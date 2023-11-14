Akcesoria do samodzielnego czyszczenia rynien

Niezależnie od tego, czy chodzi o czyszczenie rynien w niskim, czy też wysokim domu, można to zrobić samodzielnie przy pomocy zestawu do czyszczenia rynien i rur. Skutecznie i bez wysiłku wyczyścisz rynny oraz odpływy. Podczas testowania różnych narzędzi, bezpieczeństwo zawsze powinno być najważniejsze.

Dzięki dobrze przemyślanemu rozwiązaniu można wyczyścić rynny w profesjonalny sposób, bez narażania się na niebezpieczeństwo lub konieczności zatrudniania do tego zewnętrznej firmy i ponoszenia wysokich kosztów. Sercem systemu są sanki czyszczące, które umieszcza się w rynnie i podłącza do pistoletu myjki ciśnieniowej, z dołączonym 20-metrowym wężem wysokociśnieniowym. Do spodu sanek przymocowane są dwie dysze wysokociśnieniowe, które wyrzucają wodę do tyłu. Ciśnienie powoduje, że sanki poruszają się do przodu i jednocześnie wypłukują do tyłu wszystkie zanieczyszczenia. Wystarczy tylko raz wejść na drabinę, aby umieścić sanki na miejscu i przymocować prowadnicę węża do rynny. Następnie pistolet myjki ciśnieniowej można obsługiwać z ziemi.