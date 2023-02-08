Jak umyć wysokie okna? Sprawdź, czego potrzebujesz!
Wielkogabarytowe, panoramiczne i wysokie okna to obowiązkowy element nowoczesnej architektury. Jednak jak powinno wyglądać mycie wysokich okien? Możesz użyć do tego tradycyjnych metod i drabiny albo skorzystać z rozwiązań technologicznych. W Kärcher znajdziesz roboty do mycia wysokich okien, które niemal całkowicie automatyzują to zadanie.
Mycie wysokich okien – od czego zacząć?
Mycie okien to zadanie wymagające zaangażowania czasu i wysiłku, a co dopiero, gdy do wyczyszczenia są duże przeszklenia o wysokości i szerokości kilku metrów! Wówczas warto się odpowiednio przygotować.
Oto lista czynności, która ułatwi mycie okien na wysokości!
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Wybierz odpowiednią porę dnia i pogodę. Latem najlepiej myć okna rankiem w ciepły, ale nie upalny dzień, natomiast zimą, gdy temperatura jest dodatnia. UWAGA! Okien nie należy myć w czasie deszczu.
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Zgromadź wszystkie niezbędne akcesoria. Mycie szyb na wysokości jest znacznie bardziej pracochłonne, więc dla oszczędności czasu warto mieć wszystko pod ręką.
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Usuń przesłony okienne. Firany, zasłony czy rolety utrudniają pracę, więc warto je wcześniej zdjąć.
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Pamiętaj o właściwej kolejności prac – najpierw umyj ramy okienne, a dopiero później szyby.
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Wygodne mycie wysokich okien – co Ci się przyda?
Mycie wysokich okien wymaga nie tylko więcej pracy, ale także zastosowania odpowiednich akcesoriów. Przede wszystkim trzeba sięgnąć do najwyższych części. W tym celu możesz użyć:
- drabiny,
- specjalnej szczotki do mycia okien na wysokości,
- kija teleskopowego.
Gdy już masz dostęp do najwyższych partii okna, możesz zabrać się za ich mycie. Jednak chyba nikt nie wyobraża sobie czyszczenia dużych szyb w tradycyjny sposób, pryskając powierzchnię płynem, a następnie wycierając i polerując ją do sucha z użyciem ściereczki. To byłoby karkołomne zadanie! Na szczęście na rynku dostępne są maszyny do mycia okien na wysokościach. W tym celu doskonale sprawdzają się urządzenia z serii WV Kärcher.
Warto także wyposażyć się w płyn do mycia szyb o skutecznym działaniu. Wówczas unikniesz mozolnego szorowania i kilkukrotnych prób pozbycia się uciążliwych zabrudzeń. To znacząco ułatwi pracę i zapewni najlepsze efekty mycia wysokich okien.
Drabina czy kij teleskopowy?
Jak myć trudno dostępne okna na wysokości: drabina czy kij teleskopowy?
Do mycia szyb na wysokości możesz użyć drabiny lub kija teleskopowego. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety.
Rodzaje drabin do mycia okien: od modeli wolnostojących po wielofunkcyjne
Drabina daje wygodny dostęp do górnych części okien. Na rynku znajdziesz modele wolnostojące jednostronne, które mają m.in. funkcjonalne półki i uchwyt na wiadro. Dzięki temu możesz mieć wszystkie niezbędne akcesoria na wyciągnięcie ręki. Dostępne są także drabiny wielofunkcyjne. Zwykle wykorzystywane są przez ekipy budowlano-remontowe. Sprawdzą się też w przypadku mycia wysokich okien. Mogą być stosowane jako drabiny rozsuwane, przystawne lub wolnostojące.
Mycie okien w trudnych miejscach – drabiny teleskopowe na schody
Jeżeli chcesz umyć np. świetlik na klatce schodowej, wybierz przegubową drabinę teleskopową, w której długość każdej nogi można regulować indywidualnie. Dzięki temu ustawisz ją nawet na schodach.
