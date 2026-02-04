Spryskiwacz, 1l

Ułatwia manualne nanoszenie środków czyszczących i pielęgnacyjnych. Posiada regulację strumienia i kąta spryskiwania.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 3
Waga z opakowaniem (kg) 0,6

Właściwości

  • Nanoszenie środków czyszczących i pielęgnujacych bez trudu i wysiłku
  • Łatwa regulacja strumienia i kąta natrysku
  • Może być używany w czyszczeniu ręcznym
Części zamienne

