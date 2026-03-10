MJ 145, LANCA MULTI JET FULL CONTROL 3-W-1
Lanca wytwarza kilka rodzajów strumienia: strumień płaski z płynną regulacją ciśnienia, rotacyjny oraz niskociśnieniowy do aplikacji środków czyszczących. Produkt jest kompatybilny z myjkami ciśnieniowymi Kärcher K5.
Wybór strumienia odbywa się poprzez obrót lancy, regulacja ciśnienia znajduje się na kompatybilnym pistolecie G 180 Q Full Control Plus. Lanca MJ 145 jest przeznaczona do urządzeń K 5 Premium Full Control Plus.
Cechy i zalety
Pełna kontrola
- Bezstopniowa regulacja ciśnienia z inteligentnym pistoletem.
Brak konieczności wymiany lanc
- Obróć lancę i wybierz pożądany strumień wody.
Trzy typy strumienia w jednej lancy.
- Nanoszenie środka czyszczącego, dysza rotacyjna, płynnie regulowany strumień płaski = wygodna praca urządzeniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|445 x 63 x 63
Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Teren wokół domu i ogród
- Murki ogrodowe
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Ogrodzenia