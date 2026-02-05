Elektryczne urządzenie do czyszczenia tarasów PCL 4 z łatwością i równomiernie usuwa uporczywe zanieczyszczenia z drewnianych tarasów. Wystarczy podłączyć urządzenie do węża ogrodowego i rozpocząć czyszczenie. Połączenie dwóch obrotowych i wymiennych szczotek walcowych oraz możliwości regulacji przepływu wody zapewnia niezawodne usuwanie i zbieranie zanieczyszczeń w tym samym czasie. Oznacza to, że tarasy można dokładnie wyczyścić w bardzo krótkim czasie – i bez użycia większej ilości wody niż jest to konieczne do czyszczenia. Szerokość i położenie rolek zaprojektowano tak, aby zapewnić czyszczenie dwóch desek do samej krawędzi w jednym kroku, co również pozwala zaoszczędzić czas. Ponieważ szczotki walcowe można wymieniać, urządzenie to można stosować nie tylko do czyszczenia powierzchni drewnianych i WPC, ale także do dokładnego i delikatnego czyszczenia wszystkich gładkich i uszczelnionych płytek kamiennych.