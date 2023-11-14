CZYM CZYŚCIĆ TARAS: PRZEWODNIK PO CZYSZCZENIU TARASOWYCH PŁYT BETONOWYCH
Szczególnie w cieplejszych miesiącach patio jest często wykorzystywane jako dodatkowa część dzienna i jadalna. W końcu oferuje mnóstwo miejsca, aby wygodnie usiąść razem, zjeść posiłek lub się poopalać. Aby przestrzeń zewnętrzna wyglądała jak najlepiej, płyty tarasowe należy dokładnie czyścić co najmniej dwa razy w roku. Dzięki tym wskazówkom i poradom tarasy znów będą olśniewać czystością.
Na co należy zwrócić uwagę podczas czyszczenia tarasowych płyt betonowych?
Tarasy wykonane z betonu lub kamienia naturalnego zachwycają nie tylko nowoczesnym wyglądem, ale także nieskomplikowaną konserwacją. Ponieważ gładkie płyty tarasowe w porównaniu z drewnianym patio łatwiej się czyści. Z czasem widoczne na nich stają się ślady użytkowania: po pewnym czasie płytki tarasowe i fugi stają się zanieczyszczone i porastają je też glony, mech, chwasty i wykwity. Poza tym wyglądają niezbyt estetycznie, jak również mogą być niebezpieczne, ponieważ zwłaszcza mech i glony są śliskie, a także można łatwo się na nich poślizgnąć. Jak najlepiej czyścić płyty tarasowe?
Do czyszczenia kamieni tarasowych i betonowych płyt tarasowych właściciele ogrodów mogą używać narzędzi elektrycznych oraz odpowiednich preparatów chemicznych, a także przyjaznych dla środowiska domowych sposobów. Obowiązuje następująca zasada: aby chronić płyty tarasowe przed uszkodzeniem, należy zawsze dostosować metodę czyszczenia do rodzaju materiału, z którego zostały wykonane. Narzędzia takie jak skrobaki do fug, myjki ciśnieniowe, urządzenie do czyszczenia powierzchni lub środki do czyszczenia patio mogą być równie skuteczne, co wypróbowane i sprawdzone, domowe sposoby.
Usuwanie dużych zanieczyszczeń z płyt tarasowych z betonu
Jak przywrócić betonom płytom pierwotny wygląd i oczyścić je z zanieczyszczeń? Przed przystąpieniem do gruntownego czyszczenia tarasu należy zacząć od usunięcia większych zanieczyszczeń. Oznacza to dodatkową pracę, ale zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń podczas czyszczenia płyt tarasowych. Luźne zanieczyszczenia, takie jak liście lub gałązki, najlepiej usunąć zamiatające je przy pomocy słomianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego szczotki. Podczas pracy metalowe grabie mogą hałasować, co może przeszkadzać sąsiadom, a także uszkodzić powierzchnię tarasu. Osoby posiadające duże, zewnętrzne patio powinny posiadać zamiatarkę, która całą pracę wykona za nich. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także energię.
Wskazówka: czyszczenie płyt betonowych
Regularnie czyścić płyty tarasowe, najlepiej kilka razy w roku, aby zapobiec zarastaniu ich przez glony oraz mech. Dogłębne czyszczenie warto wykonać zwłaszcza po okresie mrozów.
Czyste fugi tarasowe
Po wyczyszczeniu powierzchni tarasu nadszedł czas na wyczyszczenie fug. Do usuwania chwastów dobrze sprawdza się skrobak do fug. Szorowanie fug i usuwanie roślinności, chwastów lub mchu. Jest to bardzo czasochłonne zadanie i wymaga cierpliwości, ale wysiłek się opłaci. Jeżeli nie masz pod ręką skrobaka do fug, wystarczy użyć ogrodowej łopatki. Z kolei narzędzie do usuwania chwastów marki Kärcher jest bardziej wydajne i łatwiejsze w obsłudze. Prostszym rozwiązaniem jest użycie gorącej wody. Jest to niedrogie i ekologiczne rozwiązanie, które zwalcza chwasty od samych korzeni, ponieważ niszczy strukturę komórkową roślin, wraz z upływem czasu powodując jej obumieranie. Wadą tej metody jest to, że na początku chwasty pozostają, a żeby uzyskać pożądany efekt czynność trzeba powtórzyć kilka razy.
