MJ 180 FULL CONTROL, LANCA 3-W-1 MULTI JET DLA K 7 FC PLUS ORAZ K 7 PREMIUM FC PLUS

Lanca 3-w-1 Multi Jet łączy w sobie: strumień płaski z płynną regulacją ciśnienia, dyszę rotacyjną oraz dyszę z nanoszeniem środka czyszczącego. Produkt jest kompatybilny z myjkami ciśnieniowymi Kärcher K7.