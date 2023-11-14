Czyszczenie mebli ogrodowych: Wskazówki i porady dotyczące pielęgnacji
Taras lub weranda nie wyglądają przytulnie, jeśli nie mają czegoś, co je zdobi: Mebli ogrodowych! Aby krzesła i stoły wyglądały jak najlepiej, należy je od czasu do czasu umyć. Ale jeśli chodzi o czyszczenie mebli ogrodowych, może się okazać, że sytuacja jest nieco podobna do podejmowania noworocznych postanowień. Na początku jesteś naprawdę zmotywowany, a potem twój entuzjazm zaczyna słabnąć. Aby jednak jak najdłużej cieszyć się meblami ogrodowymi, należy je regularnie czyścić i konserwować.
O czym należy pamiętać podczas czyszczenia mebli ogrodowych?
Zanim porozmawiamy o tym, jakie narzędzia i produkty pielęgnacyjne są potrzebne do czyszczenia mebli ogrodowych i jak należy dbać o różne materiały, najpierw omówmy podstawowe informacje.
Czyszczenie mebli ogrodowych to nie tylko przywrócenie im nowego wyglądu, ale także zapobieganie uporczywym osadom brudu, takim jak mech lub porosty grzybowe, które atakują materiał i niszczą jego trwałość. Dlatego warto przeczytać więcej na temat pielęgnacji mebli ogrodowych, aby być na bieżąco i móc w pełni wykorzystać ich potencjał.
Do czyszczenia mebli ogrodowych można używać następujących produktów:
- Szczotka do mycia i/lub gąbka, a także letnia woda i płyn do mycia naczyń,
- Szczotka ręczna, miotła i wiadro,
- Wąż z dyszą lub lanca spryskująca,
- Myjka ciśnieniowa, np. w połączeniu ze szczotkami i środkami czyszczącymi,
- Myjka niskociśnieniowa lub średniociśnieniowa (zasilana bateryjnie, aby można ją było transportować),
- Odpowiednia odzież ochronna.
Kiedy czyścić meble ogrodowe?
Meble ogrodowe należy czyścić co najmniej dwa razy w roku - najlepiej na początku sezonu ogrodowego na wiosnę, a następnie ponownie jesienią, kiedy nadchodzi czas zimowania ogrodu. Nawiasem mówiąc, czyszczenie mebli ogrodowych powinno zawsze odbywać się przy suchej pogodzie. Dzięki temu każdy element może całkowicie wyschnąć, a wszelkie oleje i lakiery, których używasz (np. do impregnowania drewnianych mebli), mają czas, aby zadziałać.
Nie ma nic złego w częstszym czyszczeniu mebli ogrodowych, jeśli sobie tego życzysz. Może to jednak zależeć od tego, z jakich materiałów wykonane są meble, jak bardzo są narażone na warunki atmosferyczne i jak ważne jest dla Ciebie, aby Twoje ławki, krzesła, stoły itp. wyglądały schludnie. Jeśli meble pozostają na zewnątrz przez cały rok, będą narażone na różne warunki atmosferyczne, co oznacza, że mogą się szybciej brudzić i dlatego trzeba je częściej czyścić. W miesiącach jesiennych i zimowych warto umieścić meble ogrodowe w suchym miejscu, np. w szopie lub piwnicy.
Czyszczenie mebli ogrodowych: wskazówki dotyczące drewna, plastiku i innych materiałów
Istnieją również wyjątki od reguły, jeśli chodzi o pielęgnację mebli ogrodowych. W zależności od materiału zaleca się stosowanie różnych środków czyszczących:
Plastik
Plastikowe meble z czasem żółkną i szarzeją, jeśli zostaną pozostawione na zewnątrz. Żółknięcie i blaknięcie można usunąć specjalnym detergentem do czyszczenia plastiku. W przeciwieństwie do konwencjonalnych uniwersalnych środków czyszczących, ten rodzaj detergentu zawiera aktywny środek do usuwania brudu, który bardzo skutecznie czyści plastikowe meble ogrodowe.
