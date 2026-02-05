Robot do mycia okien RCW 2 Extra+
Robot do mycia okien RCW 2 Extra+ bez trudu czyści duże i trudno dostępne okna, a ściereczki z mikrofibry (4 x 2 sztuki w zestawie) i dwie dysze spryskujące zapewniają doskonałe efekty za każdym razem.
Robot do mycia okien RCW 2 Extra+ zastępuje ręczne mycie okien i automatycznie zapewnia przejrzysty widok bez smug. Dzięki wydajnej technologii próżniowej robot RCW 2 Extra+ gwarantuje pewny chwyt na wszystkich gładkich powierzchniach, idealny do dużych i trudno dostępnych okien i luster. Systematyczna nawigacja i dwa czujniki do wykrywania ram i obiektów zapewniają szybkie i niezawodne czyszczenie. Dwie obrotowe tarcze ze ściereczkami z mikrofibry symulują ręczne wycieranie, zapewniając lśniące, czyste efekty. Dwie ultradźwiękowe dysze spryskujące wytwarzają delikatną mgiełkę detergentu, która jest precyzyjnie rozpylana na szybę bez kapania. Cztery automatyczne tryby czyszczenia i jeden tryb ręczny można wybrać w zależności od zadania związanego z czyszczeniem i wygodnie sterować nimi za pomocą pilota zdalnego sterowania. Ponadto sygnały LED i wyjście głosowe zapewniają komunikaty o stanie urządzenia w dowolnym momencie. Środek do czyszczenia okien RM 503 niezawodnie usuwa zanieczyszczenia, wysycha bez pozostawiania smug i pozwala na szybsze spływanie deszczu, zapewniając długotrwałą czystość. Nawet w przypadku awarii zasilania robot RCW 2 Extra+ pozostaje przymocowany do szyby dzięki akumulatorowi awaryjnemu i kablowi bezpieczeństwa.
Cechy i zalety
Systematyczna nawigacjaSystematyczne czyszczenie całego obszaru. Kierunek jazdy zmienia się automatycznie, gdy kosiarka dotknie przeszkody. Automatyczny powrót do pozycji startowej.
Automatyczna aplikacja detergentuDwie ultradźwiękowe dysze natryskowe zapewniają nawilżanie szyby bez kapania. Dostarczony środek do czyszczenia okien zapewnia połysk bez smug i umożliwia szybsze spływanie deszczu – opóźniając ponowne zanieczyszczenie.
Wysokie standardy bezpieczeństwaBezpieczne przyleganie urządzenia dzięki sprawdzonej technologii próżniowej, a także dodatkowemu systemowi bezpieczeństwa. Dodatkowa ochrona dzięki zintegrowanemu akumulatorowi awaryjnemu, który utrzymuje robota myjącego do okien bezpiecznie przymocowanego do szyby nawet w przypadku awarii zasilania.
Inteligentny pilot ułatwiający obsługę i monitorowanie
- 4 tryby automatyczne do wydajnej obsługi każdego zadania związanego z czyszczeniem: szybkie czyszczenie, intensywne czyszczenie, czyszczenie punktowe i polerowanie.
- Możliwe jest również sterowanie ręczne.
Intuicyjny interfejs użytkownika
- Przycisk WŁ./WYŁ. umożliwia prostą obsługę.
- Feedback i komunikaty o błędach widoczne na czytelnym wyświetlaczu LED.
- Zawsze dobrze poinformowany: ważne informacje lub aktualny status są ogłaszane głosowo.
Dwa czujniki do wykrywania ram i obiektów
- Niezawodne wykrywanie ram okiennych i innych przeszkód.
Ściereczki wykonane z wysokiej jakości mikrofibry
- Miękka mikrofibra z łatwością usuwa brud
- Można prać w pralce w temperaturze do 40°C.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Objętość zbiornika detergentu (ml)
|70
|Wydajność (m²/min)
|0,33
|Moc ssania (Pa)
|3300
|Maksymalna moc ssania (Pa)
|5000
|Długość przewodu zasilającego (m)
|5
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|< 76
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|62
|Rozmiar okna (szer. x wys.) (cm)
|35 x 35
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|292 x 160 x 71
Zakres dostawy
- Pilot
- Butelka do napełniania
- Ściereczka do czyszczenia: 6 Para
- Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 125 ml
Wyposażenie
- Tryb szybkiego czyszczenia
- Tryb intensywnego czyszczenia
- Tryb punktowego czyszczenia
- Tryb wykańczania
- Tryb ręcznego czyszczenia
- Komunikat głosowy
- Lina bezpieczeństwa
Wideo
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane
- Duże, trudno dostępne szklane powierzchnie
- Lustra
- Gładkie powierzchnie
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.