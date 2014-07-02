VP 180 S KRÓTKA LANCA VARIO POWER 360° DO K 2 – K 7

Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć. Produkt jest kompatybilny z myjkami ciśnieniowymi od klas K2 do K7.

VP 180 S: Lekka, krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia oraz elastycznym i regulowanym przegubem 360° doskonale sprawdza się podczas czyszczenia trudno dostępnych obszarów.

Cechy i zalety
Płynna regulacja
  • Ciśnienie może być regulowane w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni.
Oszczędność czasu
  • Zmiana lancy nie jest konieczna.
Regulowany przegub
  • w zakresie 360°
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 166 x 42 x 62

Zastosowania
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Mycie nadkoli samochodowych
  • Kwietniki
  • Kosze na śmieci