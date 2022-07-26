Jak skutecznie usunąć kamień z kranu?

Uporczywy osad z kamienia może szybko osadzać się na bateriach oraz w łazienkach. Aby armatura przez długie lata zachowała swój połysk, a woda swobodnie leciała z kranu, należy regularnie usuwać kamień. Dzięki naszym wskazówkom możesz to zrobić bez konieczności szorowania.

Odkamienianie baterii z Kärcher

Zapobieganie osadzaniu się kamienia

Osad z kamienia, który odkłada się na chromowanej armaturze łazienkowej jest nie tylko nieestetyczny – ale im dłużej się osadza, tym trudniej go usunąć. Z takiego kranu woda płynie mniejszym strumieniem i może rozpryskiwać się w różnych kierunkach. Co gorsza w osadzie z kamienia gromadzą się bakterie. Picie wody pochodzącej z kranu, w którym osadził się kamień oznacza możliwość zakażenia się szkodliwymi dla zdrowia bakteriami. Dlatego warto regularnie czyścić kran i skutecznie usuwać osad z kamienia, zanim odłoży się gruba warstwa.

Jak usunąć kamień z kranu: Najlepsze domowe sposoby

Regularne odkamienianie kranu jest szczególnie ważne w przypadku wyjątkowo twardej wody w domu. Należy przy tym nie tylko wyczyścić całą armaturę, ale również ostrożnie usunąć osad, w szczególności z perlatora lub mieszacza.

Co zrobić:

  • Do czyszczenia: Ręcznie lub za pomocą klucza do rur odkręć perlator lub mieszacz. Najlepiej owinąć kran ściereczką, aby podczas odkręcania zapobiec zarysowaniu metalowej części baterii.
  • Następnie zdemontować i rozłożyć dyszę na trzy części: Filtr, nakrętkę i uszczelkę.
  • Wszystkie trzy części zanurzyć w occie lub esencji octowej na około 15 minut do momentu aż osad z kamienia się rozpuści. Kwasek cytrynowy pozwala uzyskać ten sam efekt. Wystarczy rozpuścić pół łyżeczki kwasku cytrynowego w 100 ml ciepłej wody i umieścić w nim poszczególne części armatury.
  • Po usunięciu kamienia, wszystkie części opłukać czystą wodą i ponownie zamontować.
Usuwanie kamienia z baterii kuchennych i łazienkowych
Okamienianie baterii bez użycia narzędzi

Okamienianie baterii bez użycia narzędzi

Jeżeli masz mało czasu, możesz usunąć kamień bez demontowania elementów. Owiń kran bawełnianą ściereczką namoczoną w occie lub soku z cytryny. Pozostaw na chwilę - lub w przypadku dużej ilości kamienia na noc. Jeżeli masz w domu balon, aby usunąć osad z kamienia, możesz napełnić go wodą z octem i nałożyć na kran. Dobrze sprawdzi się również mały, plastikowy woreczek. Następnie opłucz armaturę czystą wodą i wytrzyj do sucha ściereczką z mikrofibry – bateria znów będzie czysta i lśniąca. Jeżeli w perlatorze nadal znajdują się zanieczyszczenia lub rdza, należy go odkręcić i dokładne wyczyścić.

Jeżeli osad z kamienia został usunięty z armatury, można dokładnie wyczyścić umywalkę, tak aby najważniejszy element łazienki znowu wyglądał jak nowy.

Czyszczenie baterii przy pomocy środka czyszczącego

Jeżeli w przypadku dużej ilości kamienia chcesz zastosować środek czyszczący, warto wybrać środek czyszczący o kwaśnym odczynie (o wartości pH pomiędzy 0 a 4) i delikatnie wyczyść armaturę miękką gąbką albo ściereczką z mikrofibry. Podczas używania środków do szorowania należy zachować uwagę, ponieważ zawarte w nich drobne cząstki ścierne mogą zarysować delikatne, aluminiowe i chromowane powierzchnie.

Kärcher tip: Descaling taps with detergent

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