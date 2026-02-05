G 180 Q Pistolet Quick Connect

Pistolet spustowy G 180 Q Quick Connect do wygodnego i ergonomicznego czyszczenia za pomocą myjki ciśnieniowej.

Pistolet spustowy G 180 Q oferuje większy komfort podczas aplikacji dzięki ulepszonej konstrukcji. Dzięki zoptymalizowanemu trzonowi pistoletu spustowego nic nie stoi na przeszkodzie ergonomicznemu czyszczeniu. Aby czyszczenie było jeszcze bardziej efektywne, detergent można aplikować bezpośrednio za pomocą pistoletu spustowego, jeśli myjka ciśnieniowa jest wyposażona we wlot detergentu. Blokada przed dziećmi ułatwia również zabezpieczenie spustu pistoletu, a wygodny adapter Quick Connect ułatwia instalację węża wysokociśnieniowego. Pistolet spustowy nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 7.

Cechy i zalety
Quick Connect
  • Szybkozłącze ułatwia podłączanie pistoletu i węża wysokociśnieniowego.
Złącze bagnetowe
  • Możliwość podłączenia wszystkich akcesoriów Kärcher.
Aplikacja detergentu bez lancy spryskującej bezpośrednio za pomocą pistoletu spustowego
  • Dokładne i efektywne czyszczenie.
Dysza płucząca bezpośrednio na pistolecie (bez lancy spryskującej)
  • Wydajne i szybkie usuwanie brudu.
Bezpieczna blokada
  • Blokada spustu.
Kompatybilny ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher klasy K 2–K 7 z adapterem Quick Connect
  • Idealny do późniejszej aktualizacji i wymiany. 
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 551 x 43 x 188
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne