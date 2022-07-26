Czyszczenie umywalki i baterii: O czym należy pamiętać, aby dobrze umyć powierzchnię z ceramiki i armaturę?

Większość umywalek jest wykonana z ceramiki, odlewu mineralnego lub stali emaliowanej. Ceramika jest wyjątkowo wytrzymała i łatwa w pielęgnacji, a emaliowana stal jest odporna na uszkodzenia i zarysowania. Z kolei umywalki wykonane z odlewu mineralnego, szczególnie te tańsze, można bardzo łatwo zarysować.

Niezależnie od materiału, użycie nadmiernej ilości środka czyszczącego lub środka do szorowania, bądź też zbyt intensywne szorowanie twardymi gąbkami może uszkodzić powierzchnię umywalki. Uważaj też na baterie – większość armatury łazienkowej ma delikatną mosiężną głowicę, która jest pokryta cienką warstwą niklu albo chromu.

Jeżeli błyszcząca powłoka zostanie uszkodzona, głowica zardzewieje. Dlatego używaj tylko niewielkiej ilości środka czyszczącego – lub do czyszczenia baterii najlepiej nie używaj go wcale. Większość zanieczyszczeń, takich jak pozostałości pasty do zębów lub kosmetyków, można usunąć czystą wodą. Na koniec osusz umywalkę i baterię miękką ściereczką.