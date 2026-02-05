Pistolet spustowy G 180 Q oferuje większy komfort podczas aplikacji dzięki ulepszonej konstrukcji. Dzięki zoptymalizowanemu trzonowi pistoletu spustowego nic nie stoi na przeszkodzie ergonomicznemu czyszczeniu. Aby czyszczenie było jeszcze bardziej efektywne, detergent można aplikować bezpośrednio za pomocą pistoletu spustowego, jeśli myjka ciśnieniowa jest wyposażona we wlot detergentu. Blokada przed dziećmi ułatwia również zabezpieczenie spustu pistoletu, a wygodny adapter Quick Connect ułatwia instalację węża wysokociśnieniowego. Pistolet spustowy nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 7.