T 5 T-Racer

Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni. Produkt przeznaczony do myjek ciśnieniowych Kärcher K 2 do K 7.

Obrotowe ramię z dwoma dyszami wysokociśnieniowymi w T-Racer T 5 pozwala usuwać zabrudzenia na dużych powierzchniach – czyszcząc szybko i wydajnie rozległe obszary zewnętrzne. Wyjątkowo praktyczne rozwiązanie: Przystawka do powierzchni może być regulowana, aby dysze znajdowały się w idealnej odległości od powierzchni, zależnie od rodzaju materiału. Znaczy to, że powierzchnie twarde takie jak kamień czy beton mogą być czyszczone tak samo wydajnie jak bardziej delikatne powierzchnie np. drewno. W rezultacie T-Racer T 5 czyści 2 razy szybciej niż lanca spryskująca. Co więcej, obudowa skutecznie chroni operatora i otoczenie przed rozpryskami wody, a strumienie wody podnoszące przystawkę w górę sprawiają, że manewrowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Nawet powierzchnie pionowe, takie jak brama garażowa mogą być skutecznie czyszczone dzięki ergonomicznym uchwytom. Przeznaczony do urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 do K 7.

Cechy i zalety
T 5 T-Racer: Dwie płaskie dysze zamontowane na obracającym się śmigle
Dwie płaskie dysze zamontowane na obracającym się śmigle
Doskonała wydajność powierzchniowa.
T 5 T-Racer: Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
Czyszczenie bez rozprysków
T 5 T-Racer: Regulowany na wysokość
Regulowany na wysokość
Regulowana wysokość dysz pozwala czyścić różne powierzchnie. Czyszczenie wrażliwych lub odpornych na wysokie ciśnienie powierzchni.
Uchwyt
  • Wygodne czyszczenie powierzchni pionowych.
Siła strumieni lekko unosi przystawkę nad czyszczoną powierzchnię.
  • Łatwe, nie wymagające wysiłku mycie dzięki efektowi lekkiego unoszenia przystawki nad czyszczoną powierzchnią
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 1,4
Waga z opakowaniem (kg) 2,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 708 x 280 x 995
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Teren wokół domu i ogród
  • Tarasy
  • Drzwi garażowe
  • Elewacje małych domów
  • (Podwórko) wejścia, podjazdy
  • Murki ogrodowe
  • Ścieżki
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.