CZYSZCZENIE UMYWALEK I BATERII
Umywalka to serce łazienki. Umywalka pomaga zaspokoić nasze codzienne potrzeby, dlatego ważne jest jej regularne czyszczenie. Oto przegląd najlepszych sposobów czyszczenia umywalek i armatury.
Czyszczenie umywalki i baterii: O czym należy pamiętać, aby dobrze umyć powierzchnię z ceramiki i armaturę?
Większość umywalek jest wykonana z ceramiki, odlewu mineralnego lub stali emaliowanej. Ceramika jest wyjątkowo wytrzymała i łatwa w pielęgnacji, a emaliowana stal jest odporna na uszkodzenia i zarysowania. Z kolei umywalki wykonane z odlewu mineralnego, szczególnie te tańsze, można bardzo łatwo zarysować.
Niezależnie od materiału, użycie nadmiernej ilości środka czyszczącego lub środka do szorowania, bądź też zbyt intensywne szorowanie twardymi gąbkami może uszkodzić powierzchnię umywalki. Uważaj też na baterie – większość armatury łazienkowej ma delikatną mosiężną głowicę, która jest pokryta cienką warstwą niklu albo chromu.
Jeżeli błyszcząca powłoka zostanie uszkodzona, głowica zardzewieje. Dlatego używaj tylko niewielkiej ilości środka czyszczącego – lub do czyszczenia baterii najlepiej nie używaj go wcale. Większość zanieczyszczeń, takich jak pozostałości pasty do zębów lub kosmetyków, można usunąć czystą wodą. Na koniec osusz umywalkę i baterię miękką ściereczką.
Wskazówka: użyj mikrofibry
Ściereczkę z mikrofibry lub miękką ściereczkę przechowuj w pobliżu umywalki, aby po każdym użyciu zawsze były pod ręką do szybkiego wytarcia umywalki i armatury. Miłym efektem ubocznym prawidłowej pielęgnacji powierzchni jest to, że dłużej pozostają w dobrym stanie, co oznacza, że nie trzeba ich tak często czyścić.
Czyszczenie umywalek domowymi sposobami
Proszek do pieczenia to świetny domowy sposób, który pomaga utrzymać umywalki w czystości: Mokrą umywalkę posyp proszkiem i pozostaw na chwilę, a następnie wytrzyj ściereczką.
Ocet również posiada doskonałe właściwości czyszczące: Zmieszaj z wodą w proporcji 1:1, nanieś na umywalkę i armaturę, a następnie wyczyść. Ocet usuwa też osad z kamienia. W przypadku dużej ilości osadu z kamienia można również użyć nierozcieńczonej esencji octowej. Namocz bawełnianą ściereczkę i obłóż nią wybrane miejsce. Pozostaw na 10 do 15 minut, a następnie wyczyść powierzchnię miękką gąbką i czystą wodą. Następnie dokładnie osusz wszystko ściereczką z mikrofibry. Kwasek cytrynowy może być stosowany zamiennie z octem.
Uwaga: W przypadku umywalek wykonanych z odlewu mineralnego nie należy stosować octu ani kwasu cytrynowego, ponieważ kwas może zniszczyć powierzchnię.
Wskazówka: jak usunąć rysy na ceramice?
Drobne rysy na ceramicznych powierzchniach można spolerować pastą do zębów. Wystarczy nałożyć na rysę i wyszorować starą szczoteczką do zębów. Następnie ponownie wypoleruj ją ściereczką z mikrofibry – Twoja umywalka będzie lśnić jak nowa.
Czyszczenie umywalek środkami czyszczącymi
Jeśli chcesz użyć środka czyszczącego, wybierz taki do czyszczenia sanitariatów o kwaśnym odczynie (wartość pH od 0 do 4). Najlepiej nałożyć środek czyszczący na wilgotną ściereczkę z mikrofibry i wszystko nią przetrzeć. Na koniec użyj suchej ściereczki.
Środek można nałożyć bezpośrednio na umywalkę, a następnie przetrzeć ją ściereczką. Jednak nigdy nie spryskuj armatury bezpośrednio środkiem czyszczącym, ponieważ mosiężna głowica może ulec uszkodzeniu, jeżeli przedostanie się do niej rozpylona mgiełka.
Czyszczenie umywalki parownicą
Umywalkę można bardzo dokładnie wyczyścić parownicą. Niewątpliwą zaletą jest to, że para przedostaje się do trudno dostępnych miejsc. Na przykład z upływem czasu w przelewie umywalki gromadzą się zanieczyszczenia, które trudno jest usunąć manualnie. Precyzyjna ssawka parownicy z łatwością wyczyści przelew, a zanieczyszczenia trafią bezpośrednio do odpływu. Parownicę można także wykorzystać do czyszczenia odpływu.
Zanieczyszczenia gromadzą się w perlatorach i regulatorach przepływu wody w kranach, które można również wyczyścić za pomocą precyzyjnej dyszy lub małej okrągłej szczotki parownicy. Aby to zrobić, w pewnej odległości nad wybranym miejscem, które chcesz wyczyścić parą, trzymaj ściereczkę, co zapobiegnie rozpryskom. Zanieczyszczenia zostaną usunięte i trafią do umywalki. Jeżeli jednak na baterii zgromadziła się duża ilość osadu z kamienia, należy zastosować inne metody.
Pozostałą część umywalki można wyczyścić za pomocą ssawki ręcznej z nakładką z mikrofibry lub okrągłej szczotki. Na koniec wszystko dokładnie osusz ściereczką z mikrofibry.