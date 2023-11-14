Jak prawidłowo czyścić szklany dach zimowego ogrodu?

Czyszczenie bocznych okien zimowego ogrodu nie jest tak trudnym zadaniem, ale jeżeli zimowy ogród jest stosunkowo wysoki lub chcesz wyczyścić dach, staje się to nieco trudniejsze. Nie jest to spowodowane samym czyszczeniem, ale tym, że obszary te są trudno dostępne, gdy znajdują się na wysokości kilku metrów.

Zasadniczo masz dwie opcje - albo wejdziesz na drabinę i ręcznie wyczyścisz powierzchnie, bądź też użyjesz myjki ciśnieniowej w połączeniu z teleskopową rurą strumieniową, co jest znacznie mniej niebezpiecznym i czasochłonnym rozwiązaniem.

Przed rozpoczęciem czyszczenia na mokro należy najpierw usunąć wszelkie luźne zanieczyszczenia, które nagromadziły się na dachu zimowego ogrodu i w rynnach. Najlepsze do tego są tradycyjne narzędzia czyszczące takie jak: szczotki, wiadra i pistolety spryskujące podłączone do węża ogrodowego oraz ściereczka do mycia szklanych krawędzi. Nie używać jeszcze myjki ciśnieniowej, w przeciwnym razie rozprowadzisz zanieczyszczenia po całym zimowym ogrodzie, jak również oknach. Większość dachów zimowych ogrodów jest nachylona, co sprawia, że czyszczenie powierzchni za pomocą węża ogrodowego staje się zdecydowanie łatwiejsze. Najlepiej ostrożnie spłukać zanieczyszczenia z najwyższego punktu do rynny. Inną wskazówką, która pozwala uniknąć dodatkowej pracy, jest umieszczenie miski lub sitka na dolnym końcu rynny, aby wychwycić wszystkie zanieczyszczenia, tak aby spłukiwane zanieczyszczenia nie przedostały się do ziemi i nie zanieczyściły tarasu. Zaleca się również usuwanie zanieczyszczeń z rynny zimowego ogrodu, aby nie zatykała się i nie przelewała podczas późniejszego czyszczenia wodą.

Nadszedł czas, aby rozpocząć czyszczenie szklanego dachu zimowego ogrodu. W tym celu najlepiej użyć wysuwanej rury teleskopowej z dołączoną szczotką, a następnie podłączyć ją do węża ogrodowego. Konieczne upewnić się, że drabina stoi na stabilnym i równym podłożu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa poprosić kogoś o jej przytrzymanie. Najpierw wyczyść górną część dachu, a następnie powoli przesuwać się wzdłuż pochyłych krawędzi. W przypadku wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeń, zwiększyć ciśnienie i kilkukrotnie wyszczotkować zanieczyszczone miejsca. Środki czyszczące do mycia okien są dobrym wyborem, ponieważ nie tylko zapewniają olśniewające czystością szklane powierzchnie, ale także zapobiegają porastaniu mchem. Ostatnim krokiem jest ponowne dokładne spryskanie wodą całej powierzchni.