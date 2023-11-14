USUWANIE MCHU
W spoinach i pęknięciach, na ścianach domów, meblach ogrodowych, trawniku, a nawet na dachu: mech rośnie dosłownie wszędzie - a zatem także tam, gdzie właściciele ogrodów i domów go nie chcą. W pewnym momencie pojawia się pytanie: jak łatwo usunąć mech? Oto najlepsze wskazówki i sztuczki.
Usuwanie mchu: oto dostępne opcje
Mech może być piękną rośliną ozdobną, którą celowo sadzisz, aby ozdobić swój ogród. Jednak te pozbawione korzeni rośliny lubią szybko się rozprzestrzeniać i wkrótce porastają każdy zakątek ogrodu, niezależnie od jego wielkości. Jeżeli mech nie zostanie usunięty, może sprawić, że meble ogrodowe staną się bezużyteczne, zwiększyć ryzyko poślizgnięcia się na chodnikach, a ponieważ zatrzymuje wodę, może przyczynić się też do niepożądanego zawilgocenia ścian i dachów. Mech może także rozprzestrzeniać się na trawniku, powoli go zarastając.
Uwzględniając wszystkie możliwe miejsca i powierzchnie, na których mech może rosnąć, istnieje wiele różnych sposobów jego usuwania.s.
- Domowe sposoby takie jak: cola oraz inne napoje gazowane, są przyjazne dla środowiska i przeważnie masz je pod ręką. Metody te zwykle wymagają czasu i dlatego sprawdzą się głównie w przypadku małych obszarów porośniętych mchem. Wybierając domowe środki, należy najpierw wykonać próbę w mało widocznym miejscu, aby upewnić się, że można je zastosować.
- Mech można również usuwać za pomocą różnych narzędzi takich jak małe, tępe noże. Jest to szczególnie skuteczne rozwiązanie w przypadku usuwania mchu, który wyrósł w miejscach łączenia powierzchni. Szczotki do szorowania skuteczniej usuwają mech z większych powierzchni. Myjka ciśnieniowa jest również doskonałym narzędziem, szczególnie w przypadku czyszczenia dużych powierzchni. Alternatywą jest akumulatorowy wycinak do chwastów, który do usuwania mchu z różnych powierzchni wykorzystuje ruchy obrotowe.
- Środki chemiczne można stosować do usuwania mchu z trawnika. Ponieważ jednak mogą być toksyczne, powinny być stosowane tylko wtedy, gdy wszystkie inne metody, a także sposoby okazały się nieskuteczne.
Możesz wybrać dowolną metodę. Jeżeli chcesz usunąć mech bez użycia urządzenia takiego jak myjka ciśnieniowa lub wycinak do chwastów, najlepiej zarezerwować sobie na to więcej czasu. Dotyczy to jednak tylko gładkich powierzchni, takich jak posadzki, a także meble. Aby usunąć mech z trawnika, należy użyć odpowiedniego urządzenia.
Skuteczne usuwanie mchu z trawnika
Aby pozbyć się tej wyjątkowo nieustępliwej rośliny zarodnikowej z trawnika, potrzeba trochę miłości i uwagi. Zbyt duża ilość mchu może spowolnić wzrost trawy. Najlepszym sposobem na pozbycie się mchu jest koszenie trawnika wiosną. Najlepsze jest skoszenie trawnika na krótko, a następnie przeczesanie go w szachownicę. Wilgotna, mocno ubita powierzchnia trawnika powinna zostać napowietrzona. Następnie można jeszcze piaskować trawnik, co jest szczególnie przydatne w zacienionych i wilgotnych obszarach. To pozwoli Ci pozbyć się mchu, ale może niekorzystnie wpłynąć na stan trawnika, dlatego po zakończeniu należy zastosować specjalny nawóz do trawy.
Jeżeli po krótkim czasie mach znowu się pojawi, warto przeanalizować skład gleby. Centrum ogrodnicze pomoże zweryfikować, czy na przykład gleba, na której rośnie trawnik nie jest zbyt kwaśna. Idealna wartość pH gleby wynosi od 6 do 7. Gdy wartość jest niższa niż 5,5, należy wapnować glebę. Jeżeli nie jest to wina gleby, ale zbyt zacienionego miejsca, pomocne może być wysianie specjalnego gatunku trawy, która lubi zacienione miejsca lub wybranie innych odpornych gatunków roślin. Gdy ten sposób nie działa, niektórzy ogrodnicy sięgają po nawóz z dodatkiem żelaza. Skutecznie zwalcza mech, ale jest toksyczny, dlatego należy go ostrożnie stosować. Istnieje wiele alternatywnych i skutecznie działających środków do usuwania mchu na bazie octu.
