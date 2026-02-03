T-Racer T 7 Plus jest wydajnym narzędziem do czyszczenia obszarów zewnętrznych bez rozprysków wody. Obrotowe ramię z dwoma dyszami usuwa zabrudzenia z dużych powierzchni, oszczędzając około 50% Twojego czasu w porównaniu z czyszczeniem lancą spryskującą. Dodatkowa dysza Power gwarantuje również efektywne czyszczenie kątów i krawędzi. A dzięki dyszy do spłukiwania, rozpuszczone zabrudzenia są łatwo usuwane z czyszczonej powierzchni – oszczędzając czas i wysiłek na koniec pracy. Zarówno powierzchnie twarde takie jak kamień czy beton oraz bardziej delikatne jak drewno mogą być czyszczone dzięki regulacji odległości dysz od czyszczonej powierzchni. Dzięki unoszeniu przystawki przez strumienie wody T-Racer jest szczególnie łatwy w manewrowaniu. Wszystkie funkcje można łatwo przełączać przyciskami nożnymi. Nawet powierzchnie pionowe takie jak brama garażowa mogą być wyczyszczone w mgnieniu oka dzięki praktycznym uchwytom. Przeznaczony do urządzeń wysokociśnieniowych klas K 4 do K 7.