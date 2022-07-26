SPOSOBY NA MYCIE OKIEN - CZYM MYĆ OKNA, ABY BYŁY CZYSTE I BEZ SMUG
Jak myć okna by na dłużej pozostały czyste i nie miały na sobie smug? Istnieje kilka sposobów. Możesz robić to ręcznie lub z pomocą sprzętu np. od Kärcher, takim jak myjka do okien czy parownica. Ale najłatwiej i najszybciej umyjesz okna z nowym robotem do mycia okien! Sprawdź, jak to działa!
Jak często najlepiej myć okna?
W zależności od ilości zanieczyszczeń okna należy myć, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, mniej więcej co dwa miesiące.
Dużo okien o sporej powierzchni sprawia, że do domu wpada mnóstwo światła, co nadaje wnętrzu przytulny charakter. Niestety, w ciągu zaledwie kilku dni okna wyglądają jakby nie były myte od kilku miesięcy, gdy w powietrzu unosi się dużo pyłków, a opady deszczu są intensywne. Wewnątrz również istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń okien; dzieci i często także zwierzęta pozostawiają odciski łap oraz nosa na szkle.
Kiedy myć okna?
Okien nie należy myć w słoneczny dzień, zwłaszcza w pełnym słońcu, kiedy promienie słoneczne padają bezpośrednio na szybę, ani w upalne dni. Szkło będzie zbyt szybko wysychało, co spowoduje powstawanie smug. Najlepiej umyć okna w pochmurny dzień bez opadów. Unikaj też mrozów – woda zamarza na szybie, zanim ją zetrzesz.
Wskazówka 1: Wybierz odpowiedni moment na mycie okien
Okien nie należy myć w słoneczny dzień, zwłaszcza w pełnym słońcu, kiedy promienie słoneczne padają bezpośrednio na szybę, ani w upalne dni. Szkło będzie zbyt szybko wysychało, co spowoduje powstawanie smug. Najlepiej umyć okna w pochmurny dzień bez opadów.
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Do klasycznego, ręcznego mycia okien przydają się:
- letnia woda,
- środek do szyb albo koncentrat do mycia okien,
- ściereczka z mikrofibry,
- pad lub miękka gąbka,
- ściągaczka do wody
- sucha szmatka do przetarcia krawędzi.
Przy ręcznym myciu warto osobno oczyścić ramy, klamki i parapety, a dopiero później przejść do szyb. Dzięki temu brud z profili okiennych nie rozmazuje się po czystym szkle. Na większych przeszkleniach najlepiej sprawdza się ściągaczka z równą listwą gumową, która szybko zbiera wodę i ogranicza ryzyko smug.
Ale to jednak nie wszystko! Możesz też wspomóc się rozwiązaniami technologicznymi w utrzymaniu szyb domowych w czystości.
Wybór metody zależy od rodzaju zabrudzeń, wielkości przeszkleń i tego, ile czasu chcesz poświęcić na sprzątanie.
- Przy regularnym myciu okien, luster, kabin prysznicowych i szklanych blatów bardzo wygodna będzie bezprzewodowa myjka do okien, która szybko zbiera wodę do zbiornika i pomaga uniknąć zacieków.
- Parownica przyda się wtedy, gdy zależy Ci na czyszczeniu parą wodną, zwłaszcza przy tłustych osadach, zabrudzeniach przy ramach, fugach i powierzchniach odpornych na działanie wysokiej temperatury.
- Robot do mycia okien warto wybrać przy dużych przeszkleniach, wysokich szybach, ogrodach zimowych i powierzchniach, których ręczne mycie bywa niewygodne.
- Przy lekkim kurzu, pojedynczych śladach po deszczu albo szybkim odświeżeniu szyb wystarczą domowe sposoby, miękka mikrofibra i dobrze dobrana ilość środka czyszczącego.
Domowe sposoby na mycie okien: woda, ocet, mikrofibra i inne
Wiele zanieczyszczeń z szyb i ram okiennych można skutecznie usunąć czystą wodą. Mokrą ściereczką z mikrofibry lub bawełnianą, niestrzępiącą się ściereczką po prostu przetrzyj szybę oraz ramę, a następnie wytrzyj do sucha. Jeżeli w ciągu kilku tygodni na oknach pojawiły się uporczywe zanieczyszczenia warto sięgnąć po środki czyszczące lub wypróbować domowe sposoby. Oto najskuteczniejsze domowe sposoby mycia okien:
- Ocet lub esencja octowa: 1 miarkę esencji octowej dodaj do 1 litra wody. Następnie umyj okna. Uwaga: Przedtem trzeba zabezpieczyć parapety z kamienia – na przykład wykonane z marmuru, ponieważ w przeciwnym razie esencja octowa może uszkodzić ich powierzchnię.
