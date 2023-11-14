Kiedy czyścić meble ogrodowe?

Meble ogrodowe należy czyścić co najmniej dwa razy w roku - najlepiej na początku sezonu ogrodowego na wiosnę, a następnie ponownie jesienią, kiedy nadchodzi czas zimowania ogrodu. Nawiasem mówiąc, czyszczenie mebli ogrodowych powinno zawsze odbywać się przy suchej pogodzie. Dzięki temu każdy element może całkowicie wyschnąć, a wszelkie oleje i lakiery, których używasz (np. do impregnowania drewnianych mebli), mają czas, aby zadziałać.

Nie ma nic złego w częstszym czyszczeniu mebli ogrodowych, jeśli sobie tego życzysz. Może to jednak zależeć od tego, z jakich materiałów wykonane są meble, jak bardzo są narażone na warunki atmosferyczne i jak ważne jest dla Ciebie, aby Twoje ławki, krzesła, stoły itp. wyglądały schludnie. Jeśli meble pozostają na zewnątrz przez cały rok, będą narażone na różne warunki atmosferyczne, co oznacza, że ​​mogą się szybciej brudzić i dlatego trzeba je częściej czyścić. W miesiącach jesiennych i zimowych warto umieścić meble ogrodowe w suchym miejscu, np. w szopie lub piwnicy.