Robot do mycia okien RCW 2 Extra+ zastępuje ręczne mycie okien i automatycznie zapewnia przejrzysty widok bez smug. Dzięki wydajnej technologii próżniowej robot RCW 2 Extra+ gwarantuje pewny chwyt na wszystkich gładkich powierzchniach, idealny do dużych i trudno dostępnych okien i luster. Systematyczna nawigacja i dwa czujniki do wykrywania ram i obiektów zapewniają szybkie i niezawodne czyszczenie. Dwie obrotowe tarcze ze ściereczkami z mikrofibry symulują ręczne wycieranie, zapewniając lśniące, czyste efekty. Dwie ultradźwiękowe dysze spryskujące wytwarzają delikatną mgiełkę detergentu, która jest precyzyjnie rozpylana na szybę bez kapania. Cztery automatyczne tryby czyszczenia i jeden tryb ręczny można wybrać w zależności od zadania związanego z czyszczeniem i wygodnie sterować nimi za pomocą pilota zdalnego sterowania. Ponadto sygnały LED i wyjście głosowe zapewniają komunikaty o stanie urządzenia w dowolnym momencie. Środek do czyszczenia okien RM 503 niezawodnie usuwa zanieczyszczenia, wysycha bez pozostawiania smug i pozwala na szybsze spływanie deszczu, zapewniając długotrwałą czystość. Nawet w przypadku awarii zasilania robot RCW 2 Extra+ pozostaje przymocowany do szyby dzięki akumulatorowi awaryjnemu i kablowi bezpieczeństwa.