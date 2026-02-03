Środek do czyszczenia kamienia i elewacji RM 623, 5l

Ten mocny środek pozwala bez wysiłku usuwać zabrudzenia olejowe, sadzę, pył i zabrudzenia emisyjne z elewacji kamiennych i aluminiowych, ogrodzeń kamiennych, tarasów i innych kamiennych powierzchni. Posiada formułę ochronną wszystko w jednym, aby utrzymywać powierzchnie w czystości przez dłuższy czas i chronić je przed warunkami atmosferycznymi.