jak zmywacz do paznokci. Dlatego krawędzie lustra są najbardziej delikatną częścią. Aby mieć pewność, że lustro nie zardzewieje po bokach, do czyszczenia najlepiej nie używać żadnych środków czyszczących. Woda i zwykłe domowe sposoby są zazwyczaj wystarczające do czyszczenia luster.
Czym umyć lustro, by usunąć z niego lekkie zanieczyszczeń?
Większość zanieczyszczeń gromadzących się na powierzchni lustra można usunąć wodą, przecierając je lub delikatnie szorując. Najskuteczniejsze jest czyszczenie lustra ciepłą wodą. Co zrobić:
- By usunąć brud, przy pomocy spryskiwacza lub wilgotnej ściereczki lekko zwilż lustro wodą. Powierzchnia lustra powinna być wilgotna a nie mokra.
- Delikatnie przetrzyj lustro miękką ściereczką, aby usunąć zanieczyszczenia. Uwaga: Nie stosować szorstkich materiałów czyszczących, ponieważ to może spowodować zarysowanie powierzchni szkła.
- Następnie lustro wytrzeć do sucha drugą ściereczką (np.: bawełnianą), tak aby nie pozostały na nim zacieki. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie ściereczki z mikrofibry, ponieważ nie pozostawia drobnych włókien.
Czyszczenie lustra w ten sposób sprawia, że kurz przez długi czas nie osiada.
Jeszcze szybciej uporasz się z zadaniem przy pomocy elektrycznej akumulatorowej myjki do okien: Jednym ruchem może zwilżyć i wyczyścić lustro. Przesuwanie urządzenia po powierzchni lustra pozwala bez trudu usuwać zanieczyszczenia. Potem wystarczy tylko przetrzeć je ściereczką z mikrofibry.
Uwaga: Przed myciem luster zabezpiecz delikatne przedmioty i powierzchnie
Przed czyszczeniem lustra z łazienki usuń przybory takie jak dozownik z mydłem lub szczoteczki do zębów, które często są przechowywane na półkach znajdujących się pod lustrem lub umywalkach, tak aby nie kapała na nie brudna woda. W pozostałych pomieszczeniach, w których posadzki nie są odporne na działanie wody lub w miejscu pod lustrem, najlepiej przykryć je ściereczką.
Usuwanie silnych zanieczyszczeń - jak umyć lustro, aby nie pozostawić smug?
Z czasem, zwłaszcza w przypadku łazienkowych luster, osadzają się na nim nie tylko rozpuszczalne w wodzie substancje. Lakiery i żele do włosów, czy kosmetyki takie jak pomadka lub tusz do rzęs albo odciski palców można usunąć przy pomocy wody. Najlepiej sprawdzi się wilgotna i miękka ściereczka z odrobiną płynu do mycia naczyń. Wystarczy nanieść na lutro, przetrzeć i spłukać czystą wodą.
Zamiast płynu do mycia naczyń można użyć również płynu do mycia szkła, bądź też okien. Warto zachować ostrożność: Ponieważ środek czyszczący może zniszczyć lub spowodować przebarwienia krawędzi lustra, zawsze podczas czyszczenia należy je omijać albo na końcu starannie wytrzeć do sucha. Jednak lustra najlepiej czyścić bez użycia środków czyszczących.
Czyszczenie luster parownicą - nieskazitelnie czyste lustro bez smug
Lustra można czyścić bez użycia środków czyszczących i domowych sposobów przy pomocy takiego urządzenia jak parownica. Gorąca para bez trudu usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia:
- Najpierw równomiernie nanieś parę na taflę lustra przy pomocy ssawki ręcznej i nakładki z mikrofibry, po czym pocierając usuń zanieczyszczenia. Alternatywnie strumień pary można skierować w stronę lustra z odległości kilku centymetrów przy pomocy precyzyjnej ssawki.
- Następnie parę można usunąć myjką do okien lub ściereczką z mikrofibry i delikatnie osuszyć krawędzie lustra.
Wskazówka: jak rozprawić się z zaparowanymi lustrami w łazience
Wszyscy dobrze znamy to uczucie: Po wzięciu prysznica lustro w łazience może być mocno zaparowane. Wilgoć można szybko usunąć przy pomocy myjki do okien. Kolejna sztuczka: Przez kilka chwil przytrzymuj suszarkę skierowaną w stronę lustra, do momentu aż na powierzchni lustra nie będzie już skondensowanej wody.