Usuń mech z gładkich powierzchni takich jak: ściany, tarasy i meble ogrodowe
Do usunięcia niewielkich ilości mchu z małych powierzchniach można użyć coli. Ciemny, gazowany napój zawiera kwas fosforowy, który atakuje strukturę komórkową mchu, a nawet zapobiega szybkiemu odrastaniu w tym samym miejscu. Ponadto cola jest nietoksyczna oraz niedroga. Bardzo prosty sposób zastosowania: colą spryskać omszałe miejsca, pozostawić na chwilę, przetrzeć lub zamieść, a następnie spłukać czystą wodą. Ponieważ coli nie należy rozcieńczać, metoda ta jest odpowiednia do usuwania mchu z małych obszarów, takich jak pojedyncze kamienie. Nie nadaje się jednak do większych powierzchni, na przykład do usuwania mchu z asfaltu. Ponadto nie należy używać coli w przypadku wrażliwych na działanie kwasów posadzek takich jak: marmur lub beton.
Jeżeli chcesz skutecznie usunąć mech z dużych powierzchni, idealnym rozwiązaniem będzie roztwór składający się z 10 litrów wrzącej wody i 15-20 gramów sody. Przed zastosowaniem roztworu w słoneczny dzień należy usunąć mech np.: z kostki brukowej, którą chcesz wyczyścić, a następnie miotłą rozprowadzić roztwór na jej powierzchni. Roztwór najlepiej pozostawić na kilka dni, ale jeżeli masz mało czasu, wystarczy co najmniej na pięć godzin. Resztki mchu można łatwo usunąć szczotką do szorowania. W przypadku delikatnych posadzek wykonanych z marmuru, kamienia naturalnego i wapienia, roztwór należy przygotować z 15 gramów nadmanganianu potasu i 10 litrów wrzącej wody. Stosować go w taki sam sposób jak mieszaninę napojów gazowanych, ale najpierw należy wypróbować go w mało widocznym miejscu. Jego stosowanie jest zalecane tylko na impregnowanych wykładzinach podłogowych, ponieważ sól potasowa może zmienić kolor wody, ale także posadzki na brązowo-fioletowy. Podczas pracy należy koniecznie stosować rękawice.
Mech można dokładnie i szybko usunąć z małych i dużych powierzchni myjką ciśnieniową. Szybko i bezpiecznie wyczyścisz na przykład schody i płyty tarasowe. Myjka ciśnieniowa z dyszą rotacyjną jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ usuwa mech nie tylko z powierzchni, ale także ledwo widoczne osady z porowatych posadzek. Czyszczenie to trzy proste kroki:
1. W zależności od modelu, dyszę rotacyjną podłączyć do myjki ciśnieniowej lub wybrać strumień obrotowy na dyszy przymocowanej do rury strumieniowej.
2. Strumień wody pod niewielkim kątem trzymać nad ziemią i powoli prowadzić go nad omszałymi obszarami, zachowując 15-20 cm odległości.
3. Następnie zamieść i zutylizować mech.
W przypadku obszarów, które szybko porastają mchem, myjka ciśnieniowa jest idealnym i łatwym w użyciu rozwiązaniem. Nadaje się zarówno do odpornych, jak i delikatnych powierzchni. W przypadku delikatniejszych powierzchni zamiast dyszy rotacyjnej użyć płaskiego strumienia i zmniejszyć ciśnienie na pistolecie spryskującym, aby czyścić w bardziej delikatny sposób. Powierzchnie pozbawione także innych zanieczyszczeń i nie wymagają późniejszej pielęgnacji.
Do usuwania mchu ze ścieżek, tarasów i asfaltowych podjazdów doskonałą alternatywą jest bezprzewodowy wycinak do chwastów. Specjalne, nachylone pod kątem, nylonowe włosie i wysoka prędkość, z jaką obraca się szczotka, bez wysiłku usuwają z powierzchni suchy mech oraz chwasty. Wystarczy je tylko później zamieść i zutylizować. Podobnie jak w przypadku myjki ciśnieniowej, użytkownik pracuje w pionowej pozycji, która nie nadwyręża jego pleców.
Sposób na usunięcie mchu z dachu?
Istnieją różne opinie na temat tego, czy usuwanie mchu z dachu ma sens. Niektórzy twierdzą, że mech może uszkodzić dach, podczas gdy inni widzą w nim zaletę, ponieważ zatrzymuje wilgoć. To pozwala uniknąć zalewania kanalizacji podczas intensywnych opadów deszczu. Oczywiście można również pozostawić mech na dachu lub usunąć go ze względów estetycznych.
Jest to więc indywidualna decyzja, ale podczas usuwania mchu trzeba pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Na mchu można się łatwo poślizgnąć, zwłaszcza na pochyłej powierzchni, dlatego zawsze należy stosować uprzęż chroniącą przed upadkiem z wysokości. To nie jest zajęcie dla każdego, dlatego najlepiej skorzystać z oferty specjalistycznej firmy. W bezpiecznych warunkach, mech z dachu można usunąć w taki sam sposób, w jaki usuwa się mech z patio i płyt chodnikowych, czyli przy pomocy szczotek i myjki ciśnieniowej.
W przypadku dachów, na których znajduje się tylko cienka warstwa mchu, można także zastosować środek do usuwania mchu za pomocą opryskiwacza akumulatorowego, który jest często stosowany do usuwania chwastów. Zaletą jest krótszy czas spędzony na dachu podczas usuwania mchu. Wadą jest to, że mech powoli odpada, a następnie trafia do rynny, skąd należy go szybko usunąć, zanim zatka rynny i rury spustowe.