Bezpieczeństwo pracy na wysokości: ryzyko, o którym warto pamiętać
Drabiny są praktyczne i pozwalają sięgać wysoko, ale nie zapewniają bezpieczeństwa. Pomimo tego, że mają różne zabezpieczenia (np. haki zapobiegające samoczynnemu złożeniu), to nic nie chroni przed ryzykiem upadku. A o wypadek podczas mycia okien – kiedy trzeba wykonywać wiele ruchów i sięgać po różne akcesoria – nietrudno.
Zdecydowanie lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest użycie drążka teleskopowego do mycia wysokich okien. Ten sprzęt pozwala czyścić szyby z poziomu podłogi. Poza tym jest błyskawicznie gotowy do pracy – nie wymaga mozolnego rozkładania i czasochłonnego przestawiania z miejsca na miejsce. Warto też pamiętać, że drążek teleskopowy nie zajmuje dużo miejsca przy przechowywaniu jak drabina. Jego słabą stroną może być mniejsza precyzja, ale to zależy od sprzętu, którego użyjemy do mycia okien.
Co sprawdzi się więc do mycia okien na wysokości? Porównajmy!
Drabina wolnostojąca
Najlepsze zastosowanie: Mycie wysokich okien wewnątrz domu, zwłaszcza przy prostym dostępie do szyby i równym podłożu.
Zalety: Zapewnia wygodny dostęp do górnych części okna. Modele z półką i uchwytem na wiadro ułatwiają trzymanie akcesoriów pod ręką.
Ograniczenia: Podczas pracy trzeba zachować dużą ostrożność, ponieważ częste sięganie po akcesoria i wychylanie się zwiększa ryzyko upadku.
Drabina wielofunkcyjna
Najlepsze zastosowanie: Mycie bardzo wysokich okien, okien zewnętrznych albo przeszkleń, do których trzeba podejść od różnych stron.
Zalety: Może pełnić funkcję drabiny przystawnej, rozsuwanej albo wolnostojącej. Daje większy zasięg niż zwykła drabina domowa.
Ograniczenia: Jest cięższa, zajmuje więcej miejsca i wymaga rozstawiania oraz przestawiania podczas pracy.
Przegubowa drabina teleskopowa
Najlepsze zastosowanie: Mycie okien lub świetlików przy schodach, półpiętrach i innych miejscach z nierównym poziomem podłoża.
Zalety: Regulacja długości każdej nogi pozwala ustawić drabinę na schodach. Ułatwia dostęp do miejsc, do których zwykła drabina domowa ma zbyt mały zasięg.
Ograniczenia: Ryzyko upadku nadal pozostaje wysokie, zwłaszcza przy myciu szyb nad klatką schodową.
Kij teleskopowy
Najlepsze zastosowanie: Mycie wysokich okien, świetlików i przeszkleń z poziomu podłogi.
Zalety: Pozwala czyścić szyby bez wchodzenia na wysokość. Jest szybko gotowy do pracy, łatwy do przenoszenia i zajmuje mało miejsca przy przechowywaniu.
Ograniczenia: Dokładność mycia zależy od jakości drążka, końcówki myjącej i długości wysięgnika.
Elektryczna myjka do szyb – przydatna do wysoko położonych okien?
Elektryczna myjka do okien Kärcher jest niezawodnym pomocnikiem podczas czyszczenia przeszkleń w domu i dodatkowo doskonale nadaje się do mycia szyb na wysokości. Wystarczy wyposażyć myjkę w lancę przedłużającą, aby sięgnąć wszędzie tam, gdzie trzeba. Dzięki temu możesz stworzyć teleskopową myjkę do okien, którą umyjesz nawet trudno dostępne przeszklenia na wysokości.
Dlaczego myjka to najlepszy sprzęt do mycia okien na wysokości? Powodów jest wiele, a najważniejsze z nich to:
- Myjka Kärcher zapewnia perfekcyjnie czyste okna. Radzi sobie nawet z myciem okien po remoncie. Urządzenie działa jak odkurzacz – zasysa nadmiar wody wraz z zanieczyszczeniami do specjalnego zbiornika. Dzięki temu brud nie jest rozmazywany, co sprawia także, że na szybach nie pojawiają się nieestetyczne i drażniące smugi oraz zacieki.
