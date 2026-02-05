TLA 4 LANCA TELESKOPOWA Z PRZEGUBEM

Proste czyszczenie (prawie) w każdym miejscu: Dzięki przegubowi z regulacją w zakresie 180°, teleskopowa lanca spryskująca łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc. Produkt jest kompatybilny z myjkami ciśnieniowymi od klas K2 do K7.

Teleskopowa lanca spryskująca sprawia, że nawet trudno dostępne miejsca jak elewacje, można wyczyścić szybko i bez najmniejszego wysiłku. Przegub z możliwością regulacji w zakresie 180 stopni to kolejna zaleta, która umożliwia czyszczenie ogrodów zimowych, skośnych dachów oraz wiat samochodowych. Obsługa jest bardzo prosta i wygodna, dzięki teleskopowemu mechanizmowi dostępnemu po wciśnięciu przycisku. Teleskopowa lanca spryskująca umożliwia wydłużenie w zakresie 1,20 i 3,70 metra, przez co pozwala na czyszczenie miejsc o wysokości do 5 metrów. Zamontowanie każdego pistoletu jest bardzo proste. Użytkowanie pistoletów Full Control Plus lub Smart Control umożliwia wygodne kontrolowanie ustawień ciśnienia.

Cechy i zalety
TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem: Przegub z możliwością regulacji.
Elastyczne możliwości zastosowania.
TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem: Komfortowa, teleskopowa lanca.
Po naciśnięciu jednego przycisku, rury można łatwo i wygodnie wyciągnąć.
TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem: Prosty montaż wysokociśnieniowego pistoletu.
Aktualny wysokociśnieniowy pistolet można z łatwością zamocować w danym uchwycie.
Złącze bagnetowe
  • Praktyczna możliwość łączenia wszystkich akcesoriów Kärcher.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 2,8
Waga z opakowaniem (kg) 3,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3780 x 120 x 233

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Fasady
  • Ogrody zimowe
  • Czyszczenie dachów i zadaszeń (np..: wiat samochodowych).
Akcesoria
Części zamienne