Drewno
W przeciwieństwie do odpornych gatunków drewna, takich jak teak, eukaliptus lub robinia, które są naturalnie odporne na warunki atmosferyczne dzięki olejkom eterycznym, lakierowane meble ogrodowe wykonane z miękkiego drewna (np. buku lub świerku) zwykle wymagają większej pielęgnacji. Należy zawsze pracować zgodnie z usłojeniem i unikać agresywnych środków czyszczących lub drucianych szczotek. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na czyszczenie za pomocą samodzielnie wymieszanego mydła, czy też wybierzesz detergent do czyszczenia drewna ze specjalistycznego sklepu, rozpuszczone resztki brudu należy dokładnie spłukać, a następnie wypolerować meble suchą szmatką i zabezpieczyć olejem.
Rattan
Przeplatany, nierówny naturalny materiał sprawia, że ręczne czyszczenie szmatką lub ściereczką nie jest łatwe. W przypadku pojawienia się pęknięć istnieje również ryzyko powstawania drzazg. Ponadto brud może gromadzić się w szczelinach między plecionym materiałem kosza. Można to szybko i skutecznie wyczyścić za pomocą myjki niskociśnieniowej, średniociśnieniowej lub wysokociśnieniowej. Jeśli używasz tej ostatniej, upewnij się, że używasz niskiego ciśnienia i zachowaj odległość od mebli, aby nie uszkodzić wrażliwego materiału. Noś odpowiednią odzież ochronną, taką jak grube rękawice i okulary ochronne. Ponieważ rattan nie jest szczególnie odporny na warunki atmosferyczne, jest kruchy, podatny na pęknięcia i często pada ofiarą szarych plam, w miesiącach jesiennych i zimowych lepiej jest umieścić meble ogrodowe wykonane z rattanu w szopie.
Wskazówka
Aby zachować elastyczność mebli rattanowych, można je od czasu do czasu lekko polewać wodą. Należy jednak uważać, ponieważ zbyt duża ilość wody może sprawić, że rattan stanie się kruchy. Dlatego po dokładnym wyczyszczeniu meble należy zawsze wysuszyć.
Metal
Meble ogrodowe wykonane z metalu powinny wyglądać jak najlepiej. Czyszczenie jest dość proste, ponieważ materiał ten jest bardzo odporny. Najszybszym sposobem na wyczyszczenie metalowych krzeseł i ławek jest użycie myjki wysokociśnieniowej. Brud można skutecznie usunąć za pomocą dodatkowej szczotki do mycia, która jest przymocowana do myjki ciśnieniowej. Do czyszczenia metalowych mebli można również użyć zwykłej gąbki. Jeśli zauważysz, że na meblach powstały nieestetyczne plamy rdzy, mycie wysokociśnieniowe jest jedynym sposobem na ich usunięcie.
Materiał
Aby Twoje meble ogrodowe były całkowicie czyste, poduszki siedzisk, podkładki i tapicerka powinny być również wyprane. Pyłki lub liście można szybko i łatwo usunąć szczotką ręczną. Ale co, jeśli coś się rozleje podczas grillowania? Plamy tłuszczu, najskuteczniej można usunąć w pralce. Większość pokrowców ma z boku zamek błyskawiczny, dzięki czemu można je zdjąć. Jeśli pokrowca nie da się zdjąć, można użyć szczotek, gąbek lub szmatek. Wystarczy wlać odrobinę płynu do mycia naczyń lub detergentu do letniej wody i dokładnie, ale nie za mocno, wyszorować plamę, wykonując ruchy okrężne. W przypadku szczególnie uporczywych plam pomoże uniwersalny odplamiacz. Możesz również czyścić tapicerkę w bardziej higieniczny sposób, używając środka do czyszczenia dywanów. Najlepiej po każdym użyciu schować poduszki, by nie narażać ich na zużywanie.
Usuwanie ciężkich zabrudzeń, plam i szarych przebarwień
Przed rozpoczęciem procesu czyszczenia wszystkie meble ogrodowe powinny zostać usunięte z patio. Zapobiegnie to zabrudzeniu mebli resztkami brudu zaraz po ich wyczyszczeniu. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku korzystania z myjki ciśnieniowej.
Przed czyszczeniem mebli ogrodowych wodą należy najpierw usunąć cały kurz i luźny brud za pomocą ręcznej szczotki. Następnie jeśli zdecydujesz się wyczyścić meble ogrodowe bez myjki ciśnieniowej, możesz wyczyścić stół ogrodowy, krzesła i ławki w tym samym czasie, spryskując je wężem ogrodowym. Specjalne przystawki, takie jak czyszczący pistolet natryskowy z obrotowym strumieniem lub zwykłe lance natryskowe, mogą wzmocnić i skoncentrować strumień wody. Metody te całkiem dobrze radzą sobie z usuwaniem pyłków, plam, ptasich odchodów i resztek owadów.
