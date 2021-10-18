Mycie elewacji samodzielnie. Jak i czym wyczyścić elewację?
Elewacja pełni ważną rolę ochronną i izolacyjną, ale także dekoracyjną. Regularne czyszczenie zapewnia nie tylko ładny wygląd, ale także wpływa na wydłużenie trwałości fasady. Kärcher oferuje rozwiązania do kompleksowego czyszczenia każdego typu elewacji.
Czym umyć zabrudzenia? Myjka do czyszczenia elewacji
Elewacja budynku narażona jest na działanie niekorzystnych czynników, które powodują, że traci estetyczny wygląd i niszczeje. Stąd konieczne jest czyszczenie fasady i usuwanie nagromadzonych zabrudzeń. Częstotliwość mycia elewacji zależy od wielu czynników, m.in. od jej rodzaju, struktury, koloru, a także otoczenia budynku. Skuteczną metodą usuwania zabrudzeń z fasad jest zastosowanie myjki ciśnieniowej Kärcher.
Myjka wysokociśnieniowa Kärcher doskonale sprawdza się do czyszczenia dużych powierzchni elewacji, nawet o skomplikowanym ukształtowaniu. Wysoka moc ciśnienia wody skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia ze wszystkich rodzajów fasad, bez względu na materiał, z którego są wykonane – tynki, drewno, metal, kamień, tworzywa sztuczne, cegła.
Myjka ciśnieniowa do mycia elewacji gwarantuje szybką, efektywną i bezwysiłkową pracę oraz niskie zużycie wody. Ponadto urządzenie umożliwia równomierną aplikację specjalnych środków czyszczących, które wzmacniają efekt.
Do czyszczenia elewacji rekomendowane są urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy wydajności K 5 i K 7, które wyróżniają się wysokimi parametrami pracy. Duża moc ciśnienia oraz wydajność tłoczenia wody pozwalają na usuwanie nawet uciążliwych zanieczyszczeń z rozległych powierzchni w krótkim czasie. Ponadto konstrukcja urządzeń jest przystosowana do długotrwałej pracy. Przykładowo, posiadają wytrzymałe silniki chłodzone wodą. Myjki wyższej klasy wydajności mają także szerszy zakres zastosowań i zapewniają komfortową pracę.
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Szczególnie polecane są myjki ciśnieniowe K 5 i K 7 z serii Power Control i Smart Control, ponieważ pozwalają na łatwą regulację poziomu ciśnienia. Dzięki temu można dostosować siłę natrysku do rodzaju czyszczonej elewacji i jej struktury, co chroni przed uszkodzeniami i daje pełną kontrolę nad procesem usuwania zabrudzeń.
Linia myjek Power Control wyposażona jest w pistolet wysokociśnieniowy, który bezpośrednio na ekranie pokazuje wybrane ustawienia ciśnienia podawanej wody (3 poziomy do wyboru i tryb do podawania środka czyszczącego). Poziom zmienia się manualnie poprzez obracanie lancy spryskującej Vario Power. Ponadto aplikacja Home & Garden, do której ma dostęp użytkownik, oferuje szereg możliwości. Jedną z nich jest manager zastosowań, który podpowiada, jakie ciśnienie jest optymalne dla danej powierzchni.
Natomiast seria urządzeń wysokociśnieniowych Smart Control umożliwia ustawienie poziomu ciśnienia wody bezpośrednio na pistolecie spryskującym za pomocą przycisków „+/-”. Na ekranie LCD kontroluje się aktualne parametry pracy. Z kolei obracając lancę natryskową Multi Jet 3 w 1, zmienia się rodzaj strumienia (płaski, rotacyjny, do aplikacji środka czyszczącego). Czyszczenie jest niezwykle wygodne, bez konieczności zmiany lancy.
