WB 150 SZCZOTKA POWER

Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej. Szczotka Power WB 150 jest kompatybilna z myjkami ciśnieniowymi Kärcher K 2 do K 7.

Dzięki miękkiej szczecinie umożliwia mycie delikatnych, wrażliwych na zarysowania i wysokie ciśnienie powierzchni takich jak: okna, elewacje, oranżerie czy bramy garażowe.

Cechy i zalety
Połączenie przystawki T-Racer ze szczotką
  • 30% oszczędność czasu
Kompaktowe wymiary
  • Idealna do czyszczenia małych lub trudno dostępnych powierzchni
Obracająca się płaska dysza
  • Większa siła czyszczenia
Obudowa
  • Czyszczenie bez rozprysków
Miękkie włosie szczotki
  • Umożliwia mycie delikatnych, wrażliwych na zarysowania i wysokie ciśnienie powierzchni
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 392 x 222 x 211

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Drzwi garażowe
  • Ogrody zimowe
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Żaluzje/rolety
  • Mobilne domy
  • Zabawki ogrodowe
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.