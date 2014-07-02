PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur

Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.

Cechy i zalety
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
  • Efektywne udrażnianie zatkanych / zablokowanych rur
Strumień wysokociśnieniowy w czterech kierunkach
  • Łatwo przemieszcza się przez rury
Zabezpieczenie przed skręcaniem
  • Zabezpiecza wąż wysokociśnieniowy przed skręcaniem
Złącze z mosiądzu
  • Wytrzymały
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 20
Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 2,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 340 x 100

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

