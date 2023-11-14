JAK SZYBKO I SKUTECZNIE CZYŚCIĆ RYNNY, RURY SPUSTOWE I DACHOWE?
Dla większości z nas czyszczenie rynien jest prawdopodobnie jednym z bardziej nieprzyjemnych obowiązków. Jeżeli jednak rynny i rury spustowe są zatkane, a woda deszczowa nie może prawidłowo spływać, nie pozostaje nic innego, jak oczyścić rynny i usunąć zalegające w nich liście i inne zanieczyszczenia. W przeciwnym razie, podczas następnych opadów, rynna mogłaby nie być w stanie odprowadzać wody, co mogłoby uszkodzić dach, elewacje lub patio. Jak szybko, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne wyczyścić rynny? Oto praktyczne wskazówki dotyczące czyszczenia rynien dachowych i rur.
Regularny przegląd rynien: jak często sprawdzać szczelność rynien
Aby uniknąć poważnych konsekwencji wynikających z zaburzonej szczelności i drożności rynien, warto regularnie sprawdzać ich stan techniczny. Przegląd rynien należy wykonywać co najmniej raz do roku. W przypadku rynien stalowych, które mają tendencje do szybszego zatykania, stan rynien warto weryfikować nawet częściej.
Jak często wykonywać regularne czyszczenie i co wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem prac?
Co należy wziąć pod uwagę podczas czyszczenia rynny?
Przed rozpoczęciem czyszczenia rynny należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: kiedy i jak często zaleca się czyszczenie rynien? Jakie narzędzia do czyszczenia rynien najlepiej nadają się do tego celu? Ile kosztuje wyczyszczenie rynien i co jeszcze należy wziąć pod uwagę? Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania.
Jak często warto czyścić rynny?
Ja często czyścić rynny? Zaleca się czyszczenie orynnowania co najmniej raz w roku. Jeżeli w pobliżu znajdują się drzewa lub las, konieczne może być czyszczenie częściej niż raz w roku. Dokładne czyszczenie rynien z liści pomoże zminimalizować ryzyko zalegania wody opadowej w rynnach i umożliwi swobodne odprowadzanie wody deszczowej. Przy niedrożnych rynnach, zwłaszcza w przypadku intensywnych opadów woda może się bowiem przelewać, zwiększając ryzyko zawilgocenia ścian i powstania zacieków. Kiedy należy czyścić rynny?
Kiedy warto wykonać przegląd i czyszczenie rynien?
Najlepiej czyścić i konserwować rynny późną jesienią, gdy wszystkie liście spadną z drzew, ale jeszcze przed pierwszymi przymrozkami i opadami śniegu.
Ile kosztuje czyszczenie rynien?
Zależy, czy samodzielnie chcesz wyczyścić system rynnowy, czy też zatrudnić do tego profesjonalną firmę. To drugie rozwiązanie jest oczywiście znacznie droższe i w większości przypadków nie jest nawet konieczne. Odpowiednie narzędzia umożliwiają samodzielne czyszczenie rynien. Dla właściciela domu jest to długoterminowa inwestycja. Jeżeli wynajmujesz nieruchomość, prawdopodobnie jej właściciel poniesie koszty czyszczenia rynien. Co do zasady, czyszczenie rynien jest obowiązkiem wynajmującego, ale koszty poniesione w związku z tym procesem mogą stanowić część kosztów operacyjnych. W takim przypadku odpowiedni zapis musi się znaleźć w umowie.
Usuwanie zanieczyszczeń z rynny: z drabiną czy bez?
Aby profesjonalnie i bezpiecznie wykonać czyszczenie systemu rynnowego, zaleca się użycie profesjonalnych narzędzi do czyszczenia rynien, zamiast korzystania z drabiny, wiadra i szczotki. Czyszczenie rynien za pomocą miotły lub szczotki jest zadaniem pracochłonnym, a także nieprzyjemnym. Trzeba wspiąć się na drabinę, następnie wyczyścić fragment rynny, zejść z drabiny, przesunąć ją, a potem powtórzyć cały proces. Jest to bardzo nieefektywna metoda, a jednocześnie niebezpieczna, ponieważ drabina nie zawsze ma bezpieczne oparcie. Lepszą alternatywą jest wybór rozwiązania, które umożliwia czyszczenie rynien i rur spustowych z ziemi.
Jakie środki ostrożności należy wcześniej podjąć?
Podczas czyszczenia rynien należy zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną. Obuwie antypoślizgowe, rękawice i stosować gogle ochronne. W przypadku korzystania z drabiny trzeba zawsze zapewnić bezpieczne oparcie. Druga osoba powinna przytrzymywać drabinę. Najpierw ręcznie usunąć duże zanieczyszczenia takie jak: połamane kawałki cegieł, pozostałości fajerwerków i gałęzie. Specjalne sita zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do rury spustowej. Podczas czyszczenia rynien myjką ciśnieniową nigdy nie należy stawać na drabinie. Zamiast tego zaleca się użycie specjalnie zaprojektowanego zestawu do czyszczenia rynien w połączeniu z myjką ciśnieniową, którą można obsługiwać z ziemi.
Akcesoria do samodzielnego czyszczenia rynien
Niezależnie od tego, czy chodzi o czyszczenie rynien w niskim, czy też wysokim domu, można to zrobić samodzielnie przy pomocy zestawu do czyszczenia rynien i rur. Skutecznie i bez wysiłku wyczyścisz rynny oraz odpływy. Podczas testowania różnych narzędzi, bezpieczeństwo zawsze powinno być najważniejsze.