Co więcej, myjki Smart Control wyposażone są w funkcję Bluetooth, co pozwala im łączyć się z aplikacją Kärcher Home & Garden. Aby wyczyścić daną powierzchnię, wystarczy w managerze zastosowań wybrać odpowiednią pozycję. Dzięki temu ma się dostęp nie tylko do praktycznych wskazówek, ale także odpowiedni poziom ciśnienia można automatycznie przenieść do pistoletu spryskującego. W efekcie unika się błędów i uszkodzeń podczas czyszczenia.
Jak wyczyścić elewację? Technika czyszczenia elewacji urządzeniem wysokociśnieniowym
O rezultacie czyszczenia elewacji przy pomocy myjki ciśnieniowej Kärcher decyduje właściwa technika. Mycie fasady wymaga zastosowania dyszy płaskostrumieniowej. Miejscowo można usuwać uciążliwe zabrudzenia strumieniem punktowym.
Ważnym krokiem jest ustawienie odpowiedniego poziomu ciśnienia wydatku wody. Moc należy dostosować do rodzaju zanieczyszczeń oraz odporności mechanicznej materiału, z którego wykonana jest elewacji.
- Przykładowo, do mycia elewacji pokrytej tynkiem ciśnienie wody nie powinno przekraczać 120 barów.
- Z kolei jednolita fasada z twardego drewna wymaga zastosowania ciśnienia na poziomie 100 barów, ale dla bardziej wrażliwych gatunków drewna, takich jak modrzew czy świerk, zalecane jest 50 barów.
Warto przed rozpoczęciem czyszczenia zrobić próbę na mało widocznym fragmencie, by dostosować optymalną moc strumienia, która skutecznie usunie zabrudzenia i jednocześnie będzie bezpieczna dla powierzchni.
Przystępując do czyszczenia elewacji, należy pamiętać o ważnej zasadzie. Mycie rozpoczyna się od górnej części ścian i stopniowo przesuwa ku dołowi. Dzięki temu rozpuszczone zabrudzenia nie spływają na wyczyszczone już fragmenty.
Lancę spryskującą należy kierować pod różnym kątem. W przypadku niewielkich zabrudzeń wystarczy mycie samą wodą pod ciśnieniem. Natomiast na mocno zanieczyszczoną powierzchnię należy nanieść odpowiedni środek czyszczący, a następnie go spłukać. W zależności od stopnia zabrudzenia elewacji proces oczyszczania może wymagać powtórzenia.
Warto też pamiętać, że mycie elewacji najlepiej wykonywać w okresie letnim. Wyższe temperatury przyspieszają wysychanie fasady budynku. Więcej cennych informacji na temat profesjonalnego czyszczenia konkretnych powierzchni dostarcza aplikacja Home & Garden (manager zastosowań).
Samodzielne mycie elewacji
Regularne mycie elewacji domu domowym sposobem pozwala skutecznie usuwać zabrudzenia elewacji, takie jak kurz, sadza, mech czy naloty organiczne, co przyczynia się do zachowania jej estetycznego wyglądu i trwałości. Samodzielne mycie tynków wymaga szczególnej ostrożności, aby uniknąć uszkodzeń – ważne jest dobranie odpowiedniego ciśnienia wody, które nie naruszy struktury tynku. Zanim przystąpisz do czyszczenia, warto przeprowadzić test na mało widocznym fragmencie, aby upewnić się, że wybrana metoda jest bezpieczna i skuteczna dla danego rodzaju zabrudzeń elewacji.
Preparaty do czyszczenia elewacji
Dla doskonałych i szybkich efektów usuwania zabrudzeń z elewacji zaleca się stosowanie środków czyszczących, które dobiera się do typu materiału oraz rodzaju zabrudzeń. Biodegradowalne preparaty Kärcher przeznaczone do mycia fasad są doskonale dopasowane do myjek wysokociśnieniowych, co gwarantuje najlepsze rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
- Do mycia fasad betonowych, kamiennych, aluminiowych oraz tynku przeznaczony jest gotowy do użycia środek do czyszczenia kamienia i elewacji RM 623 >>
Mocny preparat doskonale i w krótkim czasie usuwa zabrudzenia olejowe, sadzę, pył, zanieczyszczenia emisyjne oraz naloty organiczne, takie jak mech. Ponadto posiada formułę ochronną, zabezpieczającą powierzchnię przed warunkami atmosferycznymi i zapobiegającą ponownemu szybkiemu zabrudzeniu.
