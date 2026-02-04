Spryskiwacz, 1l
Ułatwia manualne nanoszenie środków czyszczących i pielęgnacyjnych. Posiada regulację strumienia i kąta spryskiwania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|1
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
Właściwości
- Nanoszenie środków czyszczących i pielęgnujacych bez trudu i wysiłku
- Łatwa regulacja strumienia i kąta natrysku
- Może być używany w czyszczeniu ręcznym
