Robot do mycia okien RCW 4
Robot do mycia okien RCW 4 bez trudu czyści duże, trudno dostępne i bezramowe okna oraz zapewnia czystość bez smug dzięki ciągłemu nawilżaniu ściereczki (3 sztuki w zestawie).
Robot do mycia okien RCW 4 zastępuje ręczne czyszczenie dużych i trudno dostępnych okien oraz zapewnia doskonałą przejrzystość. Dzięki wydajnej technologii próżniowej gwarantuje pewny chwyt na wszystkich gładkich powierzchniach, w tym lustrach i kabinach prysznicowych. Nawet szklane powierzchnie bez ram są czyszczone szybko i niezawodnie dzięki systematycznej nawigacji z czterema czujnikami do wykrywania ram, obiektów i krawędzi. Aby uzyskać najlepsze efekty, ściereczka z mikrofibry jest stale i precyzyjnie nawilżana roztworem czyszczącym za pomocą sześciu dysz natryskowych sterowanych pompą. Bezpośrednie nawilżanie zapobiega tworzeniu się kropelek i znoszeniu ich przez wiatr. Cztery automatyczne tryby czyszczenia i jeden tryb ręczny można wybrać w zależności od stopnia zanieczyszczenia i wygodnie sterować nimi za pomocą pilota zdalnego sterowania. Sygnały LED i wyjście głosowe zapewniają precyzyjne informacje o stanie urządzenia, na przykład gdy zbiornik detergentu jest pusty. Środek do czyszczenia RM 503 okien w zestawie niezawodnie usuwa zanieczyszczenia, wysycha bez pozostawiania smug i pozwala na szybsze spływanie deszczu, zapewniając długotrwałą czystość. Nawet w przypadku awarii zasilania robot RCW 4 pozostaje przymocowany do szyby dzięki akumulatorowi awaryjnemu i kablowi bezpieczeństwa.
Cechy i zalety
Systematyczna nawigacjaSystematyczne czyszczenie całego obszaru. Kierunek jazdy zmienia się automatycznie, gdy kosiarka dotknie przeszkody. Automatyczny powrót do pozycji startowej.
Automatyczna aplikacja detergentuSześć dysz natryskowych sterowanych pompą stale nawilża ściereczkę. Brak kapania lub znoszenia strumienia spryskującego. Dostarczony środek do czyszczenia okien zapewnia połysk bez smug i umożliwia szybsze spływanie deszczu – opóźniając ponowne zanieczyszczenie.
Czujniki do wykrywania okien bezramowych i powierzchni szklanychNiezawodne wykrywanie ram okiennych i innych przeszkód. Cztery czujniki narożne wykrywają również krawędzie szklanych powierzchni bez ram i odpowiednio dostosowują nawigację.
Wysokie standardy bezpieczeństwa
- Bezpieczne przyleganie urządzenia dzięki sprawdzonej technologii próżniowej, a także dodatkowemu systemowi bezpieczeństwa.
- Dodatkowa ochrona dzięki zintegrowanemu akumulatorowi awaryjnemu, który utrzymuje robota myjącego do okien bezpiecznie przymocowanego do szyby nawet w przypadku awarii zasilania.
Inteligentny pilot ułatwiający obsługę i monitorowanie
- 4 tryby automatyczne do wydajnej obsługi każdego zadania związanego z czyszczeniem: szybkie czyszczenie, intensywne czyszczenie, czyszczenie punktowe i polerowanie.
- Możliwe jest również sterowanie ręczne.
Intuicyjny interfejs użytkownika
- Przycisk WŁ./WYŁ. umożliwia prostą obsługę.
- Feedback i komunikaty o błędach widoczne na czytelnym wyświetlaczu LED.
- Zawsze dobrze poinformowany: ważne informacje lub aktualny status są ogłaszane głosowo.
Ściereczka z mikrofibry
- Miękka mikrofibra z łatwością usuwa brud
- Można prać w pralce w temperaturze do 40°C.
- Szybko montaż i demontaż
Specyfikacja
Dane techniczne
|Objętość zbiornika detergentu (ml)
|150
|Wydajność (m²/min)
|0,4
|Moc ssania (Pa)
|3000
|Maksymalna moc ssania (Pa)
|5000
|Długość przewodu zasilającego (m)
|5
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|< 77
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|62
|Rozmiar okna (szer. x wys.) (cm)
|40 x 40
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|264 x 256 x 72
Zakres dostawy
- Pilot
- Butelka do napełniania
- Ściereczka czyszcząca: 3 szt.
- Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 125 ml
Wyposażenie
- Tryb szybkiego czyszczenia
- Tryb intensywnego czyszczenia
- Tryb punktowego czyszczenia
- Tryb wykańczania
- Tryb ręcznego czyszczenia
- Czujniki do bezramowych powierzchni szklanych
- Komunikat głosowy
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Mocowanie na rzep do ściereczki czyszczącej
- Lina bezpieczeństwa
Wideo
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane
- Duże, trudno dostępne szklane powierzchnie
- Bezramowe powierzchnie szklane
- Lustra
- Gładkie powierzchnie
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.