- Do mycia elewacji drewnianych polecany jest gotowy do użycia środek do czyszczenia drewna RM 624 >>
Może być stosowany na powierzchnie zabezpieczone oraz niezabezpieczone. Bez problemu rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne, ale także usuwa sadzę, zanieczyszczenia organiczne, w tym glony.
Kärcher oferuje także uniwersalny środek czyszczący RM 555 >>, który nadaje się do mycia różnych rodzajów powierzchni, w tym lakierowanych. Delikatnie usuwa zabrudzenia tłuste i oleiste oraz osady mineralne.
Akcesoria do mycia elewacji
Fot.: akcesorium T-Racer T 5 do czyszczenia elewacji myjką ciśnieniową
Zastosowanie różnych akcesoriów do czyszczenia elewacji myjką ciśnieniową pozwala udoskonalić proces usuwania zabrudzeń. Łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, usunąć uporczywe zanieczyszczenia, a przy tym praca jest wygodniejsza i szybsza. Przekłada się to na lepsze rezultaty mycia elewacji.
- Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 >>
Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 została zaprojektowana do dokładnego i efektywnego usuwania zabrudzeń z dużych powierzchni poziomych i pionowych bez rozprysków wody. Głównym elementem są 2 dysze wysokociśnieniowe zamontowane na obrotowym ramieniu, które gwarantują wysoką wydajność. Dzięki temu T-Racer T 5 czyści 2 razy szybciej niż lanca spryskująca. Regulowana wysokość dysz względem podłoża umożliwia zastosowanie przystawki do czyszczenia zarówno twardych, jak i delikatnych powierzchni. Sprawdzi się zatem do różnych typów elewacji, w tym wrażliwych, jak tynki mineralne. Istotną zaletą jest mycie bez rozprysków dzięki specjalnej obudowie. Łatwe i praktycznie bezwysiłkowe manewrowanie nawet w pionie to zasługa ergonomicznego uchwytu oraz „efektu poduszkowca”. Przystawka podczas czyszczenia unosi się bowiem lekko nad powierzchnią z uwagi na siłę strumieni wody.
Fot.: miękka szczecina szczotki Power WB 150 zapewnia delikatne czyszczenie wrażliwych na uszkodzenia elewacji
Do precyzyjnego czyszczenia elewacji przyda się szczotka Power WB 150, która łączy zalety przystawki T-Racer i tradycyjnej szczotki. Dla doskonałych efektów wyposażono ją w 2 obracające się dysze wysokociśnieniowe o dużej sile czyszczenia. Szczotka umożliwia mycie w poziome i pionowe w czasie krótszym o ok. 30% niż za pomocą lancy wysokociśnieniowej. Miękka szczecina zapewnia delikatne czyszczenie wrażliwych na uszkodzenia elewacji. Kompaktowe rozmiary zapewniają bezproblemowe dotarcie do trudno dostępnych powierzchni, a obudowa chroni przed rozpryskami wody.
Niektóre materiały, z których wykonana jest elewacja, wymagają delikatnego czyszczenia. Do tego typu powierzchni Kärcher proponuje miękka szczotkę powierzchniową WB 60 >> o podłużnym kształcie i szerokości 248 mm. Ochronny pierścień zapobiega uszkodzeniom i powstawaniu rys na czyszczonej powierzchni. Ponadto szczotka posiada gumowy pad do usuwania uporczywych zabrudzeń, np. zaschniętego błota. Umożliwia także podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z myjki.
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Inną propozycją do mycia elewacji jest uniwersalna szczotka WB 100 >> o miękkim włosiu, które ma doskonałe właściwości czyszczące i jest delikatne dla powierzchni, nawet wrażliwych na zarysowania. Dla ochrony przed uszkodzeniami szczotka posiada zewnętrzny pierścień zabezpieczający. Ponadto zawiera nakrętkę do solidnego podłączenia pistoletu spryskującego oraz gumowy pad do usuwania uporczywego brudu bez uszkodzeń materiału.