Po wyczyszczeniu fug i usunięciu z patio wszystkich luźnych zanieczyszczeń, nadszedł czas na dokładne wyczyszczenie płyt tarasowych.
Czyszczenie płyt tarasowych: usuwanie plam i przebarwień z powierzchni
dy po czerwonym winie, plamy z sosu dookoła stołu lub tłuste ślady pod grillem; należy szybko usunąć plamy, które pozostały na tarasie po letnim ucztowaniu. Szczególnie w przypadku płyt tarasowych o porowatej powierzchni, płyny szybko wsiąkają i mogą spowodować trudne do usunięcia przebarwienia. Zwłaszcza tłuszcz oraz olej pozostawiają uporczywe plamy na betonowych lub kamiennych posadzkach. Dedykowane Środki czyszczące do kamiennych powierzchni lub specjalne środki do czyszczenia betonu są dobrym sposobem na usunięcie tego typu plam. Środki czyszczące można bezpośrednio nanieść na zanieczyszczenia lub rozcieńczyć. W drugim przypadku ważne jest zachowanie odpowiednich proporcji. Produkt czyszczący nakłada się na obszary wymagające czyszczenia i pozostawia na około 2 do 5 minut. Następnie czystą wodą spłukać obszary.
Do czyszczenia i konserwacji płyt betonowych nie używaj preparatów zawierających amoniak i substancje wybielające. Mogą one bowiem wejść w reakcję z betonem i spowodować jego uszkodzenia.
Czyszczenie płyt betonowych: domowe sposoby
Patio można też wyczyścić za pomocą domowych sposobów. Można na przykład użyć mydła rozcieńczonego z ciepłą wodą lub przygotować własny środek czyszczący. Wystarczy odrobina sody oczyszczonej, octu lub soku z cytryny. Jednak przed przystąpieniem do pracy zaleca się przetestowanie środka czyszczącego w mało widocznej części patio. Jeżeli jednak pojawią się przebarwienia, najlepiej sięgnąć po profesjonalne środki czyszczące.
Gdy domowe sposoby działają, należy postępować w następujący sposób: Najpierw rozcieńczyć z wodą i obficie rozprowadzić na powierzchni tarasu. Ocet można stosować bezpośrednio lub zmieszany z wodą w proporcji 1:1. W przypadku sody oczyszczonej, w zależności od stopnia zanieczyszczeń, należy rozpuścić od 1 do 5 łyżek stołowych w 10 litrach wody. Mieszaninę pozostawić na powierzchni na 15 do 20 minut. Patio wyczyścić szorowarką, a na koniec spłukać czystą wodą.
Mechaniczne mycie betonowych płyt myjką ciśnieniową
Aby dokładnie usunąć zanieczyszczenia z całej powierzchni tarasu, należy użyć myjki ciśnieniowej. Woda z ciśnieniem do 180 barów uderza o posadzkę, co zapewnia wyjątkowo niezawodnie czyszczenie. To bardzo wygodny i oszczędzający czas sposób czyszczenia płyt tarasowych. Należy jednak zachować ostrożność: w zależności od rodzaju materiału, bezpośredni strumień wody może sprawić, że powierzchnia stanie się szorstka lub nawet ulec uszkodzeniu. Twarde kamienie można bez wahania czyścić przy pomocy wysokiego ciśnienia, podczas gdy do czyszczenia bardziej miękkich kamieni naturalnych należy stosować wyłącznie niskie ciśnienie. Aby nadal dokładnie czyścić płyty tarasowe niewielkim ciśnieniem, zaleca się stosowanie myjki ciśnieniowej wraz z urządzeniem do czyszczenia powierzchni T 7 PLUS T-Racer, w którym można zwiększyć odległość dysz od powierzchni, co umożliwia bardziej delikatne czyszczenie. W przypadku mniejszych powierzchni znakomicie sprawdzi się ręczna, bezprzewodowa myjka ciśnieniowa z pasującą szczotką do powierzchni płaskich PS 20.
