CZYSZCZENIE ŁAZIENKI: SPRZĄTANIE ŁAZIENKI KROK PO KROKU DOMOWYMI SPOSOBAMI I ŚRODKAMI CZYSZCZĄCYMI
Tylko w łazience czystość i higiena mają tak duże znaczenie. Istnieje wiele opinii dotyczących odpowiedniego czyszczenia toalet, glazury, wanien, pryszniców, umywalek i innych elementów wyposażenia. Dzięki niniejszym wskazówkom, zanieczyszczenia oraz osad z kamienia w łazience nie mają najmniejszych szans.
Szybkie i łatwe czyszczenie płytek, sedesu i prysznica: Wskazówki dotyczące czyszczenia łazienki
Niezależnie od tego, czy masz funkcjonalną łazienkę, czy też ogromne domowe SPA, utrzymanie go w czystości dla wielu osób stanowi priorytet. Łazienkę warto czyścić ze względów estetycznych, jak i higienicznych: Brak odpowiedniego czyszczenia powoduje rozwój bakterii, grzybów, a nawet pleśni. Wysoka wilgotność i temperatura zapewniają do tego idealne warunki, dlatego ważne jest regularne czyszczenie powierzchni, prysznica, toalet i glazury.
Jak często należy czyścić łazienkę?
W większości przypadków to, jak często należy czyścić łazienkę, zależy od tego, jak często jest używana. Samotnie mieszkająca osoba generuje mniej zanieczyszczeń niż wieloosobowa rodzina. Dlatego częstotliwość czyszczenia należy odpowiednio dostosować. W miarę możliwości całą łazienkę trzeba dokładnie czyścić przynajmniej raz w tygodniu.
Dobrym pomysłem jest jak najszybsze usunięcie z umywalek pozostałości mydła i pasty do zębów, a także co kilka dni przecieranie armatury, aby zapobiegać odkładaniu się osadu z kamienia. Po każdym myciu rąk armaturę warto przecierać miękką ściereczką – to zapobiegnie powstawaniu plam.
Dokładne spłukiwanie i wycieranie powierzchni po każdym użyciu pomaga dłużej cieszyć się czystą kabiną prysznicową i wanną. Odkurzanie co kilka dni wystarczy do usunięcia włosów i kurzu z posadzki. Dodatkowo glazurę należy wycierać co 1-2 tygodni, aby usunąć uporczywe zanieczyszczenia.
Wskazówka: jak utrzymywać łazienkę w czystości?
Po kąpieli lub wzięciu prysznica para wodna może skraplać się na oknach w łazience, co z czasem powoduje powstawanie pleśni. Regularnie wietrz łazienkę, dzięki czemu unikniesz gromadzenia się w niej wilgoci. Okna w łazience należy myć co kilka miesięcy.
Czyszczenie łazienki domowymi środkami
Glazura i powierzchnie ceramiczne są łatwiejsze w czyszczeniu, jednak w przypadku łazienki należy pamiętać o kilku rzeczach. Substancje organiczne, takie jak martwe komórki naskórka, włosy, ekskrementy i pozostałości mydła, gromadzą się razem z zanieczyszczeniami mineralnymi, takimi jak: osad z kamienia, kamień moczowy, przebarwienia muszli klozetowych i rdza.
Wycieranie często nie pozwala usunąć takich zanieczyszczeń, co oznacza, że trzeba sięgnąć po żrące środki czyszczące, takie jak środki czyszczące do toalet lub kwaśne środki czyszczące, a także czyścić używając dużo siły. Niewłaściwe użycie takich środków czyszczących może jednak uszkodzić delikatne powierzchnie.
Dzięki odpowiednim środkom czyszczącym i domowym sposobom, a także wykorzystaniu wskazówek oraz odpowiednim urządzeniom, w mgnieniu oka możesz cieszyć się czystą łazienkę – bez konieczności szorowania.
Szybkie usuwanie osadu z kamienia w łazience
Na przedmiotach, które mają stały kontakt z wodą z czasem powstaje osad z kamienia. Nie jest zaskoczeniem zatem fakt, że w łazience często osadza się kamień, który pokrywa armaturę, glazurę i umywalki. Jednak za pomocą prostych materiałów i kilku wskazówek można łatwo usunąć uporczywe osady i zapobiec powstawaniu nowych.
Jak powstaje osad z kamienia w łazience?
Twarda woda ma wysoką zawartość węglanu wapnia, który powstaje podczas przesączania się wody przez wapień. Im twardsza woda, tym więcej kamienia osadza się na powierzchni, która ma za nią kontakt. Uporczywe osady z kamienia tworzą się przede wszystkim podczas podgrzewania lub odparowywania wody, powodując powstanie białych plam w łazienkach szczególnie na armaturze, umywalkach, glazurze i kranach.
Usuwanie osadu z kamienia parownicą
Jeżeli osady z kamienia nie tworzą jeszcze grubej warstwy, można je dość łatwo usunąć parownicą – bez męczącego szorowania. Do tego celu najlepiej wybrać ssawkę do detali lub okrągłą szczotkę. Do czyszczenia delikatnej chromowanej oraz stalowej armatury najlepiej użyć ssawki do detali. Ssawkę skieruj w miejsce, które chcesz wyczyścić i uwalniaj parę do momentu, aż osad z kamienia zniknie.
