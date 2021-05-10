Jak i czym wyczyścić rower? Domowe mycie roweru

Jak i czym wyczyścić rower w domowych warunkach?

Mycie roweru to bardzo łatwa czynność, jednak wielu niedoświadczonych rowerzystów popełnia błędy, które mogą wpływać na stan techniczny podzespołów. Dlatego istotna jest znajomość podstawowych zasad mówiących o tym, czym i jak czyścić rower.

Przede wszystkim nie należy wkładać roweru w całości do wody. Powoduje to wypłukanie smaru z wielu jego układów (i przy okazji zanieczyszcza wodę, np. w jeziorze) oraz dostanie się wilgoci do wnętrza rur w ramie, przez co mogą rdzewieć.

Warto też wiedzieć, że o czystość niektórych układów roweru trzeba zadbać szczególnie. Wpływa to bowiem na stan techniczny i w konsekwencji na bezpieczną jazdę. Jednym z elementów, który trzeba regularnie czyścić, jest układ napędowy (tryby, łańcuch i przerzutki). Jego dobry stan przekłada się na lepsze działanie. O tym, czym czyścić łańcuch rowerowy, przeczytasz w dalszej części.

Hamulce to kolejny układ, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w czasie mycia roweru. W tym przypadku należy unikać środków chemicznych, a zwłaszcza ropopochodnych (benzyna, nafta). Mogą one reagować z gumą opon lub klocków hamulcowych. Najlepszym i najprostszym sposobem jest po prostu wytarcie elementów układu hamulcowego zwilżoną szmatka lub gąbką. Konieczne jest także czyszczenie linek i pancerzy.

Warto dokładnie czyścić kierownicę i takie elementy, jak: manetki, dźwignie hamulcowe czy chwyty. W tym celu najlepiej sięgnąć po lekko zwilżoną gąbkę. Amortyzatory także wymagają dokładnego czyszczenia. Najlepiej po każdej jeździe przecierać je szmatką. Zaniedbanie tej czynności może spowodować, że do wnętrza amortyzatorów dostanie się brud i w połączeniu z olejem lub smarem zamieni się w pastę ścierną. W takiej sytuacji należy je rozebrać na części i wyczyścić lub udać się do dobrego serwisu rowerowego.

Nie można również zapominać o pozostałych elementach roweru. Oświetlenie, błotniki czy bagażnik nie są wymagające, ale także trzeba je umyć. Rower zwykle czyści się ręcznie – tradycyjnie przy użyciu szczotki lub z pomocą myjki ciśnieniowej.