- Kwasek cytrynowy: Do 1 litra wody wsyp 2 do 3 łyżek kwasu cytrynowego, a następnie wyczyść wszystko ściereczką z mikrofibry.
- Płyn do mycia naczyń: Świetne efekty można również osiągnąć, używając letniej wody z odrobiną płynu do mycia naczyń, który nie zawiera balsamu. Ilość płynu do mycia naczyń zależy od stopnia zanieczyszczenia okien.
- Czarna herbata z cytryną: W wiadrze wymieszaj 1 dużą filiżankę mocnej czarnej herbaty z ok. 3 litrami wody i dodaj sok z połowy cytryny. Następnie szyby wyczyść ściereczką z mikrofibry. Taniny zawarte w herbacie pomagają usuwać tłuszcz, a nawet nikotynę. Z kolei kwas cytrynowy skutecznie zwalcza osad z kamienia.
- Alkohol: Do letniej wody dodaj odrobinę denaturatu. Do wiadra wlej 5 litrów ciepłej wody i dodaj odrobinę denaturatu. Uwaga: Podczas czyszczenia używaj rękawic ochronnych, tak aby skóra Twoich dłoni nie stała się nadmiernie sucha.
- Gliceryna: Do wody do mycia okien dodaj kilka kropel gliceryny, a następnie umyj szyby ściereczką z mikrofibry i dokładnie zbierz wodę. Gliceryna tworzy na szkle cienką warstwę ochronną, dzięki której kurz wolniej osiada na powierzchni, a para wodna trudniej przywiera do szyby. Używaj jej oszczędnie, ponieważ zbyt duża ilość może zostawić tłusty film i smugi.
Do wytarcia okien można użyć ściągaczki z gumową listwą, czystej ściereczki z mikrofibry lub innej niestrzępiącej się ściereczki. To gwarantuje połysk bez smug. Jeśli nie masz pod ręką chłonnej ściereczki, do wytarcia szkła możesz również użyć gazety: Zgnieć gazetę i użyj jej do wytarcia szyby.
Wskazówka 2: Oszczędnie używaj płynu do mycia okien
Jeżeli użyjesz zbyt dużo środka czyszczącego, na oknie może powstać tłusta warstwa. Dlatego należy oszczędnie używać środków do czyszczenia szkła lub domowych sposobów – to zapobiega powstawaniu smug i zacieków.
Właściwa technika mycia okien ma ogromne znaczenie - mycie okien krok po kroku
Myj okna niczym profesjonaliści – nawet w domu. Do mycia okien przede wszystkim niezbędna jest odpowiednia technika. Jak myć okna?
Krok 1: Zwilż szybę środkiem czyszczącym
Nanieś na szybę wodę ze środkiem do mycia okien albo domowy roztwór czyszczący. Możesz użyć butelki ze spryskiwaczem, gąbki lub pada z mikrofibry. Powierzchnia powinna być równomiernie wilgotna, aby ściągaczka płynnie przesuwała się po szkle.
Krok 2: Rozprowadź środek i usuń zabrudzenia
Przetrzyj szybę miękką ściereczką, padem albo gąbką. Zwróć uwagę na narożniki, ślady po kroplach deszczu, odciski palców i miejsca przy ramie. Przy mocniejszych zabrudzeniach zostaw środek na chwilę, a następnie ponownie przetrzyj powierzchnię.
Krok 3: Zbierz wodę ściągaczką
Przyłóż ściągaczkę do górnej części szyby i prowadź ją równym ruchem w dół albo ruchem przypominającym literę S. Po każdym pociągnięciu przetrzyj gumową listwę suchą ściereczką, aby brudna woda nie wracała na szkło.
Krok 4: Osusz krawędzie i wypoleruj szybę
Na koniec wytrzyj krawędzie okna, dolną część ramy i narożniki suchą ściereczką z mikrofibry, irchą albo bawełnianą, niestrzępiącą się szmatką. Jeżeli na szybie zostały pojedyncze ślady, wypoleruj je suchą mikrofibrą bez dokładania kolejnej porcji środka czyszczącego.
