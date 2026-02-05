Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 4
Dzięki obrotowym szczotkom walcowym i zintegrowanemu systemowi dystrybucji wody, urządzenie do czyszczenia tarasów PCL 4 usuwa zanieczyszczenia z tarasów drewnianych dokładnie i równomiernie.
Elektryczne urządzenie do czyszczenia tarasów PCL 4 z łatwością i równomiernie usuwa uporczywe zanieczyszczenia z drewnianych tarasów. Wystarczy podłączyć urządzenie do węża ogrodowego i rozpocząć czyszczenie. Połączenie dwóch obrotowych i wymiennych szczotek walcowych oraz możliwości regulacji przepływu wody zapewnia niezawodne usuwanie i zbieranie zanieczyszczeń w tym samym czasie. Oznacza to, że tarasy można dokładnie wyczyścić w bardzo krótkim czasie – i bez użycia większej ilości wody niż jest to konieczne do czyszczenia. Szerokość i położenie rolek zaprojektowano tak, aby zapewnić czyszczenie dwóch desek do samej krawędzi w jednym kroku, co również pozwala zaoszczędzić czas. Ponieważ szczotki walcowe można wymieniać, urządzenie to można stosować nie tylko do czyszczenia powierzchni drewnianych i WPC, ale także do dokładnego i delikatnego czyszczenia wszystkich gładkich i uszczelnionych płytek kamiennych.
Cechy i zalety
Dwie, wysokiej jakości szczotki do powierzchni drewnianych i kompozytowychDokładne czyszczenie powierzchni drewnianych.
Dwie dysze umieszczone nad szczotkamiUsuwa oporny brud w jednym przejściu.
Zawór do regulacji przepływu wodyNiskie zużycie wody
Centralne mocowanie szczotek
- Skuteczne czyszczenie nawet tuż przy krawędzi.
Wymienne szczotki walcowe
- Szczotki z delikatnym włosiem nadają się do czyszczenia powierzchni drewnianych i kompozytowych. Dostępne jako wyposażenie dodatkowe szczotki z twardym włosiem nadają się do czyszczenia gładkich posadzek kamiennych i betonowych.
Mocny silnik napędzajcy szczotki
- Łatwa praca przy minimalnym nakładzie siły.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|10
|Zakres ciśnienia
|Niskie ciśnienie
|Zużycie wody przy 4 barach (l/h)
|maks. 180
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|0,6
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|600 - 800
|Szerokość robocza szczotek walcowych (mm)
|300
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1281 x 307 x 350
Zakres dostawy
- Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych: 2 szt.
Wyposażenie
- Dwie dysze
- Regulacja ilości podawanej wody
- Pozycja parking
- Ergonomiczny uchwyt
Wideo
Zastosowania
- Tarasy
- Balkon
- Powierzchnie drewniane
- Zielony porost
- Mech
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.