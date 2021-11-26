Jak wyczyścić ogród zimowy?
Oranżerie, czyli popularne ogrody zimowe, to wnętrza, które sprawiają, że każdy dom zyskuje niepowtarzalny charakter. To także miejsce do przyjemnego spędzania czasu. Największą wadą ogrodów zimowych jest konieczność ich czyszczenia. Jak ułatwić sobie mycie przeszkleń o dużej powierzchni? Sprawdź rozwiązania Kärcher!
Ogród zimowy, oranżeria, szklane konstrukcje tarasowe - za co je kochamy, a za co… mniej?
Dawniej posiadanie ogrodu zimowego świadczyło o wysokiej pozycji społecznej i zamożności. W dzisiejszych czasach oranżerie wciąż podnoszą atrakcyjność i prestiż domu, ale są coraz częściej spotykane.
Ogród zimowy to miejsce, w którym można przyjemnie spędzić czas z uwagi na niepowtarzalny charakter wnętrza. Szklana konstrukcja sprawia, że do pomieszczenia wpada ogromna ilość światła. Dobre nasłonecznienie i dodatkowe ogrzewanie w sezonie zimowych sprawiają, że w ogrodzie zimowym panują idealne warunki do uprawy roślin, w tym także gatunków egzotycznych.
Rośliny poprawiają mikroklimat w domu, wpływając na wilgotność powietrza oraz natlenienie. Przekłada się to na dobre samopoczucie mieszkańców. Spędzanie czasu w ogrodzie zimowym uspokaja, wycisza i odpręża. Dostęp do dużej ilości światła, a zwłaszcza w okresie jesienno-zimowych dodaje też energii.
Atutem oranżerii jest bez wątpienia całoroczny charakter tego pomieszczenia. Pomimo że, usytuowane jest poza obrębem domu, to jednak skutecznie chroni przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych i daje namiastkę ogrodu, zwłaszcza zimą.
Ogrody zimowe budowane są też w celu powiększenia powierzeni użytkowej domu. To szczególnie istotne w niewielkich budynkach jednorodzinnych lub w zabudowie szeregowej. Oranżerie tworzą dodatkowe pomieszczenie, które można wykorzystać na wiele sposobów.
Przebywając w ogrodzie zimowym, można obserwować otaczającą dom zieleń. Jednak napawanie się widokiem mogą zepsuć zabrudzenia i smugi na szybach. Trzeba bowiem pamiętać, że oranżeria wymaga także czyszczenia, a z uwagi na duże przeszklenia nie jest to zadanie ani szybkie, ani proste. Jak ułatwić sobie mycie ogrodu zimowego? Najlepiej wykorzystać urządzenia czyszczące Kärcher.
Mycie ogrodu zimowego od wewnątrz
Mycie ogrodu zimowego od wewnątrz usprawni zasilana bateryjnie myjka do okien Kärcher z serii WV. Urządzenie doskonale sprawdza się do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych i gładkich. Poradzi sobie zatem także z oranżerią. Wystarczą 3 kroki:
- Powierzchnię przeznaczoną do mycia należy spryskać środkiem czyszczącym.
- Następnie wyczyścić padem z mikrofibry.
- Na koniec odessać wodę wraz z brudem za pomocą myjki do okien.
Fot.: Mycie ogrodu zimowego od wewnątrz – odsysanie wody z zanieczyszczeniami – lśniąca i sucha szyba w kilka chwil!
Zasada działania myjki do okien jest prosta. Niczym odkurzacz zasysa wodę z zanieczyszczeniami wprost do zbiornika. Dzięki temu można uniknąć kapiącej na podłogę cieczy. Co więcej, powierzchnie są nie tylko czyste, ale też lśniące, bez żadnych smug, zacieków ani osadów. Nie jest zatem konieczne mozolne polerowanie. Przekłada się to na 3 x szybsze mycie szyb w porównaniu do czyszczenia ręcznego. W przypadku dużych przeszkleń to istotna zaleta.
Konstrukcja myjki do okien WV została przemyślana pod kątem łatwej i wygodnej obsługi. Zbiornik na brudną wodę opróżnia się w prosty i higieniczny sposób, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Niewielka waga, kompaktowe rozmiary i ergonomiczny uchwyt zapewniają wygodne użytkowanie, bez zmęczenia, co także ma znaczenie w przypadku czyszczenia dużej oranżerii.
Poręczna myjka do okien Kärcher zasilana jest wydajnym akumulatorem litowo-jonowym, którego czas pracy jest różny w zależności od modelu. Jednak wszystkie urządzenia oferują dużą wydajność. Przykładowo, podstawowy model WV 1 na jednym ładowaniu pozwala umyć powierzchnię 70 m². Natomiast wydajność WV 6 to aż 300 m²! Najlepiej wybrać model dostosowany do potrzeb.
Dobrym rozwiązaniem jest uzupełnienie myjki o pad wibrujący KV 4 Kärcher. Urządzenia razem tworzą doskonały duet czyszczący, maksymalnie skracający czas mycia szyb. Wystarczą 2 kroki:
Wyczyszczenie powierzchni za pomocą pada.
Odessanie wody wraz z brudem przy użyciu myjki do okien.
