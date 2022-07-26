Jak skutecznie usunąć kamień z kranu?
Uporczywy osad z kamienia może szybko osadzać się na bateriach oraz w łazienkach. Aby armatura przez długie lata zachowała swój połysk, a woda swobodnie leciała z kranu, należy regularnie usuwać kamień. Dzięki naszym wskazówkom możesz to zrobić bez konieczności szorowania.
Zapobieganie osadzaniu się kamienia
Osad z kamienia, który odkłada się na chromowanej armaturze łazienkowej jest nie tylko nieestetyczny – ale im dłużej się osadza, tym trudniej go usunąć. Z takiego kranu woda płynie mniejszym strumieniem i może rozpryskiwać się w różnych kierunkach. Co gorsza w osadzie z kamienia gromadzą się bakterie. Picie wody pochodzącej z kranu, w którym osadził się kamień oznacza możliwość zakażenia się szkodliwymi dla zdrowia bakteriami. Dlatego warto regularnie czyścić kran i skutecznie usuwać osad z kamienia, zanim odłoży się gruba warstwa.
Jak usunąć kamień z kranu: Najlepsze domowe sposoby
Regularne odkamienianie kranu jest szczególnie ważne w przypadku wyjątkowo twardej wody w domu. Należy przy tym nie tylko wyczyścić całą armaturę, ale również ostrożnie usunąć osad, w szczególności z perlatora lub mieszacza.
Co zrobić:
- Do czyszczenia: Ręcznie lub za pomocą klucza do rur odkręć perlator lub mieszacz. Najlepiej owinąć kran ściereczką, aby podczas odkręcania zapobiec zarysowaniu metalowej części baterii.
- Następnie zdemontować i rozłożyć dyszę na trzy części: Filtr, nakrętkę i uszczelkę.
- Wszystkie trzy części zanurzyć w occie lub esencji octowej na około 15 minut do momentu aż osad z kamienia się rozpuści. Kwasek cytrynowy pozwala uzyskać ten sam efekt. Wystarczy rozpuścić pół łyżeczki kwasku cytrynowego w 100 ml ciepłej wody i umieścić w nim poszczególne części armatury.
- Po usunięciu kamienia, wszystkie części opłukać czystą wodą i ponownie zamontować.
Okamienianie baterii bez użycia narzędzi
Jeżeli masz mało czasu, możesz usunąć kamień bez demontowania elementów. Owiń kran bawełnianą ściereczką namoczoną w occie lub soku z cytryny. Pozostaw na chwilę - lub w przypadku dużej ilości kamienia na noc. Jeżeli masz w domu balon, aby usunąć osad z kamienia, możesz napełnić go wodą z octem i nałożyć na kran. Dobrze sprawdzi się również mały, plastikowy woreczek. Następnie opłucz armaturę czystą wodą i wytrzyj do sucha ściereczką z mikrofibry – bateria znów będzie czysta i lśniąca. Jeżeli w perlatorze nadal znajdują się zanieczyszczenia lub rdza, należy go odkręcić i dokładne wyczyścić.
Jeżeli osad z kamienia został usunięty z armatury, można dokładnie wyczyścić umywalkę, tak aby najważniejszy element łazienki znowu wyglądał jak nowy.
Czyszczenie baterii przy pomocy środka czyszczącego
Jeżeli w przypadku dużej ilości kamienia chcesz zastosować środek czyszczący, warto wybrać środek czyszczący o kwaśnym odczynie (o wartości pH pomiędzy 0 a 4) i delikatnie wyczyść armaturę miękką gąbką albo ściereczką z mikrofibry. Podczas używania środków do szorowania należy zachować uwagę, ponieważ zawarte w nich drobne cząstki ścierne mogą zarysować delikatne, aluminiowe i chromowane powierzchnie.