Usuwanie zabrudzeń za pomocą urządzenia do czyszczenia tarasu - patio cleaner
Oprócz myjek ciśnieniowych, elektryczne urządzenie do czyszczenia tarasu patio cleaner również doskonale poradzi sobie z czyszczeniem płyt tarasowych. Dzięki połączeniu dwóch obrotowych i wymiennych szczotek walcowych do drewna lub szczotek walcowych do powierzchni kamiennych oraz zintegrowanemu dopływowi wody można usunąć nawet uporczywe zanieczyszczenia i zielone naloty. Ilość używanej wody można dostosować do rodzaju czyszczonej powierzchni. Do czyszczenia używać tylko niezbędnej ilości wody.
Zaledwie kilka kroków dzieli Cię od czystych płyt tarasowych:
- Krok 1: Przed rozpoczęciem pracy urządzenie do czyszczenia tarasu (patio cleaner) podłączyć do źródła wody. W zupełności wystarczy tradycyjny wąż ogrodowy.
- Krok 2: Przesunąć uchwyt, aby zapewnić dopływ wody. Teraz można także ustawić pożądaną ilość wody do czyszczenia tarasu. W przypadku materiałów takich jak beton, zwykle potrzebne jest mniej wody niż w przypadku drewna lub kamienia, gdy trzeba zużyć jej nieco więcej.
- Krok 3: Włączyć urządzenie. Aby optymalnie wyczyścić płyty tarasowe, urządzenie do czyszczenia tarasów należy równomiernie przesuwać po całej powierzchni. Obracające się pady usuwają zanieczyszczenia, a strumień wody natychmiast je spłukuje.
- Krok 4: Wystarczy szybko spłukać powierzchnię wężem ogrodowym i płyty tarasowe będą czyste.
Jak czyścić płyty tarasowe wykonane z kamienia naturalnego?
Tarasy wykonane z kamienia naturalnego takiego jak: granit, marmur, piaskowiec lub wapień, są wytrzymałe, odporne na ścieranie i zachowują swój oryginalny kolor. Ich wadą jest to, że naturalny materiał posiada niewielkie wgłębienia, w których gromadzą się zanieczyszczenia i zielone naloty. Przed sięgnięciem po myjkę ciśnieniową lub elektryczne urządzenie do czyszczenia tarasów (patio cleaner), zacznij od sprawdzenia twardości kamienia. Im twardszy kamień, tym mniej jest podatny na działanie elektrycznych narzędzi. Bardzo twarde materiały, takie jak granit lub bazalt, bez żadnych problemów, mogą być czyszczone przy pomocy wysokiego ciśnienia. W przypadku bardziej miękkich kamieni naturalnych najlepiej wybierać niskie ciśnienie lub ręcznie czyścić powierzchnie. Do czyszczenia mniejszych powierzchni można zastosować mydło o neutralnym pH, niewielką ilość wody oraz szczotkę. Gdy chcesz skutecznie wyczyścić większe powierzchnie wykonane z kamienia naturalnego, możesz sięgnąć po elektryczne urządzenie do czyszczenia tarasu (patio cleaner) lub użyć myjki ciśnieniowej z urządzeniem do czyszczenia powierzchni.
Jak wyczyścić betonową nawierzchnię na tarasie?
Beton jest trwały i wytrzymały, ale jego wadą jest wysoka chłonność. Płyny szybciej niż w przypadku kamienia naturalnego przenikają przez otwarte pory. Dlatego do czyszczenia betonowych tarasów zaleca się używanie niewielkiej ilości wody. W przypadku mniejszych plam lub zanieczyszczeń pomocny jest piasek do szorowania. Działa jak papier ścierny i skutecznie rozpuszcza zaschnięte zanieczyszczenia.
Zielone naloty i glony usuwane za pomocą ciepłej wody i szorowarki. Biodegradowalne mydło umożliwia czyszczenie przyjazne dla środowiska. Zacząć od rozpuszczenia mydła w letniej wodzie, a następnie nałożyć je na powierzchnię i pozostawić mieszaninę na 20 do 30 minut. Potem wyszorować powierzchnię szczotką do szorowania lub szczotką ręczną. Następnie taras należy dokładnie spłukać czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości mydła.