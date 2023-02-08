Jak umyć wysokie okna? Sprawdź, czego potrzebujesz!

Drabina czy kij teleskopowy?

Jak myć trudno dostępne okna na wysokości: drabina czy kij teleskopowy?

Do mycia szyb na wysokości możesz użyć drabiny lub kija teleskopowego. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety.

Rodzaje drabin do mycia okien: od modeli wolnostojących po wielofunkcyjne

Drabina daje wygodny dostęp do górnych części okien. Na rynku znajdziesz modele wolnostojące jednostronne, które mają m.in. funkcjonalne półki i uchwyt na wiadro. Dzięki temu możesz mieć wszystkie niezbędne akcesoria na wyciągnięcie ręki. Dostępne są także drabiny wielofunkcyjne. Zwykle wykorzystywane są przez ekipy budowlano-remontowe. Sprawdzą się też w przypadku mycia wysokich okien. Mogą być stosowane jako drabiny rozsuwane, przystawne lub wolnostojące.

Mycie okien w trudnych miejscach – drabiny teleskopowe na schody

Jeżeli chcesz umyć np. świetlik na klatce schodowej, wybierz przegubową drabinę teleskopową, w której długość każdej nogi można regulować indywidualnie. Dzięki temu ustawisz ją nawet na schodach.

Bezpieczeństwo pracy na wysokości: ryzyko, o którym warto pamiętać

Drabiny są praktyczne i pozwalają sięgać wysoko, ale nie zapewniają bezpieczeństwa. Pomimo tego, że mają różne zabezpieczenia (np. haki zapobiegające samoczynnemu złożeniu), to nic nie chroni przed ryzykiem upadku. A o wypadek podczas mycia okien – kiedy trzeba wykonywać wiele ruchów i sięgać po różne akcesoria – nietrudno.

Zdecydowanie lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest użycie drążka teleskopowego do mycia wysokich okien. Ten sprzęt pozwala czyścić szyby z poziomu podłogi. Poza tym jest błyskawicznie gotowy do pracy – nie wymaga mozolnego rozkładania i czasochłonnego przestawiania z miejsca na miejsce. Warto też pamiętać, że drążek teleskopowy nie zajmuje dużo miejsca przy przechowywaniu jak drabina. Jego słabą stroną może być mniejsza precyzja, ale to zależy od sprzętu, którego użyjemy do mycia okien.

Co sprawdzi się więc do mycia okien na wysokości? Porównajmy!

Drabina wolnostojąca

Najlepsze zastosowanie: Mycie wysokich okien wewnątrz domu, zwłaszcza przy prostym dostępie do szyby i równym podłożu.

Zalety: Zapewnia wygodny dostęp do górnych części okna. Modele z półką i uchwytem na wiadro ułatwiają trzymanie akcesoriów pod ręką.

Ograniczenia: Podczas pracy trzeba zachować dużą ostrożność, ponieważ częste sięganie po akcesoria i wychylanie się zwiększa ryzyko upadku.

Drabina wielofunkcyjna

Najlepsze zastosowanie: Mycie bardzo wysokich okien, okien zewnętrznych albo przeszkleń, do których trzeba podejść od różnych stron.



Zalety: Może pełnić funkcję drabiny przystawnej, rozsuwanej albo wolnostojącej. Daje większy zasięg niż zwykła drabina domowa.



Ograniczenia: Jest cięższa, zajmuje więcej miejsca i wymaga rozstawiania oraz przestawiania podczas pracy.



Przegubowa drabina teleskopowa

Najlepsze zastosowanie: Mycie okien lub świetlików przy schodach, półpiętrach i innych miejscach z nierównym poziomem podłoża.

Zalety: Regulacja długości każdej nogi pozwala ustawić drabinę na schodach. Ułatwia dostęp do miejsc, do których zwykła drabina domowa ma zbyt mały zasięg.

Ograniczenia: Ryzyko upadku nadal pozostaje wysokie, zwłaszcza przy myciu szyb nad klatką schodową.

Kij teleskopowy

Najlepsze zastosowanie: Mycie wysokich okien, świetlików i przeszkleń z poziomu podłogi.



Zalety: Pozwala czyścić szyby bez wchodzenia na wysokość. Jest szybko gotowy do pracy, łatwy do przenoszenia i zajmuje mało miejsca przy przechowywaniu.



Ograniczenia: Dokładność mycia zależy od jakości drążka, końcówki myjącej i długości wysięgnika.