G 180 Q, Pistolet Quick Connect & Full Control Plus
Zamienny pistolet wysokociśnieniowy z przyciskami do regulacji ciśnienia i podawania środka czyszczącego, wyświetlaczem LCD i systemem Quick Connect. Do urządzeń z serii Full Control klas K 5 Premium, K 7 i K 7 Premium (od 2017 roku).
Niespotykana dotąd kontrola podczas mycia. Dzięki przyciskom +/– na wysokociśnieniowym pistolecie G 180 Q Full Control Plus poziomy ciśnienia i dozowanie środka czyszczącego można z łatwością kontrolować za dotknięciem przycisku. Wszystkie ustawienia są również zawsze dostępne na ekranie LCD, który zapewnia czytelność niezależnie od pogody. Pistolet spryskujący, który jest wyposażony w szybkozłaczkę, pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher Full Control z serii K 5 Premium, K 7 oraz K 7 Premium, produkowanych od roku 2017.
Cechy i zalety
Pistolet zamienny do urządzeń Kärcher Full Control Plus HDR klasy K 5 Premium, K 7 oraz K 7 Full Control produkowanych od roku 2017
- Łatwa wymiana pistoletu spryskującego
Przyciski +/- na obudowie
- Wygodna kontrola ciśnienia podawanej wody i środka czyszczącego.
Poziom ciśnienia na wyświetlaczu LCD
- Ciśnienie zawsze odpowiednie do rodzaju czyszczonej powierzchni.
Tryb podawania środka czyszczącego pokazany na wyświetlaczu
- Łatwy wybór ilości podawanego środka czyszczącego.
Adapter Quick Connect
- Szybkozłącze ułatwia podłączanie pistoletu i węża wysokociśnieniowego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8