Jak wyczyścić ogród zimowy?

Ogród zimowy, oranżeria, szklane konstrukcje tarasowe - za co je kochamy, a za co… mniej?

Dawniej posiadanie ogrodu zimowego świadczyło o wysokiej pozycji społecznej i zamożności. W dzisiejszych czasach oranżerie wciąż podnoszą atrakcyjność i prestiż domu, ale są coraz częściej spotykane.

Ogród zimowy to miejsce, w którym można przyjemnie spędzić czas z uwagi na niepowtarzalny charakter wnętrza. Szklana konstrukcja sprawia, że do pomieszczenia wpada ogromna ilość światła. Dobre nasłonecznienie i dodatkowe ogrzewanie w sezonie zimowych sprawiają, że w ogrodzie zimowym panują idealne warunki do uprawy roślin, w tym także gatunków egzotycznych.

Rośliny poprawiają mikroklimat w domu, wpływając na wilgotność powietrza oraz natlenienie. Przekłada się to na dobre samopoczucie mieszkańców. Spędzanie czasu w ogrodzie zimowym uspokaja, wycisza i odpręża. Dostęp do dużej ilości światła, a zwłaszcza w okresie jesienno-zimowych dodaje też energii.

Atutem oranżerii jest bez wątpienia całoroczny charakter tego pomieszczenia. Pomimo że, usytuowane jest poza obrębem domu, to jednak skutecznie chroni przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych i daje namiastkę ogrodu, zwłaszcza zimą.

Ogrody zimowe budowane są też w celu powiększenia powierzeni użytkowej domu. To szczególnie istotne w niewielkich budynkach jednorodzinnych lub w zabudowie szeregowej. Oranżerie tworzą dodatkowe pomieszczenie, które można wykorzystać na wiele sposobów.

Przebywając w ogrodzie zimowym, można obserwować otaczającą dom zieleń. Jednak napawanie się widokiem mogą zepsuć zabrudzenia i smugi na szybach. Trzeba bowiem pamiętać, że oranżeria wymaga także czyszczenia, a z uwagi na duże przeszklenia nie jest to zadanie ani szybkie, ani proste. Jak ułatwić sobie mycie ogrodu zimowego? Najlepiej wykorzystać urządzenia czyszczące Kärcher.