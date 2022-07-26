Jak często należy czyścić łazienkę?

W większości przypadków to, jak często należy czyścić łazienkę, zależy od tego, jak często jest używana. Samotnie mieszkająca osoba generuje mniej zanieczyszczeń niż wieloosobowa rodzina. Dlatego częstotliwość czyszczenia należy odpowiednio dostosować. W miarę możliwości całą łazienkę trzeba dokładnie czyścić przynajmniej raz w tygodniu.

Dobrym pomysłem jest jak najszybsze usunięcie z umywalek pozostałości mydła i pasty do zębów, a także co kilka dni przecieranie armatury, aby zapobiegać odkładaniu się osadu z kamienia. Po każdym myciu rąk armaturę warto przecierać miękką ściereczką – to zapobiegnie powstawaniu plam.

Dokładne spłukiwanie i wycieranie powierzchni po każdym użyciu pomaga dłużej cieszyć się czystą kabiną prysznicową i wanną. Odkurzanie co kilka dni wystarczy do usunięcia włosów i kurzu z posadzki. Dodatkowo glazurę należy wycierać co 1-2 tygodni, aby usunąć uporczywe zanieczyszczenia.