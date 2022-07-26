Jak często najlepiej myć okna?

W zależności od ilości zanieczyszczeń okna należy myć, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, mniej więcej co dwa miesiące.

Dużo okien o sporej powierzchni sprawia, że do domu wpada mnóstwo światła, co nadaje wnętrzu przytulny charakter. Niestety, w ciągu zaledwie kilku dni okna wyglądają jakby nie były myte od kilku miesięcy, gdy w powietrzu unosi się dużo pyłków, a opady deszczu są intensywne. Wewnątrz również istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń okien; dzieci i często także zwierzęta pozostawiają odciski łap oraz nosa na szkle.

Kiedy myć okna?

Okien nie należy myć w słoneczny dzień, zwłaszcza w pełnym słońcu, kiedy promienie słoneczne padają bezpośrednio na szybę, ani w upalne dni. Szkło będzie zbyt szybko wysychało, co spowoduje powstawanie smug. Najlepiej umyć okna w pochmurny dzień bez opadów. Unikaj też mrozów – woda zamarza na szybie, zanim ją zetrzesz.