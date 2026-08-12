Szczotki walcowe do posadzek kamiennych i betonowych do PCL 4

Szczotki przeznaczone do czyszczenia posadzek kamiennych i betonowych.

Skutecznie, równomiernie i szybko usuwają zabrudzenia z czyszczonej powierzchni.

Cechy i zalety
Skuteczne czyszczenie posadzek kamiennych i betonowych
Twarde włosie szczotki
Profil szczotki zoptymalizowany pod kątem czyszczenia gładkich, kamiennych posadzek.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Tarasy
  • Balkon