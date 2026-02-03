Środek do czyszczenia kamienia i elewacji RM 623, 5l

Ten mocny środek pozwala bez wysiłku usuwać zabrudzenia olejowe, sadzę, pył i zabrudzenia emisyjne z elewacji kamiennych i aluminiowych, ogrodzeń kamiennych, tarasów i innych kamiennych powierzchni. Posiada formułę ochronną wszystko w jednym, aby utrzymywać powierzchnie w czystości przez dłuższy czas i chronić je przed warunkami atmosferycznymi.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga (kg) 5
Waga z opakowaniem (kg) 5,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 192 x 145 x 248

Właściwości

  • Skutecznie usuwa mech, zanieczyszczenia emisyjne, zaschnięte błoto oraz inne uporczywe zabrudzenia.
  • Może być stosowany do czyszczenia aluminiowych powierzchni
  • Wartość pH w koncentracie ok. 7
  • Gotowy do użycia
  • Szybkie i efektywne czyszczenie przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Tarasy
  • Fasady aluminiowe
  • Kamienne powierzchnie
  • Murki ogrodowe
Akcesoria