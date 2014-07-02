ZESTAW DO MOKREGO PIASKOWANIA

Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher. Przeznaczony do domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klasy K2- K7.

Cechy i zalety
Piaskowanie w strumieniu wody za pomocą myjki ciśnieniowej
  • Lepsza skuteczność czyszczenia.
Mocny i wytrzymały
  • Usuwa rdzę, farbę i uporczywy brud.
Optymalnie wyposażone
  • Efektywnie usuwa oporny brud.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 1,2
Waga z opakowaniem (kg) 1,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 525 x 110 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Do usuwania rdzy i farby.
  • Oporny brud
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.