Teraz weź gąbkę lub szczotkę do mycia i dokładnie wyszoruj powierzchnie miękkim mydłem rozpuszczonym w letniej wodzie lub specjalnymi środkami czyszczącymi. Następnie spłucz brud, wypoleruj powierzchnie do sucha szmatką lub pozwól im wyschnąć na słońcu. Jeśli chodzi o drewniane meble, może się okazać, że występują na nich szare przebarwienia. W takim przypadku nałóż specjalny środek do szarzenia i pozostaw go na kilka godzin. Na koniec spłucz czystą wodą.
Czyszczenie mebli ogrodowych myjką ciśnieniową
Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i wysiłek podczas czyszczenia mebli ogrodowych, możesz czyścić i pielęgnować stół ogrodowy, krzesła i ławki za pomocą myjki ciśnieniowej. W przypadku bardzo uporczywych zabrudzeń istnieje wiele odpowiednich akcesoriów, które można podłączyć do urządzenia, takich jak szczotka do mycia. Wbrew przekonaniu, że w ten sposób marnuje się wodę, jest wręcz przeciwnie. Za pomocą myjki ciśnieniowej, po zakończeniu szybkiego czyszczenia powierzchni, można dotrzeć do obszarów, które są dotknięte szczególnie uporczywymi plamami - pozwala to na czyszczenie mebli ogrodowych, ale bez marnowania wody.
Ale uwaga! Nie każdy materiał może wytrzymać czyszczenie przy użyciu wysokiego ciśnienia i środków czyszczących. Drewno jest materiałem naturalnym i reaguje dość wrażliwie na wilgoć lub środki czyszczące, w zależności od rodzaju i sposobu jego produkcji. Meble ogrodowe wykonane z twardego drewna, takiego jak robinia, dąb, teak lub bambus, można łatwo czyścić myjką ciśnieniową. Właściciele ogrodów powinni uważać na drewniane meble wykonane ze świerku lub buku, ponieważ ich powierzchnia może zostać szybko uszkodzona przez nadmierne ciśnienie wody.
Jak czyścić meble ogrodowe za pomocą myjki ciśnieniowej i odpowiedniego detergentu:
- Najpierw usuń wszelkie grubsze zabrudzenia z mebli ogrodowych. W tym celu można użyć ustawień „SOFT” lub „HARD” na urządzeniu, aby zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienie. Można również użyć zwykłej nasadki spryskującej i węża ogrodowego.
- Włóż wąż ssący myjki ciśnieniowej do butelki lub wlej detergent do zbiornika i ustaw rurę strumieniową na ustawienie „MIX”. Zapewni to mieszanie się roztworu detergentu ze strumieniem wody podczas pracy.
- Spryskaj meble ogrodowe środkiem czyszczącym pod niskim ciśnieniem, pozostaw na około 30 sekund, a następnie dokładnie spłucz rozpuszczony brud przy użyciu wysokiego ciśnienia. Może to trochę potrwać, zwłaszcza jeśli brud jest dość uporczywy. Następnie meble ogrodowe należy pozostawić do dokładnego wyschnięcia.
Ostatnie szlify pielęgnacji mebli ogrodowych: Jaki środek czyszczący wybrać?
Zabrudzone meble ogrodowe można łatwiej wyczyścić i usunąć szare plamy za pomocą specjalnych produktów do pielęgnacji i środków czyszczących. Używany produkt zależy od materiału, który chcemy czyścić. Można wybrać uniwersalny środek czyszczący lub specjalny koncentrat. Po czyszczeniu można zastosować specjalny olej do konserwacji drewna w celu uszczelnienia drewnianych mebli ogrodowych. Zapewnia to uszczelnienie powierzchni i jednocześnie chroni materiał przed wnikaniem wilgoci. Produkty do pielęgnacji, takie jak detergent do czyszczenia drewna 3 w 1, można wygodnie mieszać bezpośrednio ze strumieniem wody myjki ciśnieniowej. Pozwala to na czyszczenie, konserwację i ochronę mebli ogrodowych przed promieniami UV.