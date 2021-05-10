Jak i czym czyścić rynny? Czyszczenie rynien w domu
Radzimy, jak dbać o system rynnowy, aby był drożny. Jak i czym pozbyć się liści i innych zabrudzeń?
Czyszczenie i konserwacja rynien – dlaczego warto?
System rynnowy to niezbędny element wykończenia zewnętrznego prawie każdego budynku. Jego zadaniem jest odprowadzanie wody opadowej z dachu. Ma to na celu zabezpieczenie ścian przed zawilgoceniem i nieestetycznymi zaciekami.
- Bez rynien woda zalewa elewację, a wilgoć sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów.
Z kolei zimą zamarzająca w porach materiału woda może powodować pęknięcia i inne uszkodzenia. Orynnowanie zapobiega również rozmywaniu otoczenia domu i powstawaniu kałuż. Dzięki temu, że woda jest odprowadzana, silne strugi spływające z dachu nie niszczą dolnych części elewacji.
Orynnowanie jest mocno eksploatowane, a przy tym narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Sprawnie działający system rynnowy poradzi sobie jednak z silnym deszczem czy śniegiem. Ważne jest, by wybrać i prawidłowo zamontować odpowiednie orynnowanie. Nie bez znaczenia są także regularne czyszczenie i konserwacja.
- Gromadzące się w rynnach i rurach spustowych zanieczyszczenia mogą uniemożliwiać odpływ wody.
To prowadzi do przelewania się jej w czasie obfitych opadów i zalewania ścian. Regularne czyszczenie systemu rynnowego jest szczególnie ważne, gdy budynek nie posiada okapu dachowego. W takim przypadku niedrożne rynny skutkują natychmiastowym zawilgoceniem ścian.
- Kontrola drożności i szczelności systemu orynnowania powinna być przeprowadzana 2 razy w roku – wiosną i jesienią.
W razie potrzeby niezbędne jest usunięcie zanieczyszczeń. Czyszczenie systemu rynnowego to także dobra okazja do przeglądu jego stanu technicznego, przeprowadzenia konserwacji i ewentualnych napraw. Trzeba zwrócić uwagę na: zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, jak również odpowiedni spadek rynien w stronę sztucera, którym woda spływa do rury spustowej.
Powody niedrożności rynien
Budowa rynien dachowych sprzyja gromadzeniu się w nich różnych zanieczyszczeń, które powodują zatory i nieprawidłowe odprowadzanie wody, szczególnie w czasie intensywnych opadów. Najczęstsze powody niedrożności to:
- liście, igliwie,
- gałązki i inne fragmenty drzew,
- kasztany, żołędzie, szyszki,
- nawiany przez wiatr piach, pył i inne śmieci,
- mech, trawa,
- błoto.
Wiele zależy od usytuowania budynku. Jeżeli stoi wśród wysokich drzew, wówczas w rynnach jest więcej zanieczyszczeń, które trzeba częściej usuwać. Nie bez znaczenia jest materiał, z jakiego wykonane jest orynnowanie. Rynny z PCV, cynku czy miedzi rzadziej się zatykają, ponieważ mają gładką powierzchnię. Orynnowanie stalowe z biegiem lat staje się chropowate, a to sprzyja zatrzymywaniu się zanieczyszczeń.
- Warto mieć świadomość, że liście i inne odpady gromadzące się w rynnach po pewnym czasie gniją i tworzą ciężką zbitą masę.
W konsekwencji rynny są całkowicie niedrożne, a przy tym zanieczyszczenia dodatkowo je obciążają. Zimą dochodzi problem z zamarzaniem. Zatory lodowe mogą doprowadzić do odkształcania, rozszczelniania połączeń, pękania, a nawet do rozsadzenia rynien.
Producenci orynnowania oferują pewne rozwiązania zapobiegające zapychaniu się orynnowania. Przykładem może być zamontowanie na rynnę dachową siatki o drobnych oczkach, która zatrzymuje zanieczyszczenia. Trzeba to jednak zaplanować na etapie projektu. Rynny z takim zabezpieczeniem muszą mieć większy przekrój. Co najważniejsze, taka siatka nie zwalnia z obowiązku czyszczenia orynnowania. Czynność tę wykonuje się jednak rzadziej.
Jak i czym czyścić rynny?
Rynny można wyczyścić samodzielnie albo zlecić to wyspecjalizowanej firmie. Najpopularniejsze są domowe sposoby z użyciem węża ogrodowego. Jednak najbardziej efektywne jest usuwanie zanieczyszczeń z rynien przy pomocy myjki wysokociśnieniowej i zestawu do czyszczenia rynien. Jak wyczyścić rynny samodzielnie?
Czyszczenie rynien – domowe sposoby
Do czyszczenia systemu rynnowego domowymi metodami potrzebne są:
- drabina,
- szczotka i wąż ogrodowy.
Pierwszy krok to mechaniczne usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z wnętrza rynny. W tym celu można użyć zwykłej szczotki z krótkim trzonkiem. Na rynku dostępne są także specjalne narzędzia. Szczotka do czyszczenia rynien z teleskopową rączką ułatwia i usprawnia pracę. Umożliwia także dotarcie do każdego zakamarka. Ważne, by nie używać ostrych przedmiotów, np. drucianej szczotki. Tego typu przyrządy mogą zarysować powłokę i spowodować inne uszkodzenia, szczególnie w przypadku orynnowania stalowego.