Dzięki dobrze przemyślanemu rozwiązaniu można wyczyścić rynny w profesjonalny sposób, bez narażania się na niebezpieczeństwo lub konieczności zatrudniania do tego zewnętrznej firmy i ponoszenia wysokich kosztów. Sercem systemu są sanki czyszczące, które umieszcza się w rynnie i podłącza do pistoletu myjki ciśnieniowej, z dołączonym 20-metrowym wężem wysokociśnieniowym. Do spodu sanek przymocowane są dwie dysze wysokociśnieniowe, które wyrzucają wodę do tyłu. Ciśnienie powoduje, że sanki poruszają się do przodu i jednocześnie wypłukują do tyłu wszystkie zanieczyszczenia. Wystarczy tylko raz wejść na drabinę, aby umieścić sanki na miejscu i przymocować prowadnicę węża do rynny. Następnie pistolet myjki ciśnieniowej można obsługiwać z ziemi.
Jak samodzielnie wyczyścić rynny: wskazówki krok po kroku
Regularne czyszczenie rynien przy pomocy zestawu do czyszczenia rynien i rur jest łatwe, wygodne i bezpieczne. Jak krok po kroku je wykonać?
1. Najpierw podłączyć dysze wysokociśnieniowe do myjki ciśnieniowej. Jeżeli fabrycznie zamontowane dysze nie są pasują do posiadanej myjki ciśnieniowej, należy poluzować zaciski blokujące i włożyć odpowiednie dysze. Następnie ponownie je zabezpieczyć. Odpowiednie dysze do myjki ciśnieniowej można znaleźć w instrukcji obsługi.
2. Zgodnie z instrukcją obsługi, zamontować adapter na wężu myjki ciśnieniowej, a następnie przeciągnąć go przez prowadnicę węża i podłączyć do wózka czyszczącego i zacisku.
3. Po usunięciu dużych zanieczyszczeń, sito znajdujące się w zestawie, włożyć do górnej części rury spustowej.
4. Zamontować zacisk z prowadnicą węża z boku rynny, włożyć sanki do rynny i wyrównać wąż z czerwonym znacznikiem.
5. Następnie podłączyć system do złącza pistoletu myjki ciśnieniowej i uruchomić urządzenie. Ręcznie poprowadzić wąż wysokociśnieniowy. Gdy tylko pistolet myjki ciśnieniowej zostanie uruchomiony, sanki czyszczące przesuwają się przez rynnę i dzięki dwóm dyszom ze strumieniem wody skierowanym do tyłu, oczyszczają ją.
6. Aby uzyskać lepszy efekt płukania, od czasu do czasu, za pomocą węża wysokociśnieniowego, sanki można nieco cofnąć. Aby usunąć uporczywe zanieczyszczenia proces czyszczenia można powtórzyć kilka razy.
7. Po zakończeniu czyszczenia należy wyłączyć myjkę ciśnieniową i usunąć zebrane zanieczyszczenia, które zgromadziły się na sicie przy rurze spustowej. Na koniec zdjąć zacisk i urządzenie.
Jak jednocześnie wyczyścić rurę spustową i odpływy?
Praktyczny zestaw do czyszczenia rynien i rur umożliwia skuteczne czyszczenie rur spustowych i domowych odpływów. Dla optymalnej wydajności, rynny i rury spustowe powinny być czyszczone co najmniej raz w roku. Dlatego dobrym pomysłem jest czyszczenie obu elementów po kolei.
Aby pozbyć się zanieczyszczeń z rury wąż do czyszczenia rur podłączyć do myjki ciśnieniowej, a następnie kawałek po kawałku wepchnąć go do środka. W tym celu zamiast sanek należy użyć dołączonej dyszy do czyszczenia rur. Dysza wysokociśnieniowa jest przykręcona do węża wysokociśnieniowego. Wąż ciśnieniowy ma czerwone oznakowanie bezpieczeństwa i musi być wsunięty do rury przynajmniej do wysokości tego oznakowania. Dopiero wówczas należy włączyć myjkę ciśnieniową. Proces czyszczenia należy przerwać, gdy tylko czerwone oznaczenie będzie ponownie widoczne po wyciągnięciu węża. Ten krok jest bardzo ważny, aby zapobiec rozpryskiwaniu się wody i niekontrolowanemu skręcaniu się węża. Po włączeniu myjki ciśnieniowej należy ręcznie wprowadzić wąż do rury. Ciśnienie usunie nawet uporczywe zatory. W tym celu należy kilkakrotnie nacisnąć i zwolnić dźwignię. Aby zabezpieczyć fasady budynków i patio przed zanieczyszczeniami, zalecamy ustawienie wiadra na końcu rury spustowej.
Ponadto odpływy i świetliki dachowe można skutecznie wyczyścić za pomocą myjki ciśnieniowej lub myjki średniociśnieniowej. Delikatne powierzchnie takie jak kratki z tworzywa sztucznego w świetlikach dachowych, można skutecznie i delikatnie wyczyścić myjką akumulatorową. Jeżeli szyb piwniczny został wykonany z litego kamienia, można go wyczyścić za pomocą myjki ciśnieniowej.