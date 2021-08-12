Jaką lancę i pistolet do domowej myjki ciśnieniowej wybrać?
Funkcjonalność myjki ciśnieniowej zależy w ogromnej mierze od akcesoriów, z którymi jest używana. Modyfikując moc i kształt strumienia wody pod ciśnieniem, uzyskamy różne efekty czyszczenia; do regulacji tych czynników wykorzystuje się lance i pistolety. Sprawdź, jak wybrać końcówkę do myjki ciśnieniowej, aby wykorzystać pełnię jej możliwości.
Pistolety do myjek wysokociśnieniowych
Pistolet wysokociśnieniowy to jeden z głównych elementów wyposażenia myjki, który znacząco ułatwia korzystanie z urządzenia, nawet podczas długiej pracy. Kärcher posiada w ofercie różnego rodzaju pistolety spryskujące – od uniwersalnych po innowacyjne, które łączą się z aplikacją Home & Garden.
Kärcher jako lider na rynku urządzeń wysokociśnieniowych oferuje dostęp do wielu kompatybilnych pistoletów do myjek ciśnieniowych. W prosty i szybki sposób można wyszukać odpowiednie akcesoria poprzez wybranie posiadanego przez siebie urządzenia w wyszukiwarce na https://www.kaercher.com/pl/akcesoria.html >>.
Uniwersalny pistolet do urządzeń wysokociśnieniowych
Fot.: Uniwersalny pistolet do urządzeń wysokociśnieniowych G 180 Q Quick Connect
Wymienny pistolet natryskowy G 180 Q Quick Connect >> to osprzęt dostosowany do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klas K2–K7 (bez serii Full Control). Nowa wersja jest dłuższa o 13 cm (długość 55,1 cm) i bardziej ergonomiczna, przez co jest jeszcze bardziej komfortowy w użytkowaniu. Poza tym zapewnia prostą aplikację środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem, umożliwiając dokładne i efektywne czyszczenie.
Pistolet do myjki ciśnieniowej posiada system Quick Connect dla szybkiego podłączenia do węża wysokociśnieniowego oraz złącze bagnetowe do mocowania wszystkich akcesoriów Kärcher. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia blokada spustu.
Pistolet z wyświetlaczem do domowej myjki ciśnieniowej
Pistolet wysokociśnieniowy G 180 Q Quick Connect & Full Control Plus >> to akcesorium do myjek ciśnieniowych Kärcher Full Control z serii: K5 Premium, K7 oraz K7 Premium, produkowanych od roku 2017. Powstał, by zapewnić kontrolę nad procesem czyszczenia. Posiada zintegrowany wyświetlacz LCD, na którym można sprawdzić aktualne ustawienia. Dzięki temu poziom ciśnienia jest zawsze odpowiedni dla czyszczonej powierzchni. Pistolet wyróżnia się także przyciskami +/- do wygodnej regulacji ciśnienia i podawania środka czyszczącego. Dodatkowo wyposażony jest w systemem Quick Connect, przez co podłączenie do węża wysokociśnieniowego jest bezproblemowe.
Fot. Wyświetlacz i przyciski sterowania w pistolecie znacznie podnoszą komfort korzystania z urządzenia wysokociśnieniowego. Wszystko masz pod ręką!
Najlepszy pistolet z wyświetlaczem do domowej myjki ciśnieniowej – możliwość połączenia ze smartfonem
Pistolet wysokociśnieniowy G 180 Q Smart Control >> przeznaczony jest do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z linii Smart Control. Dla pełnej kontroli nad procesem czyszczenia posiada czytelny wyświetlacz LCD informujący o aktualnych ustawieniach oraz przyciski +/- do regulacji ciśnienia (4 poziomy) i dozowania środka czyszczącego. Dodatkowo na pistolecie spryskującym można aktywować tryb Boost zapewniający jeszcze większą moc (+15 barów) do usuwania szczególnie uporczywych zanieczyszczeń.
Innowacją jest obsługa pistoletu spryskującego za pomocą aplikacji Kärcher Home & Garden. To rozwiązanie umożliwia wygodne i szybkie przesyłanie ustawień optymalnego poziomu ciśnienia dla danej powierzchni lub obiektu, który jest rekomendowany przez konsultanta mobilnego. Pistolet spryskujący wyposażony jest też w szybkozłącze Quick Connect.
