MJ 180 FULL CONTROL, LANCA 3-W-1 MULTI JET DLA K 7 FC PLUS ORAZ K 7 PREMIUM FC PLUS
Lanca 3-w-1 Multi Jet łączy w sobie: strumień płaski z płynną regulacją ciśnienia, dyszę rotacyjną oraz dyszę z nanoszeniem środka czyszczącego. Produkt jest kompatybilny z myjkami ciśnieniowymi Kärcher K7.
Wybór dyszy realizowany przez przekręcenie lancy. Regulacja ciśnienia na pistolecie G 180 Q Full Control Plus.
Cechy i zalety
Pełna kontrola
- Bezstopniowa regulacja ciśnienia z inteligentnym pistoletem.
Brak konieczności wymiany lanc
- Obróć lancę i wybierz pożądany strumień wody.
Trzy typy strumienia w jednej lancy.
- Nanoszenie środka czyszczącego, dysza rotacyjna, płynnie regulowany strumień płaski = wygodna praca urządzeniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|445 x 63 x 63
Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Teren wokół domu i ogród
- Murki ogrodowe
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Ogrodzenia