- Używając myjki do okien, oszczędzasz czas i swoje siły. Urządzenie eliminuje konieczność wycierania szyb do sucha i ich polerowania, co skraca czas pracy nawet kilkukrotnie. Sięgając po myjkę, wykonujesz tylko 3 kroki – spryskujesz powierzchnię, czyścisz padem z mikrofibry i odsysasz wilgoć.
- Podczas mycia okien nie tworzy się bałagan wokół. Woda jest zbierana do pojemnika, a więc nie spływa na podłogę. Dodatkowo nie potrzebujesz kilku ściereczek czy ręczników papierowych do wycierania.
- Myjka do okien Kärcher w połączeniu z lancą przedłużającą umożliwia wygodne i bezpieczne mycie szyb na wysokości z poziomu podłogi. Zestaw lanc teleskopowych do myjki do okien WV to akcesoria o długości 0,6 m, które można wydłużyć aż do 1,5 m. Zestaw jest kompatybilny ze wszystkimi myjkami do okien Kärcher serii WV, a także z wibrującym padem KV 4.
- Myjka do okien to małe, poręczne urządzenie, które nie zajmuje wiele miejsca. Poza tym ma szeroki zakres zastosowania i nadaje się do osuszania różnych powierzchni płaskich, np. luster, kabiny prysznicowej, szklanych blatów, paneli itp.
Do mycia okien na wysokościach sprawdzą się m.in. myjki Kärcher takie jak flagowa WV 8 Signature Line z rozbudowanymi funkcjami oraz kompaktowa WV 5 Plus N.
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Robot do okien – bezpieczny sposób na wysokie przeszklenia bez użycia drabiny
Robot do mycia okien umożliwia mycie okien bez drabiny, dlatego dobrze nadaje się do wysokich przeszkleń, świetlików, okien na klatce schodowej i dużych tafli, do których trudno dosięgnąć ręcznie.
Urządzenie przylega do szyby dzięki technologii próżniowej, porusza się po powierzchni według zaprogramowanej trasy, zwilża szkło środkiem czyszczącym i zbiera zabrudzenia ściereczką z mikrofibry. W modelach Kärcher dodatkowe zabezpieczenie stanowi kabel bezpieczeństwa oraz akumulator awaryjny, który podtrzymuje przyczepność urządzenia do szyby w razie przerwy w zasilaniu.
Porównanie modeli: kompaktowy RCW 2 Extra+ kontra wydajny RCW 4
Do domowego mycia wysokich okien warto wybrać jeden z dwóch robotów do mycia okien Kärcher. RCW 2 Extra+ ma:
- dwie obrotowe tarcze ze ściereczkami z mikrofibry,
- dwie ultradźwiękowe dysze spryskujące,
- zbiornik na detergent 70 ml,
- wydajność ok. 50 m² na jedno napełnienie.
Pracuje z mocą ssania 3300 Pa, maksymalnie 5000 Pa, a minimalny rozmiar okna wynosi 35 x 35 cm.
Przy większych przeszkleniach dobrym wyborem będzie RCW 4. Ma:
- zbiornik 150 ml,
- wydajność ok. 100 m² na jedno napełnienie,
- czyści szybę z wydajnością 2,5 min/m².
Sześć dysz natryskowych sterowanych pompą stale nawilża ściereczkę, a cztery czujniki narożne wykrywają ramy, przeszkody oraz krawędzie powierzchni bezramowych, dlatego model nadaje się także do większych tafli szkła, luster i kabin prysznicowych.
Jak myć okna na wysokości za pomocą robota myjącego?
Mycie okien na wysokości za pomocą robota możesz wykonać w kilku krokach:
- Przygotuj szybę i urządzenie. Usuń z parapetu doniczki, dekoracje i inne przedmioty, które mogą przeszkadzać w pracy robota.
- Napełnij zbiornik środkiem czyszczącym. W zestawie z robotami Kärcher znajduje się środek do czyszczenia szkła RM 503.
- Załóż czystą ściereczkę z mikrofibry. W RCW 2 Extra+ pracują dwie obrotowe tarcze, a w RCW 4 jedna większa ściereczka mocowana na rzep.
- Podłącz kabel zasilający i linkę bezpieczeństwa. To ważne szczególnie przy oknach na wysokości oraz dużych przeszkleniach.
