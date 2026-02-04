Do błyszczących powierzchni w całym domu: koncentrat do czyszczenia wielu powierzchni RM 508 można stosować w całym domu i skutecznie usuwa tłuszcz i osady, takie jak plamy z jedzenia. Koncentrat detergentu zapewnia szybkoschnące czyszczenie bez smug na wszystkich wodoodpornych powierzchniach, takich jak blaty kuchenne, płytki łazienkowe, podłogi i fronty mebli.