G 180 Q Pistolet Quick Connect
Pistolet spustowy G 180 Q Quick Connect do wygodnego i ergonomicznego czyszczenia za pomocą myjki ciśnieniowej.
Pistolet spustowy G 180 Q oferuje większy komfort podczas aplikacji dzięki ulepszonej konstrukcji. Dzięki zoptymalizowanemu trzonowi pistoletu spustowego nic nie stoi na przeszkodzie ergonomicznemu czyszczeniu. Aby czyszczenie było jeszcze bardziej efektywne, detergent można aplikować bezpośrednio za pomocą pistoletu spustowego, jeśli myjka ciśnieniowa jest wyposażona we wlot detergentu. Blokada przed dziećmi ułatwia również zabezpieczenie spustu pistoletu, a wygodny adapter Quick Connect ułatwia instalację węża wysokociśnieniowego. Pistolet spustowy nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 7.
Cechy i zalety
Quick Connect
- Szybkozłącze ułatwia podłączanie pistoletu i węża wysokociśnieniowego.
Złącze bagnetowe
- Możliwość podłączenia wszystkich akcesoriów Kärcher.
Aplikacja detergentu bez lancy spryskującej bezpośrednio za pomocą pistoletu spustowego
- Dokładne i efektywne czyszczenie.
Dysza płucząca bezpośrednio na pistolecie (bez lancy spryskującej)
- Wydajne i szybkie usuwanie brudu.
Bezpieczna blokada
- Blokada spustu.
Kompatybilny ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher klasy K 2–K 7 z adapterem Quick Connect
- Idealny do późniejszej aktualizacji i wymiany.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|551 x 43 x 188
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition FJ
- K 2 Universal Edition Home
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 4
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Premium
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 Basic Brush
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic RM
- K 5 Basic T 5
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 Compact Special FJ 3
- K 5 Home
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Modular UM
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Dom
- K 5 Pure Home
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Promo
- K 7 Pure Home
- K 7 WCM Premium Home Modular
- K 7 WCM Premium Modular
- KHD 3