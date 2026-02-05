Pełna kontrola: Dzięki przyciskom +/– na pistolecie wysokociśnieniowym G 180 Q Smart Control poziomy ciśnienia i dozowanie środka czyszczącego można z łatwością kontrolować za dotknięciem przycisku. Aby ułatwić usuwanie szczególnie uporczywych zanieczyszczeń, na pistolecie spryskującym można aktywować dodatkowy tryb Boost zapewniający jeszcze większą moc. Oprócz sterowania z poziomu pistoletu spryskującego ustawienia ciśnienia można również z łatwością i wygodą przesyłać do pistoletu spryskującego za pośrednictwem aplikacji Kärcher Home & Garden. Wyświetlacz LCD pistoletu G 180 Q Smart Control zapewnia ciągły wgląd w aktualne ustawienia — niezależnie od pogody. Pistolet spryskujący wyposażony w szybkozłącze Quick Connect pasuje do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serii Smart Control.