Prawidłowe mycie ram okiennych
Sposoby na mycie okien są różne, ale podczas sprzątania nie zapominaj o ramach. Podobnie jak szyby są także narażone na działanie różnych czynników zewnętrznych.
- Zacznij od usunięcia większych zanieczyszczeń szczotką lub suchą ściereczką.
- Następnie dokładnie wyczyść ramę wilgotną ściereczką lub miękką gąbką.
- W przypadku uporczywych zanieczyszczeń, możesz użyć środka czyszczącego.
Szczególną uwagę należy zwrócić na materiał, z którego została wykonana rama okienna:
- W przypadku drewna istnieją środki pielęgnacyjne, które chronią je przed działaniem warunków atmosferycznych.
- Ramy wykonane z tworzywa sztucznego można czyścić specjalnie opracowanymi do tego celu środkami antystatycznymi.
Jeżeli masz taką możliwość, możesz jednocześnie z parapetu usunąć większe zanieczyszczenia i dokładnie go wyczyścić.
Szybkie i bez zacieków mycie okien bezprzewodową myjką
Elektryczna akumulatorowa myjka do okien sprawi, że mycie okien staje się błahostką. Urządzenie to świetnie sprawdza się także w przypadku mycia okien po remoncie.
Jak powinno wyglądać mycie szyb okiennych myjką bezprzewodową?
- Obficie spryskaj szybę wodą ze środkiem czyszczącym.
- Zanieczyszczenia zetrzyj ściereczką z mikrofibry lub padem czyszczącym.
- Urządzeniem usuń wilgoć. Brudna woda spływa prosto do zbiornika i nie trafia na posadzkę.
Oto prosty sposób na okna bez smug! Jeżeli na szybie nadal widać smugi, może to być spowodowane listwą zbierającą urządzenia:
- Po pewnym czasie listwa zbierająca myjki do okien się zużywa. W rezultacie
powierzchnia listwy zbierającej staje się nierówna, co może powodować powstawanie smug na szkle. Nasz trik: Odwróć listwę zbierającą na drugą stronę, aby optymalnie ją wykorzystać.
- Kolejną przyczyną powstawania smug na szybie mogą być drobinki kurzu i zanieczyszczeń, które gromadzą się na listwie zbierającej powodując, że jej powierzchnia staje się nierówna. Przed odessaniem płynu z powierzchni okien można przetrzeć listwę zbierającą padem czyszczącym znajdującym się na butelce spryskującej, aby usunąć zanieczyszczenia, co zapewni gładką powierzchnię listwy.
Niezależnie od miejsca sposób użytkowania bezprzewodowej myjki do okien jest zawsze identyczny. Istnieje wiele różnorodnych zastosowań:
- okna/okna ze szprosami,
- lustra,
- kabiny prysznicowe,
- szklane stoły,
- glazura,
- ogrody zimowe,
- szklane drzwi,
- inne gładkie powierzchnie.
Do takiego czyszczenia nadaje się myjka do okien WV 8 Signature Line. To model do okien, luster, płytek, kabin prysznicowych, blatów kuchennych i powierzchni szklanych, także przy pracy pod kątem, poziomo albo nad głową. Ma silikonową listwę zbierającą Xtra!Flex, funkcję 360° Comfort!Clean, szeroką ssawkę 280 mm i wąską ssawkę 170 mm, dlatego ułatwia mycie dużych szyb, krawędzi oraz wąskich powierzchni, np. okien ze szprosami. Na jednym ładowaniu może pracować do 55 minut i umyć ok. 165 m² powierzchni. W zestawie znajduje się m.in. spryskiwacz z padem z mikrofibry, wąska ssawka, skrobaczka do brudu oraz środek RM 503.
Przy większej liczbie okien dobrym wyborem będzie myjka do okien WV 6 Plus Multi Edition. Urządzenie ma długi czas pracy na jednym ładowaniu – ok. 100 minut – oraz wydajność powierzchniową ok. 300 m², więc pozwala umyć wiele szyb bez częstego ładowania. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas pracy, a listwy zbierające można wyjąć i umyć po czyszczeniu. Dobrze sprawdza się do gładkich powierzchni, okien, luster, fliz, szklanych blatów i płytek. W wyposażeniu znajduje się m.in. butelka ze spryskiwaczem, pad z mikrofibry, ładowarka i koncentrat RM 503.