Fot.: lanca teleskopowa z przegubem TLA 4, zapewnia łatwy dostęp do wysoko położonych miejsc na elewacji
Czyszczenie elewacji jest zadaniem trudnym z uwagi na wysokość budynków. Aby ułatwić sobie pracę, warto wykorzystać lancę teleskopową z przegubem TLA 4 >>, która zapewnia łatwy dostęp do wysoko położonych miejsc. Umożliwia wydłużenie w zakresie 1,2 i 3,7 metra, przez co pozwala na czyszczenie na wysokości do 5 metrów. Zaletą lancy jest przegub z możliwością regulacji w zakresie 180°. Dzięki temu łatwo wyczyścić każdy zakamarek fasady budynku. Ponadto teleskopowa lanca spryskująca rozkłada się za naciśnięciem przycisku. Złącze bagnetowe zapewnia prosty montaż pistoletu wysokociśnieniowego oraz innych akcesoriów Kärcher.
Kärcher oferuje także lancę teleskopową do myjki ciśnieniowej >>, którą można wydłużyć w zakresie 1,2–4 m. Atutem jest ergonomiczna konstrukcja wpływająca na komfort użytkowania – niewielki ciężar (ok. 2 kg), wygodny uchwyt, praktyczny pasek naramienny, złącze bagnetowe do mocowania akcesoriów oraz zintegrowany pistolet z regulacją.
Praktyczne rozwiązania Kärcher nie tylko dla elewacji
Produkty Kärcher, w tym akcesoria do myjki ciśnieniowej czy środki czyszczące są tworzone z myślą o wielofunkcyjności. Wymienione wyżej wyposażenie dodatkowe i preparaty przeznaczone są nie tylko do mycia elewacji, mają o wiele szerszy zakres zastosowań.
Środek do czyszczenia kamienia i elewacji RM 623 doskonale sprawdza się do usuwania zabrudzeń z tarasów i innych kamiennych powierzchni wokół domu, np. schodów czy murków.
Z kolei preparat RM 624 jest niezawodny do mycia mebli ogrodowych, tarasów oraz innych powierzchni drewnianych na zewnątrz. Szeroki zakres zastosowań ma również wielofunkcyjny środek RM 555. Bez trudu usuwa zanieczyszczenia z wszelkiego rodzaju powierzchni wodoodpornych, np. pojazdów czy mebli ogrodowych.
T-Racer to przystawka do precyzyjnego czyszczenia dużych powierzchni płaskich wokół domu, takich jak: tarasy, podjazdy, chodniki, a nawet bramy garażowe. Dzięki regulacji wysokości dysz nadaje się do usuwania zabrudzeń z różnych podłoży, zarówno delikatnych, np. drewnianych, jak i odpornych na wysokie ciśnienie – kamień, beton.
Szczotka Power WB 150 jest idealna do mycia delikatnych powierzchni, takich jak: samochody, motocykle, rowery, okna, ogrody zimowe, drzwi garażowe, rolety zewnętrzne, meble ogrodowe i wiele innych – bez rozprysków.
Z kolei szczotki WB 60 i WB 50 można wykorzystać do delikatnego czyszczenia praktycznie wszystkich powierzchni. Przykładowe zastosowania to: samochody, motocykle, rowery, łodzie, przyczepy kempingowe, rolety zewnętrzne, szklarnie, meble i zabawki ogrodowe.
Lance teleskopowe są niezastąpione podczas prac wymagających dostępu do powierzchni położnych wysoko. Umożliwiają wygodne czyszczenie bez drabiny, np. ogrodów zimowych, szklarni, skośnych dachów oraz wiat samochodowych.
Myjki ciśnieniowe Kärcher wraz z dodatkowymi akcesoriami oraz specjalnymi środkami czyszczącymi są nieodzowne podczas wszelkiego rodzaju prac porządkowych wokół domu.
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