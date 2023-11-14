Usuń mech z gładkich powierzchni takich jak: ściany, tarasy i meble ogrodowe

Do usunięcia niewielkich ilości mchu z małych powierzchniach można użyć coli. Ciemny, gazowany napój zawiera kwas fosforowy, który atakuje strukturę komórkową mchu, a nawet zapobiega szybkiemu odrastaniu w tym samym miejscu. Ponadto cola jest nietoksyczna oraz niedroga. Bardzo prosty sposób zastosowania: colą spryskać omszałe miejsca, pozostawić na chwilę, przetrzeć lub zamieść, a następnie spłukać czystą wodą. Ponieważ coli nie należy rozcieńczać, metoda ta jest odpowiednia do usuwania mchu z małych obszarów, takich jak pojedyncze kamienie. Nie nadaje się jednak do większych powierzchni, na przykład do usuwania mchu z asfaltu. Ponadto nie należy używać coli w przypadku wrażliwych na działanie kwasów posadzek takich jak: marmur lub beton.

Jeżeli chcesz skutecznie usunąć mech z dużych powierzchni, idealnym rozwiązaniem będzie roztwór składający się z 10 litrów wrzącej wody i 15-20 gramów sody. Przed zastosowaniem roztworu w słoneczny dzień należy usunąć mech np.: z kostki brukowej, którą chcesz wyczyścić, a następnie miotłą rozprowadzić roztwór na jej powierzchni. Roztwór najlepiej pozostawić na kilka dni, ale jeżeli masz mało czasu, wystarczy co najmniej na pięć godzin. Resztki mchu można łatwo usunąć szczotką do szorowania. W przypadku delikatnych posadzek wykonanych z marmuru, kamienia naturalnego i wapienia, roztwór należy przygotować z 15 gramów nadmanganianu potasu i 10 litrów wrzącej wody. Stosować go w taki sam sposób jak mieszaninę napojów gazowanych, ale najpierw należy wypróbować go w mało widocznym miejscu. Jego stosowanie jest zalecane tylko na impregnowanych wykładzinach podłogowych, ponieważ sól potasowa może zmienić kolor wody, ale także posadzki na brązowo-fioletowy. Podczas pracy należy koniecznie stosować rękawice.