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Wskazówka 3: Bezprzewodowa myjka z wibrującym padem
Myjka do okien z wibrującym padem KV 4 stanowi praktyczne uzupełnienie myjki do okien. Wibracyjny pad bez wysiłku wyczyści wszystkie gładkie powierzchnie. Dzięki automatycznemu nawilżaniu nakładki, sąsiadujące powierzchnie, ręce oraz posadzka pozostają suche. Urządzenie pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ nie ma potrzeby spryskiwania. Wibracje również ułatwiają czyszczenie, co oznacza, że bez wysiłku oraz konieczności szorowania usuniesz z powierzchni zanieczyszczenia.
Mycie okien parownicą
Jeżeli posiadasz w domu takie urządzenie jak parownica, możesz jej używać nie tylko do mycia luster i szklanych powierzchni – ale także okien.
Jak wygląda czyszczenie okien parownicą?
- Krok 1: Najpierw równomiernie nanieś parę na szybę przy pomocy ssawki ręcznej i czystej nakładki z mikrofibry, po czym pocierając usuń zanieczyszczenia. Alternatywnie możesz również nanieść parę na zanieczyszczoną szybę za pomocą samej ssawki do detali lub dostępnej opcjonalnie dyszy do okien. Para może także pomóc w usuwaniu uporczywych zanieczyszczeń.
- Krok 2: Pozostałości wody możesz usunąć ściągaczką lub myjką do okien. Do wytarcia krawędzie okna możesz też użyć miękkiej ściereczki.
Para wydobywająca się z parownicy jest zdemineralizowana, dzięki czemu posiada te same właściwości co destylowana woda. To oznacza, że nie pozostawia na szkle żadnych zacieków ani smug. Jeżeli jednak po czyszczeniu nieoczekiwanie pojawią się zacieki lub smugi, jest to zazwyczaj spowodowane nieusunięciem pozostałości środka czyszczącego. W takim przypadku: Zachowaj cierpliwość i przetrzyj szybę jeszcze kilka razy, aż wszystkie pozostałości zostaną usunięte.
Proste mycie okien z robotem
Okna można umyć także z pomocą robota do mycia okien. To wygodne rozwiązanie przy dużych przeszkleniach, wysokich oknach, lustrach, kabinach prysznicowych i innych gładkich powierzchniach. Robot utrzymuje się na szybie dzięki technologii próżniowej, przesuwa się po powierzchni według wybranego programu i czyści szkło ściereczkami z mikrofibry. To także bezpieczne i sprytne rozwiązanie do mycia okien wysokich.
Do regularnego czyszczenia dużych i trudniej dostępnych szyb możesz wybrać robot do mycia okien RCW 2. Urządzenie ma dwie obrotowe tarcze z mikrofibry, dwie ultradźwiękowe dysze natryskowe, cztery tryby automatyczne oraz tryb ręczny. Dwa czujniki pomagają mu wykrywać ramy i przeszkody, a po zakończeniu czyszczenia robot wraca do pozycji startowej. Zbiornik detergentu wystarcza na umycie ok. 50 m² powierzchni przy jednym napełnieniu.
Jeżeli w domu masz bardzo duże przeszklenia, szklane balustrady albo powierzchnie bezramowe, dobrym wyborem będzie robot do mycia okien RCW 4 Extra+. Sprzęt ma cztery czujniki do wykrywania ram, przeszkód i krawędzi szkła, dlatego nadaje się także do powierzchni bez ram. Sześć dysz natryskowych stale nawilża ściereczkę roztworem czyszczącym, a zbiornik detergentu pozwala umyć ok. 100 m² powierzchni przy jednym napełnieniu.
Jak umyć okna robotem?
- Napełnij zbiornik wodą ze środkiem czyszczącym zgodnie z instrukcją urządzenia.
- Zamocuj czystą ściereczkę z mikrofibry na robocie.
- Przyłóż urządzenie do szyby i uruchom je przyciskiem WŁ./WYŁ.
- Wybierz tryb pracy: szybkie czyszczenie, intensywne czyszczenie, czyszczenie punktowe albo polerowanie.
- Po zakończeniu pracy zdejmij robota z szyby, opróżnij zbiornik i wypłucz lub wypierz ściereczkę z mikrofibry.
Warto pamiętać o lince bezpieczeństwa i akumulatorze awaryjnym, które zwiększają bezpieczeństwo pracy urządzenia. W razie przerwy w zasilaniu robot pozostaje przymocowany do szyby jeszcze przez określony czas, co ma szczególne znaczenie przy myciu wysokich okien i dużych przeszkleń.
