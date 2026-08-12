Szczotki walcowe do posadzek kamiennych i betonowych do PCL 4
Szczotki przeznaczone do czyszczenia posadzek kamiennych i betonowych.
Skutecznie, równomiernie i szybko usuwają zabrudzenia z czyszczonej powierzchni.
Cechy i zalety
Skuteczne czyszczenie posadzek kamiennych i betonowych
Twarde włosie szczotki
Profil szczotki zoptymalizowany pod kątem czyszczenia gładkich, kamiennych posadzek.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|134 x 100 x 100
Zastosowania
- Tarasy
- Balkon