CZYSZCZENIE ZIMOWEGO OGRODU: NAJLEPSZE WSKAZÓWKI
Wiele osób marzy o własnym ogrodzie zimowym - można w nim uprawiać rośliny, a także zapewnia dodatkową przestrzeń mieszkalną, w której można się zrelaksować. Ogrody zimowe są zwykle w całości wykonane głównie ze szkła, nawet dach. Aby nadal zachwycały wyglądem niestety wymaga pielęgnacji i konserwacji. Artykuł zawiera wskazówki dotyczące czyszczenia zimowego ogrodu.
O czym należy pamiętać podczas czyszczenia i pielęgnacji zimowego ogrodu?
Ogród zimowy, a konkretnie jego dach z czasem ulega zanieczyszczeniu z powodu różnych warunków atmosferycznych. Zanieczyszczenia atmosferyczne powodowane przez sadzę lub drobny pył, pyłki, liście i igły, a także odchody ptaków i owadów przyczyniają się do pogorszenia wyglądu zimowego ogrodu. Aby utrzymać zimowy ogród w doskonałym stanie i zapewnić, że zanieczyszczone okna nie zepsują jego przytulnego charakteru, warto czyścić go dwa razy w roku. Dobrym czasem na to jest wiosna, kiedy ogród zaczyna wracać do życia po mroźnej zimie.
Czyszczenie zimowego ogrodu to nie tylko kwestia estetyki, ale także dbałość i konserwacja każdej jego części takiej jak: konstrukcja nośna i zintegrowane, gumowe uszczelki. Należy pamiętać, że im dłużej zwleka się z czyszczeniem zimowego ogrodu, tym więcej czasu i wysiłku trzeba będzie włożyć później w jego czyszczenie. Upewnić się, że czyścisz zimowy ogród w pochmurny dzień, ponieważ w bardzo słoneczne lub nawet gorące dni okna zbyt szybko wyschną, co spowoduje powstanie nieestetycznych smug.
Do czyszczenia zimowych ogrodów można używać różnych urządzeń, narzędzi i środków czyszczących:
- drabiny;
- węża z nakładką spryskującą;
- ściągaczki do okien;
- szczotki do mycia i ściereczki z mikrofibry, a także letniej wody;
- płynu do mycia naczyń lub koncentratu do mycia szklanych powierzchni
- myjki do okien
- myjki ciśnieniowej z rurą teleskopową i odpowiednią nakładką do czyszczenia szklanych powierzchni.
Jak prawidłowo czyścić szklany dach zimowego ogrodu?
Czyszczenie bocznych okien zimowego ogrodu nie jest tak trudnym zadaniem, ale jeżeli zimowy ogród jest stosunkowo wysoki lub chcesz wyczyścić dach, staje się to nieco trudniejsze. Nie jest to spowodowane samym czyszczeniem, ale tym, że obszary te są trudno dostępne, gdy znajdują się na wysokości kilku metrów.
Zasadniczo masz dwie opcje - albo wejdziesz na drabinę i ręcznie wyczyścisz powierzchnie, bądź też użyjesz myjki ciśnieniowej w połączeniu z teleskopową rurą strumieniową, co jest znacznie mniej niebezpiecznym i czasochłonnym rozwiązaniem.
Przed rozpoczęciem czyszczenia na mokro należy najpierw usunąć wszelkie luźne zanieczyszczenia, które nagromadziły się na dachu zimowego ogrodu i w rynnach. Najlepsze do tego są tradycyjne narzędzia czyszczące takie jak: szczotki, wiadra i pistolety spryskujące podłączone do węża ogrodowego oraz ściereczka do mycia szklanych krawędzi. Nie używać jeszcze myjki ciśnieniowej, w przeciwnym razie rozprowadzisz zanieczyszczenia po całym zimowym ogrodzie, jak również oknach. Większość dachów zimowych ogrodów jest nachylona, co sprawia, że czyszczenie powierzchni za pomocą węża ogrodowego staje się zdecydowanie łatwiejsze. Najlepiej ostrożnie spłukać zanieczyszczenia z najwyższego punktu do rynny. Inną wskazówką, która pozwala uniknąć dodatkowej pracy, jest umieszczenie miski lub sitka na dolnym końcu rynny, aby wychwycić wszystkie zanieczyszczenia, tak aby spłukiwane zanieczyszczenia nie przedostały się do ziemi i nie zanieczyściły tarasu. Zaleca się również usuwanie zanieczyszczeń z rynny zimowego ogrodu, aby nie zatykała się i nie przelewała podczas późniejszego czyszczenia wodą.
Nadszedł czas, aby rozpocząć czyszczenie szklanego dachu zimowego ogrodu. W tym celu najlepiej użyć wysuwanej rury teleskopowej z dołączoną szczotką, a następnie podłączyć ją do węża ogrodowego. Konieczne upewnić się, że drabina stoi na stabilnym i równym podłożu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa poprosić kogoś o jej przytrzymanie. Najpierw wyczyść górną część dachu, a następnie powoli przesuwać się wzdłuż pochyłych krawędzi. W przypadku wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeń, zwiększyć ciśnienie i kilkukrotnie wyszczotkować zanieczyszczone miejsca. Środki czyszczące do mycia okien są dobrym wyborem, ponieważ nie tylko zapewniają olśniewające czystością szklane powierzchnie, ale także zapobiegają porastaniu mchem. Ostatnim krokiem jest ponowne dokładne spryskanie wodą całej powierzchni.
