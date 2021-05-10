Jak i czym wyczyścić rower? Domowe mycie roweru
Jak efektywnie i bezpiecznie umyć rower krok po kroku? Oto wszystko, co warto wiedzieć o domowym myciu roweru. Przeczytaj przed sezonem na jednoślady!
Mycie, przegląd i konserwacja roweru – dlaczego warto?
Regularne czyszczenie i konserwacja roweru to dla cyklistów czynności gwarantujące nie tylko ładny wygląd pojazdu, ale także nienaganny stan techniczny. Dzięki temu jednoślad posłuży przez wiele lat, a jego użytkowanie będzie bezawaryjne i bezpieczne. Dbanie o czystość roweru wydłuża także żywotność podzespołów.
Dobrymi praktykami są też coroczne przeglądy i konserwacja roweru. Należy wówczas sprawdzić koła, hamulce, a także opory i luzy w piastach oraz łożyskach. Znalezienie i naprawa usterki zapewnia większe bezpieczeństwo. Proste prace można wykonać samemu, a te bardziej skomplikowane warto zlecić specjaliście w sprawdzonym serwisie rowerowym. Tym bardziej, gdy rower wyposażony jest w zaawansowane technologicznie układy. Czyszczenie pozostaje jednak w rękach właścicieli dwóch kółek. Jak i czym myć rower?
Jak i czym wyczyścić rower w domowych warunkach?
Mycie roweru to bardzo łatwa czynność, jednak wielu niedoświadczonych rowerzystów popełnia błędy, które mogą wpływać na stan techniczny podzespołów. Dlatego istotna jest znajomość podstawowych zasad mówiących o tym, czym i jak czyścić rower.
Przede wszystkim nie należy wkładać roweru w całości do wody. Powoduje to wypłukanie smaru z wielu jego układów (i przy okazji zanieczyszcza wodę, np. w jeziorze) oraz dostanie się wilgoci do wnętrza rur w ramie, przez co mogą rdzewieć.
Warto też wiedzieć, że o czystość niektórych układów roweru trzeba zadbać szczególnie. Wpływa to bowiem na stan techniczny i w konsekwencji na bezpieczną jazdę. Jednym z elementów, który trzeba regularnie czyścić, jest układ napędowy (tryby, łańcuch i przerzutki). Jego dobry stan przekłada się na lepsze działanie. O tym, czym czyścić łańcuch rowerowy, przeczytasz w dalszej części.
Hamulce to kolejny układ, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w czasie mycia roweru. W tym przypadku należy unikać środków chemicznych, a zwłaszcza ropopochodnych (benzyna, nafta). Mogą one reagować z gumą opon lub klocków hamulcowych. Najlepszym i najprostszym sposobem jest po prostu wytarcie elementów układu hamulcowego zwilżoną szmatka lub gąbką. Konieczne jest także czyszczenie linek i pancerzy.
Warto dokładnie czyścić kierownicę i takie elementy, jak: manetki, dźwignie hamulcowe czy chwyty. W tym celu najlepiej sięgnąć po lekko zwilżoną gąbkę. Amortyzatory także wymagają dokładnego czyszczenia. Najlepiej po każdej jeździe przecierać je szmatką. Zaniedbanie tej czynności może spowodować, że do wnętrza amortyzatorów dostanie się brud i w połączeniu z olejem lub smarem zamieni się w pastę ścierną. W takiej sytuacji należy je rozebrać na części i wyczyścić lub udać się do dobrego serwisu rowerowego.
Nie można również zapominać o pozostałych elementach roweru. Oświetlenie, błotniki czy bagażnik nie są wymagające, ale także trzeba je umyć. Rower zwykle czyści się ręcznie – tradycyjnie przy użyciu szczotki lub z pomocą myjki ciśnieniowej.
Podstawowy sposób na czysty rower: wiaderko, szczotka, gąbka
Tradycyjna metoda mycia roweru polega na użyciu wiaderka z wodą oraz szczotki lub gąbki. Można także sięgnąć po specjalne środki do czyszczenia roweru. Jeżeli pojazd jest bardzo ubłocony, najpierw należy umyć go większą ilością wody, a następnie skupić się na szczegółach.
Na rynku dostępnych jest mnóstwo płynów do mycia rowerów. Szczególnie popularne są preparaty z aktywną pianą. Tymi w atomizerze wystarczy spryskać brud, poczekać i spłukać. Dostępne są też specjalne szczotki do czyszczenia roweru, które się odkształcają i przez to ułatwiają usuwanie zabrudzeń w trudno dostępnych miejscach, np. w okolicy napędu.
Mycie roweru myjką wysokociśnieniową – jak robić to poprawnie?
Istnieje mnóstwo mitów dotyczących mycia roweru myjką ciśnieniową. Na wstępie należy je obalić. Pamiętając o kilku zasadach, można bezpiecznie używać myjki ciśnieniowej do roweru, bez ryzyka uszkodzenia jego podzespołów.
Najważniejsze jest unikanie kierowania strumienia wody na elementy ruchome, w których znajduje się smar (wszystkie elementy łożyskowane lub uszczelniane) – suport, stery, piasty, golenie amortyzatorów, pedały, ale także elementy napędu, jak np. przerzutki. Wysokie ciśnienie może bowiem wypłukać smar z łożysk i sprawić, że szybciej je trzeba będzie serwisować. Poza tym nie ma żadnych przeciwwskazań do mycia roweru pod ciśnieniem.
Urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher to najszybszy sposób na umycie roweru. Doskonałe rezultaty widoczne są już po kilku minutach. Bez uciążliwego czyszczenia brudu szczotką i wodą z wiadra lub węża ogrodowego. Zaschnięte błoto z ramy zniknie od razu, podobnie jak brud z miejsc, do których ręcznie trudno sięgnąć. Co najważniejsze, urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher umożliwiają precyzyjne kierowanie strumienia wody w pożądany obszar, dzięki czemu bez trudu można omijać elementy wrażliwe.
