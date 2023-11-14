Na co należy zwrócić uwagę podczas czyszczenia tarasowych płyt betonowych?

Tarasy wykonane z betonu lub kamienia naturalnego zachwycają nie tylko nowoczesnym wyglądem, ale także nieskomplikowaną konserwacją. Ponieważ gładkie płyty tarasowe w porównaniu z drewnianym patio łatwiej się czyści. Z czasem widoczne na nich stają się ślady użytkowania: po pewnym czasie płytki tarasowe i fugi stają się zanieczyszczone i porastają je też glony, mech, chwasty i wykwity. Poza tym wyglądają niezbyt estetycznie, jak również mogą być niebezpieczne, ponieważ zwłaszcza mech i glony są śliskie, a także można łatwo się na nich poślizgnąć. Jak najlepiej czyścić płyty tarasowe?

Do czyszczenia kamieni tarasowych i betonowych płyt tarasowych właściciele ogrodów mogą używać narzędzi elektrycznych oraz odpowiednich preparatów chemicznych, a także przyjaznych dla środowiska domowych sposobów. Obowiązuje następująca zasada: aby chronić płyty tarasowe przed uszkodzeniem, należy zawsze dostosować metodę czyszczenia do rodzaju materiału, z którego zostały wykonane. Narzędzia takie jak skrobaki do fug, myjki ciśnieniowe, urządzenie do czyszczenia powierzchni lub środki do czyszczenia patio mogą być równie skuteczne, co wypróbowane i sprawdzone, domowe sposoby.