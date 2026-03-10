MJ 145, LANCA MULTI JET FULL CONTROL 3-W-1

Lanca wytwarza kilka rodzajów strumienia: strumień płaski z płynną regulacją ciśnienia, rotacyjny oraz niskociśnieniowy do aplikacji środków czyszczących. Produkt jest kompatybilny z myjkami ciśnieniowymi Kärcher K5.

Wybór strumienia odbywa się poprzez obrót lancy, regulacja ciśnienia znajduje się na kompatybilnym pistolecie G 180 Q Full Control Plus. Lanca MJ 145 jest przeznaczona do urządzeń K 5 Premium Full Control Plus.

Cechy i zalety
Pełna kontrola
  • Bezstopniowa regulacja ciśnienia z inteligentnym pistoletem.
Brak konieczności wymiany lanc
  • Obróć lancę i wybierz pożądany strumień wody.
Trzy typy strumienia w jednej lancy.
  • Nanoszenie środka czyszczącego, dysza rotacyjna, płynnie regulowany strumień płaski = wygodna praca urządzeniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 445 x 63 x 63

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Teren wokół domu i ogród
  • Murki ogrodowe
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Ogrodzenia