Po usunięciu liści i innych zanieczyszczeń rynnę należy wypłukać wodą przy pomocy węża ogrodowego. Jeżeli system orynnowania posiada elementy zapobiegające zatorom, je także trzeba wyczyścić, np. koszyczek w sztucerze.
Po wyczyszczeniu rynien należy zająć się rurami spustowymi. W ich przypadku zadanie jest nieco trudniejsze, ponieważ nie można zajrzeć do środka i ręcznie usunąć liści. Sprawdzanie drożności rur spustowych polega na wlaniu od góry wody i sprawdzeniu, czy spływa dołem w prawidłowy sposób. Jeżeli nie jest odprowadzana właściwie, trzeba przepchnąć zator przy pomocy obfitego strumienia wody. Jeśli w rurach spustowych zamontowane są czyszczaki, trzeba je wyczyścić, ponieważ w sitku zbierają się liście i inne zanieczyszczenia.
Dedykowany przyrząd do czyszczenia rynien
Nie każdy wie, ale urządzeniem, które doskonale sprawdzi się do czyszczenia rynien, jest myjka wysokociśnieniowa Kärcher. Wystarczy wyposażyć ją w zestaw do udrażniania i czyszczenia rur oraz rynien. Dzięki temu w prosty i szybki sposób można usunąć zanieczyszczenia i zatory z orynnowania. Co najważniejsze, czyszczenie rynien przy pomocy systemu marki Kärcher jest efektywne, ponieważ woda tłoczona jest pod wysokim ciśnieniem i skutecznie usuwa zatory. Nie wymaga także używania drabiny. Jak to działa?
Fot.: Dedykowany przyrząd do czyszczenia rur i rynien
Nie każdy wie, ale urządzeniem, które doskonale sprawdzi się do czyszczenia rynien, jest myjka wysokociśnieniowa Kärcher. Wystarczy wyposażyć ją w zestaw do udrażniania i czyszczenia rur oraz rynien. Dzięki temu w prosty i szybki sposób można usunąć zanieczyszczenia i zatory z orynnowania. Co najważniejsze, czyszczenie rynien przy pomocy systemu marki Kärcher jest efektywne, ponieważ woda tłoczona jest pod wysokim ciśnieniem i skutecznie usuwa zatory. Nie wymaga także używania drabiny. Jak to działa?
Zestaw do czyszczenia rynien Kärcher zawiera wszystkie elementy, by kompleksowo wyczyścić rynny i rury spustowe. Dzięki różnym typom dysz jest kompatybilny z myjkami z serii K2–K7 (do każdego modelu jest przeznaczony inny kolor dyszy).
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Aby wyczyścić rynnę, do płozy czyszczącej podłącza się wąż wysokociśnieniowy z dyszą i mocuje się ją za pomocą zacisku. Niezbędne jest także założenie filtra siatkowego w sztucerze, który zatrzyma wszelkie zanieczyszczenia. Po uruchomieniu myjki płoza pod wpływem wysokiego ciśnienia samoczynnie przemieszcza się wzdłuż rynny, jednocześnie usuwając zalegający brud. Wystarczy całą procedurę kontrolować z poziomu ziemi.
Do czyszczenia rur spustowych wystarczą wzmacniany wąż elastyczny, który podłącza się bezpośrednio do pistoletu natryskowego, oraz mosiężna dysza wysokociśnieniowa z 4 strumieniami skierowanymi do tyłu. Po wprowadzeniu przewodu do rury silny strumień wody przemieszcza wąż, czyszcząc i udrażniając. Dla ułatwienia, specjalny znacznik pokazuje położenie. Czyszczenie jest proste, a jednocześnie przynosi znakomite rezultaty i skutecznie usuwa zatory w rurach.
Zestaw marki Kärcher do rynien zapewnia efektywne i szybkie czyszczenie z poziomu ziemi. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ udrażnianie rynien w tradycyjny sposób z wykorzystaniem drabiny jest niebezpieczne i niesie ryzyko wypadku. Dodatkowo domowe metody są pracochłonne i nie tak skuteczne, jak czyszczenie przy pomocy wysokiego ciśnienia, które generuje urządzenie Kärcher. Wraz z zestawem do czyszczenia rynien to najlepszy sposób na usuwanie liści z rynien dachowych, ale nie tylko. Ma także zastosowanie do udrażniania odpływów i toalet.
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Czyszczenie, konserwacja i naprawa rynien – podsumowanie
Regularne czyszczenie i konserwacja rynien są konieczne, by uniknąć uszkodzeń budynku i wysokich kosztów naprawy. Z uwagi na to, że kontrolę drożności należy wykonywać 2 razy w roku, nie warto szukać specjalnych firm i porównywać cenników czyszczenia rynien. Posiadając myjkę wysokociśnieniową, najkorzystniej jest dokupić dedykowany zestaw. Koszt rekompensuje możliwość używania przyrządu do czyszczenia rynien w każdej chwili, bez konieczności umawiania firmy i czekania na przyjazd. Tym bardziej jest to opłacalne, gdy wokół domu rosną liczne drzewa i udrażnianie trzeba wykonywać często. Nie można zapominać także o rosnących cenach czyszczenia rynien i przede wszystkim o własnym bezpieczeństwie. Lepiej zainwestować w wytrzymały sprzęt marki Kärcher i poświęcić trochę czasu na samodzielne usuwanie zanieczyszczeń, niż ryzykować zniszczeniem elewacji w przypadku zalania ścian przez niedrożne rynny.
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