Lance do myjek wysokociśnieniowych
Lanca to podstawowy element urządzeń wysokociśnieniowych, przez który wydostaje się strumień wody pod wysokim ciśnieniem. W zależności od rodzaju dyszy, strumień ma inną moc czyszczenia i przeznaczony jest do różnych prac.
Podstawowe typy lanc do domowych urządzeń wysokociśnieniowych
Podstawowym typem końcówki do myjek ciśnieniowych jest lanca jednostrumieniowa ze strumieniem płaskim, który jest odpowiedni do większości typowych zastosowań. Co ważne, jest bezpieczny dla wrażliwych powierzchni drewnianych i lakierowanych.
Lance jednostrumieniowe mogą także posiadać dyszę rotacyjną i generować strumień obrotowy (rotacyjny), który nadaje się do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z powierzchni odpornych na wysokie ciśnienie oraz przeznaczonych do regeneracji, np. usuwanie resztek lakieru czy farby. Nie jest zalecany do mycia do samochodu.
Wadą lanc jednostrumieniowych jest konieczność ich wymiany w zależności od rodzaju strumienia, który ma zostać użyty.
Lanca kątowa do myjki ciśnieniowej
Lanca kątowa o długości 1m >> przeznaczona jest do łatwego usuwania brudu z trudno dostępnych miejsc, np. z rynien dachowych lub podwozi samochodów. Doskonałe efekty czyszczenia nawet odpornego brudu zapewniają wysokie ciśnienie i płaski strumień. Lanca kątowa przeznaczona jest do wszystkich domowych urządzeń Kärcher klas K2–K7.
Innym rodzajem dyszy kątowej jest krótka lanca Vario Power 360° >> z bezstopniową regulacją ciśnienia w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni oraz regulowanym przegubem w zakresie 360°. Doskonale sprawdza się podczas usuwania zabrudzeń z obszarów trudno dostępnych, np. wnętrza nadkoli w samochodzie. Pasuje do wszystkich myjek Kärcher K2–K7.
Przedłużka lancy do myjki ciśnieniowej
Przedłużka lancy do urządzenia wysokociśnieniowego pozwala wydłużyć standardową końcówkę. Może występować w formie wytrzymałego, odpornego na zgniatanie węża wysokociśnieniowego o jakości DN 8 wzmocnionego tekstylnym oplotem, który eliminuje problem ze skręcaniem. Przedłużka o długości 10 m zapewnia większą elastyczność podczas pracy (sprawdź cenę i dostępność >>). Wąż posiada adapter Quick Connect do łatwego mocowania oraz mosiężne przyłącze. Przedłużka węża przeznaczona jest do ciśnień 160 bar i temperatur do 60°C. Może być też stosowana ze środkami czyszczącymi. Pasuje do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klas K3–K7 (dla pistoletów klasy Best) produkowanych od 2008 r.
Fot.: Odpowiedni dobór lancy pozwoli Ci sięgnąć w miejsca trudno dostępne, wąskie czy też wysoko położone
Dostępna jest także pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m >>, która jest kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher. Ułatwia efektywne i bezwysiłkowe czyszczenia trudno dostępnych powierzchni na wysokości, ale zapewnia także wygodę i ergonomię pracy.
Lance wielostrumieniowe
Praktycznym rodzajem dysz są lance wielostrumieniowe, które wystarczy przekręcić, by zmienić rodzaj strumienia. To dużo wygodniejsze rozwiązanie niż czasochłonna wymiana końcówek, które wytwarzają tylko jeden rodzaj strumienia.
Kärcher oferuje kilka modeli lanc wielostrumieniowych. Lance Multi Power generują aż 5 różnych strumieni:
- wysokociśnieniowy punktowy,
- rotacyjny,
- strumień wachlarzowy,
- szeroki niskociśnieniowy strumień wachlarzowy,
- niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia środka czyszczącego.
Właściwy strumień wybiera się łatwo i szybko poprzez przekręcenie regulatora na lancy. Dysze Multi Power występują w 2 wersjach: lanca Multi Power MP 145 >> pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher K3–K5, natomiast lanca Multi Power MP 180 >> przeznaczona jest dla klasy K7.
Dostępne są także lance 3w1 Multi Jet Full Control, które wytwarzają 3 rodzaje strumienia: płaski z płynną, bezstopniową regulacją ciśnienia, rotacyjny oraz niskociśnieniowy do nanoszenia środka czyszczącego. Wystarczy obrócić lancę, by wybrać odpowiedni strumień. Regulacja ciśnienia podawanej wody odbywa się za pomocą przycisków na kompatybilnym pistolecie G 180 Q Full Control Plus. W sprzedaży dostępne są 2 wersje: Lanca 3w1 Multi Jet MJ 145 >> przeznaczona do urządzeń K5 Premium Full Control Plus, zaś Lanca 3w1 Multi Jet MJ 180 >> współpracuje z myjkami K7 Full Control oraz K7 Smart Control.
