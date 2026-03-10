MJ 145, LANCA MULTI JET FULL CONTROL 3-W-1

Lanca wytwarza kilka rodzajów strumienia: strumień płaski z płynną regulacją ciśnienia, rotacyjny oraz niskociśnieniowy do aplikacji środków czyszczących. Produkt jest kompatybilny z myjkami ciśnieniowymi Kärcher K5.