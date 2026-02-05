Robot do mycia okien RCW 4 zastępuje ręczne czyszczenie dużych i trudno dostępnych okien oraz zapewnia doskonałą przejrzystość. Dzięki wydajnej technologii próżniowej gwarantuje pewny chwyt na wszystkich gładkich powierzchniach, w tym lustrach i kabinach prysznicowych. Nawet szklane powierzchnie bez ram są czyszczone szybko i niezawodnie dzięki systematycznej nawigacji z czterema czujnikami do wykrywania ram, obiektów i krawędzi. Aby uzyskać najlepsze efekty, ściereczka z mikrofibry jest stale i precyzyjnie nawilżana roztworem czyszczącym za pomocą sześciu dysz natryskowych sterowanych pompą. Bezpośrednie nawilżanie zapobiega tworzeniu się kropelek i znoszeniu ich przez wiatr. Cztery automatyczne tryby czyszczenia i jeden tryb ręczny można wybrać w zależności od stopnia zanieczyszczenia i wygodnie sterować nimi za pomocą pilota zdalnego sterowania. Sygnały LED i wyjście głosowe zapewniają precyzyjne informacje o stanie urządzenia, na przykład gdy zbiornik detergentu jest pusty. Środek do czyszczenia RM 503 okien w zestawie niezawodnie usuwa zanieczyszczenia, wysycha bez pozostawiania smug i pozwala na szybsze spływanie deszczu, zapewniając długotrwałą czystość. Nawet w przypadku awarii zasilania robot RCW 4 pozostaje przymocowany do szyby dzięki akumulatorowi awaryjnemu i kablowi bezpieczeństwa.