Preparat do mycia szkła 3 w 1, RM 627, 1l

Nowy preparat przeznaczony do mycia powierzchni szklanych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia bez plam i zacieków, pozostawia specjalną powłokę ochronną, która chroni szkło przed szybkim ponownym zabrudzeniem.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 6
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 x 100 x 215

Właściwości

  • Bezsmugowe wygładzenie powierzchni szklanych
  • Niezawodna ochrona przed ponownym zabrudzeniem
  • Oszczędność czasu aż do 30 %
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Duże, trudno dostępne szklane powierzchnie
  • Ogrody zimowe