MJ 180 FULL CONTROL, LANCA 3-W-1 MULTI JET DLA K 7 FC PLUS ORAZ K 7 PREMIUM FC PLUS

Lanca 3-w-1 Multi Jet łączy w sobie: strumień płaski z płynną regulacją ciśnienia, dyszę rotacyjną oraz dyszę z nanoszeniem środka czyszczącego. Produkt jest kompatybilny z myjkami ciśnieniowymi Kärcher K7.

Wybór dyszy realizowany przez przekręcenie lancy. Regulacja ciśnienia na pistolecie G 180 Q Full Control Plus.

Cechy i zalety
Pełna kontrola
  • Bezstopniowa regulacja ciśnienia z inteligentnym pistoletem.
Brak konieczności wymiany lanc
  • Obróć lancę i wybierz pożądany strumień wody.
Trzy typy strumienia w jednej lancy.
  • Nanoszenie środka czyszczącego, dysza rotacyjna, płynnie regulowany strumień płaski = wygodna praca urządzeniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 445 x 63 x 63

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

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Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Teren wokół domu i ogród
  • Murki ogrodowe
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Ogrodzenia