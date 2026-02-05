G 180 Q SMART CONTROL

Pistolet wysokociśnieniowy G 180 Q Smart Control do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z asortymentu Smart Control: wyposażony w wyświetlacz LCD oraz przyciski do regulacji ciśnienia i środka czyszczącego.

Pełna kontrola: Dzięki przyciskom +/– na pistolecie wysokociśnieniowym G 180 Q Smart Control poziomy ciśnienia i dozowanie środka czyszczącego można z łatwością kontrolować za dotknięciem przycisku. Aby ułatwić usuwanie szczególnie uporczywych zanieczyszczeń, na pistolecie spryskującym można aktywować dodatkowy tryb Boost zapewniający jeszcze większą moc. Oprócz sterowania z poziomu pistoletu spryskującego ustawienia ciśnienia można również z łatwością i wygodą przesyłać do pistoletu spryskującego za pośrednictwem aplikacji Kärcher Home & Garden. Wyświetlacz LCD pistoletu G 180 Q Smart Control zapewnia ciągły wgląd w aktualne ustawienia — niezależnie od pogody. Pistolet spryskujący wyposażony w szybkozłącze Quick Connect pasuje do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serii Smart Control.

Cechy i zalety
Przyciski +/- na uchwycie
  • Wygodna kontrola ciśnienia podawanej wody i środka czyszczącego.
Poziom ciśnienia na wyświetlaczu LCD
  • Ciągły wgląd w ustawienia.
Tryb Boost
  • W przypadku silnych zanieczyszczeń na pistolecie spryskującym można aktywować tryb Boost.
Obsługa za pomocą aplikacji Kärcher Home & Garden
  • Ustawienia ciśnienia można przesyłać do pistoletu spryskującego za pośrednictwem aplikacji.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 552 x 48 x 225