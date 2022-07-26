Okamienianie baterii bez użycia narzędzi

Jeżeli masz mało czasu, możesz usunąć kamień bez demontowania elementów. Owiń kran bawełnianą ściereczką namoczoną w occie lub soku z cytryny. Pozostaw na chwilę - lub w przypadku dużej ilości kamienia na noc. Jeżeli masz w domu balon, aby usunąć osad z kamienia, możesz napełnić go wodą z octem i nałożyć na kran. Dobrze sprawdzi się również mały, plastikowy woreczek. Następnie opłucz armaturę czystą wodą i wytrzyj do sucha ściereczką z mikrofibry – bateria znów będzie czysta i lśniąca. Jeżeli w perlatorze nadal znajdują się zanieczyszczenia lub rdza, należy go odkręcić i dokładne wyczyścić.

Jeżeli osad z kamienia został usunięty z armatury, można dokładnie wyczyścić umywalkę, tak aby najważniejszy element łazienki znowu wyglądał jak nowy.