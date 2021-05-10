Jak i czym czyścić rynny? Czyszczenie rynien w domu

Czyszczenie i konserwacja rynien – dlaczego warto?

System rynnowy to niezbędny element wykończenia zewnętrznego prawie każdego budynku. Jego zadaniem jest odprowadzanie wody opadowej z dachu. Ma to na celu zabezpieczenie ścian przed zawilgoceniem i nieestetycznymi zaciekami.

Bez rynien woda zalewa elewację, a wilgoć sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów.

Z kolei zimą zamarzająca w porach materiału woda może powodować pęknięcia i inne uszkodzenia. Orynnowanie zapobiega również rozmywaniu otoczenia domu i powstawaniu kałuż. Dzięki temu, że woda jest odprowadzana, silne strugi spływające z dachu nie niszczą dolnych części elewacji.

Orynnowanie jest mocno eksploatowane, a przy tym narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Sprawnie działający system rynnowy poradzi sobie jednak z silnym deszczem czy śniegiem. Ważne jest, by wybrać i prawidłowo zamontować odpowiednie orynnowanie. Nie bez znaczenia są także regularne czyszczenie i konserwacja.

Gromadzące się w rynnach i rurach spustowych zanieczyszczenia mogą uniemożliwiać odpływ wody.

To prowadzi do przelewania się jej w czasie obfitych opadów i zalewania ścian. Regularne czyszczenie systemu rynnowego jest szczególnie ważne, gdy budynek nie posiada okapu dachowego. W takim przypadku niedrożne rynny skutkują natychmiastowym zawilgoceniem ścian.

Kontrola drożności i szczelności systemu orynnowania powinna być przeprowadzana 2 razy w roku – wiosną i jesienią.

W razie potrzeby niezbędne jest usunięcie zanieczyszczeń. Czyszczenie systemu rynnowego to także dobra okazja do przeglądu jego stanu technicznego, przeprowadzenia konserwacji i ewentualnych napraw. Trzeba zwrócić uwagę na: zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, jak również odpowiedni spadek rynien w stronę sztucera, którym woda spływa do rury spustowej.