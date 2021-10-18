Mycie elewacji samodzielnie. Jak i czym wyczyścić elewację?

Czym umyć zabrudzenia? Myjka do czyszczenia elewacji

Elewacja budynku narażona jest na działanie niekorzystnych czynników, które powodują, że traci estetyczny wygląd i niszczeje. Stąd konieczne jest czyszczenie fasady i usuwanie nagromadzonych zabrudzeń. Częstotliwość mycia elewacji zależy od wielu czynników, m.in. od jej rodzaju, struktury, koloru, a także otoczenia budynku. Skuteczną metodą usuwania zabrudzeń z fasad jest zastosowanie myjki ciśnieniowej Kärcher.

Myjka wysokociśnieniowa Kärcher doskonale sprawdza się do czyszczenia dużych powierzchni elewacji, nawet o skomplikowanym ukształtowaniu. Wysoka moc ciśnienia wody skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia ze wszystkich rodzajów fasad, bez względu na materiał, z którego są wykonane – tynki, drewno, metal, kamień, tworzywa sztuczne, cegła.

Myjka ciśnieniowa do mycia elewacji gwarantuje szybką, efektywną i bezwysiłkową pracę oraz niskie zużycie wody. Ponadto urządzenie umożliwia równomierną aplikację specjalnych środków czyszczących, które wzmacniają efekt.

Do czyszczenia elewacji rekomendowane są urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy wydajności K 5 i K 7, które wyróżniają się wysokimi parametrami pracy. Duża moc ciśnienia oraz wydajność tłoczenia wody pozwalają na usuwanie nawet uciążliwych zanieczyszczeń z rozległych powierzchni w krótkim czasie. Ponadto konstrukcja urządzeń jest przystosowana do długotrwałej pracy. Przykładowo, posiadają wytrzymałe silniki chłodzone wodą. Myjki wyższej klasy wydajności mają także szerszy zakres zastosowań i zapewniają komfortową pracę.

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Szczególnie polecane są myjki ciśnieniowe K 5 i K 7 z serii Power Control i Smart Control, ponieważ pozwalają na łatwą regulację poziomu ciśnienia. Dzięki temu można dostosować siłę natrysku do rodzaju czyszczonej elewacji i jej struktury, co chroni przed uszkodzeniami i daje pełną kontrolę nad procesem usuwania zabrudzeń.

Linia myjek Power Control wyposażona jest w pistolet wysokociśnieniowy, który bezpośrednio na ekranie pokazuje wybrane ustawienia ciśnienia podawanej wody (3 poziomy do wyboru i tryb do podawania środka czyszczącego). Poziom zmienia się manualnie poprzez obracanie lancy spryskującej Vario Power. Ponadto aplikacja Home & Garden, do której ma dostęp użytkownik, oferuje szereg możliwości. Jedną z nich jest manager zastosowań, który podpowiada, jakie ciśnienie jest optymalne dla danej powierzchni.

Natomiast seria urządzeń wysokociśnieniowych Smart Control umożliwia ustawienie poziomu ciśnienia wody bezpośrednio na pistolecie spryskującym za pomocą przycisków „+/-”. Na ekranie LCD kontroluje się aktualne parametry pracy. Z kolei obracając lancę natryskową Multi Jet 3 w 1, zmienia się rodzaj strumienia (płaski, rotacyjny, do aplikacji środka czyszczącego). Czyszczenie jest niezwykle wygodne, bez konieczności zmiany lancy.

Co więcej, myjki Smart Control wyposażone są w funkcję Bluetooth, co pozwala im łączyć się z aplikacją Kärcher Home & Garden. Aby wyczyścić daną powierzchnię, wystarczy w managerze zastosowań wybrać odpowiednią pozycję. Dzięki temu ma się dostęp nie tylko do praktycznych wskazówek, ale także odpowiedni poziom ciśnienia można automatycznie przenieść do pistoletu spryskującego. W efekcie unika się błędów i uszkodzeń podczas czyszczenia.