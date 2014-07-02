PRZEDŁUŻKA WĘŻA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO, 10 M, K3 - K7 (DLA PISTOLETU KLASY BEST)

Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca wiekszą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń Kärcher K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.

Przedłużka węża wysokociśnieniowego dla pistoletów klasy Best z szybkozłączem. 10 m przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca wiekszą elastyczność pracy z urządzeniem wysokociśnieniowym. Łatwe podłączenie między pistoletem z systemem szybkozłącza i wężem wysokociśnieniowym. Średnica wewnętrzna 8 mm. Wytrzymały, wysokiej jakości, wzmacniany oplotem tekstylnym, nie zwijający się wąż z przyłączem mosiężnym. Przedłużka węża do ciśnień 160 bar i temperatur do 60 °C. Odpowiednia do stosowania środków czyszczących. Przeznaczona do domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klas K3 - K7.

Cechy i zalety
10 m przedłużenie
  • Zwiększa zasięg węża
Adapter Quick Connect
  • Szybkozłącze ułatwia podłączanie pistoletu i węża wysokociśnieniowego.
Wąż DN 8 wzmocniony tekstylnym oplotem.
  • Zabezpiecza wąż wysokociśnieniowy przed skręcaniem
Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 60
Ciśnienie maksymalne (bar) 180
Długość (m) 10
Kolor czarny
Waga (kg) 1,1
Waga z opakowaniem (kg) 1,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 240 x 240 x 85
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne