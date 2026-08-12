Niespotykana dotąd kontrola podczas mycia. Dzięki przyciskom +/– na wysokociśnieniowym pistolecie G 180 Q Full Control Plus poziomy ciśnienia i dozowanie środka czyszczącego można z łatwością kontrolować za dotknięciem przycisku. Wszystkie ustawienia są również zawsze dostępne na ekranie LCD, który zapewnia czytelność niezależnie od pogody. Pistolet spryskujący, który jest wyposażony w szybkozłaczkę, pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher Full Control z serii K 5 Premium, K 7 oraz K 7 Premium, produkowanych od roku 2017.