Jeżeli nie uda Ci się usunąć uporczywego osadu lub znajduje się on w trudno dostępnym miejscu, do ssawki przymocuj okrągłą szczotkę: Następnie możesz jeszcze skierować w to miejsce kilka mocnych strumieni pary. Nawet najbardziej uporczywe osady z kamienia można usunąć bezpośrednim strumieniem pary oraz energicznym szorowaniem.
Gdy osad z kamienia utworzył już grubą warstwę, do czyszczenia najlepiej sięgnąć po środek czyszczący zawierający sok z cytryny. Odczekaj pół godziny, a następnie miejsce wyczyść parownicą. Teraz bez trudu usuniesz osad z kamienia.
Najlepsze domowe sposoby na usunięcie osadu z kamienia w łazience przy pomocy domowych środków czystości
Usuwanie osadu z kamienia z aluminiowych powierzchni przy pomocy proszku do pieczenia
W domu proszek do pieczenia znajduje liczne zastosowania. Można go nawet używać na przykład do usuwania osadu z kamienia z aluminiowych powierzchni. Zmieszaj wodę z proszkiem do pieczenia, aby powstała gęsta pasta. Pastę nałóż na wybrane miejsce, pozostaw na chwilę, a potem spłucz czystą wodą i wytrzyj wilgotną ściereczką.
Korzystnym skutkiem ubocznym proszku do pieczenia jest neutralizowanie w łazience nieprzyjemnych zapachów, a nawet pomoc w udrażnianiu zablokowanych odpływów.
Usuwanie osadu z kamienia przy pomocy octu
Ocet również jest znakomitym domowym sposobem usuwania osadu z kamienia. Nierozcieńczoną esencję octową można stosować w przypadku grubej warstwy osadu lub rozcieńczyć ją z wodą, gdy osad z kamienia jest mniejszy. Kwasek cytrynowy pozwala osiągnąć ten sam efekt, dlatego można go stosować w identyczny sposób.
Najlepiej armaturę przetrzeć bawełnianą ściereczką lub ściereczką z mikrofibry namoczoną w occie lub kwasku cytrynowym rozpuszczonym w wodzie. Pozostawić na noc, a następnie dokładnie spłukać czystą i zimną wodą. Następnie osuszyć czystą ściereczką. Ocet zawiera kwas, który jest także skuteczny w walce z kamieniem moczowym.
Wskazówka: Wykorzystaj trik z balonem do usunięcia uporczywych osadów z kamienia z kranów.
Usuwanie osadu z kamienia przy pomocy pasty do zębów
Do usuwania z kranów osadów z kamienia można także użyć pasty do zębów oraz starej szczoteczki do zębów. Pastę do zębów nałóż na osad z kamienia, pozostaw na chwilę, a następnie wyszoruj szczoteczką i spłucz wodą. Pasta do zębów działa jak środek ścierny, przywracając połysk chromowanym i aluminiowym powierzchniom.
Uwaga: Niektóre materiały takie jak marmur czy naturalny kamień nie są odporne na działanie kwasów. Dlatego nie używaj octu ani kwasku cytrynowego do ich czyszczenia. Proszek do pieczenia będzie lepszym wyborem.
Usuwanie osadu z kamienia przy pomocy środka czyszczącego
Do usuwania uporczywych osadów najlepiej wybrać środek czyszczący o kwaśnym odczynie pH pomiędzy 1 a 4. Wybór najlepszego środka zależy od rodzaju powierzchni. Przed użyciem go na całej powierzchni, najlepiej wykonać próbę w mało widocznym miejscu.
Silne kwasy (z niższym pH) mogą uszkodzić różne powierzchnie takie jak nieszlachetne metale, cementowe fugi, anodowane aluminium oraz tworzywa sztuczne. Dlatego używaj możliwie najdelikatniejszych środków czeszących i sprawdzaj czy umożliwiają uzyskanie pożądanego rezultatu.
Na rynku dostępne są także środki czyszczące przyjazne dla środowiska, które posiadają europejskie oznakowanie Ecolabel. Są nie tylko bardziej przyjazne dla środowiska, ale również lepsze dla różnego rodzaju materiałów niż produkty nieposiadające certyfikatu.
Wskazówki, które pomogą zapobiegać powstawaniu osadu z kamienia:
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Wycieranie pomaga: Armatura w łazience, kabina prysznicowa i wanna, jak również glazura i szklane powierzchnie zawsze powinny być osuszane po użyciu ściereczką z mikrofibry albo miękką gąbką.
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Jeżeli nie masz czasu na wycieranie, kabinę prysznicową, wannę i armaturę spłucz zimną wodą. Zimna woda przyczynia się do powstawania mniejszej ilości osadów z kamienia niż ciepła.
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Regularne czyszczenie armatury na przykład parownicą zapobiega gromadzeniu się osadu z kamienia w przyszłości, gdyż para powoduje demineralizację wody, co oznacza, że para nie przyczynia się do powstawania osadów z kamienia ani zacieków.