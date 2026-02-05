MP 145 DYSZA MULTI POWER DO K 3 – K 5

Lanca Multi Power wytwarza 5 różnych strumieni: wysokociśnieniowy punktowy i rotacyjny, 2 rodzaje strumienia płaskiego, oraz niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia środka czyszczącego. Lanca MP 145 pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher od K 3 do K 5

Wielofunkcyjna lanca spryskująca oferuje 5 rodzajów strumienia w jednym: Strumień do nanoszenia środka czyszczącego, wysokociśnieniowy strumień wachlarzowy, strumień rotacyjny, strumień punktowy oraz szeroki niskociśnieniowy strumień wachlarzowy. Odpowiedni strumień wybiera się łatwo poprzez przekręcenie regulatora. Oznacza to, że czasochłonna wymiana lancy spryskującej nie jest już konieczna. Lanca wielofunkcyjna pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher od K 3 do K 5. Wszechstronne urządzenie przy domu, w ogrodzie i do samochodu.

Cechy i zalety
5 rodzajów strumienia
  • 5 w 1: wytwarza 5 różnych strumieni
  • Zmiana lancy nie jest konieczna.
Wygodna w trzymaniu
  • Wygodna obsługa.
Płynna regulacja
  • Ciśnienie może być regulowane w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 447 x 57 x 57

Wideo

Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Teren wokół domu i ogród
  • Murki ogrodowe
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Ogrodzenia
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.