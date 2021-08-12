Jaką lancę i pistolet do domowej myjki ciśnieniowej wybrać?

Pistolety do myjek wysokociśnieniowych

Pistolet wysokociśnieniowy to jeden z głównych elementów wyposażenia myjki, który znacząco ułatwia korzystanie z urządzenia, nawet podczas długiej pracy. Kärcher posiada w ofercie różnego rodzaju pistolety spryskujące – od uniwersalnych po innowacyjne, które łączą się z aplikacją Home & Garden.

Kärcher jako lider na rynku urządzeń wysokociśnieniowych oferuje dostęp do wielu kompatybilnych pistoletów do myjek ciśnieniowych. W prosty i szybki sposób można wyszukać odpowiednie akcesoria poprzez wybranie posiadanego przez siebie urządzenia w wyszukiwarce na https://www.kaercher.com/pl/akcesoria.html >>.