Jak umyć rower urządzeniem wysokociśnieniowym Kärcher? Oto sprawdzona instrukcja krok po kroku:
- Rower należy myć z większej odległości niż zalecane 30 cm.
- Pojazd musi stać stabilnie, np. w stojaku.
- Spryskać rower odpowiednim detergentem i poczekać, aż preparat zacznie działać.
- Jeżeli myjka wysokociśnieniowa daje możliwość regulacji mocy strumienia, to należy ustawić na ⅓ pełnej mocy ciśnienia. W innym przypadku dla osiągnięcia tego samego efektu należy stanąć nieco dalej. Do mycia roweru można zastosować płaską dyszę.
- Dla uzyskania najlepszych rezultatów trzeba czyścić rower od dołu do góry i kierować strumień wody ukośnie.
- Najważniejsze to nie kierować strumienia wody bezpośrednio na łożyska i amortyzatory, a w przypadku roweru elektrycznego na połączenia.
- Po usunięciu zabrudzeń rower można opłukać wodą. Wyczyścić trzeba także łańcuch i zębatki.
- Aby wypolerować ramę, można użyć szczotki.
Szybkie i łatwe mycie roweru w terenie
Fot.: Mycie roweru w terenie
Marka Kärcher zaprojektowała także urządzenie, które umożliwia szybkie wyczyszczenie roweru w terenie. Wiele osób przewozi swoje dwa kółka samochodem, by móc pojeździć po lesie lub w innych atrakcyjnych miejscach. Jednak po takiej przejażdżce rower jest cały oblepiony błotem i pojawia się problem, by z powrotem zapakować go do auta.
Rozwiązaniem jest myjka terenowa OC 3 Kärcher, stworzona specjalnie z myślą o ludziach aktywnych. Urządzenie jest wygodne i kompaktowe, a przede wszystkim ekspresowo gotowe do użycia. Dzięki myjce terenowej możliwe jest dokładne i szybkie wyczyszczenie roweru z dala od domu. Umożliwia to zintegrowana i wytrzymała bateria litowo-jonowa oraz wbudowany zbiornik na wodę, który można wcześniej napełnić. Dodatkowo czyszczenie odbywa się z użyciem strumienia o niskim ciśnieniu wody. Dzięki czemu jest bezpieczne dla wszystkich elementów roweru.
Na szczególną uwagę zasługuje zestaw Bike, czyli myjka terenową ze specjalnymi akcesoriami dostosowanymi do potrzeb rowerzystów. W poręcznej skrzynce znajdują się: skuteczny preparat do mycia roweru, praktyczna szczotka oraz chłonna ścierka z mikrofibry, którą do sucha można wytrzeć pojazd. Dzięki temu kompleksowe mycie jednośladu jest możliwe nawet w środku lasu.
Warto dodać, że terenowa myjka OC 3 Kärcher ma szeroki wachlarz zastosowań. Można jej używać do: czyszczenia butów, narzędzi ogrodowych, ekwipunku na biwaku, wózków dziecięcych, zabawek, a nawet zwierząt.
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Zobacz, jak szybko umyć rower myjką terenową:
Jak i czym wyczyścić łańcuch rowerowy?
Łańcuch to jeden z najważniejszych elementów roweru. Jego dobry stan techniczny sprawia, że napęd pracuje sprawnie i cicho, a przez to jazda jest lżejsza i przyjemna. Gromadzi się jednak na nim mnóstwo zanieczyszczeń: kurz, piach czy błoto. Czyszczenie łańcucha rowerowego nie jest takie proste. Warto jednak poświęcić na to trochę czasu.
Jak prawidłowo wyczyścić łańcuch rowerowy? Na co dzień łańcuch można przetrzeć szmatką nasączoną w specjalnym preparacie. Jednak raz na jakiś czas, warto go wyczyścić dokładnie. W tym celu należy go zdemontować. Następnie do butelki lub słoika wlać specjalny płyn do czyszczenia łańcucha rowerowego, benzynę ekstrakcyjną lub naftę, włożyć łańcuch i energicznie potrząsać. Odtłuszczacz sprawi, że stary smar i inne zabrudzenia się wypłukają.
Samo czyszczenie łańcucha w rowerze nie wystarczy, trzeba go też nasmarować. Regularna i prawidłowa konserwacja znacząco podnosi jego żywotność.
Jak smarować łańcuch w rowerze? Smaru nie należy stosować zbyt wiele – im mniej, tym napęd będzie się wolniej brudził. Ważnym elementem konserwacji łańcucha rowerowego jest także każdorazowe wycieranie z niego wody, dzięki temu zmniejsza się ryzyko korozji.
Mycie roweru na myjni – czy można?
Mycie roweru na myjni wzbudza kontrowersje. Jednak część rowerzystów korzysta z tej możliwości, ponieważ np. mieszka w bloku i nie może swobodnie korzystać z urządzenia wysokociśnieniowego.
Zasady dotyczące tego, jak myć rower na myjni, są takie same, jak w przypadku korzystania z myjki ciśnieniowej. Nie należy polewać całego jednośladu wodą, ale robić to umiejętnie i omijać wrażliwe elementy. Najlepiej czyścić rower samą wodą i nie wybierać programów z detergentami. Nie należy także używać pełnej mocy strumienia wody. Mycie roweru na myjni to szybki i skuteczny sposób na pozbycie się błota i brudu. Na pewno dużo lepszy niż czyszczenie pojazdu, np. w mieszkaniu lub pod blokiem przy użyciu szmatki.
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