- Przyłóż robota do szyby i uruchom urządzenie. Technologia próżniowa utrzymuje robota na gładkiej powierzchni, a urządzenie rozpoczyna automatyczne czyszczenie.
- Wybierz tryb pracy. W modelach RCW 2 Extra+ i RCW 4 dostępne są m.in. tryby szybkiego czyszczenia, intensywnego czyszczenia, czyszczenia punktowego, polerowania oraz sterowanie ręczne.
- Poczekaj, aż robot wróci do pozycji startowej. Po zakończeniu pracy zdejmij urządzenie z szyby, wypierz ściereczkę z mikrofibry i uzupełnij płyn przed kolejnym użyciem.
Robot myjący szczególnie ułatwia regularne czyszczenie dużych przeszkleń, ponieważ ogranicza pracę ręczną do przygotowania urządzenia, wyboru trybu i zdjęcia robota po zakończeniu cyklu. To znacznie wygodniejsze rozwiązanie niż częste przestawianie drabiny, zwłaszcza przy wysokich oknach tarasowych, przeszkleniach na klatkach schodowych i szybach nad trudno dostępnymi wnękami.
Jaki preparat do mocno zabrudzonych szyb na wysokości wybrać?
Trzeba mieć świadomość, że okna wysoko położone są zwykle mocniej zabrudzone. Ze względu na niedogodności są rzadziej czyszczone, a szyby od zewnątrz są wystawione na działanie czynników atmosferycznych i różnych zanieczyszczeń, np. emisyjnych.
Jeżeli już decydujesz się na mycie wysokich okien, lepiej sięgnąć po nieco mocniejszy preparat albo koncentrat, którego siłę czyszczącą łatwo dostosujesz do potrzeb. Dzięki temu szybciej pozbędziesz się brudu bez uciążliwego szorowania. Do myjki WV polecany jest środek czyszczący RM 503 Kärcher w koncentracie przeznaczony do czyszczenia szkła. Usuwa nawet uporczywe zabrudzenia i tłuste plamy oraz zanieczyszczenie emisyjne, a do tego pozostawia przyjemny zapach. Możesz też wybrać RM 500 Środek do czyszczenia szkła w koncentracie. Oba skutecznie rozpuszczają zabrudzenia i pozostawiają szyby bez smug, a dzięki formule koncentratu jedno opakowanie wystarcza na długo.
Mycie okien połaciowych i przeszklonych dachów
Okna dachowe montowane są w celu doświetlenia pomieszczeń na poddaszu. Często są jedynym źródłem światła, dlatego tak ważne jest dbanie o ich czystość. Ze względu na miejsce i sposób montażu (pod skosem) na oknach połaciowych łatwiej zbiera się brud. Poza tym deszcz rozmazuje zanieczyszczenia, a zimą topniejący śnieg pozostawia ślady.
Okna dachowe wymagają więc częstego mycia, a nie jest to zadanie łatwe. Ich specyficzna budowa i sposób otwierania sprawiają, że czyszczenie jest niewygodne, a czasem nawet niemożliwe. Aby maksymalnie ułatwić sobie pracę, warto wykorzystać myjkę do okien połączoną z lancą teleskopową. Urządzenie nie tylko gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia, ale także sprawia, że woda z pochylonej powierzchni szyb nie spływa na podłogę.
Równie problematyczne jak mycie szyb na wysokości i okien dachowych jest czyszczenie przeszklonych dachów, np. w przydomowej oranżerii czy w ogrodzie zimowym. W tym przypadku także nieocenionym pomocnikiem jest myjka wyposażona w lancę wydłużającą.
Wyzwania przy myciu okien od zewnątrz – jak ułatwić sobie pracę?
Jeżeli chodzi o mycie wysokich okien, to największym wyzwaniem jest czyszczenie ich z zewnątrz. Z oczywistych powodów szyby są od tej strony bardziej zabrudzone i wymagają więcej uwagi. Dlatego, aby uniknąć mozolnej pracy, najlepiej wybrać myjkę do okien na przedłużce i skoncentrowany płyn.
