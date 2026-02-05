Robot do mycia okien RCW 2

Robot do mycia okien RCW 2 bez trudu czyści duże i trudno dostępne okna, a ściereczki z mikrofibry (3 x 2 sztuki w zestawie) i dwie dysze spryskujące zapewniają doskonałe efekty za każdym razem.

Robot do mycia okien RCW 2 zastępuje ręczne mycie okien i automatycznie zapewnia przejrzysty widok bez smug. Dzięki wydajnej technologii próżniowej robot RCW 2 gwarantuje pewny chwyt na wszystkich gładkich powierzchniach, idealny do dużych i trudno dostępnych okien i luster. Systematyczna nawigacja i dwa czujniki do wykrywania ram i obiektów zapewniają szybkie i niezawodne czyszczenie. Dwie obrotowe tarcze ze ściereczkami z mikrofibry symulują ręczne wycieranie, zapewniając lśniące, czyste efekty. Dwie ultradźwiękowe dysze spryskujące wytwarzają delikatną mgiełkę detergentu, która jest precyzyjnie rozpylana na szybę bez kapania. Cztery automatyczne tryby czyszczenia i jeden tryb ręczny można wybrać w zależności od zadania związanego z czyszczeniem i wygodnie sterować nimi za pomocą pilota zdalnego sterowania. Ponadto sygnały LED i wyjście głosowe zapewniają komunikaty o stanie urządzenia w dowolnym momencie. Środek do czyszczenia okien RM 503 niezawodnie usuwa zanieczyszczenia, wysycha bez pozostawiania smug i pozwala na szybsze spływanie deszczu, zapewniając długotrwałą czystość. Nawet w przypadku awarii zasilania robot RCW 2 pozostaje przymocowany do szyby dzięki akumulatorowi awaryjnemu i kablowi bezpieczeństwa.

Cechy i zalety
Robot do mycia okien RCW 2: Systematyczna nawigacja
Systematyczne czyszczenie całego obszaru. Kierunek jazdy zmienia się automatycznie, gdy kosiarka dotknie przeszkody. Automatyczny powrót do pozycji startowej.
Robot do mycia okien RCW 2: Automatyczna aplikacja detergentu
Dwie ultradźwiękowe dysze natryskowe zapewniają nawilżanie szyby bez kapania. Dostarczony środek do czyszczenia okien zapewnia połysk bez smug i umożliwia szybsze spływanie deszczu – opóźniając ponowne zanieczyszczenie.
Robot do mycia okien RCW 2: Wysokie standardy bezpieczeństwa
Bezpieczne przyleganie urządzenia dzięki sprawdzonej technologii próżniowej, a także dodatkowemu systemowi bezpieczeństwa. Dodatkowa ochrona dzięki zintegrowanemu akumulatorowi awaryjnemu, który utrzymuje robota myjącego do okien bezpiecznie przymocowanego do szyby nawet w przypadku awarii zasilania.
Inteligentny pilot ułatwiający obsługę i monitorowanie
  • 4 tryby automatyczne do wydajnej obsługi każdego zadania związanego z czyszczeniem: szybkie czyszczenie, intensywne czyszczenie, czyszczenie punktowe i polerowanie.
  • Możliwe jest również sterowanie ręczne. 
Intuicyjny interfejs użytkownika
  • Przycisk WŁ./WYŁ. umożliwia prostą obsługę.
  • Feedback i komunikaty o błędach widoczne na czytelnym wyświetlaczu LED.
  • Zawsze dobrze poinformowany: ważne informacje lub aktualny status są ogłaszane głosowo.
Dwa czujniki do wykrywania ram i obiektów
  • Niezawodne wykrywanie ram okiennych i innych przeszkód.
Ściereczki wykonane z wysokiej jakości mikrofibry
  • Miękka mikrofibra z łatwością usuwa brud
  • Można prać w pralce w temperaturze do 40°C.
Specyfikacja

Dane techniczne

Objętość zbiornika detergentu (ml) 70
Wydajność (m²/min) 0,33
Moc ssania (Pa) 3300
Maksymalna moc ssania (Pa) 5000
Długość przewodu zasilającego (m) 5
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) < 76
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 62
Rozmiar okna (szer. x wys.) (cm) 35 x 35
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 1,1
Waga z opakowaniem (kg) 2,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 292 x 160 x 71

Zakres dostawy

  • Pilot
  • Butelka do napełniania
  • Ściereczka do czyszczenia: 3 Para
  • Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 125 ml

Wyposażenie

  • Tryb szybkiego czyszczenia
  • Tryb intensywnego czyszczenia
  • Tryb punktowego czyszczenia
  • Tryb wykańczania
  • Tryb ręcznego czyszczenia
  • Komunikat głosowy
  • Lina bezpieczeństwa

Wideo

Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Duże, trudno dostępne szklane powierzchnie
  • Lustra
  • Gładkie powierzchnie
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.