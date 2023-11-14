Jak wyczyścić kostkę brukową: najpierw usunąć duże zanieczyszczenia?

Przed przystąpieniem do czyszczenia przestrzeni między kostkami brukowymi należy najpierw usunąć z ich powierzchni większe zanieczyszczenia. Zapobiegnie to niepotrzebnemu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń i poplamieniu powierzchni tarasu lub ścian domu podczas dokładnego czyszczenia kostki brukowej.

Jakie metody sprawdzą się najlepiej do czyszczenia kostki z mchu i usuwania większych zanieczyszczeń?

Do zbierania liści i luźnych gałązek można użyć zwykłej miotły lub grabi ogrodowych. Najlepiej jest jednak wybrać te wykonane z tworzywa sztucznego, co pozwoli uniknąć zarysowań na utwardzonych powierzchniach. Osoby, które muszą wyczyścić szczególnie duże obszary, mogą również użyć zamiatarki. Ten praktyczny pomocnik ma wiele zalet. Nie musisz się schylać i zaoszczędzisz dużo czasu, ponieważ liście i inne zanieczyszczenia są od razu usuwane. Wszystko, co musisz zrobić, to wrzucić zielone pozostałości do kosza na odpady organiczne.

Ogólnie rzecz biorąc, duże zanieczyszczenia z kostki brukowej należy regularnie usuwać. Pomaga to zapobiegać porastaniu jej powierzchni mchem, chwastami i uporczywymi porostami, które rosną szczególnie intensywnie po okresie opadów. Uwielbiają bowiem zacienione i wilgotne miejsca.