Długa lanca teleskopowa do myjki ciśnieniowej
Lanca teleskopowa z przegubem TLA 4 >> zapewnia wygodne i bezwysiłkowe czyszczenie powierzchni i przedmiotów położonych na wysokości nawet 5 m. Przyda się do mycia np. elewacji budynku, ogrodów zimowych, szklarni, skośnych dachów oraz wiat samochodowych. Lanca wydłuża się o 1,2 m i 3,7 m, a dodatkowo posiada przegub regulowany w zakresie 180°. Ponadto jest prosta w obsłudze – po naciśnięciu przycisku rury wyciąga się łatwo i wygodnie. Praktyczne złącze bagnetowe daje możliwość mocowania wszystkich akcesoriów Kärcher.
Fot.: Lanca teleskopowa z przegubem
Lanca do piaskowania do myjki ciśnieniowej
Specjalny zestaw do mokrego piaskowania >> umożliwia piaskowanie w strumieniu wody za pomocą myjki ciśnieniowej oraz ścierniwa Kärcher. Taki sposób czyszczenia jest bezpieczny dla powierzchni i ma doskonałą skuteczność w usuwaniu rdzy, farby, lakieru oraz uporczywego brud z klinkieru, cegły, stali, twardego drewna oraz betonu. Lanca do piaskowania przeznaczona jest do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klas K2–K7.
Dodatkowe lance w formie funkcjonalnych szczotek do domowych urządzeń wysokociśnieniowych
Fot.: Szczotka obrotowa WB 120
Dodatkowe końcówki w formie praktycznych szczotek umożliwiają zwłaszcza czyszczenie delikatnych powierzchni. Przy tym przyspieszają mycie i zapewniają lepszy efekt końcowy. Szczotka obrotowa WB 120 >> przyda się do czyszczenia mebli ogrodowych, żaluzji zewnętrznych, samochodu, motocykla czy drzwi garażowych. Obrotowa głowica delikatnie, ale efektywnie usuwa zabrudzenie. Obudowa wykonana jest z przezroczystego tworzywa, co pozwala obserwować proces czyszczenia. Szczotka posiada wymienne wkłady o różnych twardościach włosia, które wymienia się szybko i łatwo po zwolnieniu blokady, bez kontaktu z brudem. Końcówka pasuje do myjek Kärcher K2–K7. Ponadto jest także kompatybilna z uniwersalnym złączem węża ogrodowego.
Fot.: przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 7 Plus
Przydatnym wyposażeniem jest przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 7 Plus >>, która o 50% szybciej niż tradycyjna lanca usuwa zabrudzenia. Wynika to z przemyślanej konstrukcji – obrotowe ramię z 2 dyszami, dodatkowa dysza Power do czyszczenia kątów i krawędzi, dysza do spłukiwania usuwająca odspojony brud. Wszystkie funkcje można łatwo przełączać przyciskami nożnymi. Przystawka posiada przesłonę, która chroni przed rozpryskami wody podczas mycia. Nadaje się do czyszczenia kamienia, betonu, a nawet drewna, ponieważ posiada regulację odległości dysz od czyszczonej powierzchni. Sprawdza się również do mycia obszarów pionowych, np. bramy garażowej. Dzięki unoszeniu przystawki przez strumienie wody jest też bezproblemowa w manewrowaniu. T 7 Plus przeznaczona jest do myjek K4–K7.
Fot.: szczotka Power PS 30
Z kolei szczotka Power PS 30 >> sprawnie czyści różne powierzchnie, np. tarasy, schody, podjazdy, dzięki 3 dyszom wysokociśnieniowym, które powodują odspajanie nawet uporczywego brudu. Co więcej, głowica szczotki obraca się w zakresie 360° dla dokładnego czyszczenia w każdym zakamarku. Zintegrowana wymienna ściągaczka umożliwia usuwanie brudnej wody z gładkich powierzchni. Połączenie mocy strumieni wysokociśnieniowych oraz ręcznego szorowania daje o wiele lepsze efekty niż tradycyjne szczotki. Może być wykorzystana z myjkami Kärcher klas K2–K7.
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