T 7 PLUS T-Racer

Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 7 Plus z funkcją spłukiwania wydajnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Dysza Power gwarantuje najwyższą moc czyszczenia, nawet w kątach i wzdłuż krawędzi. Produkt kompatybilny w myjkami ciśnieniowymi Kärcher K 4 do K 7.

T-Racer T 7 Plus jest wydajnym narzędziem do czyszczenia obszarów zewnętrznych bez rozprysków wody. Obrotowe ramię z dwoma dyszami usuwa zabrudzenia z dużych powierzchni, oszczędzając około 50% Twojego czasu w porównaniu z czyszczeniem lancą spryskującą. Dodatkowa dysza Power gwarantuje również efektywne czyszczenie kątów i krawędzi. A dzięki dyszy do spłukiwania, rozpuszczone zabrudzenia są łatwo usuwane z czyszczonej powierzchni – oszczędzając czas i wysiłek na koniec pracy. Zarówno powierzchnie twarde takie jak kamień czy beton oraz bardziej delikatne jak drewno mogą być czyszczone dzięki regulacji odległości dysz od czyszczonej powierzchni. Dzięki unoszeniu przystawki przez strumienie wody T-Racer jest szczególnie łatwy w manewrowaniu. Wszystkie funkcje można łatwo przełączać przyciskami nożnymi. Nawet powierzchnie pionowe takie jak brama garażowa mogą być wyczyszczone w mgnieniu oka dzięki praktycznym uchwytom. Przeznaczony do urządzeń wysokociśnieniowych klas K 4 do K 7.

Cechy i zalety
T 7 Plus T-Racer: Dwie płaskie dysze zamontowane na obracającym się śmigle
Dwie płaskie dysze zamontowane na obracającym się śmigle
Doskonała wydajność powierzchniowa.
T 7 Plus T-Racer: Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
Czyszczenie bez rozprysków
T 7 Plus T-Racer: Dysza power w wyposażeniu
Dysza power w wyposażeniu
Doskonale nadaje się do czyszczenia bez rozprysków w kątach i załamaniach Łatwe przełączanie między indywidualnymi funkcjami za pomocą przełącznika nożnego.
Zintegrowana dysza płucząca
  • Wzruszony brud można natychmiast spłukać, oszczędzając w ten sposób czas.
Regulowany na wysokość
  • Regulowana wysokość dysz pozwala czyścić różne powierzchnie.
  • Czyszczenie wrażliwych lub odpornych na wysokie ciśnienie powierzchni.
Uchwyt
  • Wygodne czyszczenie powierzchni pionowych.
Siła strumieni lekko unosi przystawkę nad czyszczoną powierzchnię.
  • Łatwe, nie wymagające wysiłku mycie dzięki efektowi lekkiego unoszenia przystawki nad czyszczoną powierzchnią
Ślizgi
  • Myjka do powierzchni ślizga się na powierzchni podczas płukania.
Pedały
  • Przełączanie funkcji jest łatwe i ergonomiczne.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 1,9
Waga z opakowaniem (kg) 2,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 769 x 288 x 996

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Teren wokół domu i ogród
  • Tarasy
  • Drzwi garażowe
  • Elewacje małych domów
  • (Podwórko) wejścia, podjazdy
  • Murki ogrodowe
  • Ścieżki
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.