Środki do mycia okien, które nie pozostawiają smug na szybach
Gdy ramy okienne są bardzo zanieczyszczone, do ich czyszczenia trzeba użyć środków czyszczących. Oprócz dostępnych na rynku środków do czyszczenia szyb istnieją specjalne koncentraty do mycia okien, które przed zastosowaniem można wymieszać z wodą. Pozwalają usunąć nawet uporczywe zanieczyszczenia takie jak: tłuszcz, zaschnięte owady, sebum oraz inne wydzieliny.
Do szyb, luster, kabin prysznicowych i szklanych blatów dobrze dobrać środek do rodzaju powierzchni oraz sposobu czyszczenia. RM 503 Środek do czyszczenia szkła w koncentracie nadaje się do wszystkich powierzchni szklanych, zwłaszcza wtedy, gdy trzeba usunąć tłuste plamy, zabrudzenia emisyjne i mocniejsze osady. Można go stosować m.in. z robotami do mycia okien RCW 2 i RCW 4 Extra+ oraz z myjkami do okien z serii WV, np. WV 2 Plus, WV 6 Plus albo WV 8 Signature Line.
RM 500 Środek do czyszczenia szkła w koncentracie sprawdzi się przy codziennym myciu okien, luster, kabin prysznicowych, szklanych stołów oraz szyb ze szprosami. Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne, a przy odpowiednim dozowaniu pomaga uzyskać czystą powierzchnię bez smug. Ten koncentrat także pasuje do robotów RCW 2, RCW 4 Extra+ oraz myjek do okien WV, np. WV 1, WV 5 Plus N albo WV 7 Signature Line.
Przy powierzchniach innych niż szkło warto sięgnąć po koncentrat do czyszczenia wielu powierzchni RM 508. Nadaje się do wodoodpornych powierzchni w domu, takich jak blaty kuchenne, płytki łazienkowe, podłogi i fronty mebli. Szybko wysycha, pomaga usuwać tłuszcz i osady, a producent wskazuje go jako środek kompatybilny z myjkami do okien z serii WV, np. WV 2 Plus, WV 6 Plus albo WV 8 Signature Line.
Cały pakiet: mycie okien, zasłony i żaluzje
Dokładnie mycie okien dotyczy nie tylko ram i szyb, ale także dokładnego prania zasłon i czyszczenia żaluzji.
- Po wysuszeniu w suszarce, zasłony powieś z powrotem na karniszu – to sprawi, że w zależności od materiału nie trzeba będzie ich prasować.
- Mokrą ściereczką z żaluzji usuń kurz. Bardzo skuteczne jest również czyszczenie ich silikonową łopatką do ciasta owiniętą ściereczką z mikrofibry.
- Praktyczną alternatywą do czyszczenia żaluzji jest również parownica, którą w prosty sposób można usunąć kurz i brud z listew i szczelin.
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Jak odświeżyć i zakonserwować gumową listwę w myjce do okien?
Jeśli listwa w myjce WV nie jest jeszcze zużyta, ale zaczyna „skakać” po szybie, warto przemyć ją ciepłą wodą z odrobiną płynu do naczyń, aby usunąć tłuste osady. Raz na jakiś czas można przetrzeć gumę gliceryną – dzięki temu pozostanie elastyczna i będzie idealnie przylegać do szkła.
Czy wodę z parownicy można wykorzystać ponownie po myciu okien?
Nie, woda zbierana przez myjkę (po wcześniejszym użyciu parownicy) trafia do zbiornika na brudną wodę i jest zanieczyszczona osadami z szyb oraz kurzem.
Co zrobić, gdy robot do mycia okien traci przyczepność na bardzo brudnej szybie?
Jeśli okna nie były myte przez wiele miesięcy, warstwa pyłu może być zbyt gruba, by robot mógł swobodnie się poruszać. W takim przypadku warto wykonać pierwszy cykl „na sucho” (bez detergentu), aby robot zebrał luźny kurz, a dopiero w drugim kroku uruchomić program z natryskiem płynu czyszczącego.
Dlaczego po umyciu okien domowymi sposobami (np. octem) kurz osiada szybciej?
Dzieje się tak z powodu zjawiska elektrostatyczności. Ocet świetnie rozpuszcza brud, ale nie posiada właściwości antystatycznych. Aby temu zapobiec, warto do ostatniego płukania dodać kilka kropel gliceryny lub nabłyszczacza do zmywarek – oba te składniki tworzą barierę, która utrudnia drobinkom kurzu przywieranie do gładkiej powierzchni szkła.