Pad wibrujący KV 4 Kärcher to doskonała alternatywa dla spryskiwacza ze ściereczką. Urządzenie generuje wibracje, dzięki czemu rozluźnia zabrudzenia i jednocześnie automatycznie dozuje roztwór czyszczący na ściereczkę. W efekcie w jednym kroku odspaja zanieczyszczenia i zwilża powierzchnię, zmiękczając i usuwając wszelki brud, nawet uciążliwy.
Fot.: Pad wibrujący oszczędzi Ci mozolnego pucowania szyb
Zaletą czyszczenia przy pomocy pada wibrującego jest też brak uciążliwej mgiełki opadającej na wszystko wokół. Mycie okien jest też higieniczne, bez kontaktu z brudem. Także obsługa jest prosta i intuicyjna. Lekki i ergonomiczny pad wibrujący wyposażony jest w mocny akumulator litowo-jonowy, który za jednym ładowaniu działa przez 35 min., co przekłada się na wydajność powierzchniową wynoszącą aż 100 m². Zintegrowany wskaźnik LED informuje o konieczności ładowania.
Zestaw myjka do okien + pad czyszczący przyda się do czyszczenia także innych gładkich powierzchni w domu, takich jak: lustra, kabiny prysznicowe, płytki, blaty, drzwi szaf czy szyby samochodowe.
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Mycie oranżerii jest uciążliwe także z uwagi na wysokość. Aby móc wyczyścić szyby bez korzystania z drabiny, wystarczy sięgnąć po zestaw teleskopowych lanc o długości 0,6 m do myjki do okien WV i wibrującego pada KV 4, które można wydłużyć do 1,5 m.
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Pomocnym urządzeniem do czyszczenia ogrodów zimowych jest także parownica Kärcher z serii SC. Przyda się do usuwania zabrudzeń ze wszelkich szczelin. Gorący strumień pary wodnej pod wysokim ciśnieniem dociera do trudno dostępnych miejsc. Cząsteczki pary skutecznie odspajają zanieczyszczenia, w tym także uciążliwe. Wysoka temperatura ma działanie dezynfekujące – skutecznie usuwa bakterie, wirusy i inne drobnoustroje.
Co więcej, parownice Kärcher nie wymagają stosowania jakichkolwiek środków chemicznych. Czyszczenie parowe jest najbardziej naturalną i przyjazną dla środowiska oraz człowieka metodą sprzątania, co jest istotne w przypadku dzieci i alergików. Przy tym mycie jest szybkie i nie wymaga wysiłku oraz szorowania. Zaletą jest także niskie zużycie wody, co przekłada się na oszczędności finansowe. Ponadto parownica Kärcher zachwyca niezliczonymi możliwościami zastosowania.
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Mycie ogrodu zimowego od zewnątrz
Ogród zimowy z zewnątrz jest bardziej narażony na zabrudzenia z uwagi na kurz, czynniki atmosferyczne, zanieczyszczenia emisyjne czy ptasie odchody. Dlatego do skutecznego, szybkiego i wymagającego minimalnego wysiłku mycia warto zastosować urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher. Wśród szerokiej gamy myjek najlepiej wybrać model o odpowiedniej wydajności. Wówczas czyszczenie będzie błyskawiczne i efektywne.
Urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher doskonale usuwa zabrudzenia, nawet uciążliwe. Ponadto dzięki wysokiemu ciśnieniu strumienia wody można zrezygnować ze środków chemicznych. Przy tym proces czyszczenia jest szybki, bezwysiłkowy i przy niskim zużyciu wody.
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Jak umyć ogród zimowy z zewnątrz przy pomocy myjki ciśnieniowej? Podstawową zasadą jest mycie od góry do dołu, by nie zanieczyścić umytych partii. Najlepiej zastosować dyszę ze strumieniem płaskim, który daje dużą powierzchnię roboczą. Przy czym kąt spryskiwania powinien być szeroki.
Do mycia dachu ogrodu zimowego najlepiej zastosować teleskopową lancę spryskującą z przegubem TLA 4. Dzięki temu nie trzeba korzystać z drabiny, co zwiększa bezpieczeństwo pracy. Lanca zapewnia łatwy dostęp do obszarów na wysokości nawet 5 metrów. Zaletą jest przegub regulowany w zakresie 180°, który umożliwia wygodne usuwanie zabrudzeń z pochyłej powierzchni dachu oranżerii.
Ponadto lancę TLA 4 można wykorzystać do innych zadań, np. czyszczenia elewacji domu czy samochodów dostawczych. W ofercie Kärcher dostępna jest także nakładka do równomiernego czyszczenia elewacji i szkła, bez rozprysków.
Jak zapobiegać zabrudzeniom?
Myjka ciśnieniowa doskonale radzi sobie z usuwaniem zabrudzeń bez środków chemicznych. Jednak w przypadku ogrodu zimowego warto zastosować preparat, który opóźni powstawanie zabrudzeń, poradzi sobie też z tymi szczególnie uporczywymi i nie będzie wymagał czasochłonnych poprawek.
Preparat do mycia szkła 3 w 1 RM 627 od Kärcher przeznaczony jest do czyszczenia powierzchni szklanych, takich jak ogrody zimowe z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia bez plam i zacieków. Co ważne, pozostawia specjalną powłokę ochronną, która chroni przeszklenia przed szybkim ponownym zabrudzeniem.
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