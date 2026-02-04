Koncentrat do czyszczenia wielu powierzchni RM 508, 500ml
Koncentrat do czyszczenia wielu powierzchni RM 508 można stosować w całym gospodarstwie domowym, wysycha szybko, nie pozostawiając smug, i nadaje się do wszystkich wodoodpornych powierzchni.
Do błyszczących powierzchni w całym domu: koncentrat do czyszczenia wielu powierzchni RM 508 można stosować w całym domu i skutecznie usuwa tłuszcz i osady, takie jak plamy z jedzenia. Koncentrat detergentu zapewnia szybkoschnące czyszczenie bez smug na wszystkich wodoodpornych powierzchniach, takich jak blaty kuchenne, płytki łazienkowe, podłogi i fronty mebli.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|500
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|8
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- WV 2 + KV 4 Premium Home Line Promo
- WV 2 Black Edition
- WV 2 Black Limited Edition
- WV 2 Plus
- WV 2 Plus C
- WV 2 Plus D500
- WV 2 Plus Multi Edition
- WV 2 Plus Multi Limited Edition
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus N D500
- WV 2 Plus P
- WV 2 Premium
- WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-II
- WV 2 Premium 25 Lat Kärcher Polska
- WV 2 Premium Home Line
- WV 2 Premium Plus Home Line
- WV 5 Plus
- WV 5 Plus Frame Edition
- WV 5 Plus N
- WV 5 Plus – zestaw Non Stop
- WV 5 Premium Home Line
- WV 5 Premium Home Line – zestaw Non Stop
- WV 5 Premium – zestaw Non Stop
- WV 50 Plus
- WV 6 + KV 4
- WV 6 + KV 4 Premium Home Line
- WV 6 Bath Edition
- WV 6 Plus
- WV 6 Plus D500
- WV 6 Plus P
- WV 6 Plus Promo
- WV 6 Premium Home Line
- WV 60 Plus
- WV 71 Plus Home Line
- WV 75 Plus
- WV Classic
- WV Classic Premium Home Line
- WV Easy Plus
Zastosowania
- Czyszczenie powierzchni