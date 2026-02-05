G 180 Q SMART CONTROL
Pistolet wysokociśnieniowy G 180 Q Smart Control do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z asortymentu Smart Control: wyposażony w wyświetlacz LCD oraz przyciski do regulacji ciśnienia i środka czyszczącego.
Pełna kontrola: Dzięki przyciskom +/– na pistolecie wysokociśnieniowym G 180 Q Smart Control poziomy ciśnienia i dozowanie środka czyszczącego można z łatwością kontrolować za dotknięciem przycisku. Aby ułatwić usuwanie szczególnie uporczywych zanieczyszczeń, na pistolecie spryskującym można aktywować dodatkowy tryb Boost zapewniający jeszcze większą moc. Oprócz sterowania z poziomu pistoletu spryskującego ustawienia ciśnienia można również z łatwością i wygodą przesyłać do pistoletu spryskującego za pośrednictwem aplikacji Kärcher Home & Garden. Wyświetlacz LCD pistoletu G 180 Q Smart Control zapewnia ciągły wgląd w aktualne ustawienia — niezależnie od pogody. Pistolet spryskujący wyposażony w szybkozłącze Quick Connect pasuje do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serii Smart Control.
Cechy i zalety
Przyciski +/- na uchwycie
- Wygodna kontrola ciśnienia podawanej wody i środka czyszczącego.
Poziom ciśnienia na wyświetlaczu LCD
- Ciągły wgląd w ustawienia.
Tryb Boost
- W przypadku silnych zanieczyszczeń na pistolecie spryskującym można aktywować tryb Boost.
Obsługa za pomocą aplikacji Kärcher Home & Garden
- Ustawienia ciśnienia można przesyłać do pistoletu spryskującego za pośrednictwem aplikacji.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|552 x 48 x 225
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: K 5 Smart Control + zestaw podłączeniowy
- K 5 Premium Smart Control Car & Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 5 Smart Control WSK
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home FJ