Czyszczenie ciśnieniowe: Szybki sposób na uporczywy brud bez chemii
Inną możliwością, zwłaszcza przy oknach silnie zabrudzonych z zewnątrz, jest wykorzystanie myjki ciśnieniowej Kärcher. Urządzenie skutecznie i szybko usuwa zabrudzenia, nawet te uciążliwe. Co więcej, mocny strumień wody czyści nawet bez użycia środków chemicznych. Trzeba jednak pamiętać o odpowiednim ciśnieniu i stosowaniu dyszy ze strumieniem płaskim, który daje dużą powierzchnię roboczą – przy czym kąt spryskiwania powinien być szeroki.
Bezpieczne mycie dachów szklanych i elewacji
Do mycia ciśnieniowego szklanych dachów i wysokich okien można także zastosować teleskopową lancę spryskującą z przegubem TLA 4. Dzięki temu nie musisz wchodzić na drabinę. Lanca zapewnia zasięg nawet do 5 metrów, natomiast przegub regulowany jest w zakresie 180°, co umożliwia wygodne usuwanie zabrudzeń z pochyłej powierzchni.
Jak umyć okna na piętrze z zewnątrz?
Jak krok po kroku umyć okna na piętrze z zewnątrz? Oto sprawdzony schemat działania
- Opłucz szybę z grubszych zabrudzeń – użyj myjki ciśnieniowej lub zwykłego węża ogrodowego, aby usunąć pył, ptasie odchody czy resztki liści.
- Nanieś środek czyszczący – spryskaj powierzchnię szyby koncentratem do mycia szkła, np. RM 503 lub RM 500. Pozostaw go na chwilę, aby rozpuścił zabrudzenia.
- Wyczyść szybę padem z mikrofibry – zamocuj pad na lancy teleskopowej lub wibrującym padzie KV 4 i przetrzyj całą powierzchnię równomiernymi ruchami.
- Odessij wodę myjką do okien – przyłóż ssawkę myjki WV do szyby i przesuń ją pionowymi pasami z góry na dół, zbierając wodę wraz z zabrudzeniami do zbiornika.
- Sprawdź efekty i w razie potrzeby powtórz – obejrzyj szybę pod kątem, aby upewnić się, że nie zostały smugi ani zacieki.
Podsumowując, wysokie okna oraz duże przeszklenia mają wiele zalet, a ich czyszczenie, które z kolei jest ich słabą stroną, można sobie ułatwić, wybierając odpowiedni sprzęt i akcesoria. Marka Kärcher oferuje wiele rozwiązań do czyszczenia powierzchni szklanych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Jak dbać o uszczelki w wysokich oknach podczas mycia mechanicznego?
Podczas korzystania z robotów myjących lub myjek ciśnieniowych należy unikać bezpośredniego kierowania maksymalnego strumienia wody na łączenia szyb z ramą. Raz w roku, po umyciu okien, warto przetrzeć uszczelki preparatem na bazie silikonu.
Czy robot do mycia okien poradzi sobie z oknami bezramowymi (balustrady szklane)?
Tak, ale pod warunkiem wyboru odpowiedniego modelu (np. RCW 4). Urządzenia te posiadają specjalne czujniki wykrywania krawędzi, które zapobiegają utracie podciśnienia i upadkowi robota po dotarciu do końca tafli szkła pozbawionej ramy.
Co zrobić, gdy na wysokim oknie pojawią się osady wapienne?
Jeśli standardowy koncentrat nie radzi sobie z białymi zaciekami po zraszaczach ogrodowych, należy użyć kwaśnego środka czyszczącego lub roztworu octu przed właściwym myciem myjką WV. Osady wapienne są trudne do usunięcia samym padem z mikrofibry i wymagają wcześniejszego rozpuszczenia chemicznego.
Czy lanca teleskopowa Kärcher pasuje do urządzeń innych marek?
Lance przedłużające Kärcher są zaprojektowane jako system dedykowany (złącze bagnetowe) i są w pełni kompatybilne z seriami WV oraz KV 4 tego producenta. Użycie ich z urządzeniami innych marek zazwyczaj wymaga zastosowania specjalnych adapterów.
Jak uniknąć szybkiego brudzenia się wysokich okien po umyciu?
Najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie środków z dodatkiem składników hydrofobowych (np. RM 500). Tworzą one na szkle niewidoczną powłokę, która odpycha krople deszczu i cząsteczki brudu.
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