Wskazówka
Działa to jeszcze łatwiej i skuteczniej dzięki obrotowej teleskopowej rurze strumieniowej i pasującej nakładce do czyszczenia elewacji i szkła, którą można podłączyć do myjki ciśnieniowej. Umożliwia to łatwiejsze dotarcie do wyżej położonych okien i szklanych dachów, bez konieczności wspinania się na drabiny.
Jak czyścić okna zimowych ogrodów?
Jeśli zimowy ogród jest wykonany głównie ze szkła, procedura jest zasadniczo taka sama jak w przypadku tradycyjnego mycia okien. Aby zapobiec ponownemu zanieczyszczeniu okien, warto wcześniej szczotką lub ściereczką zetrzeć zanieczyszczenia i pył z ram okien i drzwi. Zastosować odpowiednią technikę, aby upewnić się, że okna nie zostaną pokryte smugami po ich wyczyszczeniu. Aby to zrobić, najpierw spryskać szklaną powierzchnię roztworem czyszczącym, a następnie osuszyć ją ściereczką z mikrofibry lub ściągaczką. Jeżeli zdecydujesz się użyć ściągaczki do okien, najlepiej zetrzeć resztki płynu ruchami przypominającymi kształt ósemki, w kierunku z góry do dołu. Na koniec wypolerować bawełnianą ściereczką do naczyń lub ściereczką z mikrofibry.
Wskazówka
Do czyszczenia wykładzin i posadzek potrzebny jest odkurzacz i mop. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje również odpowiednik dla szklanych powierzchni! Z bezprzewodową myjką do okien okna i szklane powierzchnie można łatwo i skutecznie wyczyścić, bez pozostawiania smug.
Czyszczenie zimowego ogrodu z użyciem myjki ciśnieniową lub bez?
Krótka odpowiedź brzmi: oba sposoby są możliwe! Należy zadać sobie pytanie, ile czasu i pieniędzy chcemy poświęcić na czyszczenie i konserwację zimowego ogrodu? Jeśli chcesz tanim kosztem umyć okna i inne części, dobrym rozwiązaniem są ściereczki do czyszczenia, wiadra i domowe sposoby. Jeżeli jednak chcesz zaoszczędzić czas podczas czyszczenia zimowego ogrodu lub szklanego dachu, najlepszym wyborem jest myjka ciśnieniowa. Ponadto czyszczenie jest jeszcze bardziej skuteczne w porównaniu ze standardową nakładką spryskującą, co sprawia, że pozwala zaoszczędzić wodę i jest przyjazne dla środowiska.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że urządzenie „wysokociśnieniowe", może czyścić powierzchnie i materiały przy użyciu niskiego ciśnienia. Na przykład zestaw do czyszczenia elewacji i szklanych powierzchni może być używany do delikatnego czyszczenia okien i szklanych dachów. Wymaga to po prostu nieco wolniejszej pracy i czyszczenia szklanych powierzchni z mniejszym naciskiem. Sposób działania krok po kroku:
1. Zacząć od wyregulowania kąta teleskopowej rury strumieniowej tak, aby był zgodny ze szklanym dachem. Aby to zrobić, pociągnąć dźwignię blokującą i zwolnić ją ponownie, gdy uzyskasz prawidłowy kąt.
2. Użyć dwóch teleskopowych stopni, aby dosięgnąć szklanego dachu na pożądanej wysokości. Podczas wydłużania rury należy upewnić się, że wewnątrz wąż może swobodnie się poruszać.
3. Wyczyścić szklany dach, poruszając się do przodu i w tył oraz na boki.
4. Aby zapewnić optymalne czyszczenie i brak smug, warto sięgnąć po preparat do mycia szkła. Jednak środek czyszczący nie powinien być używany w bezpośrednim świetle słonecznym ani pozostawiony do wyschnięcia na oknach.
5. Przed użyciem środka czyszczącego należy najpierw zdjąć nakładkę do czyszczenia elewacji i szkła.
6. Włożyć wąż ssący myjki ciśnieniowej do butelki ze środkiem czyszczącym lub włożyć butelkę do gniazda urządzenia.
7. Środek czyszczący nanieść na cały dach.
8. Podłączyć rurę do teleskopowej rury strumieniowej. Upewnić się, że brązowa lub szara dysza została podłączona do rury strumieniowej.
9. Ponownie szybko spłukać środek czyszczący.
Z jednej strony, podejście to jest bardzo odpowiednie do czyszczenia zewnętrznej części ogrodu zimowego bez obawy, że wyczyszczone części natychmiast ponownie zostaną zanieczyszczone. Z drugiej strony, materiały takie jak drewno, faliste tworzywo sztuczne, a także panele dwupokładowe wymagają innego czyszczenia.
Ostatnia wskazówka: Nie zaleca się używania myjek ciśnieniowych w przypadku delikatnych obszarów, takich jak gumowe uszczelki. Jeżeli nie można tego uniknąć, maksymalnie skrócić czas. Wysokie ciśnienie może powodować przedostawanie się wody i zanieczyszczeń pod gumę, co może uszkodzić uszczelkę.