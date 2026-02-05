Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 4

Dzięki obrotowym szczotkom walcowym i zintegrowanemu systemowi dystrybucji wody, urządzenie do czyszczenia tarasów PCL 4 usuwa zanieczyszczenia z tarasów drewnianych dokładnie i równomiernie.

Elektryczne urządzenie do czyszczenia tarasów PCL 4 z łatwością i równomiernie usuwa uporczywe zanieczyszczenia z drewnianych tarasów. Wystarczy podłączyć urządzenie do węża ogrodowego i rozpocząć czyszczenie. Połączenie dwóch obrotowych i wymiennych szczotek walcowych oraz możliwości regulacji przepływu wody zapewnia niezawodne usuwanie i zbieranie zanieczyszczeń w tym samym czasie. Oznacza to, że tarasy można dokładnie wyczyścić w bardzo krótkim czasie – i bez użycia większej ilości wody niż jest to konieczne do czyszczenia. Szerokość i położenie rolek zaprojektowano tak, aby zapewnić czyszczenie dwóch desek do samej krawędzi w jednym kroku, co również pozwala zaoszczędzić czas. Ponieważ szczotki walcowe można wymieniać, urządzenie to można stosować nie tylko do czyszczenia powierzchni drewnianych i WPC, ale także do dokładnego i delikatnego czyszczenia wszystkich gładkich i uszczelnionych płytek kamiennych.

Cechy i zalety
Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 4: Dwie, wysokiej jakości szczotki do powierzchni drewnianych i kompozytowych
Dwie, wysokiej jakości szczotki do powierzchni drewnianych i kompozytowych
Dokładne czyszczenie powierzchni drewnianych.
Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 4: Dwie dysze umieszczone nad szczotkami
Dwie dysze umieszczone nad szczotkami
Usuwa oporny brud w jednym przejściu.
Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 4: Zawór do regulacji przepływu wody
Zawór do regulacji przepływu wody
Niskie zużycie wody
Centralne mocowanie szczotek
  • Skuteczne czyszczenie nawet tuż przy krawędzi.
Wymienne szczotki walcowe
  • Szczotki z delikatnym włosiem nadają się do czyszczenia powierzchni drewnianych i kompozytowych. Dostępne jako wyposażenie dodatkowe szczotki z twardym włosiem nadają się do czyszczenia gładkich posadzek kamiennych i betonowych.
Mocny silnik napędzajcy szczotki
  • Łatwa praca przy minimalnym nakładzie siły.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 10
Zakres ciśnienia Niskie ciśnienie
Zużycie wody przy 4 barach (l/h) maks. 180
Znamionowa moc wejściowa (kW) 0,6
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 600 - 800
Szerokość robocza szczotek walcowych (mm) 300
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 5
Waga z opakowaniem (kg) 6,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1281 x 307 x 350

Zakres dostawy

  • Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych: 2 szt.

Wyposażenie

  • Dwie dysze
  • Regulacja ilości podawanej wody
  • Pozycja parking
  • Ergonomiczny uchwyt

Wideo

Zastosowania
  • Tarasy
  • Balkon
  • Powierzchnie drewniane
  • Zielony porost
  • Mech
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.