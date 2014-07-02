PRZEDŁUŻKA WĘŻA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO, 10 M, K3 - K7 (DLA PISTOLETU KLASY BEST)
Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca wiekszą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń Kärcher K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.
Przedłużka węża wysokociśnieniowego dla pistoletów klasy Best z szybkozłączem. 10 m przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca wiekszą elastyczność pracy z urządzeniem wysokociśnieniowym. Łatwe podłączenie między pistoletem z systemem szybkozłącza i wężem wysokociśnieniowym. Średnica wewnętrzna 8 mm. Wytrzymały, wysokiej jakości, wzmacniany oplotem tekstylnym, nie zwijający się wąż z przyłączem mosiężnym. Przedłużka węża do ciśnień 160 bar i temperatur do 60 °C. Odpowiednia do stosowania środków czyszczących. Przeznaczona do domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klas K3 - K7.
Cechy i zalety
10 m przedłużenie
- Zwiększa zasięg węża
Adapter Quick Connect
- Szybkozłącze ułatwia podłączanie pistoletu i węża wysokociśnieniowego.
Wąż DN 8 wzmocniony tekstylnym oplotem.
- Zabezpiecza wąż wysokociśnieniowy przed skręcaniem
Specyfikacja
Dane techniczne
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|180
|Długość (m)
|10
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|240 x 240 x 85
